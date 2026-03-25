Врага в плен берут редко. Для того нужны веские причины. Молодых и старых жалеют, но только тех, у кого автомат не заряжен.

Противника уважать особо не за что, но бывают случаи, когда дань уважения нельзя не отдать.

Расскажу.

В тыл к нашим заскочил пулеметный расчёт ВСУ. Территория была только отбита, и они здесь знали местность как свои пять пальцев.

Тем не менее их удалось окружить. Но вот подавить огонь – никак.

Предложили плен. И вдруг их командир прокричал из темноты:

— Как бы не так! Русские не сдаются! И да, не сдались до последнего. Всех ликвидировали. Но туда оставили так, что ВСУшники смогли забрать.

Боец, рассказавший эту историю сокрушенно головой покачал:

— Откуда вот они такие? Их сила в том, что они такие же как мы: способны не жалеть свою жизнь. Но нет же, мы убиваем друг друга. А среди пленных, кстати, до фига тех, кто до ковида в Москве работал, и просто на момент начала боевых на Украине оказался.

Нелогично

Екатерина Лымаренко

