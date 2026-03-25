Пенсия без государства, или Гарантирует ли экополис достойную старость | Пересвет Свириденко
В заключительном эфире цикла председатель поселения «Ведруссия», подполковник в отставке, участник боевых действий, кавалер Ордена Мужества Пересвет Свириденко представляет революционную модель Социальной защиты 2.0. Мы обсуждаем механизмы пенсионного обеспечения и поддержки детей, которые финансируются за счёт внутренних фондов агломерации, а не зависят от внешних кризисов. Гость раскрывает финансовую схему, позволяющую участникам проекта получить базовую защищенность и уверенность в завтрашнем дне на своей земле.
Ведущая: Елена Аверченко, шеф-редактор Проекта ЭРА
Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth
Ознакомиться с программой тренинга «КОД ЛИЧНОСТИ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/kod_lichnosti?utm_source=youtube&erid=2vtzqwym17m
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Социальная политика невозможна без устойчивой экономики: сначала нужен работающий бюджет, а уже на его основе — социальные программы. - Проект Экополис предлагает новую форму сельских агломераций, где сочетаются преимущества города и экологичность сельской жизни. - Существующие госпрограммы нужно адаптировать под новый тип поселений, потому что в нынешнем виде они не всегда подходят. - Медицина должна строиться вокруг модели “семейного доктора”: врача, который знает жителей лично, работает на небольшой территории и опирается на телемедицину и понятную маршрутизацию пациентов. - В социальной безопасности важна роль местного участкового/муниципальной милиции, встроенной в сообщество, знающей людей и ориентированной прежде всего на профилактику. - Предлагается доплата значимым специалистам из местного бюджета: врачам, участковым и другим ключевым фигурам, чтобы они были заинтересованы долго работать именно в этом месте. - Ставка делается на профилактику, а не только на “устранение последствий” — и в медицине, и в правопорядке. - Поддержка пожилых людей рассматривается как обязанность сообщества: через волонтерство молодежи и дополнительные меры для “старожилов”. - Проект ориентирован на демографию: создание условий для многодетной, устойчивой, укорененной семьи. - Одна из целей — умеренная дезурбанизация: перераспределение населения из перегруженных городов на пустующие территории. - Такие поселения должны стать точками экономического роста: запускать местный малый бизнес, хозяйственную активность и наполнять бюджеты. - Важнейший принцип — автономность: инфраструктурная, хозяйственная, частично энергетическая, что повышает устойчивость в кризисах. - Безопасность понимается широко: как общественный порядок, знание соседей, защита территории, устойчивость инфраструктуры и даже военная/стратегическая устойчивость. - Проект предполагает типовые решения, которые можно адаптировать под разные регионы России, как это когда-то делалось в военных городках. - Начинать предлагается с пилотных проектов, в том числе на базе уже существующих родовых поселений. - Для реализации нужна межведомственная координация, потому что такую задачу не может решить одно ведомство. - Интересен и миграционный аспект: проект может стать привлекательным для переселенцев из Европы и соотечественников. - Предлагается не ломать существующую систему целиком, а использовать статус экспериментальных населенных пунктов и локально отрабатывать новые модели.
Подробный выводВ этой беседе проявляется довольно цельная логика: авторы проекта смотрят на социальную политику не как на набор льгот, а как на следствие правильно организованной среды жизни. Это важный сдвиг. Обычно социальная защита в публичном поле обсуждается как “кому сколько дать”, но здесь акцент другой: как построить такое поселение, где часть социальных проблем вообще не будет возникать в прежней форме. Это, если проводить аналогию, похоже на разницу между лечением симптомов и работой с образом жизни. В медицине можно бесконечно снижать температуру, но не устранять причину инфекции. Так и здесь: если люди живут в отчужденной среде, не знают соседей, перегружены дорогами, не имеют доступа к врачу, воспитание детей фрагментировано, а старики изолированы, — то никакая формальная “социалка” полностью не спасет. Проект же пытается изменить саму ткань повседневности.
