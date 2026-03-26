Промышленный шпионаж, или Почему их стрелы летят дальше, чем наши копья | Андрей Масалович
В студии Андрей Масалович, он же КиберДед, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности. Разбираемся в истоках и сути промышленного шпионажа, изнанке и роли технологического суверенитета и в механизме защиты интеллектуальной собственности.
Обсудили:
- Как шпионаж превратился из «грязного дела» в «честную игру»?
- Куда исчезли связка НИР и ОКР в военных заказах, и почему техразведка сегодня — это вопрос национальной безопасности?
– Какая связь между технологическим суверенитетом и цифровым?
– Что такое стратегия «действующего резерва»?
- Как Китай создаëт себе технологическую базу?
- Каким должен быть механизм защиты интеллектуальной собственности?
Ведущая: Елена Аверченко, шеф-редактор Проекта ЭРА
Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth
Ознакомиться с программой тренинга «КОД ЛИЧНОСТИ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/kod_lichnosti?utm_source=youtube&erid=2vtzqwym17m
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Промышленный шпионаж существовал всегда: с момента, когда технологическое преимущество стало давать преимущество в выживании, войне и производстве. - Изначально он был прежде всего военным: секреты оружия, укреплений, металлов, кораблей, боеприпасов. - Позже промышленный шпионаж стал нормальной частью экономики, хотя часто маскировался более благозвучными терминами вроде конкурентной разведки. - Западный бизнес давно встроил это в управленческую практику: сравнение себя с конкурентами, выявление отставаний, изучение чужих решений. - Технологическое преимущество напрямую связано с военной и государственной силой. - СССР умел не только добывать чужие разработки, но и перерабатывать их лучше и дешевле, адаптируя под собственные возможности. - В советской системе существовала целостная инфраструктура технической разведки, которая снабжала промышленность и оборону нужной информацией. - После распада СССР эта система была во многом утрачена, особенно там, где государственный интерес уступил место частному и разрозненному подходу. - Китай показан как пример страны, которая системно догоняет лидеров: покупка старого оборудования, кража документации, переманивание специалистов, долгосрочное планирование. - Технологическое отставание не фатально, если есть воля, стратегия и готовность действовать системно 10–15 лет. - Ключевой риск — утрата школы и технологической преемственности, когда документация есть, а “дядя Ваня”, который реально понимает, как это работает, уже исчез. - Промышленный шпионаж сегодня — это не только “агенты с фотоаппаратом”, но и хакерские операции, работа с кадрами, анализ открытых источников и управление патентами. - Защита интеллектуальной собственности важна, но в России она долго выстраивалась с ошибками и перекосами. - Для России выход видится не в копировании чужого пути, а в асимметричном ходе — делать “по-другому”.
Подробный выводВ данной лекции проводится важная мысль: промышленный шпионаж — не аномалия системы, а одна из ее древнейших функций. Когда одно племя замечало, что стрелы соседа летят дальше, чем их копья, у него было два пути: погибнуть или понять, почему так происходит. В этом смысле шпионаж — не только про воровство, но и про фундаментальный инстинкт цивилизации: не отстать там, где отставание смертельно. Здесь особенно интересно, что беседа разрушает романтизированный образ промышленного шпионажа как киношной игры плащей и кинжалов. В реальности это куда более прозаическая и, возможно, более тревожная вещь: - сбор технической документации, - анализ намерений конкурентов, - работа с инженерами, - наблюдение за рынком, - кибервзлом, - переманивание кадров, - патентные войны, - контроль научных исследований. То есть если смотреть трезво, технологическая конкуренция — это и есть война, только в замедленной форме. Не всегда с выстрелами, но почти всегда — с переделом власти.
1. Главное преимущество — не в “гениальности”, а в системеОдна из центральных мыслей Андрея Масаловича: побеждает не тот, кто каждый раз изобретает мир заново, а тот, кто умеет быстро учиться, заимствовать, улучшать и внедрять. Это очень зрелая мысль. Она разрушает миф о том, что развитие возможно только через чистое, героическое первооткрывательство. На практике цивилизации растут иначе. Сначала они: 1. понимают, что у других уже работает; 2. добывают это знание; 3. адаптируют его под себя; 4. удешевляют, упрощают или делают надежнее; 5. потом уже начинают создавать собственное. Это похоже на развитие человека. Ребенок ведь не “изобретает язык”, а входит в уже существующую систему, копирует, ошибается, перерабатывает, а позже говорит своими словами. Так и государство: суверенитет не возникает из пустоты — он вырастает из освоенной сложности.
2. Технологический суверенитет невозможен без технологической разведкиЭто, пожалуй, практический нерв всей беседы. Часто о суверенитете говорят как о лозунге, почти как о заклинании. Но в этом видео подчеркивается, что суверенитет — это не декларация, а способность выжить, если тебе перекрыли кислород. Цифровой суверенитет, в таком понимании, — не изоляция и не “закрыть интернет”, а способность: - делать свои чипы; - поддерживать свои каналы связи; - иметь свои инженерные школы; - не зависеть критически от внешнего поставщика; - понимать, что делают конкуренты, и не выпадать из темпа. И здесь промышленный шпионаж выглядит уже не как что-то “постыдное”, а как часть иммунной системы государства. Можно сколько угодно говорить о нравственности, но если у соседа есть технология, от которой зависит твоя безопасность, экономика или оборона, вопрос этики начинает спорить с вопросом выживания. А история, как правило, жестока к тем, кто путает моральную позу с реальной ответственностью.
