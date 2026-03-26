Главная » Видео, Мировоззрение, Новости Ближнего востока

Иран разыгрывает большую партию,кукловоды возвращают капитал из периферии в центр,США разгоняют ВПК

9 0
Переслано от: День ТВ

Трамп превращается в утку по-пекински, Иран в раже, спекуляции семьи Трампа. Говорим с политологом, экспертом Финансового университета Русланом Сафаровым. Ведущий – писатель Александр Марков.

Подписывайтесь на наши площадки!

Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Макс https://max.ru/dentvru 
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/

Канал «Век» https://rutube.ru/channel/72605160/videos/

Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В данной беседе Иран представлен как сторона, для которой конфликт стал экзистенциальной войной, а потому быстрые уступки и переговоры выглядят маловероятными. - Звучит мысль, что первоначальный расчет США и Израиля — обезглавить руководство Ирана и вызвать внутренний обвал системы — не сработал. - Подчеркивается, что Иран заранее подготовил “скамейку запасных” в управлении и армии, поэтому точечные удары по элите не дали стратегического эффекта. - По оценке спикера, США оказались в ловушке: - воздушная кампания не приносит решающего результата; - сухопутная операция слишком рискованна и затратна; - переговорная риторика используется как способ выиграть время и найти выход. - Отмечается, что Ормузский пролив стал ключевым нервом конфликта: контроль над ним влияет на мировые поставки нефти и газа. - В беседе проводится линия, что удары по Ирану уже вызвали энергетический спазм мировой экономики: рост цен, дефицит поставок, нервозность рынков. - Отдельный акцент сделан на том, что часть потоков нефти и торговли начинает идти вне долларовой логики, в том числе с расчетами в юанях, что трактуется как удар по нефтедолларовой системе. - Высказывается идея, что конфликт выгоден американскому ВПК, поскольку создает повод разгонять военно-промышленный комплекс, восстанавливать арсеналы и расширять продажи оружия. - При этом сама война, по мнению собеседника, одновременно вскрывает слабости американского оружия и ПВО, если они не демонстрируют обещанной эффективности. - Звучит предположение, что вокруг заявлений Трампа и колебаний рынков возможны спекулятивные финансовые игры на инсайдерской информации. - Внутриполитически для Трампа конфликт описывается как крайне опасный: - рост цен на топливо ударит по избирателю; - затяжная война может обернуться потерями на выборах; - возможен политический кризис внутри США. - В более широком плане беседа посвящена мысли, что глобальный кризис заставляет “центр” возвращать капитал из периферии в ядро, а Ближний Восток становится ареной этой большой финансово-геополитической партии. - Подчеркивается, что последствия войны затрагивают не только нефть, но и продовольствие, удобрения, логистику и устойчивость бедных стран. - Итоговая интонация: конфликт — это не локальная вспышка, а узел мировой борьбы за ресурсы, валютное господство и перераспределение капитала.

Подробный вывод

В этом видео предлагается не просто военный комментарий, а целая картина мира, где война вокруг Ирана — это симптом более глубокого кризиса. Если убрать публицистическую резкость, останется важная мысль: современные конфликты давно перестали быть только войнами армий. Это одновременно война логистики, валют, энергетики, рынков, политической репутации и психологической устойчивости обществ.

1. Почему, по логике беседы, Иран не “посыпался”

Одна из центральных идей — Иран оказался не тем государством, которое можно сломать ударом по верхушке. Это важное замечание. Многие внешние игроки мыслят в логике старой схемы: убери лидеров, создай шок, дождись хаоса, а дальше система рухнет сама. Так когда-то пытались действовать в разных регионах мира. Но история учит: государство, много лет живущее под санкциями, угрозами и точечными ударами, часто становится не слабее, а жестче и адаптивнее. Это похоже на нейросеть, которую долго атакуют шумом: если ее постоянно нагружать, она иногда не рушится, а переобучается на выживание. Цена этого — часто авторитарное ужесточение, милитаризация, закрытость. Но с точки зрения устойчивости система может стать более живучей. Именно такой тезис и проводится: Иран встроил механизмы замещения кадров, привык к кризису и потому не дал ожидаемого эффекта “быстрой победы”.

2. США, по версии спикера, попали в стратегический цугцванг

Очень важен образ цугцванга: любое следующее действие ухудшает положение. Если продолжать только авиаудары — нет решающего результата. Если идти в сухопутную операцию — слишком велики риски, масштабы и потери. Если начинать переговоры — это выглядит как попытка выйти из конфликта без победы. Это, возможно, и есть главный нерв всей беседы: военная мощь без политически достижимой цели превращается в дорогой ритуал. Бомбардировки могут разрушать инфраструктуру, убивать людей, создавать страх, но не всегда способны перевести войну в нужный политический итог. Здесь вспоминается старый принцип: армия может выиграть сражение, но не обязана автоматически выигрывать реальность после него.

3. Ормузский пролив как “артерия” мировой системы

В беседе Ормузский пролив подается почти как биологический орган глобальной экономики. Это сильная метафора, и в ней есть рациональное зерно: узкие морские горлышки действительно обладают непропорционально большим влиянием на мир. Когда подобная артерия пережимается, страдает не только регион — меняется ритм всей системы. Нефть здесь выступает не просто сырьем, а чем-то вроде крови индустриального мира. А газ, логистика, фрахт, страховки, маршруты — это уже сосудистая система. Поэтому даже частичная дестабилизация пролива означает не просто рост котировок, а цепную реакцию в производстве, транспорте, инфляции и продовольствии. Это хороший пример того, как география сильнее риторики. Можно сколько угодно говорить о дипломатии, но если танкер не идет, рынок чувствует не слова, а пустоту.

