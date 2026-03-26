Как перекроили Ближний Восток после 1918: Турция, мандаты и новые границы | Колпакиди и Шишкин
Александр Колпакиди и архивист-писатель Олег Шишкин обсуждают, как после распада Османской империи Британия и Франция перекроили карту Ближнего Востока, зачем СССР поддерживал Турцию Кемаля Ататюрка и как Коминтерн пытался играть против Pax Britannica. В разговоре — роль британских фигур вроде Лоуренса Аравийского, первые годы подмандатной Палестины и ранние конфликты вокруг переселения, “восточная” линия советских спецслужб, Яков Блюмкин как символ разведывательной работы на Востоке, курдский вопрос как незаживающая рана региона и общие выводы о политической воле и цене стратегической пассивности.
00:00:00 Приветствие: Александр Колпакиди и Олег Шишкин, “реальные архивисты”
00:01:08 Ближний Восток начала XX века: Иран и Османская империя
00:02:10 Младотурки, “Единение и прогресс” и масонские ложи
00:04:03 Первая мировая и крушение Османской империи: шок и “турок” как идентичность
00:05:29 Суэц, “мандат” и подмандатная Палестина как инструмент управления
00:06:59 Мировая революция и Коминтерн как новый центр силы
00:08:33 Священная Палестина: земля трёх религий и неизбежность конфликта
00:10:08 Христианский сионизм: идея государства Израиль не только “от евреев”
00:12:27 Второе пришествие и “границы Авраама”: религиозная подоплёка проектов
00:13:39 Блюмкин в Палестине: разведка + Коминтерн, публикации и легенды
00:15:11 Переход к Турции: почему СССР помогал в войне против Антанты
00:16:07 Унижения в Константинополе и роль Галлиполи (1915) для Ататюрка
00:17:19 Белая эмиграция в Галлиполи и “незакрытая” Гражданская война
00:18:25 Советские военные советники в Турции: Фрунзе, создатели военной разведки
00:19:27 “Зачем помогали, если сами голодали”: логика выживания советской власти
00:20:24 После победы Турции: “кусок вместо империи” и запуск нового передела
00:21:02 Лоуренс Аравийский: реальная фигура и мифологизация образа
00:22:04 Блюмкин как “советский Лоуренс”: маскировка, документы, переходы границ
00:23:46 Газа и ранние контуры будущих конфликтов
00:25:13 1923 год: Серебрянский и другие — сеть в Палестине “вдолгую”
00:26:12 Блюмкин как полиглот и “школа востоковедения” при военных
00:28:09 После распада империи: арабские государства и ставка на Иран
00:29:17 Курды: обещанное государство и вековая “разводка” великих держав
00:35:58 Курдская карта сегодня и шиитский пояс Персидского залива
00:37:37 Саудовская Аравия как продукт передела и роль британских игроков
00:40:34 Британская администрация в Палестине и сложность “разруливания” Иерусалима
00:42:10 Русская эмиграция в Палестине и вербовки Серебрянского
00:43:58 Компартия Израиля и “непростая” внутренняя политика
00:44:54 30-е: ставка на арабские кадры в партийных структурах
00:47:15 Границы Ливана и Сирии: искусственное разделение и последствия
00:48:12 Израиль как “центр беспокойства”: логика больших игроков и нефть
00:51:13 Архив Катара и документы по Персидскому заливу: где смотреть источники
00:52:57 СССР как антиколониальный фактор: “глобалистское мышление”
00:54:29 Энзели/Гилян: возврат угнанной флотилии и уроки “чужой территории”
00:55:08 Баку как центр восточной политики: конференции и интернациональная логистика
00:56:13 I съезд народов Востока: эффект “камешка” и страхи Британии
00:57:42 26 бакинских комиссаров и английский империализм “в чистом виде”
01:00:22 Вывод: “если не наступаешь — наступают на тебя”
01:01:00 Кризис востоковедения и провалы прогнозов: почему не хватает специалистов
01:04:03 Финал: путешествия, риски региона и анонс форума 4–5 апреля
Комментарий редакции
Краткие тезисы- После Первой мировой войны Османская империя распалась, и Ближний Восток был заново перекроен прежде всего Великобританией и Францией. - Вместо прежнего крупного имперского пространства возникла система мандатных территорий: формально не колонии, но фактически — формы внешнего управления. - Турция пережила шок поражения, однако под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка смогла провести национальную консолидацию и отстоять ядро будущего турецкого государства. - Советская Россия активно поддержала турецкое национальное движение — оружием, деньгами, военными советниками, поскольку видела в этом и антиимпериалистическую борьбу, и способ ослабить Антанту. - В беседе подчеркивается, что советская политика на Востоке с первых лет была стратегической, а не второстепенной: работали Коминтерн, разведка, военные специалисты, восточные отделы. - Палестина стала одним из