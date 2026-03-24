Россия – Европа: обманываться рады
Мой комментарий Балтньюс в связи с призывом экс-председателя Еврокомиссии Юнкера налаживать отношения с Россией
Мой комментарий Балтньюс в связи с призывом экс-председателя Еврокомиссии Юнкера налаживать отношения с Россией
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео скептически оцениваются слова Жан-Клода Юнкера о возможном сближении Европы с Россией. - Главная мысль: часть российской элиты по-прежнему психологически привязана к идее «общего европейского дома» и потому склонна видеть надежду даже там, где ее почти нет. - Отмечается, что бывшие западные политики после ухода с должностей нередко начинают говорить более миролюбиво, но их слова не стоит отрывать от их прежних действий. - Подчеркивается, что именно в период руководства Юнкера Еврокомиссией были введены и развивались антироссийские санкционные меры после событий 2014 года. - Высказывается предположение, что нынешние сигналы о «необходимости диалога» могут быть продиктованы не изменением отношения к России, а прагматическими интересами Европы. - В качестве таких интересов называются: - потребность смягчить энергетический кризис; - желание получить доступ к переговорам по Украине и влиять на решения, определяющие будущее Европы. - Автор отвергает популярную схему о «хорошей старой Европе» и «плохой восточной Европе», считая ее удобной иллюзией. - Звучит тезис, что ключевые европейские державы сами участвуют в антироссийской политике и поставках вооружений, поэтому перекладывать вину только на Восточную Европу — самообман. - Делается вывод, что надежды на надежные договоренности с Европой беспочвенны, если у сторон нет либо общего интереса, либо механизма принуждения к исполнению соглашений. - Общий посыл беседы: не следует обольщаться комплиментами и примирительной риторикой, если стратегическая линия Европы в отношении России не изменилась.
Подробный выводВ данной беседе звучит не столько анализ одной конкретной фразы Юнкера, сколько разбор более глубокой российской привычки — снова и снова надеяться на восстановление прежней модели отношений с Европой. Это важный психологический момент: люди и государства часто держатся не за реальность, а за ее идеализированный образ. Как в личных отношениях человек может любить не самого другого, а свою мечту о нем, так и в политике можно цепляться не за реальную Европу, а за воображаемую — прагматичную, дружественную, культурно близкую и якобы естественно заинтересованную в союзе с Россией. Лектор фактически говорит: эта картина давно разрушена, но эмоциональная инерция сохраняется. И это очень человеческая вещь. Сознание вообще устроено так, что ему трудно отказаться от больших смысловых конструкций, в которые были вложены годы, ресурсы и надежды. Когда десятилетиями строилась идея «общего европейского дома», признать ее крах — значит признать не просто политическую ошибку, а мировоззренческое поражение. Поэтому любое обнадеживающее заявление воспринимается как шанс вернуть прежнюю реальность. Но прошлое редко возвращается в том виде, в каком его хочется вернуть. Второй важный пласт — различие между словами и структурными интересами. Это почти классический политический реализм: не стоит оценивать международные отношения по риторике отдельных фигур, особенно бывших. Отставной политик может говорить мягко, гуманно, даже мудро — но институты, в которых он работал, действовали иначе. Здесь мысль довольно жесткая, но логичная: смотреть надо не на интонацию, а на систему стимулов. Политика, как и поведение человека, определяется не только тем, что он говорит о себе, но и тем, что для него выгодно, допустимо и необходимо. Интересно, что в беседе Европа показана не как субъект, внезапно «прозревший» и осознавший ценность России, а как система, решающая текущие проблемы. Это энергетика, экономическая устойчивость, участие в переговорах. Такой взгляд лишает происходящее романтики и переводит его в плоскость холодного расчета. Это может звучать цинично, но в международной политике цинизм нередко оказывается просто другим именем для признания реальности. И здесь есть параллель с наукой: как в физике красивую гипотезу проверяют экспериментом, так и в геополитике добрые слова проверяются последствиями, контрактами, поставками, военными и экономическими решениями. Отдельно важна критика мифа о разделении Европы на «добрую старую» и «злую восточную». Это, по сути, критика удобной селективности восприятия. Когда реальность неприятна, разум ищет локального виновника, чтобы сохранить основной образ мира. Так работает и индивидуальная психика: если рушится ценная картина, человек старается объяснить это «случайной помехой», а не системной ошибкой. В политическом сознании таким «случайным виновником» становятся поляки, прибалты, американцы — кто угодно, лишь бы не признавать, что сама архитектура европейской политики в отношении России изменилась глубоко и, возможно, надолго. При этом вывод лектора предельно прагматичен и довольно мрачен: договоренности возможны либо при совпадении интересов, либо при наличии силы, обеспечивающей исполнение. Если ни того, ни другого нет, то договор становится бумажной формой без реального содержания. Это жесткий тезис, но он отсылает к старому политическому опыту человечества: право без силы и интереса часто оказывается лишь риторикой. С этим можно спорить по степени категоричности, однако логика здесь ясна. Если посмотреть шире, беседа посвящена не только Европе, но и теме самообмана как политического механизма. Самообман бывает даже не слабостью, а способом временно сохранить внутреннюю стабильность. Но у него есть цена: он мешает вовремя перестроить стратегию. В этом смысле позиция автора — призыв отказаться от иллюзий, какими бы утешительными они ни были. Не потому, что надежда сама по себе плоха, а потому, что надежда без анализа превращается в зависимость от чужих сигналов. Практический вывод из сказанного таков: 1. Не следует принимать примирительную риторику за признак стратегического разворота. 2. Нужно оценивать Европу по институтам, решениям и интересам, а не по отдельным заявлениям. 3. Опасно строить политику на эмоциональной ностальгии по прежней модели отношений. 4. Любые договоренности имеют смысл только при ясном понимании механизма их исполнения. 5. Главная интеллектуальная задача — видеть реальность без идеализации, даже если она неприятна. В конечном счете это видео не столько о Европе, сколько о трезвости восприятия. Иногда самое трудное — не победить внешнего оппонента, а перестать приписывать ему те качества, которые нам психологически удобны. И здесь возникает более общий вопрос: если надежда помогает жить, но мешает видеть факты, где проходит граница между внутренней опорой и самообманом?