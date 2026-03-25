А помните, месяц назад…
А помните, месяц назад, точнее всего месяц назад, считалось, что если на территории государства есть американские военные базы, то это очень круто, потому что это гарантия безопасност? Никто не посмеет на такое государство напасть, а если и нападёт, то американцы защитят и так вломят агрессору, что от того только мокрое место останется.
А помните, всего месяц назад считалось, что Дубай и другие монархии Залива это невероятно безопасное место для всего. И для релокации, и для сохранения капиталов, и для обычной повседневной жизни.
А помните, какой был бум на строительном рынке Дубая?
Злые языки говорили про пузырь, но всем казалось, что это бум. Помните, как люди массово скупали квартиры в Дубае, а продавцы убеждали, что ну, здесь-то всё настолько стабильно, что ваши вложения будут давать, как минимум, 15-20% годовых, а если ещё квартиру сдавать, ну просто вы попали в девелоперский и финансовый рай, уважаемый клиент.
А помните, месяц назад, ну, может быть, чуть больше, мы здесь в российском сегменте Телеграма обсуждали поведение некогда известного и некогда российского, некогда актёра Дмитрия Нагиева, который поселился в Дубае, стал вести какие-то инфоцыганские курсы личностного роста и жаловался на своих шумных соседей по жилому комплексу?
А теперь оказывается, что шумные соседи в Дубае – это вовсе не то, что имел в виду артист Нагиев. Шумные соседи – это персы, которые запускают дроны по НПЗ, нефтяным терминалам и по небоскрёбам Дубая. Причём запускают с вполне осознанной целью.
Не то чтобы у персов прямо какие-то серьёзные претензии именно к Эмиратам.
У них, кстати, были довольно неплохие отношения, и из Ирана в Дубай всегда летали регулярные рейсы, и на политическом уровне взаимодействие тоже было налажено.
Но вот началась война, и Эмираты оказались в ситуации, когда надо было выбирать или заплатить мусульман, заступаться, пусть даже шиитов, или промолчать, рассчитывая на американскую ПВОшную крышу.
А у иранцев выхода нет. До американцев они дотянуться не могут, а до союзников американских вполне.
А помните, месяц назад считалось, что американская армия полностью боеготова, даже несмотря на всякие реформы с идиотским гендерным равновесием, на присутствие огромного количества представителей ЛГБТ в войсках? А помните, считалось, что американская армия – это армия номер один в мире?
А помните, считалось всего месяц назад, что без этой российской нефти и без этой России с её какими-то жалкими ресурсами, нефтью, газом, весь мир спокойно обойдётся? Ну, что, подумаешь, что там той России в мировой экономике?
Помните, считалось, что добыча нефти в России, её рост или падение, в общем, ни на что не влияет, что всегда, в любой ситуации, можно найти необходимый источник, замещающий российскую нефть.
Помните, да?
А я сейчас с интересом наблюдаю, как все они, люди, рассуждавшие про капитализацию Apple, бегают, как ошпаренные тараканы, думая, как бы сделать так, чтобы мировую экономику окончательно не перекосило.
И пока, похоже, у них хорошего решения нет.
Сегодня по американскому посольству в Багдаде летят дроны, и запускают их вовсе даже не иранцы, а иракские шииты, то есть союзники Ирана. Но, которые без США вообще не стали бы силой в 2003 году.
А помните, считалось, что всего месяц назад, что Китай достаточно жёстко проявит свою позицию, когда американцы начнут поочерёдно наступать на его интересы в мире.
А вот теперь мы видим Венесуэла, мы видим отобранный у Китая Панамский канал, мы видим очень сдержанную позицию по ситуации в Персидском заливе. Вопиющее молчание, я бы сказал.
В общем, знаете, уважаемые друзья, мир меняется куда быстрее, чем мы себе можем даже представить. То, что казалось вечным и непоколебимым, в итоге в реальной ситуации проявляет себя совсем иначе.