ключевых узлов будущих конфликтов: священная земля для нескольких религий, зона британского мандата и место столкновения арабского и сионистского проектов. - Возникновение идеи Израиля связывается не только с еврейским сионизмом, но и с протестантским христианским сионизмом в Британии и США. - Арабо-израильский конфликт начался задолго до 1948 года: переселение евреев, создание кибуцев, споры за землю и напряжение с арабским населением появились уже в 1920-е годы. - Границы новых государств часто проводились внешними силами без учета исторической, этнической и религиозной сложности региона. - Особо выделяется курдский вопрос: курдам обещали государственность, но в итоге их земли оказались разделены между Турцией, Ираном, Ираком и Сирией. - Ближний Восток описывается как сложнейшее лоскутное одеяло народов, конфессий и исторических травм: арабы, евреи, курды, друзы, шииты, различные христианские общины. - Авторы подчеркивают роль таких фигур, как Лоуренс Аравийский, не как романтических авантюристов, а как участников большого геополитического проектирования региона. - Отдельная линия — советская работа в Палестине, Иране, Саудовской Аравии, Турции, включая деятельность разведчиков и дипломатов. - Центральная мысль: региональные конфликты XXI века во многом выросли из решений 1918–1920-х годов, когда внешние игроки создали искусственную политическую архитектуру. - Еще один важный тезис: крупные державы мыслят большими историческими категориями, и СССР, несмотря на разруху, пытался играть именно в такую длинную стратегию.
Подробный выводВ этой лекции Ближний Восток показан не как хаотичная зона «вечной нестабильности», а как пространство, которое целенаправленно перекроили после крушения Османской империи. Это важный сдвиг оптики. Когда мы смотрим на современные войны, религиозные конфликты и территориальные споры, часто кажется, что они будто бы естественны, будто регион «сам по себе такой». Но в беседе настойчиво проводится другая мысль: значительная часть нынешней напряженности — это следствие внешнего политического конструирования, осуществленного после 1918 года.
1. Крушение империи и рождение новых границОсманская империя была сложной, многонациональной и многоконфессиональной системой. Она не была идиллией, но представляла собой определенный политический порядок. После ее распада европейские державы — прежде всего Британия и Франция — начали не просто делить территории, а пересобирать саму карту региона. Это похоже на ситуацию, когда сложный живой организм пытаются разобрать на части по линейке, исходя не из внутренней логики, а из внешнего удобства. Именно здесь возникает одна из главных философских тем беседы: граница на карте — это не просто линия, а замороженное решение о судьбах миллионов. На бумаге мандат — юридическая конструкция, в жизни — вмешательство в историческую ткань народов. Формально речь шла о временном управлении, фактически — о мягко замаскированном колониализме.
2. Турция как пример того, что не все было предрешеноОсобое место занимает Турция. После поражения в войне и унизительного положения, в котором оказались турки, страна могла быть окончательно расчленена. Но происходит другое: возникает кемалистский проект, который, при всей его жесткости и противоречивости, сумел собрать из руин новое национальное государство. Здесь видна интересная историческая диалектика. Османская империя была наднациональной, а Турция Ататюрка стала уже национальной. То есть поражение старой формы государственности породило новую форму политической самоорганизации. В истории часто так и бывает: распад не только уничтожает, но и вынуждает к новой сборке.
3. Советская Россия и Восток: не периферия, а стратегический фронтОдин из самых сильных сюжетов беседы — мысль о том, что Советская Россия с первых лет смотрела на Восток как на ключевое направление. Это особенно поразительно, если помнить, в каком состоянии находилась страна после революции, интервенции и гражданской войны. Но именно в этом и заключается логика крупных политических проектов: они не живут только сегодняшним днем. СССР поддерживал Турцию не из альтруизма и не из романтики. Здесь сочетались: - борьба против Антанты; - стремление разрушить колониальный порядок; - защита собственных рубежей; - ставка на будущие антиимпериалистические движения. Иными словами, советская политика понимала, что география — это судьба, а Ближний Восток и прилегающие территории нельзя отдать на полное усмотрение Британии. В этом смысле Коминтерн, разведка, военные специалисты и востоковедение были не разрозненными структурами, а частями одной большой интеллектуально-политической машины.
