Александр Проханов. Убить авианосец.
Тысячи людей вышли на улицы Тегерана и идут стенающей колонной, исхлёстывая свои голые плечи ремнями и прутьями, нанося удары по груди и спине тяжёлыми цепями и витыми верёвками, причиняя себе боль и страдания. Ашура — мистический шиитский обряд, когда множество людей выходят на религиозное шествие, бьют себя, восклицая от боли. И я иду вместе с ними, ударом хлыста оставляю на своём теле красный рубец.
Над Тегераном воют сирены, грохочут взрывы ракет. Одна упала в усыпальницу имама Хомейни, в зеркальную мечеть с могилой великого праведника. И воздух стал золотым от пыльцы сорванных взрывом золотых куполов. Идущий рядом старик бьёт себя цепью по сутулой тощей спине. Ракета ударила в элитный район с дорогими усадьбами и цветущими садами, и в небе, распушив перламутровый хвост, пронёсся убитый взрывом павлин. У глаз моих просвистел сплетённый в косичку ремешок, и на плече у идущего рядом юноши остался лиловый рубец. Ракета упала в библиотеку в жилом районе, и в небо взлетело множество горящих книг, опадало на головы горячим пеплом. Мы шли по Тегерану под вой сирен, среди грохота терзающих город ракет. И каждый удар, который мы себе наносили, уменьшал чинимое в мире зло — мы брали его на себя.
Своими верёвками и хрупкими прутиками мы сбивали еврейские и американские ракеты, летящие в школы и научные лаборатории, в иранских вождей и новорождённых младенцев, в могилу Саади и в реактор Бушера. Мы брали на себя боль Газы, истерзанной еврейскими изуверами, ужасы Бейрута, дрожащего от израильских взрывов. И мы молили о возмездии.
Молили, чтобы иранская ракета утопила авианосец “Авраам Линкольн”, молили, чтобы точным попаданием был разрушен центр ЦРУ в Катаре. Чтобы иранские минёры покрыли скрытыми минами весь Ормузский пролив, стоимость бензина на американских заправках достигла непомерных высот, и Америка восстала и погнала Трампа из Белого дома. Мы молили о том, чтобы два исчадия ада, явившиеся в мир из преисподней, — кровавый палач Нетаньяху и гангстер-педофил Трамп — ушли с головой в кипящую смолу, и Господь избавил человечество от этих двух кровавых выкидышей, принесших в мир непомерное зло.
Я шёл с моими иранскими братьями по улицам Тегерана под вой сирен и грохот ракет и молился о моей России. Чтобы Архистратиг архангел Михаил встал за плечами полководцев Генерального штаба и управлял вместе с ними войсками на поле боя, а Богородица посетила все русские дома, где рыдают вдовы и сироты, все госпитали, где мучаются на операционных столах изувеченные украинскими снарядами бойцы. Чтобы Господь, каким мы видим его на иконе Спас “Ярое око”, сопутствовал президенту во всех его свершениях, во всех непомерных трудах. Чтобы русские святые Евгений Родионов и Даша Дугина целовали идущих в бой штурмовиков, а преподобный Серафим Саровский, создатель православной атомной бомбы, следил, чтобы арсеналы “Орешника” и “Посейдона” были полными. Чтобы князь Александр Невский кропил священной водой Чудского озера подводные лодки “Борей”, отправляя их в автономное плавание к берегам Флориды, а князь Дмитрий Донской обходил конвейеры танковых и артиллерийских заводов и дарил частички своего меча танковой броне.
Я шёл по улицам Тегерана, совершая обряд Ашуры, и читал наизусть главы из “Евгения Онегина”, видел мою любимую картину “Купание красного коня”, пел “Артиллеристы, Сталин дал приказ”. И распухшими от боли и слёз губами читал “Отче наш” — молитву о сбережении мира, о сохранении в роде людском сострадания, любви, благоговения. Я молил о бессмертии и “глаголах вечной жизни”, а в мире вокруг меня кричали убиваемые дети, в нефтепроводах хлюпала и бурлила красная от крови нефть. И два упыря строили Третий храм на берегу кровавого моря.