И абсолютно убеждён, что на нынешнем переломном этапе таких примеров, крушение иллюзий, крушение мифов, разочарований, удивительных открытий нам предстоит всё больше и больше.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор показывает, как быстро рушатся политические и экономические мифы о стабильности. - Под сомнение ставится идея, что американские военные базы автоматически гарантируют безопасность. - Критике подвергается образ Дубая и монархий Залива как абсолютно безопасной гавани для жизни, капитала и недвижимости. - Автор связывает текущую напряжённость с тем, что союзники США тоже становятся уязвимыми целями. - Поднимается тема, что американская военная мощь и её репутация уже не выглядят столь безусловными. - Отмечается зависимость мировой экономики от нефти и геополитической устойчивости, несмотря на прежние заявления о “незначимости” России. - Автор указывает на сдержанность Китая, которая не совпадает с ожиданиями о его жёсткой реакции. - Главный вывод текста: мир вошёл в фазу ускоренного демонтажа прежних представлений, и впереди ещё больше разочарований и переоценок.
О чём этот текст по сутиЕсли убрать публицистическую эмоциональность, текст не столько про Дубай, Иран, США или Китай, сколько про крах привычных моделей мышления. Автор фиксирует очень человеческую вещь: мы любим не реальность, а её удобную схему. Это касается и государств, и рынков, и частных инвесторов, и медийных образов. Пока система работает, она кажется вечной. Как в психологии: если человек долго живёт в устойчивом сценарии, он начинает путать временную стабильность с онтологической надёжностью. Но история редко уважает наши когнитивные привычки.
Что в тексте сильного
1. Хорошо схвачена тема иллюзии безопасностиАвтор точно попадает в нерв эпохи: безопасность оказалась не состоянием, а временным балансом сил. Американская база, дорогая недвижимость, международный финансовый статус, “правильная” юрисдикция — всё это воспринималось как почти магическая защита. Но реальность, как и в инженерии сложных систем, показывает: если система включена в глобальный конфликт, то никакой “премиальный фасад” не спасает от внешних ударов. Это похоже на принцип из сетевой теории: чем больше узел встроен в глобальную сеть, тем он не только влиятельнее, но и уязвимее.
2. Верно подмечен разрыв между репутацией и реальностьюЕсть бренд силы, а есть её практическая реализация. Американская армия, финансовые рынки, нефтяная логистика, региональные союзы — всё это долго существовало в режиме репутационного превосходства. Но кризис всегда проверяет не лозунг, а способность нести издержки, быстро адаптироваться и отвечать асимметрично. В этом смысле текст напоминает старую историческую истину: империи часто кажутся несокрушимыми не тогда, когда они сильнее всего, а тогда, когда их слабости ещё не начали массово проговаривать.
3. Есть важная мысль о скорости измененийСовременный мир действительно меняется быстрее, чем успевают перестроиться массовые представления. Информационная эпоха создаёт парадокс: новость распространяется мгновенно, а осмысление отстаёт. Люди всё ещё мыслят вчерашними категориями, когда контуры силы уже другие.
Что в тексте спорноЗдесь важно не поддаться встречной иллюзии. Очень часто после крушения одного мифа возникает другой — зеркальный.
1. Из отдельных событий нельзя автоматически делать окончательный вывод о крахе всей системыДа, уязвимость союзников США — это факт, если атаки происходят. Но отсюда не следует, что американская система безопасности полностью фиктивна. Любая военная архитектура работает в вероятностях, а не в абсолюте. Даже самая сильная ПВО не означает нулевой риск. Вопрос в другом: как система выдерживает серию ударов, как отвечает и какова цена эскалации.
2. Недвижимость и безопасность — не одно и то жеАвтор справедливо высмеивает рекламную утопию вокруг Дубая, но рынок недвижимости вообще часто питается не фактами, а нарративом исключительности. Так было не только в Дубае: так было в США перед кризисом 2008 года, так было в Китае на фоне строительного перегрева, так было в множестве “идеальных” городов. Пузырь — это всегда не только экономика, но и метафизика желания: человеку хочется купить не квадратные метры, а образ неуязвимой жизни.