3. Утрата школы страшнее утраты чертежейОчень сильный фрагмент беседы — о технологическом разрыве и утрате “дяди Вани”, который знает, где именно надо подпилить. Это, возможно, важнее любого разговора про санкции и чипы. Потому что технология — это не только: - формулы, - чертежи, - стандарты, - инструкции. Технология — это еще и воплощенное знание, живущее в людях, в ремесле, в передаче опыта, в производственной культуре. Это почти как в философии сознания: карта не равна территории. Документация — это карта. А реальное производство — территория со всеми оврагами, трещинами и незаметными поворотами. И если люди, носители практического знания, исчезли, то может оказаться, что формально “всё есть”, а воспроизвести систему невозможно. Это справедливо и для ракетных двигателей, и для микроэлектроники, и для сложных материалов, и даже для программирования больших систем.
4. Китай как пример прагматической цивилизацииВ видео Китай подан не как чудо, а как пример системной, почти беспощадной прагматики. Не стали ждать вдохновения. Не стали спорить о высокой духовности инноваций. Не стали обижаться на отставание. Вместо этого: - купили старое оборудование; - вернули базовый уровень производства; - получили документацию; - подключили хакерские возможности; - переманили специалистов; - поставили задачу в долгую. Это напоминает не роман о гениях, а хорошо выстроенную инженерную кампанию. В каком-то смысле это даже дзен-подход: не спорь с реальностью, работай с тем, что есть. Если нет идеального станка — купи вчерашний. Если нет полного знания — собери по частям. Если не можешь победить в лоб — зайди сбоку. И в этом есть неприятная, но полезная истина: мир двигают не только озарения, но и дисциплинированные цепочки шагов.
5. Россия: проблема не в том, что “не можем”, а в том, что долго не хотелиЭто, пожалуй, самый болезненный подтекст беседы. Масалович не говорит, что всё потеряно. Напротив, он много раз подчеркивает: догнать можно. Но проблема в другом — была утрачена не только часть инфраструктуры, но и сама привычка мыслить технологию как вопрос выживания. Когда страна долго живет в логике “всё можно купить”, у нее атрофируется воля к созданию собственного. Это касается не только заводов. Это касается мышления как такового. Формируется своего рода культурная зависимость: зачем растить школу, если можно нанять? зачем строить процесс, если можно приобрести готовый продукт? зачем защищать инженера, если проще купить сервис? Но такая логика работает только пока глобальный рынок добр и открыт. Как только мир становится фрагментированным и конфликтным, выясняется, что покупка — не альтернатива суверенитету, а лишь временная отсрочка необходимости его строить.
6. Защита интеллектуальной собственности — это не только техника, но и правоИнтересная линия беседы — различие между технической и юридической защитой. В мире часто побеждает не тот, кто “лучше спрятал”, а тот, кто лучше оформил и жестче защищает свои права. Это важный трезвый вывод. Мы часто склонны думать, что защита — это: - сервер, - пароль, - допуск, - шифрование. Но не менее важны: - патенты, - договоры, - судебные механизмы, - жесткая санкция за присвоение чужого. Иначе возникает типичная постсоветская ловушка: люди что-то создают, но не умеют институционально закрепить результат. Изобретение есть, а собственности на него — почти нет. В итоге выигрывает тот, кто не обязательно умнее, но лучше встроен в юридическую систему.
7. Почему “по-другому” — это, возможно, самый реалистичный путьВ конце беседы звучит, возможно, самая живая и небанальная мысль: России не обязательно побеждать по линии “дешевле” или “лучше” в прямом сравнении с глобальными лидерами. Есть третий путь — сделать по-другому. Это очень русский мотив — не в смысле национального мифа, а в смысле стратегии для отстающего игрока. Когда ты не лидер по масштабу и не лидер по капиталу, лобовая конкуренция часто проигрышна. Но можно искать: - нестандартные архитектуры, - новые материалы, - другие инженерные подходы, - узкие ниши, - асимметричные решения. В биологии это называется не силой, а адаптивностью. Не каждый вид побеждает массой. Некоторые выживают за счет необычной специализации. И в технологической гонке это тоже работает.
ИтогВ этом видео промышленный шпионаж показан не как криминальная экзотика, а как неотделимая часть борьбы за технологическое существование. Главный вывод в том, что современный мир устроен не как честное соревнование абстрактных талантов, а как жесткая среда, где выигрывают те, кто умеет: - добывать знания; - удерживать школы; - защищать результаты; - связывать разведку, науку, производство и стратегию; - мыслить на горизонте десятилетий. При этом беседа не сводится к циничному “воруй у всех”. Ее более глубокий смысл в другом: заимствование — это только старт, а не финал. Настоящая зрелость начинается там, где страна не просто копирует чужое, а умеет превратить это в свое — лучше, надежнее, дешевле или иначе. И здесь возникает почти философский вопрос. Если все великие технологические рывки так или иначе строятся на заимствовании, переработке и скрытом соперничестве, то где проходит граница между творчеством и присвоением — и не является ли сама история прогресса сложной формой коллективного “промышленного шпионажа” человечества у самого мира?