1. Социальная сфера здесь мыслится как функция сообществаОдин из центральных мотивов лекции — сообщество важнее абстрактной административной единицы. Не просто “населенный пункт”, а среда, где люди знают друг друга, взаимодействуют, участвуют в общей жизни. Это почти старая мысль в новом оформлении: институты работают лучше там, где есть доверие и личная вовлеченность. С точки зрения социологии это выглядит вполне логично: - чем выше анонимность, тем слабее горизонтальные связи; - чем слабее горизонтальные связи, тем больше нагрузка на формальный аппарат; - чем больше нагрузка на аппарат, тем он становится более бюрократичным и менее человечным. Отсюда идея семейного врача, местного участкового, волонтерской поддержки стариков. Это попытка вернуть человеческий масштаб системе. Не отменить государство, а приблизить его к человеку.
2. Медицина и правоохранение трактуются как живое знание о людяхОчень интересен образ врача и участкового как людей, которые “знают всех”. На первый взгляд это выглядит как ностальгия по прошлому, но в действительности здесь есть прагматическое зерно. Современная сверхцентрализованная система часто становится эффективной на бумаге и слабой в реальности. Когда врач ограничен пятью минутами на пациента, а участковый перегружен огромным сектором, система формально существует, но теряет качество. Авторы предлагают не магическое решение, а смену масштаба и мотивации: - небольшой участок, - узнаваемость людей, - материальная и социальная закрепленность специалиста, - оценка по профилактическому результату, а не только по количеству “обработанных случаев”. Это похоже на принцип хорошо обученной нейросети: если модель слишком общая и перегружена шумом, она теряет точность на конкретной задаче. А если среда локализована и данные качественные, реакция становится точнее. Так и здесь: локальность повышает качество социального реагирования.
3. Профилактика ставится выше героического “спасения”Это, пожалуй, одна из самых зрелых мыслей в видео. Авторы фактически говорят: общество должно вознаграждать не за масштаб беды, а за ее предотвращение. В этом есть глубокий цивилизационный смысл. Мы часто восхищаемся тем, кто тушит пожар, но гораздо реже — тем, кто организовал пространство так, что пожара не случилось. Хотя второе и есть подлинная зрелость системы. Врач, у которого мало больных, может быть более ценен, чем тот, кто бесконечно лечит последствия. Участковый, на территории которого спокойно, важнее того, кто оформляет массу происшествий. Это напоминает восточный принцип незаметного мастерства: лучшее действие — то, после которого не остается ощущения катастрофы. Но здесь нужен баланс, и сами собеседники это чувствуют. Потому что любая система, где платят “за отсутствие проблем”, может породить имитацию благополучия. Значит, идея ценная, но ее нужно облекать в грамотные критерии оценки.
4. Пожилые люди рассматриваются не как нагрузка, а как часть укорененностиВажный момент — поддержка тех, кто прожил в поселении много лет. Это не только социальная мера, но и ценностный сигнал: верность месту и участие в его жизни имеют значение. Современный мир часто мыслит человека как мобильную единицу: приехал, уехал, сменил город, сменил работу, сменил идентичность. В этом есть свобода, но есть и потеря глубины. Проект, напротив, подчеркивает ценность длительной включенности. Такой подход близок и к традиционным обществам, и к современным теориям устойчивого развития: место становится живым, когда у него есть память. Поддержка старожилов — это не только про деньги. Это про признание того, что история сообщества создается не абстрактным “населением”, а конкретными людьми, которые прожили здесь десятилетия.
5. Демография здесь понимается не механически, а средовоОчень показательно, что демографию в беседе связывают не просто с выплатами, а с условиями для семейной жизни. Это довольно реалистичный взгляд. Рождаемость редко растет от одного лозунга или одной субсидии. Она растет там, где люди: - чувствуют безопасность, - имеют пространство, - видят будущее детей, - включены в сообщество, - не ощущают жизнь как бесконечную гонку за выживание. Иными словами, демография — это не только экономика, но и антропология повседневности. Где человек укоренен, там он чаще готов строить долгий проект жизни. Семья вообще — это всегда форма доверия к будущему. Если среда токсична, семья сжимается; если среда поддерживающая, семья разворачивается.
