В Россию продолжают прилетать иностранные журналисты и просто наши друзья из разных стран, которые искренне для себя хотят разобраться. Несмотря на сложности с логистикой, дороговизну, неудобства пересадок и главное – практически неизбежную стигматизацию всех, кто на это решается.
Странное дело – никто в мире никогда не осуждал никого за путешествия в США, Францию или Великобританию, хотя даже если бы вся нынешняя антироссийская пропаганда была правдой, все «страшные преступления Путина» – ничто в сравнении ни с тем, что творили и творят эти страны в мире. Об Израиле, против которого никогда не было и не будет ни пол санкции со стороны «цивилизованного мира» вообще разговор отдельный. В этом смысле – поездка в Россию – определенный маркер, испытание, и часто немалый политический, репутационный и карьерный риск, особенно для работников прессы.
Для меня оказалось большим неприятным сюрпризом то, что некоторые вчерашние друзья-журналисты из разных стран, всегда такие неравнодушные к событиям в мире, так и не проявили личного чисто человеческого желания прилететь в Россию и, общаясь здесь с разными людьми, самим попытаться во всём разобраться. Особенно те из них, кто в других частях света никогда не боялись ни войн, ни горячих точек и работали искренне, не за деньги.
Прожив большую часть жизни за границей, я давно стер в себе само понятие «заграниц», чувствуя мир единым пространством и не разделяя людей на «соотечественников» и «иностранцев».
В сегодняшнюю Россию прилетают не иностранцы, а люди, которые прежде всего хотят увидеть, почувствовать и разобраться. Есть миры, увидеть и почувствовать которые можно только изнутри. И почувствовав их, мы неизбежно становимся их частью. Один из таких миров – Россия. Именно поэтому российские реалии совершенно непостижимы линейной западной логике. Глаз и сердце, непривычные к созерцанию, тишине, смакованию непривычных слов, звуков и оттенков увидят здесь чужой раздражающий пейзаж, который упорно ускользает от понимания, не вписывается в каталог клиповых эмоций и отказывается быть привычной карикатурой.
В самой России «перестройкой» выращены поколения собственных иностранцев, которые не желают или не способны ничего этого видеть. Многочисленные «левые активисты» – местные и приезжие – активно презирающие красоту и духовность, забыли о главном элементе любой настоящей революции, который – любовь.
Все высокопарные заявления об «особой миссии» той или иной страны или культуры – исключительно из невежества по отношению к другим и легко мутируют в нацизм. Поэтому идея братства народов – необходимая линия горизонта нашего взгляда, для удержания сердца на плаву. Парадокс в том, что особость миссии России – именно в том, что ее исторический, культурный и человеческий опыт и является практикой этого братства. Несмотря на множество ошибок, проблем, откатов и противоречий. Просто без этой основы её существование невозможно и бессмысленно. Это и есть одна из причин стремления Запада её разрушить. Поэтому вся толерантность мира так нетолерантна к ней.
Настоящая любовь несовместима с лицемерием, как настоящему празднику не нужны шум и фейерверки. Те, кто идеализируют Россию, тоже никогда не поймут её и рано или поздно придут к разочарованию. Я хочу, чтобы наши друзья из разных стран знали и видели нас таким, какие мы есть, со всеми нашими достоинствами и недостатками. Только так мы можем любить и понимать друг друга.
