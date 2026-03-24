Росатом создал «урановый комитет»

Читаем внимательно, чтобы инженерная точка зрения и полученный результат были очевидны: «снижение зависимости от природного урана; повторное использование отработавшего топлива; расширение ресурсной базы без пропорционального роста добычи».

“Повторное использование отработавшего топлива” – прочли? Вот химический состав облученного ядерного топлива традиционных – тепловых реакторов или, если угодно, реакторов с медленными нейтронами: уран-238 – 94-96%; уран-236 – 0,4-0,7%; уран-235 (не выгоревший в реакторе) – 0,7-1,0%. Энергетический плутоний – 0,8-1,2%, минорные актиниды и продукты деления – около 4-5%.

Из всего этого “имущества” для фабрикации как МОКС, так и СНУП топлива повторно используется: уран-235 и энергетический плутоний, совокупный объем которых составляет от 1,6 до 2,2%. И – все… Минорные актиниды и продукты деления — это высокоактивные отходы, подлежат либо захоронению, либо ждут своего часа на “дожигание” в реакторах на быстрых нейтронах. А остальные 95% урана-238 в неразделимой смеси с ураном-236 – отправляются на склад. Следовательно: В СОСТАВЕ МОКС И СНУП-ТОПЛИВА ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 1,9% ОБЛУЧЕННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА.

Это точно можно назвать “замыканием топливного цикла”, если говорить честно, не используя маркетинговую терминологию, запущенную в ход французскими атомщиками, первыми освоившими производство МОКС-топлива? В десятки раз полнее облученное ядерное топливо используется в составе РЕМИКС-топлива – в нем облученного топлива до 90%.

Весь фокус внимания по непонятным мне причинам сосредоточен на МОКС и на СНУП-топливе, но при их помощи можно замкнуть только плутониевый топливный цикл.

Настоящее, реальное замыкание ядерного топливного цикла – ноу-хау Росатома, РЕМИКС-топливо, реакторные и постреакторные испытания и исследования которого завершаются на Балаковской АЭС. Еще раз: в состав МОКС-топлива и СНУП-топлива уходит не более 2% облученного ядерного топлива, тогда как в состав РЕМИКС-топлива идет до 90% облученного ядерного топлива. 2% и 90%.

Все внимание наблюдающих и “сочувствующих” должно быть приковано к тому, что творят наши атомщики на испытаниях и исследованиях на Балаковской АЭС, поскольку только использование РЕМИКС-топливо на деле, а не на словах замкнет ядерный топливный цикл.

Развернутый рассказ – готовлю.

