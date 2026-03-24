О реалиях фронта
Дроны окончательно захватили поле боя. В 24 году можно было проскочить на мотоцикле, в 25 году пробежать по посадке, а сейчас до цели доходят счастливчики. Воздушный контроль тотален. Переход между точками осуществляется только в условиях плохой погоды. Эвакуация с ноля практически прекратилась.
Нет, это не очередной критический текст – это размышления. У противника ситуация не лучше. Наше наступление останавливают не пехотинцы, а линия дронов. Фронт практически обезлюдел. «Мавики» гораздо чаще фиксируют пролет Бабы-Яги, чем перебежки солдат противника. Добежать до укрытия и остаться в нем на месяцы – это рабочая стратегия по выживанию.
Конечно, нам нужен прорыв на фронте, но как этого добиться? Даже если мы найдем еще 400 тысяч добровольцев ситуацию это не изменит. Можно отправлять в атаку не по-одному, а по три человека. Но от этого потери только возрастут, а перелома на фронте не случится.
Механизированные армии 20 века утратили свою актуальность, а пехотинец достиг предела человеческих возможностей . Как бы это банально не звучало, но победит умнейший.
Если бы в 22 году фронт держало такое количество пехотинцев противника, то российская армия дошла бы до Днепропетровска за два дня. Добиться таких результатов можно лишь тогда, когда на поле боя появится «многоразовая бронетехника». Пока все бронированные единицы не способны пережить прилет нескольких дронов.
Если каждая единица бронетехники будет способна сбить десяток дронов, наступление снова станет актуальным. К сожалению, такие машины вряд ли появятся в товарных количествах в этом году.
Пока на фронте безотказно действует правило «У кого дроны летят точнее и чаще, тот и имеет преимущество над противником». Но это актуально лишь для данного этапа развития военных технологий. Впереди нас ждет прорыв.
Если бы меня спросили что сейчас нужно делать, то я бы минимизировал атаки и просачивания, а направил бы все ресурсы на разработку массового КАЗ от дронов. Пехоте нужен новый виток технологий и новая бронетехника. Без этих составляющих мы рискуем растратить людские жизни без существенных изменений на карте.
Александр Харченко
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Дроны стали главным фактором поля боя: воздушный контроль почти тотален, скрытно перемещаться все труднее. - Фронт “обезлюдел”: решающим препятствием все чаще выступает не пехота, а постоянное наблюдение и поражение дронами. - Эвакуация и маневр резко осложнились: переходы возможны в основном при плохой погоде, эвакуация с переднего края почти остановилась. - Наращивание числа пехоты само по себе не решает проблему: больше людей в атаке без технологического изменения ведут скорее к росту потерь, чем к прорыву. - Классическая логика механизированной войны XX века ослабла: существующая бронетехника уязвима для массовых ударов дронов. - Ключ к изменению ситуации — технологический скачок: нужна новая, более живучая бронетехника и массовые средства активной защиты от дронов. - Преимущество сейчас у того, чьи дроны точнее, чаще и системнее работают. - Практический вывод автора: минимизировать лобовые атаки и сосредоточить ресурсы на разработке массового КАЗ и новых технологических решений для пехоты и бронетехники.
Подробный выводТекст описывает не просто очередную трудность фронта, а смену самой логики войны. По сути, автор говорит о моменте, когда прежние представления о наступлении, маневре, численности пехоты и роли бронетехники перестают работать в привычном виде. Это важно: речь не о локальной проблеме, а о структурном технологическом переломе. Если упростить, раньше поле боя можно было представить как пространство, где решают: - численность, - артиллерия, - броня, - скорость маневра, - воля пехоты. Теперь между человеком и пространством встал постоянный машинный глаз — дрон. А за глазом следует удар. Это напоминает не столько традиционную войну, сколько ситуацию, когда вся поверхность фронта превращается в почти “прозрачную среду”. В такой среде само движение становится роскошью. И здесь автор прав в главном: если противник видит почти все, то героизм перестает компенсировать технологическое отставание.
Что особенно важно в этом тексте
1. Автор разрушает иллюзию, что проблема решается “еще людьми”Это, пожалуй, самая жесткая и самая трезвая мысль текста. Исторически государства часто отвечали на кризис фронта увеличением числа бойцов. Но здесь автор утверждает, что пехотинец достиг предела человеческих возможностей. Это сильная формулировка. В ней есть почти философский смысл: человек как биологическая единица не стал слабее, но среда стала слишком насыщенной сенсорами и поражающими средствами. То есть предел не только в человеке, а в несоответствии между человеческим телом и плотностью современной техновойны. Как в промышленности ручной труд не может конкурировать с автоматизированной линией, так и на фронте “просто смелый солдат” уже не может устойчиво преодолевать пространство, которое контролируется роем дешевых летательных систем.
