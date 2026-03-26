Перестройка как реставрация капитализма. Итоги 1991 | Игорь Шишкин и Юрий Крупнов
Игорь Шишкин разговаривает с Юрием Крупновым о распаде СССР как о продолжающемся политическом процессе: перестройка, по их логике, не провалилась, а выполнила ключевую задачу — реставрацию капитализма и перераспределение собственности. В центре обсуждения — итоги 1991 года (статус, территория, деградация науки/культуры, демография), противоречия антисоветского нарратива (“Союз был неэффективен, но без него мы бессильны”), роль “московского/русского национализма” как инструмента раскола и тезис о необходимости восстановить планетарную субъектность исторической России. Отдельно — оценка мартовского референдума как разрушительной постановки вопроса и спор о том, кто и что “выиграл” от 1991 года.
00:00:00 Вступление: Шишкин + Юрий Крупнов, “юбилеи” распада СССР
00:01:13 Перестройка как “успешный проект”: реставрация капитализма
00:02:27 “40 лет смутного времени”: это не прошлое, это текущая политика
00:04:10 “Сначала без эмоций”: фиксируем результаты распада
00:04:39 Сверхдержава → “региональная держава”: падение статуса
00:05:57 Потеря территории: РФ ≠ историческая Россия
00:07:36 Деградация науки/культуры/уровня жизни как системный итог
00:08:42 Главный ужас: “мы калеки и думаем, что всё нормально”
00:10:27 Антисоветский нарратив и его внутреннее противоречие
00:12:52 “Мы должны быть сильнее СССР — но почему не так?”
00:13:28 Тезис Крупнова: СССР “убил” московский/русский национализм
00:15:09 Как эта логика живёт в спорах о ЦА, миграции и “кормлении” регионов
00:17:17 Потеря “полмира”: СССР как система влияния шире границ РФ/союзных республик
00:19:11 Убийство субъекта планетарного действия: ключевая цель
00:20:12 Горбачёв: не “демонизация”, а несоответствие масштабу задач
00:22:30 Уникальный строй и логика “всё для человека”: что было сломано
00:23:06 Почему сегодня исчез язык “планового повышения качества жизни”
00:24:28 “Пропаганда или деградация?” — пример с абсурдной статистикой
00:26:21 “Первородство разменяли”: почему “рынок всё решит” не сработал
00:27:31 Выиграли ли “убийцы СССР”: спор о цене и долговечности результата
00:28:27 “Наследственная элита” как цель перестройки (и несогласие по итогу)
00:30:15 СССР как “великий актив”: образ “продали шедевр за копейки”
00:33:14 Проект “встроиться в Запад” и его крах
00:34:25 Развилка: кооперация/братство vs эгоизм как общественная норма
00:37:14 Почему “ностальгия” тут ни при чём: сравнение систем “на своей шкуре”
00:39:27 Демография: потери как ключевой симптом эпохи
00:41:01 “Мы в тупике”: вопрос о выходе из текущей траектории
00:42:02 Шишкин: зачем этот разговор — не плач, а поиск выхода
00:43:49 Референдум 1991: “предательская постановка” и ловушка формы
00:45:55 Почему сам вопрос “сохранять/не сохранять” разрушителен
00:47:30 “Служить исторической России”: как воспринимать советский период
00:49:15 Планетарная субъектность: СССР как вершина масштаба действия
00:51:08 “Не определяешь судьбы мира — судьбы определяют тебя”
00:51:46 Критика “многополярности” как отказа от субъектности
00:53:06 Задача: превзойти уровень СССР — иначе “съедят”
00:54:49 Мир без мимикрии: насилие как “будничность”
00:47:30 "Служить исторической России": как воспринимать советский период
#Шишкин #Крупнов #СССР #перестройка #история #политика #геополитика #демография #Россия
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Перестройка в беседе трактуется не как неудачная реформа, а как успешная реставрация капитализма. - Распад СССР рассматривается не как завершённое прошлое, а как продолжающееся “мутное время” длиной около 40 лет. - Главные последствия: утрата статуса сверхдержавы, сокращение исторического пространства страны, ослабление цивилизационного и культурного потенциала. - Российская Федерация, по мысли участников, не равна исторической России и существует как урезанная, ослабленная форма. - Разрушение СССР связывается не только с внешним давлением, но и с внутренним кризисом элит, стремившихся конвертировать власть в собственность и встроиться в западную систему. - Существенную роль, по оценке Крупнова, сыграл “московский/русский национализм”, который противопоставлял РСФСР другим республикам и тем самым подтачивал союзное единство. - Критике подвергается либеральный тезис, что республики, соцлагерь, армия и мировое влияние были лишь обузой: если это так, то современная постсоветская система должна была бы стать сильнее СССР, но этого не произошло. - Советский строй оценивается как уникальный исторический проект, ориентированный на повышение качества жизни, развитие образования, науки, культуры и коллективного действия. - Капитализм в обсуждении представлен как система атомизации, где ставка на частный эгоизм не создала ни справедливого общества, ни технологического прорыва. - Мартовский референдум 1991 года критикуется как уже пораженческая постановка вопроса: само вынесение на голосование судьбы государства трактуется как симптом его разрушения. - Демографические потери постсоветского периода сопоставляются с катастрофическими масштабами, вплоть до сравнения с потерями в войне. - Ключевой вывод беседы: стране нужен выход из логики перестройки и восстановление способности к самостоятельному планетарному действию.