6. Проект строится на критике городской отчужденностиОдна из неявных, но сильных линий разговора — критика анонимного урбанизма. Не города как такового, а именно обезличенной формы городской жизни, где человек живет среди тысяч людей и остается социально одиноким. Это важное различение. Авторы не предлагают просто “вернуться в деревню” в архаическом смысле. Наоборот, они хотят сохранить технологические плюсы города, но убрать его минусы: - перегрузку, - отчуждение, - инфраструктурную хрупкость, - психологическую разобщенность, - разрыв человека с природой. По сути, это поиск некоего третьего пути между мегаполисом и традиционным селом. В философском смысле — попытка снять ложную дихотомию. Не “или бетонный муравейник, или отсталое село”, а нечто промежуточное: технологичная, экологичная, человеческая агломерация.
7. Сильная сторона идеи — системность; слабая — сложность реализацииЗдесь важно не идеализировать. В беседе звучит много содержательных идей, но любая подобная модель уязвима в точке воплощения. Сильные стороны: - системный взгляд, - связь социальной политики с экономикой и инфраструктурой, - внимание к профилактике, - ставка на семью и локальное сообщество, - межведомственный подход, - использование пилотных режимов, а не тотального слома системы. Потенциальные слабости: - высокая зависимость от качества управления; - риск бюрократизации на этапе внедрения; - необходимость реально работающей экономики, а не только красивой концепции; - проблема кадров: где взять тысячи мотивированных семейных врачей, участковых, управленцев; - риск идеализации “сообщества”, ведь любое сообщество может быть не только поддерживающим, но и конфликтным, закрытым, склонным к неформальному давлению. То есть идея жизнеспособна не потому, что она безупречна, а потому что она пытается честно ответить на реальные кризисы: депопуляцию села, перегруз городов, демографический спад, отчуждение, слабость местной экономики.
8. В глубинном смысле речь идет о новом образе человекаЕсли смотреть шире, беседа посвящена не только поселениям. Она посвящена типу человека, которого хочет видеть такая среда: - не атомизированного потребителя, - не винтик бюрократической машины, - не кочующего без корней индивида, - а человека семейного, ответственного, включенного, автономного и при этом способного к кооперации. Здесь есть почти философский нерв: какая форма пространства рождает какой тип сознания? Город определенного типа формирует одну психику — рассеянную, ускоренную, часто тревожную. Малое живое сообщество формирует другую — более включенную, более видящую последствия своих действий. Конечно, и это не гарантировано автоматически. Можно построить красивые дома и не создать общности. Можно дать инфраструктуру, но не породить доверия. Поэтому настоящий вызов — не в архитектуре как таковой, а в культуре отношений. Однако без соответствующей среды культура тоже редко удерживается.
ИтогВ данной лекции проект Экополис представлен как попытка соединить социальную политику, демографию, безопасность, экологию, местную экономику и культурное переосмысление жизни вне мегаполиса. Это не просто идея “новых поселков”, а более широкий замысел: создать такие формы жизни, где государственная поддержка, местное сообщество и личная ответственность не противоречат друг другу, а усиливают друг друга. Практическая ценность проекта — в его стремлении: - не разрушать существующее полностью, - а встраиваться в действующие механизмы; - не ограничиваться лозунгами о семье и селе, - а предлагать организационные модели; - не мыслить социалку как раздачу ресурсов, - а понимать ее как результат грамотного устройства среды. Если говорить совсем кратко, то главный смысл этой беседы таков: России предлагается не просто заселять территории, а создавать жизнеспособные сообщества, где человеку будет хотеться жить, растить детей, стареть достойно и чувствовать связь с местом. И здесь возникает, пожалуй, самый важный вопрос: что на самом деле делает общество устойчивым — развитая инфраструктура, сильные институты или внутреннее качество связей между людьми, без которого все остальное постепенно пустеет?