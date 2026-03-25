События: 10 потенциальных террористов за 3 часа поиска: итоги социального эксперимента на Урале

Переслано от: Алексей Иванов

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области в течение трёх часов поиска в Telegram выявили десять местных жителей, которые согласились устроить диверсию на инфраструктурных объектах за вознаграждение.

Об этом в эфире программы “Акцент” на региональном телеканале ОТВ рассказала официальный представитель УФСБ России по Свердловской области Елена Докучаева:

Не так давно мы проводили социальный эксперимент, когда мы, как ФСБ, разместили сами объявления, подобные тем, которые размещают кураторы, с предложением лёгких денег. Людям предлагалось перейти в анонимный телеграм-бот и продолжить общение уже конкретно с информацией, что же необходимо делать. Всего за несколько часов объявления посмотрели 28 тысяч человек, 176 человек перешли в бот и нажали кнопку «старт». На 1-м этапе говорили про анонимность, что мы будем общаться в дальнейшем без имён и паспортных данных. Мы предлагаем вам заработать, но не совсем законным путём. На этом этапе 40 человек вышли из чата. На 2-м этапе предлагали несколько направлений работы. В одном случае это курьерская доставка. Денег там обещали в районе 50-60 тысяч рублей за подработку, а вот вторая работа уже была более тяжкая: совершение диверсии, вывод из строя объектов инфраструктуры предлагали якобы до 3 млн. Здесь 56 человек также нажали кнопку «нет» и отказались продолжать диалог. До конца дошли 10 человек. За 3 часа мы нашли 10 потенциальных людей, готовых за деньги совершить любую работу, в том числе и диверсию“.

Изданию “Подъём” Докучаева уточнила, что эксперимент проводился в ноябре прошлого года. С теми, кто согласился выполнить “задание”, сотрудники ведомства провели беседы. “В целях дальнейшей профилактической работы и обеспечения общественной безопасности сведения обо всех лицах, проявивших готовность к незаконной деятельности, переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер“.

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы статьи

- УФСБ по Свердловской области провело социальный эксперимент в Telegram. - Целью было проверить, сколько людей откликнутся на предложения о “лёгком заработке”, включая незаконную деятельность. - По словам представителя УФСБ Елены Докучаевой: - объявления за несколько часов посмотрели 28 тысяч человек; - 176 человек перешли в анонимный бот и нажали кнопку «старт»; - после предупреждения о незаконности и “анонимности” общения 40 человек отказались; - на следующем этапе предлагались два варианта: - курьерская подработка за 50–60 тысяч рублей; - диверсия на инфраструктурных объектах за сумму до 3 млн рублей; - после этого этапа 56 человек отказались продолжать; - 10 человек дошли до конца, выразив готовность выполнить в том числе диверсионное задание. - Эксперимент, как уточняется, проводился в ноябре прошлого года. - С теми, кто согласился, провели профилактические беседы. - Информация о них была передана в правоохранительные органы для дальнейших мер.

Подробный вывод

Этот материал важен не только как новость о работе спецслужб, но и как срез социальной уязвимости. Формально речь идёт о десяти людях, найденных за три часа. Но по сути статья показывает более тревожную вещь: террористическая или диверсионная вербовка сегодня работает не через киношную “идеологию зла”, а через банальный рынок нужды, цинизма и отчуждения.

Что здесь особенно показательно

1. Самый страшный фактор — не радикальная идея, а доступность сделки

В массовом воображении потенциальный террорист — это человек с жёсткой идеологией. Но подобные эксперименты показывают более прозаичную и потому более опасную картину: часть людей может быть готова на разрушительные действия не из убеждений, а из-за денег. Это делает проблему особенно сложной, потому что бороться приходится не только с экстремистскими доктринами, но и с: - бедностью, - социальной дезориентацией, - моральной размытостью, - привычкой воспринимать реальность как набор “схем”. С психологической точки зрения это похоже на эрозию внутреннего запрета. Человек может не считать себя преступником, а интерпретирует ситуацию как “разовую подработку”, “серую тему”, “меня не поймают”, “я ничего лично не взрываю, просто делаю, что сказали”. Так работает моральное дистанцирование.

2. Telegram и анонимные боты становятся не просто инструментом связи, а средой снижения ответственности

Технология сама по себе нейтральна, но среда влияет на поведение. Анонимный бот создаёт иллюзию безличности: будто действие совершается не мной, а неким цифровым аватаром. Это напоминает старый философский вопрос о маске: меняется ли человек, когда думает, что его никто не видит? В цифровом пространстве эта маска становится особенно плотной. Интерфейс убирает живое лицо, эмоцию, последствия. Остаётся кнопка, сумма, инструкция. Почти как в видеоигре — только последствия реальные. Если провести аналогию с нейросетями: алгоритм усиливает те паттерны, которые ему подают на вход. Так и человек в подобной среде может начать “дообучаться” под логику безответственности. Несколько кликов — и моральная пропасть уже кажется просто цепочкой интерфейсных решений.

3. Цифры важны, но их нужно понимать осторожно

Не стоит превращать эти данные в абсолютную истину о всём обществе. Мы не знаем всех деталей методики, формулировок, выборки, контекста мотивации участников. То есть: - 10 человек — это тревожный результат; - но это не означает, что можно автоматически экстраполировать вывод на всех пользователей региона или страны; - также неясно, насколько эти люди действительно были готовы действовать, а не просто проявили любопытство, авантюризм или недооценку последствий. И всё же даже с этими оговорками результат серьёзен. Когда за несколько часов находятся люди, готовые обсуждать диверсию за деньги, это уже не статистическая мелочь, а сигнал о реальной бреши в общественной безопасности.