Но я шёл по горящему Тегерану и молил о бессмертии.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Текст построен как эмоционально-публицистическое видение войны, где автор соединяет религиозный ритуал, политику, апокалиптические образы и личную молитву. - Центральный образ — шиитская Ашура как коллективное принятие боли мира на себя. - Тегеран показан как пространство страдания и сакрального испытания, по которому одновременно идут люди в религиозном шествии и падают ракеты. - Автор создает жесткую оппозицию: Иран, жертвы, святыни, дети, культура — с одной стороны; США, Израиль, их лидеры — как источник зла — с другой. - В тексте присутствует прямой призыв к возмездию и насилию: уничтожение авианосца, удары по военным и политическим целям противника. - Россия включена в этот мифопоэтический контур как сакральная держава, чья война и государственная мощь освящаются религиозными и историческими образами. - Автор смешивает православие, шиитскую обрядность, русскую культуру, военную технику, мистику и геополитику. - В финале возникает парадокс: при обилии ненависти и образов уничтожения текст заканчивается молитвой о мире, бессмертии, сострадании и любви.
Анализ статьи
1. Что это за текст по своей природеЭто не аналитическая статья в строгом смысле. Это политико-мистическая поэма в прозе, почти заклинание. Здесь важны не доказательства, а аффект, не аргумент, а образ. Автор не объясняет события — он пережигает читателя эмоцией. В каком-то смысле текст работает как древний ритуал: он не столько сообщает, сколько вводит в состояние. Как в религиозной процессии, где смысл рождается через ритм, боль, повтор, коллективное возбуждение. В современной терминологии это можно сравнить с работой нейросети генерации изображений: если подать в модель слова святость, кровь, враг, ракета, храм, дети, Россия, возмездие, архангел — она выдаст не рациональную карту мира, а насыщенный символический коллаж. У Проханова именно это и происходит, только на литературном уровне.
2. Главный художественный механизм: слияние боли и легитимацииОчень важная мысль текста: страдание будто бы дает моральное право на ответное уничтожение. Это древний и очень человеческий механизм. Логика примерно такова: 1. есть невинная жертва; 2. есть священная боль; 3. значит, месть становится не просто допустимой, а почти святой. И здесь возникает опасная подмена. Боль реальна — но из реальности боли еще не следует истинность всей политической картины мира, которую на эту боль надстраивают. Это как в личных отношениях: человек действительно страдал, но из этого не следует, что его образ врага полностью совпадает с реальностью. Страдание делает взгляд острым, но не всегда точным. Проханов — мастер именно такой трансформации: он берет подлинные переживания войны, религии, утраты, исторической травмы и превращает их в моральный двигатель мобилизации.
3. Образ Ашуры: принятие боли или эстетизация насилия?Ашура в тексте подана как обряд, где люди берут на себя зло мира, телесно его искупают. Это сильный образ. В нем есть даже что-то универсальное: человечество вообще постоянно ищет форму, в которой страдание можно превратить в смысл. Христианство говорит о кресте, буддизм — о природе страдания и освобождении от привязанности, психотерапия — о переработке травмы, а революционные идеологии — о жертве ради будущего. Все они по-разному отвечают на один вопрос: что делать с болью, чтобы она не стала чистым хаосом? Но у Проханова происходит смещение: из ритуала очищения Ашура превращается в ритуал политической санкции. Самобичевание становится не просто знаком скорби, а почти магическим способом сбивать ракеты, оправдывать будущую расплату, насыщать ненависть религиозным жаром. То есть сакральное начинает обслуживать военное. Это очень древний союз — трон и алтарь, армия и мессианство, кровь и святость. И он всегда соблазнителен именно потому, что дает человеку ощущение: я не просто зол, я праведно зол.
4. Язык демонизацииВ тексте противники названы не просто врагами, а чудовищами, исчадиями, упырями, выкидышами. Это не случайная грубость, а способ расчеловечивания. Когда человек превращен в демона, вопрос о мере, фактах, сложности причин исчезает. Остается почти метафизическая схема: свет против тьмы. С психологической точки зрения это облегчает внутренний конфликт. Если враг абсолютно злой, то собственная жестокость уже не кажется жестокостью — она кажется хирургией. Но проблема в том, что мир редко устроен так симметрично. История почти всегда грязнее, многослойнее и трагичнее, чем миф о чистом добре и чистом зле. Здесь можно провести параллель с идеализацией в отношениях. Сначала человек делает из другого ангела, потом — демона. Но и ангел, и демон — это проекции. Реальность обычно болезненнее и честнее: перед нами ограниченное, страстное, нередко жестокое человеческое существо. То же и с политикой. Когда государство или народ описывают только как абсолютное зло, это уже не анализ, а мобилизационная мифология.