4. Палестина как узел истории, религии и геополитикиВажнейшая часть беседы посвящена Палестине. Здесь очень точно подмечено: Палестина — это не просто территория, а перекресток священных смыслов. А когда политическая инженерия вторгается в пространство, насыщенное религиозной памятью, конфликт получает совсем иную глубину. В Палестине пересеклись: - британские имперские интересы; - еврейский сионизм; - арабские ожидания и страхи; - религиозные представления трех мировых религий; - протестантские эсхатологические идеи о восстановлении Израиля. Это интересный и часто недооцененный момент. История государств далеко не всегда делается только рациональными бюрократами. Иногда за политическими решениями стоят полумистические исторические воображения, и они могут влиять не меньше, чем нефть, армия или торговые пути. Но в практическом итоге эти идеи воплощаются в границах, переселениях, восстаниях и крови.
5. Искусственность границ и долговечность травмыОдин из самых содержательных тезисов беседы — многие современные государства региона были созданы как внешние политические конструкции, без достаточного учета внутренней сложности. Это касается и Сирии, и Ливана, и Ирака, и Палестины, и более широкого арабского пространства. Здесь полезна аналогия с психологией: если человеку навязать идентичность, которая не прожита им изнутри, рано или поздно возникнет внутренний раскол. Так же и с государствами. Если внешняя рамка не совпадает с исторической, этноконфессиональной и социальной реальностью, то конфликт просто откладывается, но не исчезает. Особенно трагично это видно на примере курдов. Им обещали одно, а дали другое — точнее, не дали ничего. В результате возник неразрешенный национальный вопрос, который десятилетиями используется различными державами как инструмент давления. Это очень характерный механизм: великие силы часто поддерживают меньшинства не ради их свободы, а ради собственной партии в шахматах.
6. Роль личностей и роль системВ беседе много ярких фигур: Ататюрк, Лоуренс Аравийский, Блюмкин, Фрунзе, советские разведчики и дипломаты. Но за этим стоит более глубокий урок: историю делают не только личности, но и структуры мышления, в которых они действуют. Британия действовала как империя, привыкшая проектировать пространство. Советская Россия действовала как революционное государство, мыслящее мировыми процессами. Турецкие националисты действовали как силы исторического выживания. Сионистские структуры действовали как проект собирания народа и территории. Арабские общества пытались не раствориться в чужих решениях. То есть здесь сталкивались не просто интересы, а разные модели исторического воображения.
7. Главный практический смысл лекцииЕсли убрать эмоциональную риторику и оставить ядро, то вывод таков: - Ближний Восток после 1918 года был сформирован неестественно и во многом извне. - Многие нынешние кризисы — это отложенные последствия тех решений. - Советская политика понимала значение региона как части большой мировой игры. - Без знания истории, этноконфессионального состава и реальных интересов народов любая внешняя стратегия обречена на провал. - Кто не мыслит стратегически, тот становится объектом чужой стратегии. В этом есть почти античная трезвость: пустота в политике не существует. Если ты не формируешь пространство, его формирует кто-то другой. Если ты не понимаешь карту, ты однажды просыпаешься внутри чужой карты.
8. Итоговый смыслЭта беседа ценна тем, что показывает Ближний Восток не как набор новостей, а как долгую историческую волну, начавшуюся после Первой мировой войны и не завершившуюся до сих пор. Мы видим, как решения элит, тайная дипломатия, религиозные идеи, революционные проекты и военные расчеты складываются в один огромный узел. И здесь есть почти универсальный урок: люди часто думают, что живут в «настоящем», а на самом деле живут внутри старых незаживших решений. Карты меняют быстро, а последствия этих линий люди проживают столетиями. И потому главный вывод, пожалуй, такой: история Ближнего Востока после 1918 года — это история того, как геополитическая рациональность, наложенная на живую культурную и религиозную реальность, создала порядок, внутри которого конфликт оказался встроен заранее. А открытый вопрос здесь, пожалуй, такой: если границы могут быть юридически узаконены, но внутренне не приняты народами, то где в таком случае находится подлинная политическая истина — в карте, в памяти или в силе, которая навязывает одну версию реальности другим?