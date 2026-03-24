Вы не понимаете, это другое!
Чего у Трампа не отнять, так это способности генерировать контент в режиме нон-стоп своими публичными высказываниями. Взять хотя бы заявления о возможности ударов по объектам иранской энергетики.
Журналист спросил политика, чем американские атаки на ТЭС будут отличаться от российской работы по украинской энергосистеме, которую сам Трамп критиковал. Ответ можно было кратко свести к известному «это другое!»
Вообще, подобная двойная мораль в исполнении западных деятелей настолько приелась, что ее даже высмеивать скучно, не говоря уже о серьезной критике. Но, как бы забавно ни было, в словах Трампа про «другое» даже есть доля истины!
Ведь удары ВС РФ по энергосистеме т.н. Украины на мировые рынки повлиять не могли. А вот американские на это способны — иранцы ведь уже пригрозили в ответ обстреливать критическую инфраструктуру стран Залива, что явно скажется на ценах на углеводороды.
❗️С учетом того, как подобные вещи сегодня сказываются на доходах отечественного бюджета, немало людей одобрит попытку США повоевать с иранскими трансформаторами. Особенно, если она затянется.
Хотя, судя по заявлениям Трампа о намерении на пять дней отложить удары по электростанциям ради переговоров, пока в Белом Доме активно осваивают термин «жест доброй воли».
Иран #Россия #США #Украина #электричество
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор иронизирует над Трампом, указывая на его привычку производить громкие и противоречивые заявления. - Центральный мотив текста — обвинение в двойных стандартах: когда США допускают одно, что ранее критиковали у России. - При этом автор замечает, что в словах про «это другое» действительно есть прагматическая разница: - удары по украинской энергетике, по мысли автора, не влияли существенно на мировые рынки; - а атаки на иранскую энергетическую инфраструктуру могут вызвать региональную эскалацию и отразиться на ценах на нефть и газ. - Из этого делается вывод, что потенциальный конфликт США и Ирана может быть экономически выгоден России через рост цен на углеводороды и, соответственно, бюджетных доходов. - Автор также иронически упоминает «жест доброй воли», намекая на отсрочку ударов Трампом ради переговоров.
Подробный выводТекст устроен как политическая сатира, но его внутренняя логика не ограничивается насмешкой. На поверхностном уровне это привычный сюжет о лицемерии больших держав: моральные оценки в международной политике часто зависят не от самого действия, а от того, кто именно его совершает. То, что объявляется преступным в одном случае, в другом вдруг называется необходимостью, самообороной, стабилизацией или принуждением к миру. В этом смысле автор бьет не столько по Трампу лично, сколько по общей архитектуре геополитической риторики. Но интереснее другое: за сарказмом скрывается довольно холодный реализм. Автор фактически признает, что фраза «это другое» иногда действительно описывает реальность — не в моральном, а в системном смысле. Не все удары по инфраструктуре эквивалентны по последствиям. В современном мире энергетика — это не просто провода, трансформаторы и станции, а узлы большой сети, где локальное разрушение может иметь глобальный резонанс. Если украинская энергетика в этой картине представляется как относительно изолированный узел, то иранская — как часть более крупного нефтегазового и геостратегического контура, связанного со странами Залива, морской логистикой, страховыми рисками, ожиданиями трейдеров и мировыми ценами. Здесь можно провести аналогию с нейросетями или сложными системами вообще. Один и тот же «удар» по разным слоям сети дает разный эффект: повреждение периферийного узла может быть болезненным локально, но почти не меняет поведение всей системы; а вмешательство в центральный, высокосвязанный узел вызывает каскадные последствия. Международная политика работает похоже: формально схожие действия оказываются неравнозначны по масштабу вторичных эффектов. Это не оправдание, а констатация того, что мир устроен не по принципу абстрактного морального равенства, а по принципу асимметрии связей и последствий. При этом текст демонстрирует еще одну важную вещь: в политике моральный язык почти всегда обслуживает материальные интересы. Автор прямо указывает, что часть российских наблюдателей может одобрить эскалацию не из симпатии к США, а из расчета на рост нефтегазовых доходов. Это очень трезвое и даже несколько жесткое замечание. Люди часто думают, что поддерживают «идею», «справедливость», «ответ агрессору», но на практике за этим нередко стоят куда более земные мотивы — безопасность, деньги, ресурсы, политическая выгода. Как в личных отношениях мы иногда любим не человека, а созданный нами образ, так и в геополитике общества часто поддерживают не принципы, а удобные для себя интерпретации этих принципов. Однако у такого реализма есть и уязвимость. Если полностью принять логику «нам выгодно, значит хорошо», то исчезает сама возможность последовательной этической позиции. Это путь, на котором все сводится к бухгалтерии силы. Да, государства почти всегда мыслят интересами. Да, мировая политика редко бывает нравственно чистой. Но если мы только фиксируем лицемерие одних и цинично радуемся выгоде для других, мы не выходим из круга двойной морали — мы просто меняем сторону, с которой на нее смотрим. Поэтому главный смысл текста, как мне кажется, не только в разоблачении Трампа или Запада. Он еще и невольно показывает, насколько современный политический дискурс зависим от контекста, выгод и интерпретации. Истина здесь не исчезает совсем, но становится многослойной: - есть моральная истина — удары по гражданской инфраструктуре вызывают тяжелые последствия; - есть геополитическая истина — одинаковые по форме действия имеют разный глобальный эффект; - есть экономическая истина — войны и угрозы мгновенно встраиваются в рынки, цены и бюджеты; - есть риторическая истина — публичные фигуры почти всегда объясняют мир так, как выгодно их позиции. Практический вывод из этого можно сформулировать так: подобные тексты полезно читать в двух режимах одновременно. Первый — эмоциональный, где видна ирония, сарказм, политический нерв. Второй — аналитический, где стоит отделять: 1. оценку лицемерия от 2. анализа реальных последствий и от 3. собственных интересов автора или аудитории. Иначе мы легко попадаем в ловушку: начинаем смеяться над чужой двойной моралью, не замечая своей.
ИтогАвторский тезис «это другое» одновременно высмеивается и частично подтверждается. Не потому, что одна сторона «лучше» другой, а потому что в мире взаимосвязанных энергетических, финансовых и военных систем действительно существует разница в масштабе последствий. Но именно здесь и возникает самая неудобная точка: признание различия последствий не должно автоматически превращаться в моральное оправдание. Иначе анализ становится лишь более утонченной формой пристрастности. В этом и состоит парадокс политического мышления: мы стремимся к объективности, но почти всегда подмешиваем к ней свои интересы, страхи и надежды. И тогда остается открытым вопрос: где проходит граница между трезвым пониманием реальности и удобным самооправданием под видом анализа?