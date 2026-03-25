Коллективное рациональное, или Как выглядит формула новой экономики | Михаил Ильичёв
В студии Михаил Ильичёв — экономист и математик. В этом эфире разбираем фундамент новой экономической реальности, где личный успех возможен только через коллективную рациональность.
Обсудили:
- Как сопряжение личных и общих целей создаёт прибавочный продукт (синергию);
- Почему равновесие по Нэшу в старой системе ведёт к краху, и как работает «минимальное сбалансированное множество»;
- Разбираем математику активов и наилучшего применения способностей каждого участника.;
- Как создать условия безопасности, расширяющие поле возможностей для каждого;
- Роль личного самоконтроля и формирования семьи в построении сбалансированного общества сотрудничества.
Ведущая: Елена Аверченко, шеф-редактор Проекта ЭРА
Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology
#МихаилИльичёв #ЕленаАверченко #ТочкаСборки #ЭкономикаСолидарности #ТеорияИгр #КоллективнаяРациональность #МераСтоимости #ЭкономическийРасчет
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи/эфира- Новая экономика строится не на конкуренции любой ценой, а на коллективной рациональности. Личный успех в такой модели не противопоставляется общему благу, а возникает через согласование индивидуальных и коллективных интересов. - Синергия появляется там, где личные цели сопрягаются с общими. Если участники системы действуют не изолированно, а в логике взаимного усиления, возникает прибавочный продукт, который невозможно получить в режиме разобщённости. - Старая модель, основанная на индивидуалистическом равновесии по Нэшу, имеет пределы. В классической системе рациональное поведение каждого по отдельности может приводить к общему проигрышу, истощению ресурсов и системному кризису. - Альтернатива — кооперативные механизмы согласования интересов. Упоминаемое минимальное сбалансированное множество выступает как математическая и организационная логика, в которой устойчивость достигается не через доминирование, а через баланс вкладов и выгод. - Ключевой вопрос экономики — не просто владение активами, а их наилучшее применение. Активы понимаются шире денег и собственности: это также способности, компетенции, связи, доверие, организационные возможности. - Способности каждого человека должны находить оптимальное место в общей системе. Эффективность общества зависит от того, насколько точно роли, таланты и задачи соотнесены друг с другом. - Безопасность — это не только защита, но и условие расширения возможностей. Когда человек не живёт в режиме постоянной угрозы, у него появляется пространство для развития, кооперации, творчества и долгосрочных решений. - Личный самоконтроль — базовый элемент общественного баланса. Коллективная рациональность невозможна без внутренней дисциплины участников: без умения ограничивать импульсы, держать слово, мыслить стратегически. - Семья рассматривается как первичная среда формирования кооперации. Именно в семье закладываются навыки доверия, ответственности, взаимной поддержки и согласования интересов. - Сбалансированное общество сотрудничества требует не только экономических, но и культурных изменений. Новая экономика — это не просто другая формула расчёта, а иная антропология: иной образ человека, его мотивации и меры зрелости.
Подробный выводВ центре обсуждения — очень важная мысль: экономика не существует отдельно от качества человеческих отношений. Это звучит почти банально, пока не начинаешь смотреть глубже. Классическая экономическая модель долгое время исходила из фигуры рационального индивида, который максимизирует собственную выгоду. На уровне локальной логики это убедительно. Но на уровне системы возникает парадокс: то, что выгодно каждому по отдельности в кратком горизонте, может разрушать общую среду, без которой невозможно благополучие вообще. Здесь уместна аналогия с нейросетью или даже с живым организмом. Если каждый нейрон, каждая клетка начнёт «оптимизировать» только своё локальное состояние, организм погибнет. Жизнеспособность обеспечивается не подавлением частей, а согласованием их функций в рамках целого. Экономика, по сути, всё больше подходит к этому пониманию: богатство создаётся не просто суммой усилий, а качеством связей между участниками. Именно поэтому акцент на синергии так важен. Прибавочный продукт в новой логике появляется не из магии и не из идеологического лозунга о «всеобщем единстве», а из вполне прагматичного факта: когда способности, ресурсы и цели согласованы, система начинает производить больше, чем простая сумма отдельных вкладов. Это напоминает оркестр: один музыкант может быть виртуозом, но симфония рождается не из суммы сольных партий, а из структуры согласования. Критика равновесия по Нэшу в данном контексте тоже показательна. Само по себе это понятие не «плохое» — это сильный аналитический инструмент. Но если превращать его в мировоззрение, можно попасть в ловушку. Равновесие, в котором никто не заинтересован менять своё поведение в одиночку, ещё не означает, что система здорова. Она может быть устойчиво плохой. Как и в личной психологии: человек может годами удерживать внутреннее «равновесие» между