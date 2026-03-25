События: В Думе предложили ужесточить наказание за преступления, совершённые «под влиянием мошенников»
В последнее время задержанные всё чаще прибегают к такому аргументу: “я находился под влиянием мошенников”, “меня ввели в заблуждение”. Эту практику пора пресечь, уверен первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлёв, член Комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности: “Оправдаться мошенниками больше не получится“.
“Ссылки на телефонных мошенников, кажется, пора уже сделать вовсе не смягчающим, а, наоборот, отягчающим обстоятельством при совершении преступлений“, – сказал парламентарий в интервью Life.ru.
Он отметил, что сейчас некоторые обвиняемые оправдывают свои действия тем, что якобы действовали под воздействием неизвестных лиц, в т.ч. через мессенджеры. По его мнению, если человек дееспособен и находится в здравом уме, он должен нести полную ответственность за свои поступки.
Депутат подчеркнул, что подобные преступления (например, поджоги) следует квалифицировать максимально строго, не принимая во внимание ссылки на третьих лиц.
“Если человек действительно не отдаёт отчёт своим действиям, он должен находиться в медицинском учреждении, а не представлять опасность для окружающих“, – добавил Журавлёв.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В Госдуме прозвучало предложение ужесточить наказание за преступления, совершённые под предлогом влияния мошенников. - Алексей Журавлёв считает, что ссылка на телефонных мошенников не должна смягчать ответственность, а, возможно, должна стать отягчающим обстоятельством. - Поводом стало то, что задержанные всё чаще заявляют: «меня ввели в заблуждение», «я действовал под влиянием неизвестных лиц». - По позиции депутата, если человек дееспособен и находится в здравом уме, он обязан полностью отвечать за свои действия. - Особенно строго, по его мнению, нужно квалифицировать опасные деяния, например поджоги, даже если обвиняемый ссылается на внешнее воздействие. - Если же человек не осознаёт свои действия, тогда вопрос должен решаться в медицинской плоскости, а не через оправдание преступления.
Подробный выводЗдесь затронута очень характерная для нашего времени коллизия: где заканчивается манипуляция и начинается личная ответственность. Телефонные мошенники действительно умеют давить на психику — страхом, срочностью, авторитетом, иллюзией «спецоперации» или «спасения близких». С психологической точки зрения человек в стрессе может резко сузить поле критического мышления. Это факт. Но из этого ещё не следует, что всякая ссылка на внешнее влияние автоматически должна превращаться в индульгенцию. В этом смысле позиция депутата прагматична: государство не может эффективно защищать общество, если любой опасный поступок можно будет объяснить формулой «меня убедили по телефону». Иначе возникает опасный прецедент — субъективное ощущение внушения начинает подменять юридическую оценку деяния. Право здесь вынуждено быть грубее психологии: оно не может бесконечно погружаться в глубины личных мотивов, если на выходе есть реальный ущерб, пожар, насилие или угроза людям. Но есть и обратная сторона. Делать сам факт воздействия мошенников автоматически отягчающим обстоятельством — тоже рискованно. Это может привести к чрезмерному упрощению картины. Потому что реальность сложнее лозунга. Один человек может цинично прикрываться «мошенниками», чтобы уйти от наказания. А другой действительно может оказаться жертвой тонкой, длительной, профессиональной психологической обработки. Здесь есть аналогия с программированием и нейросетями: система может быть формально исправна, но если на вход подать специально сконструированные данные, её поведение можно существенно исказить. Человек, конечно, не машина, но психика тоже уязвима к искусно выстроенным сценариям давления. Поэтому наиболее разумный подход, вероятно, не в том, чтобы объявить такие ссылки либо смягчающим, либо отягчающим фактором по умолчанию, а в том, чтобы: - разделять реальные случаи манипуляции и удобные оправдания; - учитывать тяжесть преступления; - анализировать, был ли у человека временной ресурс на осмысление; - смотреть, имелись ли признаки целенаправленного психологического воздействия; - при необходимости привлекать психологическую и психиатрическую экспертизу. С философской точки зрения здесь снова проявляется старая проблема: человек любит видеть себя либо полностью свободным, либо полностью невиновным продуктом обстоятельств. Но правда, как это часто бывает, лежит между этими крайностями. Мы действительно подвержены влиянию среды, страха, пропаганды, манипуляций. И всё же зрелость общества начинается там, где мы признаём: внешнее воздействие объясняет поступок, но не всегда оправдывает его. Практический вывод такой: бороться нужно не только с последствиями, но и с причиной — усиливать профилактику, цифровую грамотность, информирование о схемах мошенничества, быстрое реагирование банков, операторов и правоохранительных органов. Одно лишь ужесточение наказания — это реакция уже после разрушения. А настоящая защита начинается раньше, когда человека ещё не втянули в чужой сценарий. В конечном счёте вопрос не только юридический, но и антропологический: если человеком можно так легко управлять страхом и внушением, то где проходит граница между его собственной волей и навязанным действием — и достаточно ли мы вообще понимаем, что называем личной ответственностью?