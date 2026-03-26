Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg
Краткие тезисы
- Евгения — бывший военнослужащий, сейчас занимается обучением военных по направлениям:
- БПЛА,
- радиоэлектронная разведка,
- радиоэлектронная борьба,
- топография,
- артиллерийское взаимодействие.
- Правовой статус удалось урегулировать: после длительной истории с самовольным оставлением части уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.
- Даже вне штатной службы обучение операторов не прекращалось:
- подготовка пилотов велась в разных регионах,
- работа шла и вблизи фронта, и в тылу,
- уже подготовленные бойцы продолжают действовать на направлениях.
- Главная системная проблема — не хватает полноценной инфраструктуры обучения:
- в крупных городах летать и тренироваться полноценно нельзя,
- нужен отдельный большой полигон и учебный центр,
- обучение должно быть комплексным, а не фрагментарным.
- Обучать нужно не отдельных людей, а расчёты и подразделения:
- пилотов БПЛА,
- артиллеристов,
- операторов РЭР/РЭБ,
- штурмовые группы,
- миномётные расчёты.
- Не каждый военнослужащий подходит на роль FPV-пилота:
- нужны предрасположенность,
- координация,
- психологическая устойчивость,
- способность к работе в стрессе.
- Подготовка — это не “облегчённая служба”, а тяжёлый труд:
- требует дисциплины,
- психологической нагрузки,
- высокой концентрации,
- имитации реальных боевых ситуаций.
- Современная война сильно изменилась под влиянием дронов:
- увеличилась “глубина фронта”,
- артиллерия больше не доминирует так, как раньше,
- БПЛА стали основным инструментом разведки, поражения и корректировки.
- Развитие БПЛА идёт как постоянная борьба “действие–противодействие”:
- GPS spoofing,
- аэроскопы,
- пеленгация пилотов,
- подавление частот,
- поиск новых каналов связи,
- переход на альтернативные решения.
- Большая проблема — несовместимость и немодульность техники:
- разные частоты,
- разные протоколы,
- разные системы управления,
- слишком много несвязанных решений от разных производителей.
- Нужно модульное производство FPV-дронов:
- единая платформа,
- быстрая замена приёмников и видеопередатчиков,
- адаптация под конкретную обстановку на фронте.
- В каждом расчёте должен быть специалист по радиоконтролю/радиоразведке:
- чтобы проверять эфир,
- понимать, что работает, а что заглушено,
- определять направление угрозы,
- подбирать рабочие частоты.
- Пилот и оператор — это не всегда один и тот же человек:
- пилот управляет дроном,
- оператор ориентируется по карте, местности и задаче,
- разделение ролей повышает эффективность.
- Критически важна связка БПЛА с артиллерией:
- пилотов нужно обучать не абстрактно, а вместе с артиллеристами,
- корректировка огня требует общего языка и взаимопонимания,
- без этого теряется точность и растёт расход боеприпасов.
- Есть разные специализации пилотов, и их нельзя смешивать:
- разведывательные дроны,
- FPV-камикадзе,
- оптоволоконные дроны,
- ночные пилоты,
- пилоты самолётного типа,
- агродроны,
- дистанционное минирование.
- Каждая специализация требует отдельной школы и методики:
- разная физика полёта,
- разная психология,
- разная техника управления,
- разные боевые задачи.
- Оптоволоконные дроны — перспективное направление, но у них есть своя специфика:
- требования к плавности полёта,
- ограничения маршрута,
- проблемы при пролёте над водой,
- сложность массового применения.
- Самолётные БПЛА дают длительное наблюдение, но требуют высокой квалификации:
- это не “просто летать”,
- это управление, наблюдение, анализ и сохранение борта под РЭБ-воздействием.
- Есть проблема неправильного кадрового использования обученных специалистов:
- человека обучили на БПЛА,
- а потом перевели в миномётчики или другое подразделение,
- ресурсы и время обучения теряются.
- Обучение часто не соответствует реальности фронта:
- теоретизация,
- формальный подход,
- слабая связь с реальным боевым опытом,
- экзамены и программы делаются людьми, далёкими от практики.
- Отдельная критика — использование нейросетей и формального тестирования без понимания условий войны:
- вопросы могут быть “правильными” на бумаге,
- но абсурдными в боевой реальности.
- Нужен единый центр, где преподавали бы практики с реальным опытом:
- не случайные инструкторы,
- не кабинетные методисты,
- а люди, которые сами работали на фронте.
- Проблема шире БПЛА — это кризис военной подготовки вообще:
- сержантский корпус,
- офицерское обучение,
- инженерное обеспечение,
- логистика,
- унификация техники,
- промышленная адаптация к фронту.
- Многие эффективные решения рождаются “снизу”, а не сверху:
- самодельные доработки,
- полевые адаптации,
- инициативы волонтёров и боевых специалистов.
- При этом внедрение полезных разработок в войска идёт медленно:
- бюрократия,
- несогласованность,
- инерция,
- кабинетное мышление.
- Несмотря на все проблемы, в беседе звучит уверенность, что развитие идёт:
- опыт накапливается,
- решения появляются,
- боевые специалисты учатся быстрее системы.
