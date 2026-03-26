Про обучение операторов БПЛА

Переслано от: Дмитрий Пучков

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/interview_drones.mp3

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Евгения — бывший военнослужащий, сейчас занимается обучением военных по направлениям: - БПЛА, - радиоэлектронная разведка, - радиоэлектронная борьба, - топография, - артиллерийское взаимодействие. - Правовой статус удалось урегулировать: после длительной истории с самовольным оставлением части уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. - Даже вне штатной службы обучение операторов не прекращалось: - подготовка пилотов велась в разных регионах, - работа шла и вблизи фронта, и в тылу, - уже подготовленные бойцы продолжают действовать на направлениях. - Главная системная проблема — не хватает полноценной инфраструктуры обучения: - в крупных городах летать и тренироваться полноценно нельзя, - нужен отдельный большой полигон и учебный центр, - обучение должно быть комплексным, а не фрагментарным. - Обучать нужно не отдельных людей, а расчёты и подразделения: - пилотов БПЛА, - артиллеристов, - операторов РЭР/РЭБ, - штурмовые группы, - миномётные расчёты. - Не каждый военнослужащий подходит на роль FPV-пилота: - нужны предрасположенность, - координация, - психологическая устойчивость, - способность к работе в стрессе. - Подготовка — это не “облегчённая служба”, а тяжёлый труд: - требует дисциплины, - психологической нагрузки, - высокой концентрации, - имитации реальных боевых ситуаций. - Современная война сильно изменилась под влиянием дронов: - увеличилась “глубина фронта”, - артиллерия больше не доминирует так, как раньше, - БПЛА стали основным инструментом разведки, поражения и корректировки. - Развитие БПЛА идёт как постоянная борьба “действие–противодействие”: - GPS spoofing, - аэроскопы, - пеленгация пилотов, - подавление частот, - поиск новых каналов связи, - переход на альтернативные решения. - Большая проблема — несовместимость и немодульность техники: - разные частоты, - разные протоколы, - разные системы управления, - слишком много несвязанных решений от разных производителей. - Нужно модульное производство FPV-дронов: - единая платформа, - быстрая замена приёмников и видеопередатчиков, - адаптация под конкретную обстановку на фронте. - В каждом расчёте должен быть специалист по радиоконтролю/радиоразведке: - чтобы проверять эфир, - понимать, что работает, а что заглушено, - определять направление угрозы, - подбирать рабочие частоты. - Пилот и оператор — это не всегда один и тот же человек: - пилот управляет дроном, - оператор ориентируется по карте, местности и задаче, - разделение ролей повышает эффективность. - Критически важна связка БПЛА с артиллерией: - пилотов нужно обучать не абстрактно, а вместе с артиллеристами, - корректировка огня требует общего языка и взаимопонимания, - без этого теряется точность и растёт расход боеприпасов. - Есть разные специализации пилотов, и их нельзя смешивать: - разведывательные дроны, - FPV-камикадзе, - оптоволоконные дроны, - ночные пилоты, - пилоты самолётного типа, - агродроны, - дистанционное минирование. - Каждая специализация требует отдельной школы и методики: - разная физика полёта, - разная психология, - разная техника управления, - разные боевые задачи. - Оптоволоконные дроны — перспективное направление, но у них есть своя специфика: - требования к плавности полёта, - ограничения маршрута, - проблемы при пролёте над водой, - сложность массового применения. - Самолётные БПЛА дают длительное наблюдение, но требуют высокой квалификации: - это не “просто летать”, - это управление, наблюдение, анализ и сохранение борта под РЭБ-воздействием. - Есть проблема неправильного кадрового использования обученных специалистов: - человека обучили на БПЛА, - а потом перевели в миномётчики или другое подразделение, - ресурсы и время обучения теряются. - Обучение часто не соответствует реальности фронта: - теоретизация, - формальный подход, - слабая связь с реальным боевым опытом, - экзамены и программы делаются людьми, далёкими от практики. - Отдельная критика — использование нейросетей и формального тестирования без понимания условий войны: - вопросы могут быть “правильными” на бумаге, - но абсурдными в боевой реальности. - Нужен единый центр, где преподавали бы практики с реальным опытом: - не случайные инструкторы, - не кабинетные методисты, - а люди, которые сами работали на фронте. - Проблема шире БПЛА — это кризис военной подготовки вообще: - сержантский корпус, - офицерское обучение, - инженерное обеспечение, - логистика, - унификация техники, - промышленная адаптация к фронту. - Многие эффективные решения рождаются “снизу”, а не сверху: - самодельные доработки, - полевые адаптации, - инициативы волонтёров и боевых специалистов. - При этом внедрение полезных разработок в войска идёт медленно: - бюрократия, - несогласованность, - инерция, - кабинетное мышление. - Несмотря на все проблемы, в беседе звучит уверенность, что развитие идёт: - опыт накапливается, - решения появляются, - боевые специалисты учатся быстрее системы.

