Александр Колпакиди и архивист-писатель Олег Шишкин обсуждают, как после распада Османской империи Британия и Франция перекроили карту Ближнего Востока, зачем СССР поддерживал Турцию Кемаля Ататюрка и как Коминтерн пытался играть против Pax Britannica. В разговоре — роль британских фигур вроде Лоуренса Аравийского, первые годы подмандатной Палестины и ранние конфликты вокруг переселения, “восточная” линия советских спецслужб, Яков Блюмкин как символ разведывательной работы на Востоке, курдский вопрос как незаживающая рана региона и общие выводы о политической воле и цене стратегической пассивности.

00:00:00 Приветствие: Александр Колпакиди и Олег Шишкин, “реальные архивисты”

00:01:08 Ближний Восток начала XX века: Иран и Османская империя

00:02:10 Младотурки, “Единение и прогресс” и масонские ложи

00:04:03 Первая мировая и крушение Османской империи: шок и “турок” как идентичность

00:05:29 Суэц, “мандат” и подмандатная Палестина как инструмент управления

00:06:59 Мировая революция и Коминтерн как новый центр силы

00:08:33 Священная Палестина: земля трёх религий и неизбежность конфликта

00:10:08 Христианский сионизм: идея государства Израиль не только “от евреев”

00:12:27 Второе пришествие и “границы Авраама”: религиозная подоплёка проектов

00:13:39 Блюмкин в Палестине: разведка + Коминтерн, публикации и легенды

00:15:11 Переход к Турции: почему СССР помогал в войне против Антанты

00:16:07 Унижения в Константинополе и роль Галлиполи (1915) для Ататюрка

00:17:19 Белая эмиграция в Галлиполи и “незакрытая” Гражданская война

00:18:25 Советские военные советники в Турции: Фрунзе, создатели военной разведки

00:19:27 “Зачем помогали, если сами голодали”: логика выживания советской власти

00:20:24 После победы Турции: “кусок вместо империи” и запуск нового передела

00:21:02 Лоуренс Аравийский: реальная фигура и мифологизация образа

00:22:04 Блюмкин как “советский Лоуренс”: маскировка, документы, переходы границ

00:23:46 Газа и ранние контуры будущих конфликтов

00:25:13 1923 год: Серебрянский и другие — сеть в Палестине “вдолгую”

00:26:12 Блюмкин как полиглот и “школа востоковедения” при военных

00:28:09 После распада империи: арабские государства и ставка на Иран

00:29:17 Курды: обещанное государство и вековая “разводка” великих держав

00:35:58 Курдская карта сегодня и шиитский пояс Персидского залива

00:37:37 Саудовская Аравия как продукт передела и роль британских игроков

00:40:34 Британская администрация в Палестине и сложность “разруливания” Иерусалима

00:42:10 Русская эмиграция в Палестине и вербовки Серебрянского

00:43:58 Компартия Израиля и “непростая” внутренняя политика

00:44:54 30-е: ставка на арабские кадры в партийных структурах

00:47:15 Границы Ливана и Сирии: искусственное разделение и последствия

00:48:12 Израиль как “центр беспокойства”: логика больших игроков и нефть

00:51:13 Архив Катара и документы по Персидскому заливу: где смотреть источники

00:52:57 СССР как антиколониальный фактор: “глобалистское мышление”

00:54:29 Энзели/Гилян: возврат угнанной флотилии и уроки “чужой территории”

00:55:08 Баку как центр восточной политики: конференции и интернациональная логистика

00:56:13 I съезд народов Востока: эффект “камешка” и страхи Британии

00:57:42 26 бакинских комиссаров и английский империализм “в чистом виде”

01:00:22 Вывод: “если не наступаешь — наступают на тебя”

01:01:00 Кризис востоковедения и провалы прогнозов: почему не хватает специалистов

01:04:03 Финал: путешествия, риски региона и анонс форума 4–5 апреля

#Колпакиди #Шишкин #БлижнийВосток #история #геополитика #Турция #Палестина #Коминтерн #Блюмкин #курды #востоковедение