Подробный выводВ данной лекции звучит не просто политическая оценка событий конца 1980-х и начала 1990-х годов, а попытка заново определить, в какой исторической точке мы находимся сейчас. И это, пожалуй, главный нерв разговора. Собеседники настаивают: распад СССР — не архивная тема и не повод для ностальгии. Это незавершённый процесс, внутри которого продолжает жить нынешняя Россия. Здесь важна сама рамка. Обычно перестройку обсуждают как цепь ошибок, слабостей, просчётов, неудачных реформ. Но в беседе предлагается иная оптика: если смотреть не на декларируемые лозунги, а на результат, то перестройка во многом достигла своей реальной цели — сломала советский строй и открыла путь капиталистической реставрации. Это похоже на ситуацию, когда врач обещал вылечить пациента, но в действительности готовил его к продаже на органы. Формально операция “не удалась”, если судить по обещаниям. Но если судить по скрытому замыслу — удалась слишком хорошо.
1. Итог перестройки — не “новая свобода”, а цивилизационное сжатиеОдин из центральных тезисов: СССР был не просто государством, а формой исторической субъектности, способной влиять на судьбу мира. После его распада страна, по оценке участников, потеряла: - геополитический масштаб, - цивилизационную уверенность, - значительную часть пространства, - институциональную и культурную сложность. Это очень существенный момент. Государство можно потерять не только территориально, но и по плотности смысла. Как человек после тяжёлой травмы может внешне остаться тем же, но внутренне жить уже в режиме компенсации, так и постсоветская реальность в этой беседе описывается как жизнь “после ампутации”, к которой все постепенно привыкли. И здесь звучит сильная мысль: самое опасное — не катастрофа как таковая, а привыкание к ней. Когда общество адаптируется к снижению горизонта, к упрощению, к деградации институтов, оно начинает считать своё ослабление нормой.
2. Капитализм как обещание, не выдержавшее проверки реальностьюБеседа построена на жёстком сопоставлении двух логик: - советской — коллективной, проектной, ориентированной на общее развитие; - постсоветской — рыночной, атомизированной, построенной на частном интересе. Аргумент здесь не столько моральный, сколько практический. Собеседники фактически говорят: нам обещали, что если убрать “балласт” в виде союзных республик, идеологии, глобальной ответственности и плановой системы, то освобождённая энергия создаст процветание. Но реальность оказалась иной. Не возникло ни нового качества жизни, ни технологического суверенитета, ни большой идеи. Это напоминает старую философскую коллизию между идеей рынка как саморегулирующегося разума и реальным человеческим обществом, где интересы не складываются автоматически в гармонию. В теории — как у Адама Смита — частный эгоизм через “невидимую руку” может вести к общему благу. Но в истории постсоветского пространства, как её видят участники, эта “рука” оказалась очень даже видимой: приватизация, олигархизация, офшоры, внешняя зависимость, демонтаж промышленности. То есть в беседе капитализм не просто критикуется как “плохая система”. Он показывается как ложная антропология — как неверное представление о человеке. Предположение, что общество можно собрать из индивидуальных эгоизмов, оказалось несостоятельным.