3. Оценки по Китаю могут быть преждевременнымиСдержанность Китая не обязательно означает слабость или капитуляцию интересов. Иногда молчание — это не отсутствие позиции, а форма стратегического ожидания. Китайская политическая культура часто действует не по логике медийного жеста, а по логике длинной игры, где важнее сохранить манёвренность, чем немедленно демонстрировать волю. И здесь любопытна почти даосская деталь: не всякая неподвижность есть бессилие; иногда это форма накопления силы.
Более глубокий смысл: крушение мифов как нормальное состояние историиТекст полезен тем, что напоминает: история — это не музей стабильных конструкций, а процесс постоянного распада и пересборки. Мы склонны идеализировать: - державы — как будто они всемогущи; - рынки — как будто они рациональны; - союзы — как будто они моральны; - активы — как будто они надёжны сами по себе; - города — как будто они вне геополитики. Но в реальности всё это лишь временные конфигурации интересов, ресурсов, страха и доверия. В этом есть что-то почти экзистенциальное. Человек хочет опереться на нечто твёрдое: на империю, валюту, рынок, армию, “международное право”, технологического гиганта, недвижимость у моря. Но мир устроен так, что всякая опора исторична, а значит — ограниченна. Не абсолютно ложна, но и не абсолютно надёжна.
Практический вывод
Для политикиНи один внешний покровитель не даёт полной гарантии безопасности. Союзы важны, но делегировать суверенитет полностью нельзя. Настоящая устойчивость строится на сочетании: - собственной обороноспособности, - экономической автономии, - гибкой дипломатии, - реалистичной оценки рисков.
Для инвестицийЛюбой актив, который продаётся как “тихая гавань навсегда”, требует удвоенного скепсиса. Высокая доходность + абсолютная безопасность + политическая стабильность — это почти всегда маркетинговая сказка. В финансах, как и в жизни, если обещают рай без риска, то обычно продают не актив, а идеализированный сон.
Для мышленияНужно меньше поклоняться репутациям и больше смотреть на: - логистику, - уязвимости, - зависимость от инфраструктуры, - реальные цепочки принятия решений, - способность систем переживать стресс. Иначе говоря, полезно отличать символ силы от механизма силы.
Подробный выводПеред нами текст о переломной эпохе, но ещё глубже — о человеческой склонности путать устойчивость с вечностью. Автор эмоционально, местами тенденциозно, но небезосновательно показывает, что многие коллективные верования последних лет были построены на переоценке внешнего блеска и недооценке системной хрупкости. Американские базы, дубайский рынок, безопасность нефтяных монархий, глобальный порядок, предсказуемость энергетики, ожидаемая жёсткость Китая — всё это существовало в массовом сознании как набор почти религиозных формул. Но кризис — лучший философ реальности. Он срывает с вещей их рекламный слой и показывает их в функции, а не в образе. Однако важно не заменить старую наивность новой. То, что прежние мифы трескаются, не означает, что мир уже полностью перевернулся и все прежние центры силы обнулились. Скорее мы видим не конец системы, а болезненный переход в фазу, где сила становится более распределённой, угрозы — более асимметричными, а иллюзии — более дорогими. Если говорить совсем по-человечески: безопасных мест стало меньше не потому, что исчезла безопасность как таковая, а потому, что стало труднее поддерживать в себе детскую веру в чью-то абсолютную защиту. Это неприятное, но зрелое знание. Оно отрезвляет. И в этом смысле текст ценен: он напоминает, что реальность не обязана совпадать с презентацией. Настоящая мудрость, возможно, не в том, чтобы найти новую идеальную опору, а в том, чтобы научиться жить без идолов — видеть силу без обожествления, риск без паники и перемены без самообмана. И тогда остаётся главный вопрос: если почти всякая историческая “надёжность” со временем оказывается временной конструкцией, то на чём человек вообще может строить своё чувство опоры — на внешних гарантиях или на внутренней способности ясно смотреть на мир?