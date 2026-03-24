Вы не понимаете, это другое!

Чего у Трампа не отнять, так это способности генерировать контент в режиме нон-стоп своими публичными высказываниями. Взять хотя бы заявления о возможности ударов по объектам иранской энергетики.

Журналист спросил политика, чем американские атаки на ТЭС будут отличаться от российской работы по украинской энергосистеме, которую сам Трамп критиковал. Ответ можно было кратко свести к известному «это другое!»

Вообще, подобная двойная мораль в исполнении западных деятелей настолько приелась, что ее даже высмеивать скучно, не говоря уже о серьезной критике. Но, как бы забавно ни было, в словах Трампа про «другое» даже есть доля истины!

Ведь удары ВС РФ по энергосистеме т.н. Украины на мировые рынки повлиять не могли. А вот американские на это способны — иранцы ведь уже пригрозили в ответ обстреливать критическую инфраструктуру стран Залива, что явно скажется на ценах на углеводороды.

❗️С учетом того, как подобные вещи сегодня сказываются на доходах отечественного бюджета, немало людей одобрит попытку США повоевать с иранскими трансформаторами. Особенно, если она затянется.

Хотя, судя по заявлениям Трампа о намерении на пять дней отложить удары по электростанциям ради переговоров, пока в Белом Доме активно осваивают термин «жест доброй воли».

Иран #Россия #США #Украина #электричество

✈ RU | ✈ EN | ✉ MAX

✉️ VK | ✉️ RuTube | ✉️ ОК | ✉️ Дзен

Поддержать нас