Подробный вывод
1. Главная мысль: обучение операторов БПЛА — это уже не узкая специальность, а новая военная грамотность
В этом видео очень ясно звучит мысль, которую часто недооценивают: БПЛА сегодня — не дополнительный инструмент, а одна из основ современной войны. Это уже не экзотика и не “гаджет для отдельных энтузиастов”, а такой же базовый элемент боя, как когда-то связь, артиллерия или инженерное обеспечение.
Если смотреть глубже, дрон на войне стал чем-то вроде нового органа чувств армии. Он видит, корректирует, находит, добивает, минирует, сопровождает, наблюдает. А значит, обучение операторов БПЛА — это не обучение “управлению игрушкой”, а формирование нового типа бойца и нового типа боевого мышления.
Здесь особенно заметен важный философский сдвиг:
раньше ценился тот, кто умеет действовать в пределах своей узкой роли, а теперь всё больше нужен тот, кто понимает систему целиком:
- эфир,
- карту,
- артиллерию,
- рельеф,
- угрозы РЭБ,
- взаимодействие с другими расчётами.
То есть оператор БПЛА — это уже не просто пилот. Это гибрид разведчика, связиста, корректировщика, техника и тактика.
2. Центральная проблема — разрыв между реальной войной и формальной системой подготовки
Через весь разговор проходит одна болезненная линия: война изменилась быстрее, чем изменилась система.
Это, по сути, типичная историческая ситуация. Так бывало и в военной истории, и в науке, и даже в психологии организаций:
реальность уже стала другой, а институты продолжают жить в старых моделях.
В данной лекции это проявляется в нескольких формах:
- обучение часто строится формально;
- программы составляются не на основе живого фронтового опыта;
- экзамены могут проверять знания, которые на практике не работают;
- обученный специалист затем используется не по профилю;
- техника поставляется не как гибкая система, а как набор несвязанных решений.
Это напоминает ситуацию, когда организм уже живёт в новой среде, а нервная система всё ещё реагирует по старым шаблонам. В биологии такой разрыв снижает выживаемость. В армии — тем более.
Практический смысл здесь очень жёсткий:
плохое обучение в сфере БПЛА — это не просто организационный недостаток, это прямой риск потерь.
3. Самое ценное наблюдение — обучать надо не одиночек, а связки и расчёты
Одна из наиболее сильных мыслей беседы — нельзя учить БПЛА в отрыве от тех, с кем они реально работают.
Это, пожалуй, ключ к пониманию всей темы.
Можно прекрасно научить человека держать дрон в воздухе. Но если:
- он не умеет взаимодействовать с артиллерией,
- не понимает, как работает корректировка,
- не знает, как ориентироваться без GPS,
- не связан с расчётом РЭБ/РЭР,
- не вписан в структуру подразделения,
то его ценность резко падает.
Здесь проявляется почти инженерный принцип:
эффективность определяет не качество отдельной детали, а согласованность всей системы.
То же самое видно везде:
- в музыке важен не только солист, но ансамбль;
- в нейросетях важен не один “сильный нейрон”, а архитектура;
- в бою важен не просто пилот, а его место в контуре разведка–связь–огонь–манёвр.
Поэтому идея обучать сразу расчёты, отделения, группы и связки с артиллерией выглядит не просто разумной — она выглядит единственно взрослой.
4. Война дронов — это война не только техники, но и частот, протоколов, адаптации
Очень важно, что разговор не сводится к примитивной теме “вот есть дрон, вот есть камера”. Здесь хорошо показано, что современный БПЛА — это узел в огромной невидимой среде:
- радиочастот,
- протоколов связи,
- систем подавления,
- маскировки,
- вычисления позиции пилота,
- борьбы за устойчивый канал.
Это уже похоже не просто на авиацию, а на экосистему электронного противоборства.
И в этом смысле оператор БПЛА похож не на “лётчика” в классическом понимании, а на человека, который действует внутри постоянно меняющегося алгоритмического поля. Сегодня частота работает — завтра нет. Сегодня протокол актуален — завтра он читается и подавляется. Сегодня позиция безопасна — завтра она вычисляется через аэроскоп или по привычному шаблону поведения.
Это напоминает эволюцию вредоносного кода и антивирусов:
каждое решение рождает контррешение.
Каждая успешная схема быстро перестаёт быть окончательной.
Отсюда практический вывод очень трезвый:
в этой среде нельзя строить обучение как статический курс.
Его нужно строить как постоянное обновление навыков и моделей действий.
5. Разделение по специализациям — признак зрелого понимания темы
Беседа очень хорошо развенчивает наивную идею, что “пилот БПЛА” — это одна универсальная профессия.
На деле речь идёт о целом спектре разных ролей:
- разведчик,
- FPV-ударник,
- оператор минирования,
- пилот оптоволоконного аппарата,
- ночной пилот,
- пилот самолётного типа,
- оператор тяжёлых агродронов.
Это очень важный момент. Часто система любит упрощать, потому что упрощение удобно на бумаге. Но война, как и жизнь, не любит чрезмерной абстракции. В реальности навыки специализируются.
