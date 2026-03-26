“Косыгинская реформа: прорыв, или тупик”. Е.Ю.Спицын. Выступление на круглом столе РУСО
Запись выступления в редакции газеты «Правда» на круглом столе, организованный совместно с движением «Российские учёные – за социализм (РУСО)» под названием «Косыгинская реформа: прорывы и тупики» 10 октября 2025 г.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции Косыгинская реформа рассматривается не как изолированное событие 1965 года, а как итог долгой идейной борьбы в советской экономической мысли. - Истоки спора автор выводит еще к позднесталинской дискуссии о политэкономии социализма, прежде всего к вопросу: как именно устроен механизм социалистической экономики, а не только как описывать ее результаты. - Ключевым интеллектуальным конфликтом названа полемика между «товарниками» и «плановиками», особенно вокруг проблемы действия закона стоимости при социализме. - Особую роль в запуске новой волны дискуссии приписывается статье Евсея Либермана 1962 года, за публикацией которой, по версии выступающего, стояли аппаратные и политические связи. - Подчеркивается влияние журнала «Проблемы мира и социализма» как канала проникновения идей еврокоммунизма, конвергенции систем и постепенного отхода от классической советской модели. - Косыгинская реформа, по мысли автора, ошибочно связывается только с восьмой пятилеткой; на деле попытки сходных преобразований продолжались и в 1972–1973, и в 1979 годах. - Успехи восьмой пятилетки ставятся под сомнение: автор считает представление о ней как о «золотой» во многом идеологизированным и статистически спорным. - Важный тезис: старт реформы объясняется не только теоретическими убеждениями, но и тяжелым состоянием экономики после хрущевского периода, особенно в сельском хозяйстве. - В качестве упущенной альтернативы называется восстановление артельного сектора, разрушенного при Хрущеве, вместо движения к расширению хозрасчета и самофинансирования. - Механизм перевода предприятий на хозрасчет, по словам выступающего, исследован недостаточно; особенно странным он считает массовый перевод и прибыльных, и убыточных предприятий по единой логике. - Версия о том, что реформу свернули из-за страха после Пражской весны, автор отвергает; напротив, он видит идейную связь советских реформ с чехословацкими преобразованиями начала 1960-х. - Общий вывод лектора: Косыгинская реформа была не прорывом, а частью более широкого процесса идеологического и управленческого размывания советской экономической модели.
Подробный выводВ этом видео выстраивается не просто критика конкретной хозяйственной реформы, а целая историко-идеологическая схема, в которой Косыгинская реформа выступает симптомом более глубокого сдвига. И если смотреть на логику выступления не буквально по каждому частному утверждению, а как на цельную конструкцию, то можно выделить несколько важных слоев.
1. Реформа показана как продолжение старого спора о природе социализмаЗдесь очень важна исходная мысль: советская экономическая система, по мнению выступающего, начала испытывать трудности не потому, что «план не работал вообще», а потому, что руководство и экономическая наука не смогли до конца осмыслить собственный механизм развития. Это тонкий, почти философский тезис. Одно дело — описывать результаты: - столько-то стали, - столько-то зерна, - такой-то прирост. И совсем другое — понимать внутреннюю логику: - почему именно эта система давала рост, - какие ее опорные элементы были критичны, - что в ней можно менять, а что трогать опасно. По сути, это спор не только об экономике, но и об epistemology — о том, как мы знаем, что система работает. В этом смысле автор выступления прав в одном существенном моменте: любая реформа терпит риск провала, если реформаторы видят только цифры на поверхности, но не чувствуют архитектуру целого. Это напоминает и современное программирование: можно переписать интерфейс, не понимая ядра, и система какое-то время будет даже выглядеть современнее — а потом начнутся каскадные сбои.
2. Косыгинская реформа трактуется как компромисс с чуждой логикойЦентральная интонация выступления — недоверие к идее заимствования рыночных регуляторов в социалистическую систему. Автор видит в этом не творческую адаптацию, а конвергенцию, то есть постепенное растворение собственной модели. Это очень характерная историческая оптика: проблема не в том, что в реформе были элементы расчета, прибыли, стимулов или расширения самостоятельности предприятий; проблема в том, что эти элементы, с его точки зрения, вводились не как подчиненные плану инструменты, а как носители иной логики — логики товарности, самоокупаемости и скрытого дрейфа к социал-демократическому, а затем и капиталистическому пересмотру основ. Здесь можно провести аналогию с психологией. Иногда человек думает, что берет у другой жизненной философии только «полезный инструмент» — например, больше свободы, меньше жесткости, больше комфорта. Но вместе с инструментом он незаметно принимает и систему ценностей, из которой этот инструмент вырос. И тогда меняется не метод, а идентичность. Примерно так же автор лекции воспринимает Косыгинскую реформу.
3. Восьмая пятилетка: реальный успех или красивый миф?Один из ключевых ударов выступления направлен по почти каноническому представлению о восьмой пятилетке как о вершине позднесоветского хозяйственного развития. Здесь важно различать два уровня.
На уровне полемики:автор говорит, что этот образ активно поддерживался либеральной историографией, потому что он удобен как доказательство тезиса: как только в СССР ослабили жесткий централизм и добавили рыночные стимулы, сразу стало лучше.
На уровне методологии:он напоминает, что цифры не нейтральны. Статистика может быть: - неполной, - политически отобранной, - интерпретированной в выгодном ключе. Это очень зрелая мысль, если отделить ее от резкости подачи. История экономики вообще редко сводится к «рост был» или «роста не было». Важно: - за счет чего росли показатели, - была ли база низкой, - каков был вклад прошлой модели, - насколько устойчив был этот рост, - не был ли он куплен будущими дисбалансами. То есть даже если результаты восьмой пятилетки были заметными, вопрос остается открытым: были ли это плоды именно новой реформы или инерция прежней системы плюс временный управленческий эффект? Это уже серьезный исследовательский вопрос, а не пропагандистский лозунг.
