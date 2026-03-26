Максим Невенчанный разговаривает с Александром Евгеньевичем Усаниным о том, почему деградация почв может стать для человечества опаснее горячих конфликтов: от масштаба потерь чернозёма и логики ветровой/водной эрозии до роли живой почвы, грибных “сетей”, лесополос и “биологического насоса”, который влияет на осадки; отдельно обсуждают, почему химия поддерживает урожайность, но обедняет питание микроэлементами, как это связывают со здоровьем и демографией, зачем странам Персидского залива нужны почва и ил, почему важен закон о почвах и что из практик восстановления (включая покровные культуры и лесозащитные полосы) можно масштабировать.

00:00:00 — Кто в студии и о чём разговор: “опаснее войны — процессы без выстрелов”

00:00:40 — Главный тезис: “земля уходит из-под ног”

00:01:20 — Масштаб потерь: Россия и мир в цифрах

00:02:36 — Докучаев и начало проблемы: почему “пять лет без урожая”

00:04:01 — Живая почва: бактерии, грибы, симбиоз и что такое гумус

00:06:55 — Плуг и переворот слоёв: аэробы/анаэробы и почему система ломается

00:08:55 — “Химия вместо жизни”: рост урожая сегодня и истощение завтра

00:10:19 — Почему почву реально “сдувает”: леса, распашка “до горизонта”, эрозия

00:11:38 — “Биологический насос”: как леса связаны с дождями и климатом

00:13:33 — Мёртвая почва и паводки: вода не впитывается, всё уходит “вниз”

00:14:53 — Пример органического земледелия: стабильный урожай без дождей

00:16:01 — Куда уходит плодородный слой: реки → море → “ил на дне”

00:17:08 — Почему в пустыне деревья не “включают дожди”: про барьеры и масштаб лесов

00:21:14 — “Чернозёма уже нет как раньше”: толщина слоя и ускорение потерь

00:24:03 — Опреснение и побочные эффекты: концентрированная соль и локальная гибель моря

00:26:25 — Покровные культуры: как не оставлять почву голой после уборки

00:28:24 — Персидский залив и российский ил: зачем это Эмиратам и кто помогает

00:29:34 — Экспорт почвы как ресурс: спор про “продавать/не продавать”

00:31:31 — Почему нет закона о почвах: “земля ≠ почва” и серые схемы

00:34:36 — План преобразования природы: лесополосы, ширина, километры и что уничтожили

00:36:20 — Химизация: почему пошли по этому пути и что получили на выходе

00:37:03 — Питательность еды падает: логика “пустых калорий” и микроэлементов

00:39:02 — “Скрытый голод”: здоровье, внезапные смерти, дефициты без ощущения голода

00:40:07 — “Хрустальные дети”: связка питания, соединительной ткани и микроэлементов

00:42:09 — Про “химию” в быту и питание: спор о качестве продукта, а не о слове

00:46:59 — Старое зерно и состав: почему “меньше урожая, но больше пользы”

00:49:24 — Дилемма государства: накормить всех vs накормить качественно

00:50:24 — Пустыни в Европе и России: что считают точкой невозврата

00:52:45 — Демография и здоровье: спор о причинах (питание vs социальные факторы)

00:59:11 — Что делать системно: связка Минздрава и Минсельхоза как идея контроля

01:00:18 — Закон о почвах: что именно должно защищаться юридически

01:06:12 — Органические фермеры и рынок: почему “вырастили, но не продали”

01:07:22 — Практики восстановления: покровные культуры, примеры стран, масштабирование

01:10:01 — Финальное предупреждение: темп потерь и “что будет дальше”

01:11:07 — Завершение выпуска