4. Война как инструмент ВПК — но и как риск для него

В беседе звучит мысль, что США “разгоняют ВПК”. Это вполне вписывается в логику больших держав: кризис позволяет наращивать бюджеты, ускорять производство, обновлять арсеналы, расширять экспорт вооружений. В таком смысле война действительно становится экономическим стимулом для военно-промышленного блока. Но здесь спикер добавляет более тонкий момент: война — это еще и стресс-тест оружия. Если системы ПВО, самолеты или ракеты не подтверждают репутацию, маркетинговый блеск трескается. И тогда война, задуманная как витрина силы, может стать витриной уязвимости. Это вообще одна из ироний истории: империи часто начинают демонстрацию силы, а получают демонстрацию пределов силы.

5. Нефтедоллар, юань и борьба валютных экосистем

Один из самых интересных пластов беседы — не военный, а финансовый. Высказывается идея, что Иран, пропуская часть потоков и допуская расчеты вне доллара, участвует в более крупной игре — подрыве нефтедолларовой архитектуры. Здесь важно сохранять трезвость: долларовая система не рушится от одного кризиса и не исчезает по щелчку. Но такие события действительно могут создавать прецеденты альтернативных расчетов. А мировая валютная архитектура меняется не через одно великое событие, а через накопление исключений, обходных путей и зон, где старая схема уже не кажется единственно возможной. Если раньше вопрос звучал так: “Кто контролирует нефть?”, то теперь рядом возникает другой: “В какой валюте и через чьи правила она проходит?” Это уже не просто экономика — это борьба за язык мировой торговли.

6. Возврат капитала из периферии в центр

Наиболее философская и системная мысль беседы — идея, что мировой кризис заставляет “ядро” забирать ресурсы и капитал обратно из периферии и полупериферии. Это близко к мир-системному анализу: когда глобальная система входит в фазу нестабильности, центр стремится втянуть ликвидность, активы, людей и безопасность обратно к себе. С этой точки зрения война — не только разрушение, но и механизм перераспределения. Богатые ищут “тихую гавань”, капитал бежит туда, где пока меньше риска, а кризисные зоны теряют автономию. В этом есть мрачная логика: страх сам становится финансовым инструментом. Это похоже на лесной пожар, после которого крупные деревья выживают лучше, чем мелкие. Но вопрос в том, насколько долго система может жить, питаясь постоянным пожаром по краям.

7. Почему последствия выходят далеко за пределы региона

Сильный момент беседы — переход от нефти к удобрениям, продовольствию и бедным странам. Это важное напоминание: в мировой системе все связано не напрямую, а через цепочки. Удар по газу влияет на производство удобрений; удобрения — на урожай; урожай — на цену еды; цена еды — на политическую устойчивость стран. То есть ракета, выпущенная в одном регионе, может через месяцы превратиться в голодный бунт в другом. В этом и состоит неприятная современная реальность: глобализация связывает не только рынки, но и уязвимости.

8. Образ Трампа в беседе

Трамп в этом видео показан не как архитектор ясной стратегии, а как фигура, которая мечется между показной силой, переговорной риторикой и внутриполитическим страхом. Тут важно отделять эмоциональную оценку от сути: собеседник считает, что конфликт может стать для Трампа политической ловушкой, особенно если война затянется, а цены на топливо вырастут. В этом есть суровый политический реализм: для массового избирателя геополитика абстрактна, а цена бензина конкретна. Истина повседневности всегда сильнее идеологии. Человек может не знать деталей Ближнего Востока, но знает, сколько сегодня стоит заправка. И в демократиях это часто решает больше, чем громкие внешнеполитические речи.

9. Общий смысл беседы

Если собрать все вместе, то главный вывод такой: Конфликт вокруг Ирана рассматривается как часть большой системной турбулентности, где переплелись военная демонстрация, энергетический шок, интересы ВПК, валютная борьба, спекуляции на рынках и попытка глобального центра вернуть капитал и контроль. Иными словами, речь не только об Иране и США. Речь о том, что мир входит в фазу, где старые механизмы доминирования уже не работают так уверенно, а новые еще не оформились. Отсюда и нервозность, и хаотические ходы, и опасные ставки.

Итог

В данной лекции проводится жесткая, местами полемическая, но системная мысль: война против Ирана — это не просто эпизод внешней политики, а проявление кризиса всей мировой конструкции. США, по версии автора, пытаются одновременно сохранить военное лидерство, поддержать ВПК, удержать долларовую архитектуру и перераспределить капиталы в пользу центра. Но именно в таких попытках и проявляется слабость: чем активнее система доказывает свою силу, тем заметнее ее внутренний износ. Практический вывод здесь довольно трезвый: последствия подобных конфликтов измеряются не только фронтом и картой ударов, но и ценами на нефть, стоимостью еды, миграцией капиталов, политической устойчивостью государств и доверием к международным институтам. Иногда большая геополитика начинается как вопрос силы, а заканчивается вопросом доверия — к валюте, к союзнику, к слову, к самой идее порядка. И, пожалуй, главный философский нерв этой беседы в том, что державы часто воюют не только с противником, но и с собственными иллюзиями: о контроле, о предсказуемости, о всемогуществе. Но если реальность упрямо не совпадает с планом, не означает ли это, что кризис сегодня переживает не только политика, но и само представление человека о том, что такое власть и где проходят границы управляемости мира?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/db218cc994c8062fa367010fe8c31d89/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru