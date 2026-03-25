События: 10 потенциальных террористов за 3 часа поиска: итоги социального эксперимента на Урале
Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области в течение трёх часов поиска в Telegram выявили десять местных жителей, которые согласились устроить диверсию на инфраструктурных объектах за вознаграждение.
Об этом в эфире программы “Акцент” на региональном телеканале ОТВ рассказала официальный представитель УФСБ России по Свердловской области Елена Докучаева:
“Не так давно мы проводили социальный эксперимент, когда мы, как ФСБ, разместили сами объявления, подобные тем, которые размещают кураторы, с предложением лёгких денег. Людям предлагалось перейти в анонимный телеграм-бот и продолжить общение уже конкретно с информацией, что же необходимо делать. Всего за несколько часов объявления посмотрели 28 тысяч человек, 176 человек перешли в бот и нажали кнопку «старт». На 1-м этапе говорили про анонимность, что мы будем общаться в дальнейшем без имён и паспортных данных. Мы предлагаем вам заработать, но не совсем законным путём. На этом этапе 40 человек вышли из чата. На 2-м этапе предлагали несколько направлений работы. В одном случае это курьерская доставка. Денег там обещали в районе 50-60 тысяч рублей за подработку, а вот вторая работа уже была более тяжкая: совершение диверсии, вывод из строя объектов инфраструктуры — предлагали якобы до 3 млн. Здесь 56 человек также нажали кнопку «нет» и отказались продолжать диалог. До конца дошли 10 человек. За 3 часа мы нашли 10 потенциальных людей, готовых за деньги совершить любую работу, в том числе и диверсию“.
Изданию “Подъём” Докучаева уточнила, что эксперимент проводился в ноябре прошлого года. С теми, кто согласился выполнить “задание”, сотрудники ведомства провели беседы. “В целях дальнейшей профилактической работы и обеспечения общественной безопасности сведения обо всех лицах, проявивших готовность к незаконной деятельности, переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер“.
Ну ребятам не догнать по провокациям буржуйскую полицию нравов. Там офицер полиции наводит блеск и предлагает себя бойцу Мма в баре, скажем за 500 баксов. Если мужик не импотент, а офицерша не уродлива, то боец получает штраф 500 баксов или 10 дней работ. Думаю не всегда, где то можно и полицейскую потом штрафовать, если все проходит естественно.
УК РФ Статья 281 ДИВЕРСИЯ “1. Совершение … действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ – наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.”…”
Это ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА.
Для чего привёл эти ссылки из Уголовного кодекса? Чтобы показать, что непринятие мер к подобным действиям в прошлом, ведут к продолжению преступлений в настоящем. Могут возразить, мол не было таких преступления прежде. БЫЛИ, только им не давали такую оценку (квалификацию). Посмотрите, сколько РАЗРУШИЛИ в результате ПРИВАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ связанных с оборонно-промышленным комплексом, с обеспечением экономической безопасности и обороноспособности? ТЫСЯЧИ по всей стране и публичной ответственности за это ни кто не понёс. Как пример, из-за этого мы лишились своего авиастроения и малой авиации (базы для создания и выпуска дронов). В стране были приватизированы и уничтожены предприятия по выпуску боеприпасов и стрелкового оружия для обеспечения вооружения полнокровной АРМИИ. Мы вынуждены были брать пушки у КНДР и т.п.
И эти диверсии внутри нашей страны осуществлялись без вацапа, телеграмма, макса, интернета… Просто ПРИХОДИЛИ УПРАВЛЯТЬ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЛЧНЫЕ СУЩНОСТИ, которые делали их банкротами, металл отправляли за границу, деньги присваивали.
Чем нынешние сущности, готовые за сребреники уничтожать остатки того, что служит интересам государства и её безопасности, отличаются от своих предшественников? Почти ни чем. Только этим грозит уголовная ответственность, а те стали “уважаемыми” людьми.
Пока государство не спросит с прежних паразитов за разрушение и разграбление, будут появляться всё новые и новые. И при проведении профилактики, главными доводами будут служить примеры наказания за совершённые ранее преступления, неотвратимости ответственности. Тогда “врагами” не будут называть каналы интернета, а только тех, кто несёт разрушительную идеологию в наше общество.
П.С. В приведённом эксперименте не указали, сколько человек обратились в УФСБ по Свердловской области, чтобы привлечь к ответственности “вербовщиков”. Это может свидетельствовать, что люди не испытывают доверия к государственным структурам.