4. Хрущевский период представлен как разрушение основы, а реформа — как ошибочный ответ на этот кризисОчень важный нерв всей беседы: автор считает, что к середине 1960-х страна подошла с уже ослабленной экономической структурой. Особенно подчеркиваются: - стагнация сельского хозяйства, - проблемы с жилищным строительством, - разрушение артельного сектора, - управленческие перекосы хрущевского времени. И потому Косыгин с Брежневым, по этой логике, стартовали не «с хорошей платформы для модернизации», а из зоны уже накопленных деформаций. То есть сама реформа, как видно из выступления, понимается не как свободный стратегический выбор, а как реакция на кризис после предыдущих решений. Но здесь выступающий делает еще один сильный ход: даже если реформа была вынужденной, это не делает ее правильной. Можно попасть в трудную ситуацию и выбрать не путь исцеления, а путь косметического приспособления. Это напоминает медицину: если организм ослаблен, можно лечить причины, а можно снять симптомы. На короткой дистанции второе иногда выглядит убедительнее. Но глубинно болезнь остается.
5. Упущенная альтернатива — артелиОдин из самых конкретных тезисов выступления — идея, что вместо хозрасчетной логики следовало восстановить артельное производство. Это, пожалуй, самый практически интересный фрагмент. Почему он важен? Потому что здесь критика реформы впервые получает не только отрицательную, но и положительную форму. Не просто «это было плохо», а «был иной путь». Автор утверждает, что в сталинской модели существовал крупный сектор негосударственного, но встроенного в социалистическую систему производства: - более гибкий, - более чувствительный к спросу, - способный закрывать широкий ассортимент товаров. Это довольно интересный тезис даже вне идеологических симпатий. Он поднимает вопрос, который и сегодня звучит современно: может ли экономика быть одновременно плановой в стратегическом ядре и децентрализованной в сфере потребительского разнообразия? Иными словами, не рынок против плана, а разные уровни координации для разных типов задач. В кибернетике это выглядело бы как многоуровневая система управления: центр не должен вручную управлять каждой деталью, но и периферия не должна жить по логике полной автономии. Возможно, именно здесь лежит один из самых плодотворных вопросов, скрытых в выступлении.
6. Сильная сторона лекции — внимание к аппаратной и институциональной средеПолезно, что беседа посвящена не только абстрактным идеям, но и каналам их распространения: - журналы, - редакции, - партийный аппарат, - академические институты, - кадровые сети. Это важное напоминание: реформы делаются не только текстами и постановлениями. Они делаются людьми, их биографиями, их школами, их контактами, их скрытыми симпатиями. Любая идеология укореняется институционально. В этом смысле выступающий мыслит как историк власти: он показывает, что экономическая теория в СССР не была чисто научной дисциплиной; она всегда была вплетена в аппарат, международные влияния, кадровые чистки, идеологические балансы. И это, вероятно, один из самых ценных аспектов лекции.
7. Слабая сторона лекции — высокая степень идеологической жесткостиПри всей насыщенности фактурой, речь сильно окрашена полемически. Здесь есть риск, о котором стоит сказать честно. Когда исторический анализ становится слишком цельным и слишком удобным для одной интерпретации, он может начать подменять исследование сценарием с заранее назначенными виновными. В лекции заметно: - персонализация процессов, - подозрительность к целым интеллектуальным группам, - склонность сводить сложные хозяйственные решения к идеологическому заговору, - резкие оценочные формулы вместо спокойной проверки гипотез. Это не означает, что все выводы неверны. Но это делает позицию уязвимой. Истина часто не лежит в чистой схеме «предали хорошую модель» или «реформировали безнадежную систему». Гораздо вероятнее, что советская экономика к тому времени уже несла в себе реальные структурные противоречия: - громоздкость управления, - слабую обратную связь, - дефицит стимулов к качеству, - трудности с инновациями, - хронические перекосы между тяжелой промышленностью и потребительским сектором. Поэтому вопрос не в том, нужна ли была реформа вообще, а в том, какая именно реформа была возможна без разрушения ядра системы.
8. Главная мысль лекции в сжатом видеЕсли собрать все в одну формулу, то позиция выступающего такова: Это жесткий тезис, но в нем есть рациональное зерно: не всякая модернизация укрепляет систему; некоторые модернизации, напротив, расшатывают ее основания, даже если сначала выглядят как оживление.
Итоговое осмыслениеВ данной лекции Косыгинская реформа показана не как нейтральный набор экономических мер, а как узловой момент выбора цивилизационной логики: развивать собственную модель или подстраивать ее под чужие критерии эффективности. Это, возможно, и есть главный нерв выступления. Практически из этого можно вынести несколько мыслей: - нельзя оценивать реформу только по краткосрочным показателям роста; - важно смотреть на институциональные последствия; - нельзя реформировать сложную систему, не понимая ее глубинной архитектуры; - заимствование «полезных элементов» из другой модели может вести к незаметной подмене целей; - альтернативы часто существуют, но они требуют интеллектуальной смелости, а не только административного ресурса. Если же смотреть шире, то спор о Косыгинской реформе — это не только спор о СССР. Это вечный вопрос любой эпохи: что важнее — эффективность по внешним метрикам или верность внутренней логике системы, которая делает эту систему собой? И, пожалуй, самый глубокий вопрос здесь такой: в какой момент попытка “улучшить” реальность перестает быть развитием и начинает становиться утратой ее сущности?