2. Текст подчеркивает, что фронт остановлен не только обороной, но и наблюдениемЭто очень современная мысль. Война всегда была связана с огнем, но сейчас огромную роль играет именно связка “обнаружение — передача координат — мгновенное поражение”. Иными словами, доминирует не просто оружие, а система. Можно провести аналогию с нейросетями: ценность не в одном узле, а в архитектуре сети. Так и здесь — не один дрон решает исход, а целая экосистема: - разведывательные БПЛА, - ударные FPV, - связь, - корректировка, - аналитика, - массовость производства, - обученные операторы. То есть выигрывает не тот, у кого “есть дроны”, а тот, у кого лучше выстроен контур восприятия и удара.
3. Автор видит выход не в тактике, а в технологииЭто тоже признак зрелого взгляда. Можно бесконечно обсуждать храбрость, дисциплину, мотивацию, но если базовая технологическая среда изменилась, то одной тактикой проблему не решить. Автор предлагает сосредоточиться на: - массовом КАЗ от дронов, - новой бронетехнике, - технологическом усилении пехоты. Это похоже на исторические моменты, когда старые военные формы внезапно становились уязвимыми: - рыцарская конница против огнестрела, - линкоры против авиации, - плотные порядки пехоты против пулемета. Во всех этих случаях сначала люди пытались воевать “по-старому, но упорнее”, а потом выяснялось, что нужна новая модель войны. В этом смысле текст не столько о фронте, сколько о болезненном переходе от одной эпохи к другой.
Где в тексте возможна уязвимостьПри всей убедительности, такой взгляд тоже не является абсолютной истиной — он отражает конкретный срез опыта. А опыт на войне всегда фрагментарен, как бы ни был он жесток и реален.
Возможные ограничения позиции:- Роль дронов может быть очень высокой, но не единственной. На войне по-прежнему важны логистика, подготовка, РЭБ, инженерное обеспечение, артиллерия, связь, моральное состояние, качество командования. - Технологический прорыв не случается по заказу мысли. Легко сказать “нужен массовый КАЗ от дронов”, но между идеей и массовым внедрением лежит огромная пропасть: производство, цена, обучение, ремонт, устойчивость к помехам. - Противник тоже адаптируется. Любая новая защита вызывает развитие новых способов ее обхода. Это вечная диалектика меча и щита. - Снижение атак может быть рациональным, но политически и стратегически не всегда возможно. Военная логика часто подчинена не только целесообразности, но и внешнему давлению: ожиданиям общества, союзников, командования, общей политической рамке. То есть автор, вероятно, прав в диагнозе тенденции, но его рецепт — это не готовое решение, а направление мысли.
Самая сильная идея текстаСамая сильная идея здесь, на мой взгляд, такова: в текущей фазе войны ценность человеческой жизни требует технологического переосмысления наступления. Это важная, почти нравственная мысль. Потому что иногда в военной риторике возникает опасная идеализация: будто жертва сама по себе уже является стратегией. Но жертва без изменения условий — это не стратегия, а истощение. Автор фактически говорит именно об этом: нельзя бесконечно воспроизводить старые схемы в новой технической реальности. Здесь есть и более общий философский смысл. Люди часто привязываются к образу войны, который уже умер, но еще не похоронен. Как в личной жизни человек может любить не реального другого, а собственный идеализированный образ, так и институты могут держаться за образ “классического наступления”, когда реальность уже стала иной. Принятие этой реальности — болезненно, но необходимо.
Практический смысл текстаЕсли перевести размышления автора на язык прагматики, то его позиция сводится к следующему: 1. Не считать численность главным ответом на технологическую проблему. 2. Признать дроновую насыщенность поля боя базовым фактом, а не временной аномалией. 3. Сокращать действия, где потери заведомо выше вероятного результата. 4. Инвестировать в защиту, автономность, обнаружение и перехват дронов. 5. Разрабатывать новые формы наступления, а не пытаться оживить старые. Это трезвый подход. Не романтический, не героизирующий страдание, а инженерный. А в долгих конфликтах именно инженерное мышление часто оказывается гуманнее громких лозунгов.
ИтогТекст производит впечатление жесткого, но рационального свидетельства о переходе войны в новую технологическую фазу. Его центральная мысль в том, что сегодня победу определяет уже не просто масса войск и не только стойкость пехоты, а способность создать новую систему защиты, наблюдения и прорыва в условиях тотальной дроновой угрозы. Автор, по сути, говорит: не человек стал хуже воевать — война стала такой, что без нового технологического слоя человек на поле боя слишком открыт и слишком уязвим. И это, пожалуй, главный вывод: когда среда меняется радикально, цепляться за старые формы мужества недостаточно. Нужна не только храбрость, но и новая военная мысль. Иначе цена опыта будет измеряться жизнями, а не результатом. И здесь остается открытый, почти универсальный вопрос: в какой момент верность привычным представлениям о силе перестает быть мужеством и становится отказом признать новую правду реальности?