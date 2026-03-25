В последнее время задержанные всё чаще прибегают к такому аргументу: “я находился под влиянием мошенников”, “меня ввели в заблуждение”. Эту практику пора пресечь, уверен первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлёв, член Комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности: “Оправдаться мошенниками больше не получится“.

“Ссылки на телефонных мошенников, кажется, пора уже сделать вовсе не смягчающим, а, наоборот, отягчающим обстоятельством при совершении преступлений“, – сказал парламентарий в интервью Life.ru.

Он отметил, что сейчас некоторые обвиняемые оправдывают свои действия тем, что якобы действовали под воздействием неизвестных лиц, в т.ч. через мессенджеры. По его мнению, если человек дееспособен и находится в здравом уме, он должен нести полную ответственность за свои поступки.

Депутат подчеркнул, что подобные преступления (например, поджоги) следует квалифицировать максимально строго, не принимая во внимание ссылки на третьих лиц.

“Если человек действительно не отдаёт отчёт своим действиям, он должен находиться в медицинском учреждении, а не представлять опасность для окружающих“, – добавил Журавлёв.