Подробный вывод

1. Главная мысль: обучение операторов БПЛА — это уже не узкая специальность, а новая военная грамотность

В этом видео очень ясно звучит мысль, которую часто недооценивают: БПЛА сегодня — не дополнительный инструмент, а одна из основ современной войны. Это уже не экзотика и не “гаджет для отдельных энтузиастов”, а такой же базовый элемент боя, как когда-то связь, артиллерия или инженерное обеспечение. Если смотреть глубже, дрон на войне стал чем-то вроде нового органа чувств армии. Он видит, корректирует, находит, добивает, минирует, сопровождает, наблюдает. А значит, обучение операторов БПЛА — это не обучение “управлению игрушкой”, а формирование нового типа бойца и нового типа боевого мышления. Здесь особенно заметен важный философский сдвиг: раньше ценился тот, кто умеет действовать в пределах своей узкой роли, а теперь всё больше нужен тот, кто понимает систему целиком: - эфир, - карту, - артиллерию, - рельеф, - угрозы РЭБ, - взаимодействие с другими расчётами. То есть оператор БПЛА — это уже не просто пилот. Это гибрид разведчика, связиста, корректировщика, техника и тактика.

2. Центральная проблема — разрыв между реальной войной и формальной системой подготовки

Через весь разговор проходит одна болезненная линия: война изменилась быстрее, чем изменилась система. Это, по сути, типичная историческая ситуация. Так бывало и в военной истории, и в науке, и даже в психологии организаций: реальность уже стала другой, а институты продолжают жить в старых моделях. В данной лекции это проявляется в нескольких формах: - обучение часто строится формально; - программы составляются не на основе живого фронтового опыта; - экзамены могут проверять знания, которые на практике не работают; - обученный специалист затем используется не по профилю; - техника поставляется не как гибкая система, а как набор несвязанных решений. Это напоминает ситуацию, когда организм уже живёт в новой среде, а нервная система всё ещё реагирует по старым шаблонам. В биологии такой разрыв снижает выживаемость. В армии — тем более. Практический смысл здесь очень жёсткий: плохое обучение в сфере БПЛА — это не просто организационный недостаток, это прямой риск потерь.

3. Самое ценное наблюдение — обучать надо не одиночек, а связки и расчёты

Одна из наиболее сильных мыслей беседы — нельзя учить БПЛА в отрыве от тех, с кем они реально работают. Это, пожалуй, ключ к пониманию всей темы. Можно прекрасно научить человека держать дрон в воздухе. Но если: - он не умеет взаимодействовать с артиллерией, - не понимает, как работает корректировка, - не знает, как ориентироваться без GPS, - не связан с расчётом РЭБ/РЭР, - не вписан в структуру подразделения, то его ценность резко падает. Здесь проявляется почти инженерный принцип: эффективность определяет не качество отдельной детали, а согласованность всей системы. То же самое видно везде: - в музыке важен не только солист, но ансамбль; - в нейросетях важен не один “сильный нейрон”, а архитектура; - в бою важен не просто пилот, а его место в контуре разведка–связь–огонь–манёвр. Поэтому идея обучать сразу расчёты, отделения, группы и связки с артиллерией выглядит не просто разумной — она выглядит единственно взрослой.

4. Война дронов — это война не только техники, но и частот, протоколов, адаптации

Очень важно, что разговор не сводится к примитивной теме “вот есть дрон, вот есть камера”. Здесь хорошо показано, что современный БПЛА — это узел в огромной невидимой среде: - радиочастот, - протоколов связи, - систем подавления, - маскировки, - вычисления позиции пилота, - борьбы за устойчивый канал. Это уже похоже не просто на авиацию, а на экосистему электронного противоборства. И в этом смысле оператор БПЛА похож не на “лётчика” в классическом понимании, а на человека, который действует внутри постоянно меняющегося алгоритмического поля. Сегодня частота работает — завтра нет. Сегодня протокол актуален — завтра он читается и подавляется. Сегодня позиция безопасна — завтра она вычисляется через аэроскоп или по привычному шаблону поведения. Это напоминает эволюцию вредоносного кода и антивирусов: каждое решение рождает контррешение. Каждая успешная схема быстро перестаёт быть окончательной. Отсюда практический вывод очень трезвый: в этой среде нельзя строить обучение как статический курс. Его нужно строить как постоянное обновление навыков и моделей действий.

5. Разделение по специализациям — признак зрелого понимания темы

Беседа очень хорошо развенчивает наивную идею, что “пилот БПЛА” — это одна универсальная профессия. На деле речь идёт о целом спектре разных ролей: - разведчик, - FPV-ударник, - оператор минирования, - пилот оптоволоконного аппарата, - ночной пилот, - пилот самолётного типа, - оператор тяжёлых агродронов. Это очень важный момент. Часто система любит упрощать, потому что упрощение удобно на бумаге. Но война, как и жизнь, не любит чрезмерной абстракции. В реальности навыки специализируются. Это похоже на медицину: формально все врачи — врачи, но никто не станет считать, что кардиохирург, травматолог и анестезиолог — это почти одно и то же. Так и здесь: если всех “пилотов” учить одинаково, получится средний уровень по всему и недостаточный уровень в критическом. Значит, зрелая система подготовки должна делать две вещи одновременно: 1. давать базовую общую подготовку, 2. потом разводить по специализациям.

