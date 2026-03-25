Смеемся над другими а что же там с «Адмиралом Кузнецовым»? В некоторых российских ресурсах царит воодушевление из-за новостей о том, что у американского авианосца «Джеральд Форд», который убыл на остров Крит для частичного ремонта и восстановления, есть более глубокие проблемы.

По данным Bloomberg, у «самого современного» и крупнейшего авианосца США есть критические системные недостатки. Речь идет о надежности ключевых технологий — от системы запуска самолетов до радаров и общей боевой устойчивости корабля.

Хорошо было бы смеяться, если бы у самих все было бы хорошо. Новости о различных инцидентах и поломках на авианосцах ВМС США появляются из года в год. Есть проблема или нет, главное то, что его починят, и он вернётся в строй.

Чего не скажешь о единственном авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который стал легендой из-за постоянного нахождения в ремонте. Все о нём слышали, но давно уже никто не видел.

Решение о списании корабля было принято ещё летом прошлого года, но до сих пор «А.Кузнецов» стоит в Мурманске (февральское фото как раз оттуда) без признаков какой-либо активности. И основная проблема: в бюрократии.

Деньги на его очередной ремонт были выделены ещё до принятия решения о списании, из-за чего сейчас его официальный вывод из состава ВМФ завис. А следовательно и деньги вместе с ним.

❗️История с единственным авианесущим кораблем ВМФ России — это показатель глубины проблемы нашего кораблестроения. Численности не хватает, корабли строят с огромной задержкой да ещё и с систематическими дефектами и бюрократическими издержками.

По итогу деньги, которые уходили на «А.Кузнецов» миллиардами, канули в лету. А на них при наличии политической воли можно было бы построить несколько боевых кораблей или же наладить производство тысяч катеров, БЭКов и других более нужных сейчас средств вооружения.

