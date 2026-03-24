Росатом создал «урановый комитет»
Росатом создал «урановый комитет»
Читаем внимательно, чтобы инженерная точка зрения и полученный результат были очевидны: «снижение зависимости от природного урана; повторное использование отработавшего топлива; расширение ресурсной базы без пропорционального роста добычи».
“Повторное использование отработавшего топлива” – прочли? Вот химический состав облученного ядерного топлива традиционных – тепловых реакторов или, если угодно, реакторов с медленными нейтронами: уран-238 – 94-96%; уран-236 – 0,4-0,7%; уран-235 (не выгоревший в реакторе) – 0,7-1,0%. Энергетический плутоний – 0,8-1,2%, минорные актиниды и продукты деления – около 4-5%.
Из всего этого “имущества” для фабрикации как МОКС, так и СНУП топлива повторно используется: уран-235 и энергетический плутоний, совокупный объем которых составляет от 1,6 до 2,2%. И – все… Минорные актиниды и продукты деления — это высокоактивные отходы, подлежат либо захоронению, либо ждут своего часа на “дожигание” в реакторах на быстрых нейтронах. А остальные 95% урана-238 в неразделимой смеси с ураном-236 – отправляются на склад. Следовательно: В СОСТАВЕ МОКС И СНУП-ТОПЛИВА ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 1,9% ОБЛУЧЕННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА.
Это точно можно назвать “замыканием топливного цикла”, если говорить честно, не используя маркетинговую терминологию, запущенную в ход французскими атомщиками, первыми освоившими производство МОКС-топлива? В десятки раз полнее облученное ядерное топливо используется в составе РЕМИКС-топлива – в нем облученного топлива до 90%.
Весь фокус внимания по непонятным мне причинам сосредоточен на МОКС и на СНУП-топливе, но при их помощи можно замкнуть только плутониевый топливный цикл.
Настоящее, реальное замыкание ядерного топливного цикла – ноу-хау Росатома, РЕМИКС-топливо, реакторные и постреакторные испытания и исследования которого завершаются на Балаковской АЭС. Еще раз: в состав МОКС-топлива и СНУП-топлива уходит не более 2% облученного ядерного топлива, тогда как в состав РЕМИКС-топлива идет до 90% облученного ядерного топлива. 2% и 90%.
Все внимание наблюдающих и “сочувствующих” должно быть приковано к тому, что творят наши атомщики на испытаниях и исследованиях на Балаковской АЭС, поскольку только использование РЕМИКС-топливо на деле, а не на словах замкнет ядерный топливный цикл.
Развернутый рассказ – готовлю.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Росатом создал урановый комитет, и в центре внимания заявлены: - снижение зависимости от природного урана, - повторное использование отработавшего ядерного топлива, - расширение ресурсной базы без пропорционального роста добычи. - Ключевой спор автора текста: не всякое “повторное использование” действительно означает полноценное замыкание ядерного топливного цикла. - В облучённом топливе тепловых реакторов после работы остаётся примерно: - U-238 — 94–96%, - U-236 — 0,4–0,7%, - остаточный U-235 — 0,7–1,0%, - энергетический плутоний — 0,8–1,2%, - минорные актиниды и продукты деления — около 4–5%. - Для МОКС и СНУП-топлива повторно используются в основном: - остаточный U-235, - энергетический плутоний. - По логике автора, это означает, что в таких схемах реально вовлекается повторно лишь около 1,6–2,2%, условно — до 2% массы облучённого топлива. - Минорные актиниды и продукты деления считаются высокоактивными отходами: - либо подлежат захоронению, - либо потенциально могут дожигаться в быстрых реакторах в будущем. - Основная масса — U-238 вместе с U-236 — по мысли автора, не возвращается полноценно в цикл, а фактически уходит на хранение. - Отсюда главный вывод автора: - МОКС и СНУП позволяют замыкать в основном плутониевый контур, - но не обеспечивают подлинного, полного замыкания топливного цикла. - В качестве альтернативы автор выделяет РЕМИКС-топливо: - в нём, по его утверждению, может использоваться до 90% облучённого ядерного топлива, - именно поэтому он считает РЕМИКС более близким к реальному замыканию цикла. - Особое внимание предлагается уделить испытаниям РЕМИКС-топлива на Балаковской АЭС.
Что здесь важно по существуЗдесь сталкиваются две оптики: 1. технологико-маркетинговая, где любое частичное возвращение материалов в цикл уже подаётся как “замыкание”; 2. инженерная, где важен вопрос: какая именно доля вещества реально возвращается в хозяйственный оборот. Это очень показательный момент. В технике, как и в жизни, слова часто идеализируют процесс. Можно сказать: “мы повторно используем топливо”, и формально это правда. Но если повторно используется лишь малая часть энергетически и массогабаритно значимого материала, то возникает вопрос: насколько это соответствует интуитивному смыслу слова “замкнули”? Это похоже на переработку отходов в быту. Если из всего мусора вы реально перерабатываете только пластиковые крышечки, а всё остальное складируете, то назвать это “полностью замкнутым циклом” — слишком смело. Формально переработка есть. По существу — цикл остаётся во многом разомкнутым.