России и миру нужны не «пророссийские иностранцы», которые будут таковыми до первой встречи с любой нашей глупостью, чиновничьей несправедливостью или неудачей в личной жизни, а люди, способные бороться вместе с нами за нашу общую с ними надежду. Потому что сегодня судьбы этой надежды для всех в очередной раз решаются в России.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В Россию продолжают приезжать иностранные журналисты и люди, которые хотят разобраться лично, несмотря на логистические сложности, дороговизну и репутационные риски. - Автор считает, что поездка в Россию сегодня стала политическим и моральным испытанием, особенно для представителей медиа. - Подчеркивается двойной стандарт: поездки в западные страны не осуждаются, несмотря на их собственную историю войн и насилия. - Автор разочарован в части знакомых журналистов, которые, будучи смелыми в других горячих точках, не захотели приехать в Россию, чтобы увидеть ситуацию изнутри. - Россия описывается не как просто страна, а как особый внутренний мир, который невозможно понять извне или через готовые идеологические схемы. - Звучит критика как западной линейной логики, так и российских людей, ставших «внутренними иностранцами» и утративших чувствительность к собственной культурной реальности. - Автор упрекает часть левых активистов в том, что они забыли: основа подлинной революции — любовь, а не только протест и отрицание. - При этом автор отвергает идею национального превосходства: любые разговоры об «особой миссии» легко могут выродиться в нацизм, если основаны на невежестве к другим. - Парадоксальная мысль текста: миссия России якобы состоит не в исключительности как таковой, а в исторической практике братства народов. - Автор считает, что именно эта основа делает Россию неприемлемой для Запада, отсюда — его нетерпимость под видом толерантности. - Отдельно подчеркивается, что идеализация России так же вредна, как и ее демонизация. - Нужны не «пророссийские иностранцы», а люди, готовые честно видеть достоинства и недостатки и бороться за общую надежду вместе.
Подробный выводЭтот текст устроен интересно: с одной стороны, он политический, с другой — почти экзистенциальный. Формально речь идет о журналистах, международной стигме и восприятии России. Но глубже — о том, как вообще человек узнает правду о другом мире. Через медиапоток? Через идеологию? Через личное присутствие? Автор однозначно делает ставку на последнее: понять можно только изнутри, через опыт, живое общение, внутреннее соприкосновение. Здесь есть важная и здравая мысль: реальность всегда сложнее нарратива о ней. Это верно не только для России. Любая страна, любая культура, любой человек искажаются, когда превращаются в удобный символ. В этом смысле текст сопротивляется карикатуре. Он говорит: не верьте ни демонизации, ни романтизации — приезжайте, смотрите, слушайте, сопоставляйте. Это сильная позиция, потому что она апеллирует не к слепой лояльности, а к опыту. Но в тексте есть и другой пласт — более спорный. Автор критикует западные двойные стандарты, и в этом есть рациональное зерно: действительно, международная мораль часто работает избирательно, а политическая этика нередко маскирует геополитический интерес. История знает немало примеров, когда одни государства объявлялись носителями цивилизации, а другие — абсолютным злом, хотя методы у всех были далеки от гуманизма. Это не оправдывает ничьих действий, но показывает, что мораль в международной политике часто инструментальна. В этом смысле текст попадает в нерв современной эпохи: люди устали от лицемерия универсальных ценностей, которые применяются неуниверсально. При этом важно не впасть в зеркальную ловушку. Когда человек справедливо замечает чужое лицемерие, у него возникает соблазн превратить собственную сторону в носителя подлинности и глубины. Автор частично избегает этого, когда предупреждает против идеализации России. Это, пожалуй, один из самых зрелых фрагментов текста. Он признает, что любовь к стране возможна только вместе с видением ее недостатков: глупости, бюрократии, несправедливости, повседневных провалов. Это уже не пропагандистская, а человеческая интонация. Как в отношениях: если любишь только образ, а не реального человека, разочарование неизбежно. И страны здесь не исключение — их тоже часто любят как миф, а не как живую противоречивую ткань. Особенно интересна идея о России как о мире, который не схватывается «линейной западной логикой». Это сильный