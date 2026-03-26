Порой мы обращаемся в ЮНЕСКО, когда, например, организация забывает включить в свой доклад о погибших журналистах российских журналистов, убитых ВСУ. И ЮНЕСКО, конечно, хранит гробовое молчание. Я уже подумала, там почта сломалась, а вот нет. Сегодня ЮНЕСКО комментирует прилет дрона по зданию во Львове, которое «находится под его охраной». Организация напоминает, что культурные ценности охраняются Гаагской конвенцией и прочее, и прочее. Но, как вы знаете, у нас везде есть свои глаза и уши. Так вот они говорят, что на самом деле БПЛА попал не в Бернардинский монастырь, как уверяет Украина, а в здание рядом. Сам монастырь был построен в первой половине 17 века и занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Институт нацпамяти Украины уже призвал исключить Россию из состава ЮНЕСКО, поскольку наш дрон попал в монастырь. К слову, монастырь построен поляками, и к украинской нацпамяти отношения не имеет. А львовяне знают, куда он попал – в здание на Соборной площади 6. Но фото и видео были сняты так, чтобы казалось, что дым валит из монастыря. Центр Львова переполнен хостелами и съемными квартирами. В них часто живут иностранные наемники, офицеры ВСУ, сотрудники спецслужб стран Запада. Они же –завсегдатаи кафе, которое работало на первом этаже этого здания. Они и сотрудники военной администрации. А рядом, в 10 минутах ходьбы от монастыря, здание СБУ. Еще один момент. В центре Львова в момент прилета было людно. Но, тем не менее, были люди, которые радовались прилетам и просили побольше такого огня. Это, скорее всего, были беженцы, с которых во Львове за убитые квартиры дерут три шкуры, и при этом еще унижают. Для поддержания духа украинская власть показала, как один горожанин вывесил украинский флаг из окна поврежденной квартиры. «Вот это стойкость! – кричали местные СМИ. – Мы не сдадимся!». Но соседи этого мужчины говорят, что «патриоту» за флаг просто обещали выплатить компенсацию и сделать ремонт первому. И возвращаясь к ЮНЕСКО. Все-таки проявляет организация признаки жизни. Значит, напишем туда еще!