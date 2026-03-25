Смеемся над другими, а что же там с «Адмиралом Кузнецовым»?

Переслано от: Рыбарь

Смеемся над другими а что же там с «Адмиралом Кузнецовым»? В некоторых российских ресурсах царит воодушевление из-за новостей о том, что у американского авианосца «Джеральд Форд», который убыл на остров Крит для частичного ремонта и восстановления, есть более глубокие проблемы.

По данным Bloomberg, у «самого современного» и крупнейшего авианосца США есть критические системные недостатки. Речь идет о надежности ключевых технологий — от системы запуска самолетов до радаров и общей боевой устойчивости корабля.

Хорошо было бы смеяться, если бы у самих все было бы хорошо. Новости о различных инцидентах и поломках на авианосцах ВМС США появляются из года в год. Есть проблема или нет, главное то, что его починят, и он вернётся в строй.

Чего не скажешь о единственном авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который стал легендой из-за постоянного нахождения в ремонте. Все о нём слышали, но давно уже никто не видел.

Решение о списании корабля было принято ещё летом прошлого года, но до сих пор «А.Кузнецов» стоит в Мурманске (февральское фото как раз оттуда) без признаков какой-либо активности. И основная проблема: в бюрократии.

Деньги на его очередной ремонт были выделены ещё до принятия решения о списании, из-за чего сейчас его официальный вывод из состава ВМФ завис. А следовательно и деньги вместе с ним.

❗️История с единственным авианесущим кораблем ВМФ России — это показатель глубины проблемы нашего кораблестроения. Численности не хватает, корабли строят с огромной задержкой да ещё и с систематическими дефектами и бюрократическими издержками.

По итогу деньги, которые уходили на «А.Кузнецов» миллиардами, канули в лету. А на них при наличии политической воли можно было бы построить несколько боевых кораблей или же наладить производство тысяч катеров, БЭКов и других более нужных сейчас средств вооружения.

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Повод для обсуждения — сообщения о проблемах у американского авианосца USS Gerald R. Ford. - На части российских ресурсов это подаётся с воодушевлением: мол, «у них тоже всё плохо». - Но ключевая разница, на которую указывает текст: американский корабль ремонтируют и возвращают в строй, а судьба «Адмирала Кузнецова» выглядит как затянувшийся организационно-технический тупик. - По изложенной версии, решение о списании «Адмирала Кузнецова» приняли ранее, но процесс завис из-за бюрократии и уже выделенных на ремонт средств. - История крейсера подаётся как симптом более широкой проблемы: кризис темпов, качества и управляемости в российском кораблестроении. - Автор делает практический вывод: ресурсы, уходившие на поддержание старого авианесущего корабля, могли бы быть направлены на более востребованные и реалистичные задачи — например, строительство других кораблей, катеров, БЭКов и т.д.

Разбор по сути

Здесь важен не сам факт поломок — ломается всё сложное. И авианосец, и атомная подлодка, и космический аппарат, и даже крупная цифровая инфраструктура. Чем сложнее система, тем выше вероятность сбоев. В этом смысле нет ничего удивительного, что у новейшего американского авианосца выявляются системные недостатки. Это почти закон больших технологий: инновация сначала приходит не как совершенство, а как дорогой эксперимент. Но текст ставит другой акцент: важно не то, есть ли у системы проблемы, а то, способна ли страна системно их перерабатывать в работоспособный результат. Это как разница между человеком, который болеет, но лечится и восстанавливается, и человеком, который годами ходит от кабинета к кабинету, собирая справки, пока болезнь становится частью его биографии. Вот в этом смысле «Адмирал Кузнецов» стал не просто кораблём, а метафорой.

В чём главный нерв этой истории

1. Насмешка над чужими проблемами не отменяет своих

Это старая психологическая ловушка: чужая неудача временно снимает напряжение от собственной. На уровне общества это работает так же, как в личной жизни: если у соседа протекает крыша, это не чинит твою. Поэтому сам посыл «у американцев тоже проблемы» может быть эмоционально понятен, но аналитически слаб. Если у противника/конкурента есть неполадки, это ещё не означает, что у тебя положение лучше. Иногда наоборот — это лишь маскирует более глубокую деградацию.

