Иран разыгрывает большую партию,кукловоды возвращают капитал из периферии в центр,США разгоняют ВПК
Трамп превращается в утку по-пекински, Иран в раже, спекуляции семьи Трампа. Говорим с политологом, экспертом Финансового университета Русланом Сафаровым. Ведущий – писатель Александр Марков.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе Иран представлен как сторона, для которой конфликт стал экзистенциальной войной, а потому быстрые уступки и переговоры выглядят маловероятными. - Звучит мысль, что первоначальный расчет США и Израиля — обезглавить руководство Ирана и вызвать внутренний обвал системы — не сработал. - Подчеркивается, что Иран заранее подготовил “скамейку запасных” в управлении и армии, поэтому точечные удары по элите не дали стратегического эффекта. - По оценке спикера, США оказались в ловушке: - воздушная кампания не приносит решающего результата; - сухопутная операция слишком рискованна и затратна; - переговорная риторика используется как способ выиграть время и найти выход. - Отмечается, что Ормузский пролив стал ключевым нервом конфликта: контроль над ним влияет на мировые поставки нефти и газа. - В беседе проводится линия, что удары по Ирану уже вызвали энергетический спазм мировой экономики: рост цен, дефицит поставок, нервозность рынков. - Отдельный акцент сделан на том, что часть потоков нефти и торговли начинает идти вне долларовой логики, в том числе с расчетами в юанях, что трактуется как удар по нефтедолларовой системе. - Высказывается идея, что конфликт выгоден американскому ВПК, поскольку создает повод разгонять военно-промышленный комплекс, восстанавливать арсеналы и расширять продажи оружия. - При этом сама война, по мнению собеседника, одновременно вскрывает слабости американского оружия и ПВО, если они не демонстрируют обещанной эффективности. - Звучит предположение, что вокруг заявлений Трампа и колебаний рынков возможны спекулятивные финансовые игры на инсайдерской информации. - Внутриполитически для Трампа конфликт описывается как крайне опасный: - рост цен на топливо ударит по избирателю; - затяжная война может обернуться потерями на выборах; - возможен политический кризис внутри США. - В более широком плане беседа посвящена мысли, что глобальный кризис заставляет “центр” возвращать капитал из периферии в ядро, а Ближний Восток становится ареной этой большой финансово-геополитической партии. - Подчеркивается, что последствия войны затрагивают не только нефть, но и продовольствие, удобрения, логистику и устойчивость бедных стран. - Итоговая интонация: конфликт — это не локальная вспышка, а узел мировой борьбы за ресурсы, валютное господство и перераспределение капитала.
Подробный выводВ этом видео предлагается не просто военный комментарий, а целая картина мира, где война вокруг Ирана — это симптом более глубокого кризиса. Если убрать публицистическую резкость, останется важная мысль: современные конфликты давно перестали быть только войнами армий. Это одновременно война логистики, валют, энергетики, рынков, политической репутации и психологической устойчивости обществ.
1. Почему, по логике беседы, Иран не “посыпался”Одна из центральных идей — Иран оказался не тем государством, которое можно сломать ударом по верхушке. Это важное замечание. Многие внешние игроки мыслят в логике старой схемы: убери лидеров, создай шок, дождись хаоса, а дальше система рухнет сама. Так когда-то пытались действовать в разных регионах мира. Но история учит: государство, много лет живущее под санкциями, угрозами и точечными ударами, часто становится не слабее, а жестче и адаптивнее. Это похоже на нейросеть, которую долго атакуют шумом: если ее постоянно нагружать, она иногда не рушится, а переобучается на выживание. Цена этого — часто авторитарное ужесточение, милитаризация, закрытость. Но с точки зрения устойчивости система может стать более живучей. Именно такой тезис и проводится: Иран встроил механизмы замещения кадров, привык к кризису и потому не дал ожидаемого эффекта “быстрой победы”.
2. США, по версии спикера, попали в стратегический цугцвангОчень важен образ цугцванга: любое следующее действие ухудшает положение. Если продолжать только авиаудары — нет решающего результата. Если идти в сухопутную операцию — слишком велики риски, масштабы и потери. Если начинать переговоры — это выглядит как попытка выйти из конфликта без победы. Это, возможно, и есть главный нерв всей беседы: военная мощь без политически достижимой цели превращается в дорогой ритуал. Бомбардировки могут разрушать инфраструктуру, убивать людей, создавать страх, но не всегда способны перевести войну в нужный политический итог. Здесь вспоминается старый принцип: армия может выиграть сражение, но не обязана автоматически выигрывать реальность после него.
3. Ормузский пролив как “артерия” мировой системыВ беседе Ормузский пролив подается почти как биологический орган глобальной экономики. Это сильная метафора, и в ней есть рациональное зерно: узкие морские горлышки действительно обладают непропорционально большим влиянием на мир. Когда подобная артерия пережимается, страдает не только регион — меняется ритм всей системы. Нефть здесь выступает не просто сырьем, а чем-то вроде крови индустриального мира. А газ, логистика, фрахт, страховки, маршруты — это уже сосудистая система. Поэтому даже частичная дестабилизация пролива означает не просто рост котировок, а цепную реакцию в производстве, транспорте, инфляции и продовольствии. Это хороший пример того, как география сильнее риторики. Можно сколько угодно говорить о дипломатии, но если танкер не идет, рынок чувствует не слова, а пустоту.