4. Профилактика здесь важнее репрессии

То, что с участниками провели беседы, — важный момент. Не каждый, кто нажал кнопку, уже равен состоявшемуся террористу. Между импульсом, согласием, намерением и реальным действием есть градации. И на раннем этапе человека иногда можно вернуть в реальность. Это, возможно, самый зрелый аспект всей истории: видеть в таких людях не только угрозу, но и симптом среды, требующий профилактики. Потому что если общество будет реагировать только силой, но не будет разбирать причины, оно окажется в бесконечной погоне за последствиями. Здесь нужны: - цифровая грамотность, - правовое просвещение, - работа с молодёжью, - снижение социальной маргинализации, - укрепление культуры личной ответственности.

Более глубокий смысл этой истории

Эта новость — не только про безопасность. Она ещё и про цену человеческой внутренней опоры. Когда человек не знает, кто он, не чувствует связи с чем-то большим — семьёй, совестью, будущим, — его легче купить. Тогда сумма в чате становится важнее реальности, в которой могут погибнуть другие люди. В этом смысле борьба с подобной вербовкой — это не только работа спецслужб, но и работа культуры, образования, семьи, сообщества. Не в пафосном, а в очень практическом смысле: если внутри человека пусто, эту пустоту быстро монетизируют. Есть и ещё одна важная мысль: люди часто живут не в реальности, а в её идеализированных или упрощённых образах. Кто-то идеализирует “лёгкие деньги”, кто-то — собственную неуязвимость, кто-то — анонимность интернета. Но реальность всегда жёстче фантазии. Диверсия — это не “задание”, а угроза жизням, уголовная ответственность и часто сломанная судьба самого исполнителя.

Итог

Главный вывод статьи: угроза диверсионной вербовки через цифровые платформы реальна, быстра и опирается не столько на убеждения, сколько на сочетание анонимности, денег и моральной неустойчивости. Этот эксперимент показывает сразу несколько вещей: - вербовочные механизмы действительно работают; - часть людей уязвима к таким предложениям; - цифровая анонимность снижает психологический барьер; - обществу нужна не только силовая защита, но и профилактика на уровне ценностей, образования и социальной среды. Если смотреть глубже, то это история о том, насколько хрупкой может быть нравственная граница, когда человек сталкивается с соблазном выгоды и ощущением безнаказанности. И тогда вопрос уже не только в том, как найти потенциального преступника, но и в том, как воспитать человека, который не продаст свою совесть даже тогда, когда никто не смотрит. И, возможно, самый важный вопрос здесь такой: где проходит настоящая граница между случайным нажатием кнопки и внутренним согласием человека на зло — и в какой момент истина о нас самих становится для нас очевидной?
Редактор: fivorg
Источник: https://zavtra.ru/events/10_potentcial_nih_terroristov_za_3_chasa_poiska_itogi_sotcial_nogo_eksperimenta_na_urale
    FaRToVbli час назад

      По MAXу будет такая же статистика?

      Егор час назад

        Ну ребятам не догнать по провокациям буржуйскую полицию нравов. Там офицер полиции наводит блеск и предлагает себя бойцу Мма в баре, скажем за 500 баксов. Если мужик не импотент, а офицерша не уродлива, то боец получает штраф 500 баксов или 10 дней работ. Думаю не всегда, где то можно и полицейскую потом штрафовать, если все проходит естественно.

        Иванович 12 мин. назад

          УК РФ Статья 281 ДИВЕРСИЯ “1. Совершение … действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ – наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.”…”

          Это ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА.

          Для чего привёл эти ссылки из Уголовного кодекса? Чтобы показать, что непринятие мер к подобным действиям в прошлом, ведут к продолжению преступлений в настоящем. Могут возразить, мол не было таких преступления прежде. БЫЛИ, только им не давали такую оценку (квалификацию). Посмотрите, сколько РАЗРУШИЛИ в результате ПРИВАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ связанных с оборонно-промышленным комплексом, с обеспечением экономической безопасности и обороноспособности? ТЫСЯЧИ по всей стране и публичной ответственности за это ни кто не понёс. Как пример, из-за этого мы лишились своего авиастроения и малой авиации (базы для создания и выпуска дронов). В стране были приватизированы и уничтожены предприятия по выпуску боеприпасов и стрелкового оружия для обеспечения вооружения полнокровной АРМИИ. Мы вынуждены были брать пушки у КНДР и т.п.
          И эти диверсии внутри нашей страны осуществлялись без вацапа, телеграмма, макса, интернета… Просто ПРИХОДИЛИ УПРАВЛЯТЬ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЛЧНЫЕ СУЩНОСТИ, которые делали их банкротами, металл отправляли за границу, деньги присваивали.
          Чем нынешние сущности, готовые за сребреники уничтожать остатки того, что служит интересам государства и её безопасности, отличаются от своих предшественников? Почти ни чем. Только этим грозит уголовная ответственность, а те стали “уважаемыми” людьми.
          Пока государство не спросит с прежних паразитов за разрушение и разграбление, будут появляться всё новые и новые. И при проведении профилактики, главными доводами будут служить примеры наказания за совершённые ранее преступления, неотвратимости ответственности. Тогда “врагами” не будут называть каналы интернета, а только тех, кто несёт разрушительную идеологию в наше общество.

          П.С. В приведённом эксперименте не указали, сколько человек обратились в УФСБ по Свердловской области, чтобы привлечь к ответственности “вербовщиков”. Это может свидетельствовать, что люди не испытывают доверия к государственным структурам.

            SvoyИванович три минуты назад

              Иванович, я постоянно пишу, что 404 с 1991 г. – оккупированная территория.
              В Вашем комменте я, например, вижу аналогию.
              Не будет коренной и государствообразующий народ такое у себя вытворять.
              Если он – хозяин на своей земле и не в мороке.
              Китай – пример.

