А помните, месяц назад, точнее всего месяц назад, считалось, что если на территории государства есть американские военные базы, то это очень круто, потому что это гарантия безопасност? Никто не посмеет на такое государство напасть, а если и нападёт, то американцы защитят и так вломят агрессору, что от того только мокрое место останется.

А помните, всего месяц назад считалось, что Дубай и другие монархии Залива это невероятно безопасное место для всего. И для релокации, и для сохранения капиталов, и для обычной повседневной жизни.

А помните, какой был бум на строительном рынке Дубая?

Злые языки говорили про пузырь, но всем казалось, что это бум. Помните, как люди массово скупали квартиры в Дубае, а продавцы убеждали, что ну, здесь-то всё настолько стабильно, что ваши вложения будут давать, как минимум, 15-20% годовых, а если ещё квартиру сдавать, ну просто вы попали в девелоперский и финансовый рай, уважаемый клиент.

А помните, месяц назад, ну, может быть, чуть больше, мы здесь в российском сегменте Телеграма обсуждали поведение некогда известного и некогда российского, некогда актёра Дмитрия Нагиева, который поселился в Дубае, стал вести какие-то инфоцыганские курсы личностного роста и жаловался на своих шумных соседей по жилому комплексу?

А теперь оказывается, что шумные соседи в Дубае – это вовсе не то, что имел в виду артист Нагиев. Шумные соседи – это персы, которые запускают дроны по НПЗ, нефтяным терминалам и по небоскрёбам Дубая. Причём запускают с вполне осознанной целью.

Не то чтобы у персов прямо какие-то серьёзные претензии именно к Эмиратам.

У них, кстати, были довольно неплохие отношения, и из Ирана в Дубай всегда летали регулярные рейсы, и на политическом уровне взаимодействие тоже было налажено.

Но вот началась война, и Эмираты оказались в ситуации, когда надо было выбирать или заплатить мусульман, заступаться, пусть даже шиитов, или промолчать, рассчитывая на американскую ПВОшную крышу.

А у иранцев выхода нет. До американцев они дотянуться не могут, а до союзников американских вполне.

А помните, месяц назад считалось, что американская армия полностью боеготова, даже несмотря на всякие реформы с идиотским гендерным равновесием, на присутствие огромного количества представителей ЛГБТ в войсках? А помните, считалось, что американская армия – это армия номер один в мире?

А помните, считалось всего месяц назад, что без этой российской нефти и без этой России с её какими-то жалкими ресурсами, нефтью, газом, весь мир спокойно обойдётся? Ну, что, подумаешь, что там той России в мировой экономике?

Помните, считалось, что добыча нефти в России, её рост или падение, в общем, ни на что не влияет, что всегда, в любой ситуации, можно найти необходимый источник, замещающий российскую нефть.

Помните, да?

А я сейчас с интересом наблюдаю, как все они, люди, рассуждавшие про капитализацию Apple, бегают, как ошпаренные тараканы, думая, как бы сделать так, чтобы мировую экономику окончательно не перекосило.

И пока, похоже, у них хорошего решения нет.

Сегодня по американскому посольству в Багдаде летят дроны, и запускают их вовсе даже не иранцы, а иракские шииты, то есть союзники Ирана. Но, которые без США вообще не стали бы силой в 2003 году.

А помните, считалось, что всего месяц назад, что Китай достаточно жёстко проявит свою позицию, когда американцы начнут поочерёдно наступать на его интересы в мире.

А вот теперь мы видим Венесуэла, мы видим отобранный у Китая Панамский канал, мы видим очень сдержанную позицию по ситуации в Персидском заливе. Вопиющее молчание, я бы сказал.

В общем, знаете, уважаемые друзья, мир меняется куда быстрее, чем мы себе можем даже представить. То, что казалось вечным и непоколебимым, в итоге в реальной ситуации проявляет себя совсем иначе.

И абсолютно убеждён, что на нынешнем переломном этапе таких примеров, крушение иллюзий, крушение мифов, разочарований, удивительных открытий нам предстоит всё больше и больше.

