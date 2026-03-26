Конференция "Феномен Советского Человека": https://delib.ru/meetings/1708

Фёдор Лисицын представляет «Живую рецензию» на книгу Андрея Афанасьева «Заложники платформ. Часть первая» и разбирает её как жёсткое предупреждение о зависимости, деградации и манипуляциях соцсетей, но одновременно спорит с логикой “платформы виноваты”: по его версии, детей в онлайн загнали не алгоритмы, а исчезновение двора, зарегулированная школа, дефицит офлайна и отсутствие альтернатив, а сами платформы — просто инструмент, который можно использовать и во вред, и во благо; финальный вывод — читать стоит, но решения каждый делает сам, без навязанной паники и простых запретов.

00:00:00 — Введение: книга «Заложники платформ», почему рецензия на 1-ю часть

00:00:41 — “Цифровые страшилки” книги: зависимость, чаты, клипы, мошенники

00:01:22 — Главный тезис: “теряем детей”, образование и социализация в онлайне

00:02:45 — Для кого книга: если уверены, что технологии портят ребёнка

00:04:34 — Сарказм про “мировой капитал” и почему IT сверхприбыльнее заводов

00:05:55 — Интернет 1.0 → 2.0: от «связи на случай войны» до соцсетей

00:07:11 — Мечта об интернете-библиотеке: справочник, каталоги, «микрофиши»

00:10:19 — Ранний интернет: люди сами бесплатно несли контент (и пиратство как норма)

00:11:31 — “Сети” как мини-история обществ: от “коммунизма” к империям платформ

00:12:55 — Игры и зависимость: «стакан/тетрис» и “реклама в игре” как триггер

00:14:00 — Где автор прав: неравенство, деградация языка, замещение общения

00:16:08 — “Планшет вместо воспитания”: детский контент как быстрый успокоитель

00:17:10 — Почему “запреты” усиливают обход: VPN-рынок и эффект блокировок

00:20:39 — О воспитании без иллюзий: 90-е, внешкольная педагогика и “поздно спохватились”

00:22:55 — Паника вокруг мультфильмов: персонификация вещей была всегда

00:24:48 — Настоящие причины: нет двора, нельзя гулять одному, школа “выгоняет” после уроков

00:28:34 — Платформа как инструмент: ножом режут хлеб или человека — решает пользователь

00:30:35 — Итог: книга неприятная, но полезная; не руководство к действию

00:31:07 — Финальная мысль: добро/зло — это выбор человека, а не приложения