Аналитический разбор аргумента автора
1. В чём сила аргументаАвтор справедливо обращает внимание на массовый баланс. Это хороший инженерный критерий: не лозунг, а что именно и в каком количестве возвращается в топливный цикл. Если действительно в МОКС и СНУП идёт в основном: - остаточный U-235, - плутоний, а основной массив U-238 с U-236 не используется повторно в значимом объёме, то утверждение о “замкнутом цикле” действительно может быть сильно преувеличенным, если понимать замыкание буквально.
2. Где возможна некоторая полемическая жёсткостьПри этом формулировка автора немного полемически заострена. В ядерной отрасли “замыкание цикла” часто понимается не как абсолютное 100%-е возвращение всех изотопов прямо сейчас, а как переход к системе, где ценные материалы не считаются однократно используемыми отходами, а постепенно вовлекаются в новые стадии переработки и дожигания. То есть отраслевой язык здесь менее строг, чем хотелось бы инженеру-скептику. И это типичная история: язык стратегии и язык материального баланса живут в разных мирах.
3. Почему МОКС и СНУП всё же не бессмысленныДаже если принять аргумент автора, МОКС и СНУП не становятся от этого “фикцией”. Они: - позволяют использовать плутоний, - уменьшают потребность в части свежего делящегося материала, - создают инфраструктуру многократного обращения с ядерными материалами, - служат переходным этапом к более сложным схемам. То есть это, вероятно, не финал, а промежуточная ступень.
4. Почему РЕМИКС выглядит концептуально сильнееЕсли РЕМИКС действительно позволяет вовлекать до 90% регенерированного материала, то это уже качественно другая логика. Не “достаём из ОЯТ несколько процентов полезного”, а сохраняем в обороте почти весь материал, за исключением действительно проблемных фракций. С инженерной точки зрения это намного ближе к тому, что можно назвать настоящей циркулярностью. Именно здесь автор, скорее всего, попадает в важную точку: не в громких словах, а в глубине материального замыкания.
Подробный выводГлавная ценность этого текста в том, что он возвращает разговор из сферы отраслевых лозунгов в сферу вещественного состава, изотопного баланса и технологической честности. Если смотреть строго, то “повторное использование топлива” и “замыкание топливного цикла” — не тождественные вещи. Повторное использование может быть частичным, узким, селективным. Замыкание же предполагает, что система действительно минимизирует потери ценных материалов и переводит большую часть отработавшего топлива обратно в ресурс. Именно на этом различии и строится критика автора. Его мысль можно сформулировать так: не стоит подменять реальную глубину переработки красивым термином. Если в оборот возвращаются 2%, а 90 с лишним процентов остаются вне реального повторного использования, то это скорее частичное рециклирование отдельных компонентов, чем полное замыкание цикла. В то же время важно не впасть в обратную крайность. Технологическое развитие редко происходит скачком из “ничего” в “идеал”. Чаще оно идёт поэтапно: - сначала выделяют наиболее ценные компоненты, - затем учатся безопасно их фабриковать в новое топливо, - потом расширяют состав повторно используемых материалов, - и лишь после этого приближаются к реальному замыканию. То есть МОКС и СНУП можно рассматривать как эволюционные технологии, а РЕМИКС — как возможный следующий, более зрелый шаг. Если РЕМИКС подтвердит заявленные характеристики на практике — по безопасности, экономике, топливной надёжности, радиохимии, логистике и регуляторному сопровождению — тогда действительно можно будет говорить, что Росатом подходит к более содержательной версии замкнутого топливного цикла. Здесь есть и более широкий философский сюжет. Люди — и корпорации, и государства — часто влюбляются не в реальность, а в образ реальности. В истории технологий это особенно заметно: термин начинает жить самостоятельной жизнью и заслоняет конкретику. “Замкнутый цикл” звучит почти как миф о совершенстве: безотходность, автономность, победа над дефицитом. Но материя всегда сопротивляется идеализации. Она требует цифр, изотопов, технологических схем, допусков, испытаний, стоимости и времени. Поэтому зрелая позиция здесь такая: - не отрицать прогресс, - но и не принимать терминологию за доказательство. Если РЕМИКС действительно способен вовлечь до 90% содержимого ОЯТ, то это не просто очередное улучшение — это смена самого масштаба мышления о ядерном топливе: от извлечения отдельных полезных фракций к более целостной переработке материала. Но окончательный вывод должен опираться не на обещание, а на результаты испытаний, промышленную воспроизводимость и экономическую состоятельность. И в этом, пожалуй, самая практичная истина: в ядерной энергетике, как и в человеческой жизни, важно не то, как красиво называется путь, а то, насколько реально он уменьшает зависимость, отходы и иллюзии. Остаётся открытый вопрос: где проходит граница между “достаточно замкнутым” циклом как инженерным компромиссом и “по-настоящему замкнутым” циклом как идеалом, к которому мы только приближаемся?