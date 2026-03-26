От Юлаева до Ильина: как меняют патриотизм. Кого назначили героем сегодня? | Колпакиди и Вахитов
Записаться на конференцию "Феномен советского человека": https://delib.ru/meetings/1708
Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/
В студии Александр Колпакиди и гость выпуска Рустем Вахитов (Уфа). Разговор про идеологическую борьбу в России: как антикоммунизм и новый национализм меняют смысл “патриотизма”, почему Салават Юлаев воевал не “против русских”, а против царизма вместе с русскими крестьянами и казаками, и как споры о Ленине, “русском государстве” и закрывающихся архивах упираются в вопрос суверенитета и консолидации общества.
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
00:00 — Кто в студии: Рустем Вахтов (Уфа) и идеологическая повестка
00:54 — “Новые проблемы”: антикоммунизм и национализм
01:52 — За что Вахтов защищает Салавата Юлаева
03:33 — Анонс: «Феномен советского человека» (4–5 апреля)
04:27 — “Братство народов” и победа: зачем это помнить
06:17 — Патриотизм: объединять или разделять
07:16 — Эволюция образа Ленина и демонтаж ленинизма
12:02 — Ленин и империя: борьба с государством vs борьба с народом
15:12 — “Наследие империи” vs “наследие СССР”: что в реальности
16:48 — Крым и советская легитимность границ
22:01 — Национализм и суверенитет: где проходит красная линия
24:47 — Архивы закрывают: почему это важно для историков
27:59 — Башкиры и Россия: грамоты, обязанности, нарушение прав и восстания
29:09 — Юлаев “вместе с русскими”, а не “против русских”
39:11 — Национализм как дискриминация: к чему ведёт логика “ассимиляции”
43:02 — “Управляемый хаос” и риск межнационального взрыва
47:10 — Постсоветские конфликты: где национализм стал спусковым крючком
52:24 — Финал и планы на новые встречи
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Беседа посвящена критике современной идеологической линии, где сочетаются: - воинствующий антикоммунизм, прежде всего анти-ленинизм; - разжигание национализма под видом патриотизма. - Главная мысль Рустема Вахитова: левый человек может и должен быть патриотом, но патриотизм должен объединять, а не делить людей на «чистых» и «нечистых». - Атака на Ленина, по мнению участников, меняет форму: - в 1990-е его критиковали как «тоталитарного» и «антидемократического» деятеля; - сегодня его обвиняют уже прежде всего в «непатриотичности» и «работе против России». - Вахитов утверждает, что Ленин не был патриотом Российской империи, и это не секрет: он боролся именно с имперским государством, а не с народами страны. - Проводится различие между: - государством как политической машиной; - народом как живым историческим сообществом. Из этой логики следует, что можно быть против определённого государства, не будучи врагом народа. - Важный тезис: современная Россия, по логике участников, юридически и политически наследует не Российской империи, а прежде всего СССР и РСФСР. Отсюда делается вывод, что тотальное очернение Ленина и советского периода подрывает и легитимность нынешней государственности. - Салават Юлаев в беседе представлен не как «антирусский» герой, а как фигура: - антицарская, а не антирусская; - связанная с общей борьбой угнетённых; - почитаемая не только башкирами, но и частью русской народной традиции. - Вахитов подчеркивает, что башкирские восстания были вызваны не «врождённым бунтарством», а нарушением договорных прав со стороны имперской администрации. - Участники считают, что нынешние русские этнонационалисты: - подменяют гражданское понимание нации этническим; - фактически работают на раскол общества; - предлагают опасную модель, похожую на те практики дискриминации, с которыми Россия официально борется вовне. - Звучит мысль, что после распада СССР многие конфликты на постсоветском пространстве были следствием именно националистических проектов, тогда как относительная стабильность там, где сохранялся надэтнический принцип, объясняется отказом от радикального национализма. - Александр Колпакиди отдельно призывает поддержать издание сборника о Ленине, который должен отвечать на современные обвинения и фальсификации.
Подробный выводВ этом видео очень ясно проявляется одна важная вещь: патриотизм — не нейтральное слово. Оно может означать любовь к стране как к общему дому, а может — любовь к идеологической конструкции, в которой одним разрешено быть «настоящими», а другим отводится роль подозрительных, вторичных или лишних. И вся беседа строится именно вокруг борьбы этих двух пониманий.
1. Патриотизм как объединение и патриотизм как сортировкаВахитов настаивает, что подлинный патриотизм должен сплачивать общество, особенно в трудный исторический момент. Это очень практическая мысль. Если страна проходит через внешнее давление, внутренние кризисы, социальную усталость, то наиболее разрушительной стратегией становится не недостаток пафоса, а избыток враждебной селекции — когда начинают выяснять, кто «достаточно свой». Это похоже на работу иммунной системы: пока она защищает организм — это благо; когда она начинает атаковать собственные ткани — это уже аутоиммунное заболевание. В логике собеседников современный радикальный патриотизм рискует стать именно такой болезнью: под лозунгом защиты страны запускается механизм ее внутреннего разложения.
