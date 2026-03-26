На этой неделе обсуждают спектакль Михалкова «Без свидетелей», в котором сыграл Михаил Ефремов. Это была его первая роль после тюрьмы, и, мне кажется, многие и шли смотреть на Ефремова – какой он стал, как будет играть. Так вышло, что и я смотрела этот спектакль. Здесь в пьесе было всего два актера – Ефремов и Анна Михалкова. Только двум сложно держать внимание зала, и мне показалось, что артисты в начале волновались. Они должны были играть разведенных мужа и жену, имеющих общего ребенка. Он ушел к молодой, к тому же дочке академика, у которого работает и от которого зависит, не навещает сына, не появляется месяцами. Она осталась одна и, как кажется, всю себя отдает ребенку и своему страданию. Бытовая история, таких хватает в жизни, и что нового вы можете зрителю сказать? И как будете держать его почти два часа двумя актерами, в одной только комнате, без смены декораций? В чем будет кульминация? А финал в том, что мужчина все осознает и останется в своей прежней семье? И сбудется мечта всех брошенных женщин? Это, конечно, хорошо, но мелковато для искусства. Ефремов понемногу разгонялся. Я отошла от первого впечатления, которое произвели на меня изменения в нем. Да, за время тюрьмы он сильно изменился. Его новое лицо хорошо можно было разглядеть, когда он появлялся в кружочках Телеграма. Это – дань времени, но в пьесе она смотрелась уместно. Соцсети – прочная часть нашей жизни, а многие писатели и драматурги боятся и не умеют встраивать гаджеты и чаты в повествование, им кажется, что тексты и пьесы от этого теряют. Так вот, новое лицо Ефремова можно было хорошо разглядеть в кружочках. И когда я его разглядела, мне показалось, его больше все подкосила даже не тюрьма, а вот эта нелюбовь, которая вылилась на него. И хотя видно, что ему сильно не хватает прежней любви, вырос, как актер, он всё-таки в свалившейся на него нелюбви. Он точно стал актером другого уровня. У него теперь прекрасно получатся драматические роли, и когда он разбушевался на сцене, мне захотелось видеть его Федором Павловичем Карамазовым – и сладострастником, и шутом, и злыднем одновременно. В «Без свидетелей» были моменты, когда Ефремов брал высоту, в которой все эти три ипостаси органично сходились. И были моменты, когда казалось, что актеры так вжились в роль, что им тесно в бытовой истории, они хотят подняться к чему-то большему. У них была появилась такая возможность, когда сюжет совершил поворот, и история оказалась не бытовой, а, напротив, возвышенной. Я люблю в театре такие моменты, когда все сходится – и игра, и материал, и смысл – и заставляет душу двигаться. Оказалось, что посылы пьесы – выше быта. Но смысл уходит от быта не в цинизм, как это практикуется современными режиссерами из-за собственной неспособности поднимать зрителя на простом. Смысл уходит в высокое на самых обыкновенных, но незыблемых истинах: мать есть мать, дети есть дети, ребенок важнее мужчины. Кто-то скажет – «Ну прям умозаключение сократовского уровня». Если его пережить за два часа трудом собственной души и потом на той же душе рвануть вверх, то очень даже сократовского уровня. Тем более, оно, каким бы простым ни было, все равно не всем доступно. И вдруг понимаешь, что сын Димка, о котором герои говорят беспрестанно, материализуется на сцене, сплетается из слов родителей в полноценного участника драмы. И хоть физически Димка так на сцене и не появился, к концу спектакля ты знаешь его, как родного. Но вернусь к Ефремову. Мне еще под конец показалось, что он отчасти играл самого себя – человека, которому не хватает прежней любви. Но прежней любви у него никогда и не будет, как не будет и прежнего актера. Но, может быть, будет другая любовь к актеру нового уровня.