Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области в течение трёх часов поиска в Telegram выявили десять местных жителей, которые согласились устроить диверсию на инфраструктурных объектах за вознаграждение.

Об этом в эфире программы “Акцент” на региональном телеканале ОТВ рассказала официальный представитель УФСБ России по Свердловской области Елена Докучаева:

“Не так давно мы проводили социальный эксперимент, когда мы, как ФСБ, разместили сами объявления, подобные тем, которые размещают кураторы, с предложением лёгких денег. Людям предлагалось перейти в анонимный телеграм-бот и продолжить общение уже конкретно с информацией, что же необходимо делать. Всего за несколько часов объявления посмотрели 28 тысяч человек, 176 человек перешли в бот и нажали кнопку «старт». На 1-м этапе говорили про анонимность, что мы будем общаться в дальнейшем без имён и паспортных данных. Мы предлагаем вам заработать, но не совсем законным путём. На этом этапе 40 человек вышли из чата. На 2-м этапе предлагали несколько направлений работы. В одном случае это курьерская доставка. Денег там обещали в районе 50-60 тысяч рублей за подработку, а вот вторая работа уже была более тяжкая: совершение диверсии, вывод из строя объектов инфраструктуры — предлагали якобы до 3 млн. Здесь 56 человек также нажали кнопку «нет» и отказались продолжать диалог. До конца дошли 10 человек. За 3 часа мы нашли 10 потенциальных людей, готовых за деньги совершить любую работу, в том числе и диверсию“.

Изданию “Подъём” Докучаева уточнила, что эксперимент проводился в ноябре прошлого года. С теми, кто согласился выполнить “задание”, сотрудники ведомства провели беседы. “В целях дальнейшей профилактической работы и обеспечения общественной безопасности сведения обо всех лицах, проявивших готовность к незаконной деятельности, переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер“.