образ, хотя и рискованный. С одной стороны, он указывает на реальную проблему: не все культурные и исторические формы одинаково хорошо переводятся на язык универсальных схем. Есть общества, которые живут не только рациональной контрактностью, но и памятью, травмой, молчанием, символами, неформальными связями. С другой стороны, подобная мысль легко может стать удобным щитом от критики: мол, вы нас не понимаете, потому что мы слишком глубоки. Тут нужен баланс. Непереводимость опыта не означает его неприкосновенности для анализа. Да, Россию нельзя свести к набору клише. Но и любая «особость» должна проверяться реальностью, а не служить священной дымовой завесой. Очень примечателен мотив любви как основания революции и братства как горизонта политики. На первый взгляд это звучит почти утопично. Но если посмотреть глубже, мысль не так наивна. История показывает, что политические проекты, построенные только на ненависти, рано или поздно пожирают самих себя. Негативная энергия может разрушить старое, но не умеет долго удерживать новое. Автор, по сути, напоминает о старой истине: без некоторого позитивного ядра — любви, достоинства, братства, общей надежды — никакая историческая мобилизация не жизнеспособна. Это близко и христианской этике, и гуманистической философии, и даже психологии: личность не может долго жить лишь реакцией на врага, ей нужен образ того, ради чего она живет. Однако когда автор говорит, что особая миссия России — в практике братства народов, текст вступает на зыбкую территорию. Здесь содержится плодотворный парадокс: миссия не в превосходстве, а в соединении. Это красивый тезис. Но красота тезиса еще не гарантирует его исторической чистоты. Любая большая страна рассказывает о себе историю, в которой ее расширение, влияние или борьба объясняются высокой целью. Иногда в этом есть правда, иногда — самооправдание, чаще — смесь. Поэтому такой тезис стоит читать не как доказанный факт, а как нормативный идеал, как то, чем Россия могла бы быть в лучшей версии себя. И это уже полезнее. Не «мы всегда были братством», а «если мы перестанем быть пространством сосуществования, мы утратим собственный смысл». В таком виде мысль становится не гордой декларацией, а нравственным требованием к самим себе. С практической точки зрения главный посыл текста можно свести к трем вещам: 1. Не судить о странах только через чужой рассказ. Личный опыт не абсолютен, но он разрушает удобные мифы. 2. Не идеализировать и не демонизировать. Зрелое понимание начинается там, где человек способен удерживать противоречие. 3. Искать человеческое измерение за политикой. Потому что в конечном счете мир распадается не только из-за танков и санкций, но и из-за утраты способности видеть в другом человека. Если смотреть на текст не как на политическое заявление, а как на симптом времени, то он говорит о глубокой усталости от медиа-реальности. Люди больше не верят, что картинка равна миру. Они ищут не информацию, а присутствие. Это напоминает разницу между чтением описания огня и тем, чтобы поднести к нему руку: знание сразу меняет температуру. В некотором смысле автор защищает именно температуру реальности от холода идеологических абстракций. И все же остается важное напряжение. Когда мы говорим «приезжайте и увидите сами», мы предполагаем, что личный опыт более честен, чем система интерпретаций. Часто это так. Но и личный опыт ограничен: человек видит фрагмент, а затем достраивает целое. Поэтому зрелая позиция — не просто «верить глазам», а соединять опыт, анализ, историю и самокритику. Иначе одна пропаганда просто сменится другой, более интимной.
ИтогТекст силен там, где он защищает: - живой опыт вместо ярлыков, - честное понимание вместо идеализации, - любовь и братство вместо циничного политического расчета. Он слабее там, где культурная глубина России почти начинает превращаться в метафизическое исключение, которое трудно проверять и обсуждать без риска самообмана. Но, возможно, главная ценность этого текста не в том, что он дает окончательный ответ, а в том, что напоминает: ни одна страна не сводится к своему международному образу, как ни один человек не сводится к чужому мнению о нем. И если это так, то подлинное понимание всегда требует усилия присутствия, смирения и готовности встретить не миф, а реальность. И здесь возникает открытый вопрос: можем ли мы вообще любить страну, человека или идею по-настоящему, если сначала не согласимся увидеть их без защитного покрова собственных ожиданий?