6. Модульность и унификация — это не техническая прихоть, а вопрос выживания

Один из самых практичных фрагментов — про необходимость модульных дронов и унифицированных решений. Это мысль очень здравая и почти классическая. Военная техника не может жить как выставка стартапов. В бою побеждает не самая эффектная единичная разработка, а та система, которую можно: - быстро чинить, - быстро перенастраивать, - быстро заменять, - массово обслуживать. Здесь критика множества несогласованных платформ звучит особенно убедительно. Потому что война — это всегда столкновение не только оружия, но и логистики. Можно сказать даже шире: в реальности побеждает не тот, у кого “самая умная штука”, а тот, у кого цепочка от производства до применения меньше ломается. В этом смысле модульность — почти философия трезвости. Она признаёт ограниченность условий: - времени мало, - ресурсов мало, - люди устают, - полевая пайка неудобна, - обстановка меняется быстро. И потому система должна быть не идеальной в лаборатории, а живучей в грязи.

7. Самая болезненная тема — потеря людей и знаний из-за неорганизованности

Из беседы чувствуется не только профессиональный, но и человеческий нерв. И это важно. Потому что за разговором о частотах, приёмниках и полётных контроллерах всё время стоит простая истина: ошибка в организации здесь оплачивается живыми людьми. Особенно заметны несколько повторяющихся мотивов: - специалистов учат, а потом используют не по назначению; - боевой опыт не успевает становиться системой; - полезные решения внедряются слишком медленно; - многое держится на энтузиастах и инициативе снизу; - реальные носители знания разбросаны и не собраны в единый центр. Это напоминает древнюю проблему любой большой структуры: она умеет учитывать единицы техники лучше, чем уникальный человеческий опыт. Но именно опытный инструктор, который знает, что реально происходит под помехами, без GPS, в условиях ротации, усталости и дефицита, часто ценнее целого набора красивых регламентов. И в этом есть почти трагическая ирония современности: у нас много технологий, но слабым звеном всё равно остаётся организация человеческого знания.

8. При всём критическом тоне в беседе нет отчаяния — в ней есть воля к собиранию реальности

Это важный момент. Разговор жёсткий, местами горький, местами саркастичный, но он не про бессилие. Он про то, что реальность уже предъявила свои требования, и отступать от неё бессмысленно. Здесь чувствуется очень русский, в хорошем смысле, тип практического сознания: - не идеализировать, - не подменять дело риторикой, - не путать отчётность с результатом, - не скрывать проблемы, - но и не впадать в пустой нигилизм. Это зрелая позиция. Потому что любовь к реальности — не в том, чтобы считать её прекрасной, а в том, чтобы не отворачиваться от её несовершенства. В этом смысле беседа не только про БПЛА. Она про более широкую вещь: современная война требует не просто техники, а честности мышления. Если ты врёшь себе о качестве обучения — проиграешь. Если ты делаешь вид, что универсальный курс заменит реальную практику — проиграешь. Если ты не видишь разницы между отчётом и компетенцией — проиграешь. А вот если ты признаёшь: - что всё меняется, - что знания надо быстро передавать, - что учить должны практики, - что система должна быть гибкой, тогда появляется шанс на настоящее развитие.

Итог

Главный вывод из этого видео такой:
Обучение операторов БПЛА должно быть не формальной подготовкой отдельных пилотов, а созданием целостной боевой системы, где соединены техника, связь, радиоразведка, артиллерия, топография, инженерная подготовка и живой фронтовой опыт.
Иначе говоря, проблема не в том, что “нужно больше дронов”. Проблема в том, что нужна новая культура военного обучения, соответствующая новой реальности войны. Если совсем кратко, то в беседе звучат четыре фундаментальные мысли: 1. БПЛА — это уже основа боя, а не вспомогательный элемент. 2. Учить надо практично, по специализациям и в связке с другими родами войск. 3. Техника должна быть унифицированной, модульной и адаптируемой к фронту. 4. Главный ресурс — это не железо само по себе, а люди с реальным опытом, которых нужно слушать и собирать в систему. И, пожалуй, самый глубокий слой этого разговора в том, что он показывает старую истину в новом технологическом обличье: побеждает не тот, у кого просто есть инструменты, а тот, кто сумел превратить опыт, дисциплину и знание в живую, обучающуюся структуру. А значит, вопрос здесь не только о дронах. Вопрос шире: способна ли большая система вовремя учиться у реальности, или она продолжит догонять уже изменившуюся войну?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/af7708604a88948cc488a871d9ec010e/
