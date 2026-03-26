Игорь Шишкин разговаривает с Юрием Крупновым о распаде СССР как о продолжающемся политическом процессе: перестройка, по их логике, не провалилась, а выполнила ключевую задачу — реставрацию капитализма и перераспределение собственности. В центре обсуждения — итоги 1991 года (статус, территория, деградация науки/культуры, демография), противоречия антисоветского нарратива (“Союз был неэффективен, но без него мы бессильны”), роль “московского/русского национализма” как инструмента раскола и тезис о необходимости восстановить планетарную субъектность исторической России. Отдельно — оценка мартовского референдума как разрушительной постановки вопроса и спор о том, кто и что “выиграл” от 1991 года.

00:00:00 Вступление: Шишкин + Юрий Крупнов, “юбилеи” распада СССР

00:01:13 Перестройка как “успешный проект”: реставрация капитализма

00:02:27 “40 лет смутного времени”: это не прошлое, это текущая политика

00:04:10 “Сначала без эмоций”: фиксируем результаты распада

00:04:39 Сверхдержава → “региональная держава”: падение статуса

00:05:57 Потеря территории: РФ ≠ историческая Россия

00:07:36 Деградация науки/культуры/уровня жизни как системный итог

00:08:42 Главный ужас: “мы калеки и думаем, что всё нормально”

00:10:27 Антисоветский нарратив и его внутреннее противоречие

00:12:52 “Мы должны быть сильнее СССР — но почему не так?”

00:13:28 Тезис Крупнова: СССР “убил” московский/русский национализм

00:15:09 Как эта логика живёт в спорах о ЦА, миграции и “кормлении” регионов

00:17:17 Потеря “полмира”: СССР как система влияния шире границ РФ/союзных республик

00:19:11 Убийство субъекта планетарного действия: ключевая цель

00:20:12 Горбачёв: не “демонизация”, а несоответствие масштабу задач

00:22:30 Уникальный строй и логика “всё для человека”: что было сломано

00:23:06 Почему сегодня исчез язык “планового повышения качества жизни”

00:24:28 “Пропаганда или деградация?” — пример с абсурдной статистикой

00:26:21 “Первородство разменяли”: почему “рынок всё решит” не сработал

00:27:31 Выиграли ли “убийцы СССР”: спор о цене и долговечности результата

00:28:27 “Наследственная элита” как цель перестройки (и несогласие по итогу)

00:30:15 СССР как “великий актив”: образ “продали шедевр за копейки”

00:33:14 Проект “встроиться в Запад” и его крах

00:34:25 Развилка: кооперация/братство vs эгоизм как общественная норма

00:37:14 Почему “ностальгия” тут ни при чём: сравнение систем “на своей шкуре”

00:39:27 Демография: потери как ключевой симптом эпохи

00:41:01 “Мы в тупике”: вопрос о выходе из текущей траектории

00:42:02 Шишкин: зачем этот разговор — не плач, а поиск выхода

00:43:49 Референдум 1991: “предательская постановка” и ловушка формы

00:45:55 Почему сам вопрос “сохранять/не сохранять” разрушителен

00:47:30 “Служить исторической России”: как воспринимать советский период

00:49:15 Планетарная субъектность: СССР как вершина масштаба действия

00:51:08 “Не определяешь судьбы мира — судьбы определяют тебя”

00:51:46 Критика “многополярности” как отказа от субъектности

00:53:06 Задача: превзойти уровень СССР — иначе “съедят”

00:54:49 Мир без мимикрии: насилие как “будничность”

00:55:24 Финал: благодарность, призыв подписаться

#Шишкин #Крупнов #СССР #перестройка #история #политика #геополитика #демография #Россия