4. Война как инструмент ВПК — но и как риск для негоВ беседе звучит мысль, что США “разгоняют ВПК”. Это вполне вписывается в логику больших держав: кризис позволяет наращивать бюджеты, ускорять производство, обновлять арсеналы, расширять экспорт вооружений. В таком смысле война действительно становится экономическим стимулом для военно-промышленного блока. Но здесь спикер добавляет более тонкий момент: война — это еще и стресс-тест оружия. Если системы ПВО, самолеты или ракеты не подтверждают репутацию, маркетинговый блеск трескается. И тогда война, задуманная как витрина силы, может стать витриной уязвимости. Это вообще одна из ироний истории: империи часто начинают демонстрацию силы, а получают демонстрацию пределов силы.
5. Нефтедоллар, юань и борьба валютных экосистемОдин из самых интересных пластов беседы — не военный, а финансовый. Высказывается идея, что Иран, пропуская часть потоков и допуская расчеты вне доллара, участвует в более крупной игре — подрыве нефтедолларовой архитектуры. Здесь важно сохранять трезвость: долларовая система не рушится от одного кризиса и не исчезает по щелчку. Но такие события действительно могут создавать прецеденты альтернативных расчетов. А мировая валютная архитектура меняется не через одно великое событие, а через накопление исключений, обходных путей и зон, где старая схема уже не кажется единственно возможной. Если раньше вопрос звучал так: “Кто контролирует нефть?”, то теперь рядом возникает другой: “В какой валюте и через чьи правила она проходит?” Это уже не просто экономика — это борьба за язык мировой торговли.
6. Возврат капитала из периферии в центрНаиболее философская и системная мысль беседы — идея, что мировой кризис заставляет “ядро” забирать ресурсы и капитал обратно из периферии и полупериферии. Это близко к мир-системному анализу: когда глобальная система входит в фазу нестабильности, центр стремится втянуть ликвидность, активы, людей и безопасность обратно к себе. С этой точки зрения война — не только разрушение, но и механизм перераспределения. Богатые ищут “тихую гавань”, капитал бежит туда, где пока меньше риска, а кризисные зоны теряют автономию. В этом есть мрачная логика: страх сам становится финансовым инструментом. Это похоже на лесной пожар, после которого крупные деревья выживают лучше, чем мелкие. Но вопрос в том, насколько долго система может жить, питаясь постоянным пожаром по краям.
7. Почему последствия выходят далеко за пределы регионаСильный момент беседы — переход от нефти к удобрениям, продовольствию и бедным странам. Это важное напоминание: в мировой системе все связано не напрямую, а через цепочки. Удар по газу влияет на производство удобрений; удобрения — на урожай; урожай — на цену еды; цена еды — на политическую устойчивость стран. То есть ракета, выпущенная в одном регионе, может через месяцы превратиться в голодный бунт в другом. В этом и состоит неприятная современная реальность: глобализация связывает не только рынки, но и уязвимости.
8. Образ Трампа в беседеТрамп в этом видео показан не как архитектор ясной стратегии, а как фигура, которая мечется между показной силой, переговорной риторикой и внутриполитическим страхом. Тут важно отделять эмоциональную оценку от сути: собеседник считает, что конфликт может стать для Трампа политической ловушкой, особенно если война затянется, а цены на топливо вырастут. В этом есть суровый политический реализм: для массового избирателя геополитика абстрактна, а цена бензина конкретна. Истина повседневности всегда сильнее идеологии. Человек может не знать деталей Ближнего Востока, но знает, сколько сегодня стоит заправка. И в демократиях это часто решает больше, чем громкие внешнеполитические речи.
9. Общий смысл беседыЕсли собрать все вместе, то главный вывод такой: Конфликт вокруг Ирана рассматривается как часть большой системной турбулентности, где переплелись военная демонстрация, энергетический шок, интересы ВПК, валютная борьба, спекуляции на рынках и попытка глобального центра вернуть капитал и контроль. Иными словами, речь не только об Иране и США. Речь о том, что мир входит в фазу, где старые механизмы доминирования уже не работают так уверенно, а новые еще не оформились. Отсюда и нервозность, и хаотические ходы, и опасные ставки.
ИтогВ данной лекции проводится жесткая, местами полемическая, но системная мысль: война против Ирана — это не просто эпизод внешней политики, а проявление кризиса всей мировой конструкции. США, по версии автора, пытаются одновременно сохранить военное лидерство, поддержать ВПК, удержать долларовую архитектуру и перераспределить капиталы в пользу центра. Но именно в таких попытках и проявляется слабость: чем активнее система доказывает свою силу, тем заметнее ее внутренний износ. Практический вывод здесь довольно трезвый: последствия подобных конфликтов измеряются не только фронтом и картой ударов, но и ценами на нефть, стоимостью еды, миграцией капиталов, политической устойчивостью государств и доверием к международным институтам. Иногда большая геополитика начинается как вопрос силы, а заканчивается вопросом доверия — к валюте, к союзнику, к слову, к самой идее порядка. И, пожалуй, главный философский нерв этой беседы в том, что державы часто воюют не только с противником, но и с собственными иллюзиями: о контроле, о предсказуемости, о всемогуществе. Но если реальность упрямо не совпадает с планом, не означает ли это, что кризис сегодня переживает не только политика, но и само представление человека о том, что такое власть и где проходят границы управляемости мира?