3. Разрушение СССР как кризис исторического самосознанияОсобенно интересен тезис о том, что Советский Союз разрушался не только извне, но и изнутри — через изменение массового сознания, через идею, что “мы всех кормим”, “нас тянут вниз”, “без окраин будет легче”. Это важный психологический механизм: крупные системы редко погибают только от удара противника; чаще сначала происходит эрозия образа общего целого. В этом смысле беседа поднимает тему не только политическую, но и почти духовную: человек и народ могут начать любить не реальность, а её упрощённую схему. Республикам приписали образ обузы. Мировой ответственности — образ бессмысленной траты. Армии — образ ненужного бремени. Социалистическому проекту — образ тупика. А дальше, как это часто бывает в истории и в личной жизни, люди разрушили не то, что было плохим, а то, что перестали понимать. Здесь есть парадокс: иногда система гибнет не потому, что у неё нет достоинств, а потому что эти достоинства стали привычными и невидимыми. Воздух не ценят, пока он есть.
4. Референдум 1991 года как симптом уже начавшегося распадаИнтересная линия — критика мартовского референдума 1991 года. Обычно его приводят как аргумент в пользу того, что народ был за сохранение СССР. Но в беседе делается более тонкий, хотя и спорный вывод: сам факт вынесения на всенародное голосование вопроса о сохранении государства уже означал глубину кризиса. Это похоже на семейную ситуацию, где сам вопрос “нужно ли нам вообще оставаться семьёй?” уже означает, что нечто основополагающее подорвано. Даже если ответ положительный, трещина уже есть. То есть формально референдум можно трактовать как попытку спасти Союз, но психологически и политически он уже фиксировал его переход в режим сомнения в самом себе.
5. Советский проект как вершина, а не ошибка историиОдин из самых сильных акцентов беседы — отказ видеть советский период как аномалию или провал. Напротив, он трактуется как вершинное проявление исторической России, её способность собраться в форму планетарного действия. Это важный момент и методологически. Если относиться к СССР как к “неправильному отклонению”, тогда весь XX век становится ошибкой, а современность — возвращением к норме. Но если видеть в СССР высшую точку национальной мобилизации, образования, науки, социальной организации и международного влияния, тогда постсоветский период выглядит уже не прогрессом, а утратой формы. Можно соглашаться или спорить с такой интерпретацией, но она внутренне цельна: разговор идёт не о том, что “раньше было лучше”, а о том, что историческая Россия в советской форме достигла масштаба, который потом был растрачен.
6. Центральный практический вывод: вопрос стоит не о ностальгии, а о будущем типе человекаБеседа интересна тем, что не сводится к плачу по утраченному. В ней есть довольно ясный практический нерв: главное — не восстановить символы, а понять, какой тип общественного устройства способен дать стране субъектность и развитие. И здесь вопрос ставится почти по-аристотелевски: какой образ человека лежит в основе политического строя? - Если человек — это прежде всего частный потребитель и носитель эгоистического интереса, то получаем одну модель общества. - Если человек — участник большого общего дела, способный к солидарности, дисциплине и исторической ответственности, то другую. В этом смысле спор о перестройке — это спор не только о собственности и власти, но и о том, каким должен быть человек XXI века. Собеседники явно склоняются к мысли, что без нового коллективного, проектного начала страна не сможет ни выжить, ни развиваться.
7. Тон беседы: от скорби к требованию трезвостиПри всей эмоциональности разговора, его глубинный смысл не в романтизации прошлого, а в призыве к трезвому снятию иллюзий. Иллюзия 1990-х состояла в том, что отказ от великой исторической миссии даст “нормальную жизнь”. Но история, как часто бывает, не терпит пустоты: если ты не участвуешь в определении мирового порядка, порядок определяют за тебя. Это очень жёсткая, но логичная мысль. Геополитика здесь уподобляется не клубу по интересам, а среде отбора. Если субъект перестаёт быть действующим центром, он становится объектом чужой воли. И в этом смысле беседа утверждает: отказ от мирового масштаба не ведёт к покою, он ведёт к уязвимости.
Итоговое обобщениеВ этом видео перестройка осмысляется как долгий процесс демонтажа советского проекта и внедрения капиталистической логики, последствия которого не исчерпаны до сих пор. Распад СССР представлен не как локальная политическая неудача, а как цивилизационная катастрофа, приведшая к геополитическому, демографическому, культурному и смысловому ослаблению страны. Главная ценность беседы не в том, что она предлагает готовую программу, а в том, что она заставляет посмотреть на последние десятилетия не как на “естественный ход истории”, а как на исторический выбор с тяжёлыми последствиями. За этим стоит важный практический тезис: если общество не переосмыслит результаты перестройки, оно будет и дальше жить в логике распада, даже если внешне это называется стабильностью. И здесь возникает почти философский вопрос: что на самом деле является признаком исторического выздоровления — возвращение к утраченным формам или рождение новой формы, которая сумеет сохранить правду прошлого, не повторяя его ошибок?