страхами, привычками и защитами — и при этом жить в хронически несвободном состоянии. Устойчивость ещё не равна развитию. Отсюда возникает интерес к таким конструкциям, как минимальное сбалансированное множество. Даже если не уходить глубоко в математику, интуиция здесь ясна: нужна такая структура взаимодействия, в которой участники включены в систему не по принципу принуждения, а по принципу взаимной оправданности участия. Иначе говоря, каждый видит, что кооперация не отменяет его интерес, а раскрывает его более полно. Это важный цивилизационный сдвиг: от логики «или я, или мы» к логике «я реализуюсь через разумно устроенное мы». Особенно ценно, что разговор касается активов не только как собственности, но и как потенциала. Это очень современный и в каком-то смысле даже гуманистический взгляд. Человеческие способности, доверие, репутация, культурный код, качество коммуникации — всё это реальные активы, хотя они хуже поддаются грубому бухгалтерскому учёту. В старых моделях часто считалось значимым только то, что легко посчитать. Но, как это часто бывает, измеримость и значимость — не одно и то же. Любовь в семье трудно посчитать, но именно её дефицит потом дорого обходится обществу через тревожность, насилие, зависимость, социальную атомизацию. Тема безопасности здесь тоже глубока. Обычно безопасность воспринимают как ограничение риска. Но в более зрелом понимании безопасность — это расширитель горизонта. Человек, который не боится немедленного краха, способен мыслить не только о выживании, но и о созидании. Это верно и для экономики, и для психики. Травмированный человек сужает поле решений; защищённый — начинает исследовать возможности. В этом смысле хорошо организованная социальная среда похожа на надёжную операционную систему: она не делает за тебя работу, но создаёт условия, в которых сложные процессы могут идти без постоянного разрушения. Очень существенен и акцент на личном самоконтроле. Здесь новая экономика не сводится к внешним институтам. Можно построить сколько угодно красивых моделей кооперации, но если участники внутренне не зрелы, система быстро начнёт паразитироваться. Это напоминает старую философскую мысль: внешняя свобода без внутренней дисциплины часто вырождается в хаос. Самоконтроль в таком контексте — не репрессивная мораль, а способность человека удерживать долгую траекторию смысла, не разрушая общее ради мгновенной выгоды. Отдельно важна тема семьи. В современном публичном поле о ней часто говорят либо слишком идеологично, либо слишком утилитарно. Но если смотреть трезво, семья действительно является первой школой кооперации. Там человек впервые сталкивается с границами, взаимностью, ответственностью, распределением ролей, терпением, доверием. Конечно, семья может быть и источником травмы — это тоже правда. Но в своём здоровом виде она остаётся базовой лабораторией социальной рациональности. Общество, в котором разрушены устойчивые формы близости и ответственности, затем пытается компенсировать это бюрократией, контрактами и контролем — но они не могут полностью заменить внутренне усвоенную культуру сотрудничества. В более широком плане здесь просматривается очень интересная философская линия: новая экономика — это не просто экономическая модель, а модель человека. Она отвечает на вопрос, кто мы такие. Изолированные максимизаторы полезности? Конкурирующие эго? Или существа, чья индивидуальность раскрывается в сети осмысленных отношений? Скорее всего, реальность сложнее любой одной формулы. В человеке есть и эгоизм, и склонность к сотрудничеству, и страх, и великодушие. Поэтому опасно идеализировать коллективизм так же, как раньше идеализировали индивидуализм. Любая идеализация становится слепой. Но если смотреть практично, видно: в эпоху растущей сложности чисто атомизированные модели всё хуже справляются с задачами выживания и развития. И в этом, возможно, главный нерв обсуждения: зрелое общество — это не общество, где все одинаково думают, а общество, где различия умеют складываться в общий разум. Не подавлять, не растворять, не романтизировать, а именно согласовывать. Это трудно. Это требует и математики, и этики, и психологии, и культуры. Но, вероятно, именно здесь проходит одна из ключевых границ будущего.
Итоговый вывод в сжатом видеНовая экономика в интерпретации Михаила Ильичёва — это модель, где: - личная выгода не отрицается, но встраивается в общее благо; - прибавочная ценность рождается из кооперации и правильного распределения способностей; - устойчивость достигается не через борьбу всех со всеми, а через сбалансированное согласование интересов; - безопасность и доверие становятся производительными факторами; - зрелость личности и качество семьи оказываются не «частным делом», а фундаментом общественной эффективности. Если говорить совсем просто: общество начинает богатеть по-настоящему тогда, когда учится видеть в человеке не только потребителя и конкурента, но и носителя уникального вклада, раскрывающегося в сотрудничестве. И здесь остаётся открытый вопрос: если истина экономики всё больше смещается от подсчёта вещей к пониманию качества связей между людьми, то не означает ли это, что главная мера богатства — это всё-таки не ресурсы, а глубина нашего умения быть вместе?