Это похоже на медицину:
формально все врачи — врачи, но никто не станет считать, что кардиохирург, травматолог и анестезиолог — это почти одно и то же.
Так и здесь: если всех “пилотов” учить одинаково, получится средний уровень по всему и недостаточный уровень в критическом.
Значит, зрелая система подготовки должна делать две вещи одновременно:
1. давать базовую общую подготовку,
2. потом разводить по специализациям.
6. Модульность и унификация — это не техническая прихоть, а вопрос выживания
Один из самых практичных фрагментов — про необходимость модульных дронов и унифицированных решений.
Это мысль очень здравая и почти классическая. Военная техника не может жить как выставка стартапов. В бою побеждает не самая эффектная единичная разработка, а та система, которую можно:
- быстро чинить,
- быстро перенастраивать,
- быстро заменять,
- массово обслуживать.
Здесь критика множества несогласованных платформ звучит особенно убедительно.
Потому что война — это всегда столкновение не только оружия, но и логистики.
Можно сказать даже шире:
в реальности побеждает не тот, у кого “самая умная штука”, а тот, у кого цепочка от производства до применения меньше ломается.
В этом смысле модульность — почти философия трезвости.
Она признаёт ограниченность условий:
- времени мало,
- ресурсов мало,
- люди устают,
- полевая пайка неудобна,
- обстановка меняется быстро.
И потому система должна быть не идеальной в лаборатории, а живучей в грязи.
7. Самая болезненная тема — потеря людей и знаний из-за неорганизованности
Из беседы чувствуется не только профессиональный, но и человеческий нерв. И это важно. Потому что за разговором о частотах, приёмниках и полётных контроллерах всё время стоит простая истина: ошибка в организации здесь оплачивается живыми людьми.
Особенно заметны несколько повторяющихся мотивов:
- специалистов учат, а потом используют не по назначению;
- боевой опыт не успевает становиться системой;
- полезные решения внедряются слишком медленно;
- многое держится на энтузиастах и инициативе снизу;
- реальные носители знания разбросаны и не собраны в единый центр.
Это напоминает древнюю проблему любой большой структуры:
она умеет учитывать единицы техники лучше, чем уникальный человеческий опыт.
Но именно опытный инструктор, который знает, что реально происходит под помехами, без GPS, в условиях ротации, усталости и дефицита, часто ценнее целого набора красивых регламентов.
И в этом есть почти трагическая ирония современности:
у нас много технологий, но слабым звеном всё равно остаётся организация человеческого знания.
8. При всём критическом тоне в беседе нет отчаяния — в ней есть воля к собиранию реальности
Это важный момент. Разговор жёсткий, местами горький, местами саркастичный, но он не про бессилие. Он про то, что реальность уже предъявила свои требования, и отступать от неё бессмысленно.
Здесь чувствуется очень русский, в хорошем смысле, тип практического сознания:
- не идеализировать,
- не подменять дело риторикой,
- не путать отчётность с результатом,
- не скрывать проблемы,
- но и не впадать в пустой нигилизм.
Это зрелая позиция.
Потому что любовь к реальности — не в том, чтобы считать её прекрасной, а в том, чтобы не отворачиваться от её несовершенства.
В этом смысле беседа не только про БПЛА. Она про более широкую вещь:
современная война требует не просто техники, а честности мышления.
Если ты врёшь себе о качестве обучения — проиграешь.
Если ты делаешь вид, что универсальный курс заменит реальную практику — проиграешь.
Если ты не видишь разницы между отчётом и компетенцией — проиграешь.
А вот если ты признаёшь:
- что всё меняется,
- что знания надо быстро передавать,
- что учить должны практики,
- что система должна быть гибкой,
тогда появляется шанс на настоящее развитие.
Итог
Главный вывод из этого видео такой:
Обучение операторов БПЛА должно быть не формальной подготовкой отдельных пилотов, а созданием целостной боевой системы, где соединены техника, связь, радиоразведка, артиллерия, топография, инженерная подготовка и живой фронтовой опыт.
Иначе говоря, проблема не в том, что “нужно больше дронов”.
Проблема в том, что нужна новая культура военного обучения, соответствующая новой реальности войны.
Если совсем кратко, то в беседе звучат четыре фундаментальные мысли:
1. БПЛА — это уже основа боя, а не вспомогательный элемент.
2. Учить надо практично, по специализациям и в связке с другими родами войск.
3. Техника должна быть унифицированной, модульной и адаптируемой к фронту.
4. Главный ресурс — это не железо само по себе, а люди с реальным опытом, которых нужно слушать и собирать в систему.
И, пожалуй, самый глубокий слой этого разговора в том, что он показывает старую истину в новом технологическом обличье:
побеждает не тот, у кого просто есть инструменты, а тот, кто сумел превратить опыт, дисциплину и знание в живую, обучающуюся структуру.
А значит, вопрос здесь не только о дронах.
Вопрос шире: способна ли большая система вовремя учиться у реальности, или она продолжит догонять уже изменившуюся войну?