2. Ленин как символ борьбы за интерпретацию историиЛенин в беседе — не просто историческая фигура. Он выступает как узловой символ, через который идет борьба за то, как вообще понимать Россию XX века и ее продолжение в настоящем. Один лагерь говорит: Ленин — разрушитель исторической России. Другой отвечает: без Ленина не было бы той государственности, последствиями и ресурсами которой страна до сих пор во многом живет. Здесь важно даже не то, кто «абсолютно прав» — в исторических вопросах абсолютная ясность редко достижима. Важнее другое: способ обращения с прошлым. Когда прошлое превращают в дубинку, им не пытаются понять реальность — им пытаются дисциплинировать настоящее. Ленин в этом смысле становится не столько объектом исследования, сколько мишенью для идеологической перенастройки общества.
3. Почему атака на Ленина сочетается с национализмомУчастники беседы видят между этими процессами прямую связь. Это действительно логично: если советский проект строился на идее надэтнической политической общности, то разрушение его символов открывает путь для другой модели — этнически окрашенного государства. Проще говоря: - если раньше основой легитимности был «народ всех народов»; - то теперь пытаются продвинуть модель «государство главного этноса». Это переход не просто политический, а почти антропологический. Меняется ответ на вопрос: кто такие “мы”? А когда меняется это «мы», меняется и вся моральная география общества: кого жалеть, кому доверять, кого считать героем, а кого — ошибкой истории.
4. Салават Юлаев как пример подменыИстория с Салаватом Юлаевым в беседе показана как симптом. Его пытаются представить через простую схему: если он выступал против имперской власти, значит он был «русофобом» или «врагом России». Но Вахитов предлагает более сложную, и потому более зрелую рамку: борьба против несправедливого государственного порядка не равна ненависти к народу. Это вообще большая историческая проблема. Люди часто отождествляют империю, государство, народ, культуру и цивилизацию в один монолит. Но в реальности это разные уровни. Можно восставать против чиновничьего произвола и при этом быть частью общей страны. Можно спорить с формой власти и не отрицать культурную общность. В этом смысле фигура Юлаева действительно неудобна для примитивного национализма, потому что она не вписывается в бинарную схему «свой/чужой». Он оказывается фигурой пограничной, а значит — живой. А живые фигуры всегда опасны для идеологий, которые любят картон.
5. Советский опыт как антидот против распадаВ беседе заметно идеализируется Советский Союз, но за этой идеализацией есть и рациональное зерно. Участники апеллируют к советскому проекту как к модели, в которой была создана политическая рамка совместного существования разных народов. Конечно, эта рамка не была безоблачной и не была лишена насилия, перекосов и внутренних противоречий. Но она работала как большая интеграционная система. Если использовать аналогию из инженерии, СССР здесь мыслится как сложная конструкция, удерживавшая разные элементы в одном каркасе. После демонтажа каркаса скрытые напряжения не исчезли — они стали видимыми и взрывоопасными. Поэтому мысль собеседников такова: когда сегодня снова начинают играть в этническое противопоставление, это не «возвращение к корням», а повторный эксперимент с уже известным разрушительным эффектом.
6. Критика этнонационализма как формы политической близорукостиСамый сильный момент беседы — предупреждение о том, что этнонационализм может казаться управляемым инструментом, но на деле быстро становится самостоятельной силой. Это глубокая историческая закономерность. Идеологии разделения часто запускают ради тактической выгоды, а потом они начинают жить по собственной логике. Здесь собеседники фактически говорят о старой истине политики: нельзя безнаказанно мобилизовать низовые страсти. Особенно в многонациональной стране. Особенно в условиях внешнего давления. Особенно если общество уже испытывает тревогу и фрустрацию. На психологическом уровне это тоже понятно: когда людям трудно, им хочется простых ответов. Национализм предлагает именно это — ясную карту виноватых и ясную иерархию «правильных». Но простота здесь обманчива. Она похожа на дешёвый стимулятор: быстро дает ощущение силы, а потом разрушает сам организм.
7. Философский нерв беседыЕсли смотреть глубже, разговор не только о Ленине, Юлаеве или национальной политике. Он о том, что именно мы любим, когда говорим, что любим Родину. - Территорию? - Государственную машину? - Исторический миф? - Народ как множество живых людей? - Или некий идеал справедливого общежития? От ответа зависит очень многое. Потому что можно любить образ страны и презирать людей. Можно любить имперский символ и не замечать боли тех, кто в этом символе не узнает себя. Можно говорить о величии, но разрушать ткань совместной жизни. И наоборот: можно спорить с официальным каноном, но тем самым защищать более глубокую и человечную форму общего бытия.
ИтогГлавный вывод лекции в том, что сегодня идет не случайный набор споров, а борьба за саму модель российского патриотизма. Одна модель — советская или, шире, гражданско-интеграционная — исходит из общей судьбы народов и социальной справедливости. Другая — этноцентрическая и антисоветская — строится на исключении, пересмотре героев, демонизации Ленина и подмене общего исторического наследия более узкой и конфликтной идентичностью. Собеседники убеждены, что путь через анти-ленинизм и этнонационализм ведет не к укреплению страны, а к ее внутреннему ослаблению. И в этом есть своя жесткая логика: нельзя долго строить общее будущее на вражде к значительной части собственного прошлого и на подозрении к части собственных граждан. История вообще редко мстит сразу. Сначала она позволяет людям играть символами, переименовывать героев, переписывать мотивы. А потом незаметно выясняется, что символы были не украшениями, а несущими балками. И когда их выбивают ради сиюминутной выгоды, начинает трещать уже не учебник, а сама конструкция совместной жизни. И здесь остается, пожалуй, самый важный вопрос: что прочнее для страны — патриотизм, который требует единомыслия, или патриотизм, который способен удерживать различия, не превращая их во вражду?