5. Россия как мистико-военный космосОсобенно показателен фрагмент о России. Там возникает удивительная смесь: - архангел Михаил и Генштаб; - Богородица и госпитали; - православные святые и штурмовики; - Серафим Саровский и ядерный арсенал; - Александр Невский и подводные лодки; - Дмитрий Донской и танковые заводы. Это почти литургия милитаризма. Военная техника здесь не просто оружие — она становится частью священной истории. Такое соединение очень сильно действует на массовое сознание, потому что убирает зазор между моралью и силой. Если ракета включена в сакральный порядок, то ее уже трудно оценивать просто как инструмент смерти. При этом здесь есть важный культурный нерв: автор пытается преодолеть разрыв между прошлым и настоящим, между древней Русью и высокотехнологичной войной. Он как бы говорит: история не прервалась, святость теперь сопровождает и атомную бомбу. Но именно тут и возникает самый сложный вопрос. Можно ли действительно освятить машину уничтожения? Или это попытка психики защититься от ужаса, придав ему высокий смысл? Возможно, и то и другое. Человек плохо выносит бессмысленную смерть, поэтому постоянно облекает ее в героику, религию, судьбу, долг.
6. Эстетика катастрофыТекст написан очень ярко: золотая пыль куполов, убитый павлин, горящие книги, красные рубцы, кровавая нефть. Это почти барочная живопись конца света. Проханов вообще часто работает как художник катастрофы. Он умеет делать ужас красивым. И тут двойственность. С одной стороны, эстетика помогает ощутить масштаб трагедии. С другой — она может начать соблазнять войной, превращать ее в грандиозное зрелище. Это старая проблема искусства: где граница между свидетельством о страдании и его романтизацией? Когда мы описываем взрыв слишком красиво, не начинаем ли мы незаметно служить самому взрыву? Как кинематограф иногда делает насилие визуально чарующим, так и подобная проза может превратить смерть в эпос.
7. Внутреннее противоречие текстаСамое глубокое в этом тексте — не его ненависть, а его противоречие. Автор одновременно: - жаждет уничтожения врагов; - молится о мире; - благословляет оружие; - говорит о любви и сострадании; - поддерживает возмездие; - просит о бессмертии. Это не просто риторическая небрежность. Это антропологическая правда о человеке на войне. Человек редко бывает цельным. Он может одновременно ненавидеть и молиться, желать победы и тосковать по миру, благословлять меч и плакать о детях. В этом смысле текст честнее, чем кажется. Он показывает не рациональную позицию, а расколотое сознание эпохи. В одном и том же человеке живут монах, пропагандист, поэт, мститель и ребенок, который просто хочет, чтобы прекратились сирены.
Подробный выводСтатья Проханова — это не столько описание войны, сколько религиозно-поэтическое оправдание войны через язык страдания, святости и возмездия. Ее сила — в интенсивности образов, в умении связать частную боль, коллективный ритуал, геополитику и историческую память в единый поток. Ее слабость — в том, что этот поток почти полностью вытесняет критическое различение, меру и человеческую сложность. Автор строит мир, где жертва автоматически свята, враг автоматически демоничен, а ответная сила почти автоматически благословенна. Это психологически понятно: когда мир рушится, человеку нужен не только анализ, но и космос смысла. Он ищет не просто факты, а оправдание своей боли. Однако именно здесь рождается риск: сакрализация страдания легко превращается в сакрализацию насилия. Текст особенно показателен как симптом времени. Он демонстрирует, как современная политика снова становится мифом. Не в том смысле, что она лжива, а в том, что она перестает быть пространством сложных причин и становится сценой эсхатологической драмы. Здесь уже не государства спорят, а силы тьмы и света сходятся в последней битве. Такая оптика очень сильна эмоционально, но крайне опасна practically, потому что в ней почти невозможно остановиться, договориться, признать частичную правду другой стороны или просто сохранить внутреннюю трезвость. Если смотреть глубже, текст еще и о человеческой потребности превратить хаос в ритуал. Ашура, молитва, святые, ракеты, культурные символы — все это попытки не дать боли распасться на бессмысленные фрагменты. В этом есть нечто трагически понятное. Но зрелость, вероятно, начинается там, где человек способен признать: мое страдание реально, но оно не дает мне права терять меру; моя вера глубока, но она не должна становиться оправданием ненависти; моя история священна для меня, но это не отменяет человеческого достоинства другого. Практический вывод здесь такой: текст стоит читать не как источник фактов и не как руководство к действию, а как образец военной мифологии, в которой литература, религия и политика сплавлены в один мобилизующий металл. Он важен для понимания того, как работает сознание, ищущее священный смысл в катастрофе. Но именно поэтому его нужно читать с двойным вниманием: сочувствуя боли, которая его породила, и одновременно не поддаваясь гипнозу той ненависти, которую он нормализует. И, может быть, главный вопрос, который остается после такого текста, звучит так: в какой момент стремление придать боли высокий смысл начинает не исцелять человека, а делать его соучастником нового зла — и можем ли мы отличить одно от другого, пока сами находимся внутри своей правды?