2. Проблема не только в железе, а в институциональной среде

Корабль — это не просто металл, турбины и палуба. Это итог работы: - промышленности, - логистики, - кадров, - проектной школы, - финансирования, - военного планирования, - бюрократической координации. Если где-то всё время срываются сроки, растут сметы, происходят аварии, решения зависают между ведомствами — значит, неисправен не только корабль. Неисправна система, которая должна производить, обслуживать и рационально утилизировать такие объекты. В этом смысле «Кузнецов» напоминает старый enterprise-проект в IT: код настолько запутан, документация утеряна, архитекторы ушли, бюджет уже освоен, а закрыть проект страшно, потому что слишком много политического символизма. В итоге система не работает, но продолжает поглощать ресурсы.

3. Символический статус часто мешает рациональному решению

Авианосец — это не только военный инструмент, но и символ статуса, образ «великой морской державы». И вот здесь начинается конфликт между образом и реальностью. Иногда государство, как и человек, цепляется не за полезное, а за значимое в воображении. Не за то, что реально усиливает его возможности, а за то, что поддерживает самоощущение. Это очень человеческая вещь: любить не реальность, а её идеализированный образ. С «Кузнецовым» могло происходить нечто похожее: он слишком важен как символ, чтобы его быстро списать, но слишком проблемен как реальный боевой инструмент, чтобы на него серьёзно опереться.

Практический смысл критики

Текст в итоге говорит о цене упущенной возможности. И это, пожалуй, самая сильная мысль. Деньги, время, компетенции, мощности верфи, внимание командования — всё это ограниченные ресурсы. Если они годами уходят в проблемный и устаревающий проект, значит, они не идут в: - серийное производство более дешёвых и нужных платформ; - ремонт и модернизацию действительно используемых кораблей; - развитие беспилотных морских систем; - обучение кадров; - создание новых цепочек снабжения и судоремонта. Это почти экономический закон: выбор одного проекта — это всегда отказ от множества других. И иногда ошибка не в том, что проект дорогой, а в том, что он вытесняет более полезные направления.

Но стоит быть осторожным с категоричностью

При этом важно не впасть в обратный догматизм. Мы видим лишь часть картины, и публичные заявления о «решении списать», «всё зависло», «деньги пропали» требуют осторожности, потому что реальная административная кухня часто непрозрачна. Да и разговоры о том, что «на эти деньги можно было бы легко построить несколько других кораблей», нередко звучат логично, но в реальности упираются в производственные цепочки, кадры, двигатели, электронику, верфи и сроки. Деньги сами по себе не превращаются в флот, как семена не дают урожай без почвы, воды и сезона. То есть критика справедлива как диагноз тенденции, но не обязательно точна в каждой детали.

Подробный вывод

История с «Адмиралом Кузнецовым» болезненна не потому, что один старый корабль оказался неудачным. Такое бывает у всех стран, особенно когда речь идёт о сложной военной технике. Болезненна она потому, что этот корабль стал зеркалом системных ограничений: слабой управляемости, затяжного ремонта, кадрово-производственных проблем, разрыва между символическим мышлением и практической эффективностью. Смеяться над неполадками Gerald Ford можно только в очень поверхностном информационном режиме — как болельщик радуется промаху соперника. Но если смотреть глубже, вопрос не в том, у кого бывают поломки. Вопрос в том, кто умеет превращать проблему в этап развития, а кто превращает её в хроническое состояние. С философской точки зрения здесь проявляется старая человеческая драма: мы часто держимся за образ силы вместо реальной силы. За престиж вместо функциональности. За прошлое величие вместо трезвой адаптации к настоящему. Это касается не только флота — так же рушатся компании, государства и даже личные судьбы. Человек может годами ремонтировать внутри себя «авианосец», который уже не соответствует эпохе, вместо того чтобы честно перераспределить силы на то, что действительно живо и нужно. Если смотреть прагматично, то главный урок не в том, что «всё плохо», а в том, что военная и промышленная стратегия должна быть соразмерна реальным возможностям страны, её технологиям, кадрам и текущим задачам. Иногда зрелость — это не сохранить символ любой ценой, а отказаться от него вовремя и построить что-то менее грандиозное, но реально работающее. И здесь возникает, пожалуй, самый интересный вопрос: что ближе к истине — удерживать образ мощи, чтобы не потерять веру в себя, или отказаться от иллюзии ради более скромной, но подлинной эффективности?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/rybar/78905
Один комментарий
  KT
    KT 9 мин. назад

      Деньги не канули в Лету,они перешли к новым хозяевам и превратились в особняки,автомобили,драгоценности т.д.

