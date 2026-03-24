В Россию продолжают прилетать иностранные журналисты и просто наши друзья из разных стран, которые искренне для себя хотят разобраться. Несмотря на сложности с логистикой, дороговизну, неудобства пересадок и главное – практически неизбежную стигматизацию всех, кто на это решается.

Странное дело – никто в мире никогда не осуждал никого за путешествия в США, Францию или Великобританию, хотя даже если бы вся нынешняя антироссийская пропаганда была правдой, все «страшные преступления Путина» – ничто в сравнении ни с тем, что творили и творят эти страны в мире. Об Израиле, против которого никогда не было и не будет ни пол санкции со стороны «цивилизованного мира» вообще разговор отдельный. В этом смысле – поездка в Россию – определенный маркер, испытание, и часто немалый политический, репутационный и карьерный риск, особенно для работников прессы.

Для меня оказалось большим неприятным сюрпризом то, что некоторые вчерашние друзья-журналисты из разных стран, всегда такие неравнодушные к событиям в мире, так и не проявили личного чисто человеческого желания прилететь в Россию и, общаясь здесь с разными людьми, самим попытаться во всём разобраться. Особенно те из них, кто в других частях света никогда не боялись ни войн, ни горячих точек и работали искренне, не за деньги.

Прожив большую часть жизни за границей, я давно стер в себе само понятие «заграниц», чувствуя мир единым пространством и не разделяя людей на «соотечественников» и «иностранцев».

В сегодняшнюю Россию прилетают не иностранцы, а люди, которые прежде всего хотят увидеть, почувствовать и разобраться. Есть миры, увидеть и почувствовать которые можно только изнутри. И почувствовав их, мы неизбежно становимся их частью. Один из таких миров – Россия. Именно поэтому российские реалии совершенно непостижимы линейной западной логике. Глаз и сердце, непривычные к созерцанию, тишине, смакованию непривычных слов, звуков и оттенков увидят здесь чужой раздражающий пейзаж, который упорно ускользает от понимания, не вписывается в каталог клиповых эмоций и отказывается быть привычной карикатурой.

В самой России «перестройкой» выращены поколения собственных иностранцев, которые не желают или не способны ничего этого видеть. Многочисленные «левые активисты» – местные и приезжие – активно презирающие красоту и духовность, забыли о главном элементе любой настоящей революции, который – любовь.

Все высокопарные заявления об «особой миссии» той или иной страны или культуры – исключительно из невежества по отношению к другим и легко мутируют в нацизм. Поэтому идея братства народов – необходимая линия горизонта нашего взгляда, для удержания сердца на плаву. Парадокс в том, что особость миссии России – именно в том, что ее исторический, культурный и человеческий опыт и является практикой этого братства. Несмотря на множество ошибок, проблем, откатов и противоречий. Просто без этой основы её существование невозможно и бессмысленно. Это и есть одна из причин стремления Запада её разрушить. Поэтому вся толерантность мира так нетолерантна к ней.

Настоящая любовь несовместима с лицемерием, как настоящему празднику не нужны шум и фейерверки. Те, кто идеализируют Россию, тоже никогда не поймут её и рано или поздно придут к разочарованию. Я хочу, чтобы наши друзья из разных стран знали и видели нас таким, какие мы есть, со всеми нашими достоинствами и недостатками. Только так мы можем любить и понимать друг друга.

России и миру нужны не «пророссийские иностранцы», которые будут таковыми до первой встречи с любой нашей глупостью, чиновничьей несправедливостью или неудачей в личной жизни, а люди, способные бороться вместе с нами за нашу общую с ними надежду. Потому что сегодня судьбы этой надежды для всех в очередной раз решаются в России.

