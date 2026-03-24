Никакой анонимный алгоритм не должен решать судьбу ребёнка
Технологии, от которых у детей нет защиты: как коммерческие образовательные платформы проникли в школы и чем это грозит. Заседание Изборского клуба.
Андрей Афанасьев – эксперт по информационной безопасности, автор проекта «На распутье»
Андрей Фефелов – главный редоктор канала «День»
Василий Шуров – врач-нарколог, психиатр, психотерапевт
Дмитрий Аграновский – адвокат, директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры»
Алексей Плотников – доктор исторических наук, профессор МГЛУ
Мария Дубинская – журналист, общественный деятель, автор проекта «Монстры, вон из детской!»
Руслан Сафаров – политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
Елена Немчук – журналист, общественный деятель, депутат Мосгордумы VII созыва
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции центральная мысль проста и жестка: судьбу ребёнка, семьи и учителя нельзя передавать безличному алгоритму. - Социальные сети, по мнению участников, экономически заинтересованы в деструктивном и эмоционально цепляющем контенте, потому что он удерживает внимание и приносит прибыль. - Алгоритмы коротких видео и рекомендательных систем быстро подстраиваются под психику пользователя, особенно ребёнка, и формируют зависимость. - Образовательные платформы, как утверждается в беседе, начинают заимствовать логику соцсетей: вовлечение, рейтингование, соревнование, платные функции, игровые механики. - Отдельная критика направлена на практики, где школьникам навязывают коммерческие цифровые сервисы, а учителей побуждают вовлекать в них детей. - Большую тревогу вызывает идея “индивидуальных образовательных траекторий”, если их определяет ИИ: это может не развивать ребёнка, а рано фиксировать его в узкой роли. - Прозвучала мысль, что смысл образования — не идти только по сильным сторонам, а учиться преодолевать трудности. - ИИ в социальной сфере критикуется за то, что он размывает ответственность: всегда можно сказать “так решила система”. - Участники считают недопустимым применение ИИ там, где решаются пособия, судьба семьи, педагогическая оценка, образовательный маршрут ребёнка. - Поднималась тема сбора чувствительных данных о детях и семьях через цифровые системы мониторинга, часто без реального согласия родителей. - Высказана идея о необходимости моратория или хотя бы жёстких ограничений на использование ИИ в образовании и социальной сфере. - При этом часть участников подчеркивает: ИИ сам по себе не абсолютное зло, он может быть полезным как вспомогательный инструмент, если находится под контролем человека. - Предлагаются меры: госрегулирование, прозрачность алгоритмов, участие РАН, педагогов, психологов, отказ от безответственной цифровизации ради прибыли. - В обучении предлагается сместить акцент с шаблонных письменных заданий на устные ответы, защиту проектов, живой контакт с учителем. - Главный гуманистический вывод: воспитание и образование должны опираться на живое человеческое общение, а не на анонимные цифровые механизмы.
Подробный выводВ этом видео столкнулись сразу несколько пластов проблемы: технологический, педагогический, моральный и политический. И именно в этом его сила. Беседа не только про искусственный интеллект. Она про то, кто вообще имеет право формировать человека будущего.
1. Главный конфликт: эффективность против человечностиСегодня цифровые системы часто продаются как удобство, оптимизация, персонализация. Это звучит красиво. Но в данной лекции последовательно проводится другая мысль: за языком удобства часто скрывается язык управления. Алгоритм не просто помогает — он: - сортирует, - подталкивает, - ранжирует, - профилирует, - прогнозирует, - а затем начинает косвенно решать. И вот здесь возникает философски важный перелом. Пока машина считает таблицу — это инструмент. Но когда машина начинает влиять на траекторию жизни ребёнка, она становится уже не молотком, а чем-то вроде невидимого администратора судьбы. А это качественно иной уровень власти. Проблема в том, что современная цифровая среда любит прятать власть под маской нейтральности. Алгоритм будто бы “просто считает”. Но он считает по чьим-то критериям, на чьих-то данных, ради чьих-то целей. И если цель — прибыль, управляемость или статистическая оптимизация, то человек постепенно перестаёт быть целью, а становится материалом.
2. Почему тревога вокруг детей особенно оправданнаВзрослый человек хотя бы частично способен рефлексировать: “мной манипулируют”, “я залип”, “меня ведут”. Ребёнок — гораздо меньше. Его психика ещё формируется. И потому любое алгоритмическое воздействие на детей — это не просто маркетинг. Это уже близко к инженерии внимания и поведения. Здесь прозвучала важная мысль: соцсети знают человека по микрореакциям, быстрее и глубже, чем он сам это осознаёт. Возможно, в частностях это звучало эмоционально, но по сути направление мысли верное: цифровые платформы действительно строят модели поведения пользователя на огромных массивах данных. Если перенести такую логику в школу, то возникает опасный соблазн: не воспитывать личность, а настраивать её как профиль. Это очень современная ловушка. Раньше человека пытались ломать идеологией. Теперь его можно мягче — через интерфейс, привычку, геймификацию, удобство и рейтинги. Внешне всё даже дружелюбно. Но суть может быть той же: не свободное развитие, а преднастроенное поведение.
3. Критика “индивидуальных траекторий”: тонкий, но серьёзный моментНа поверхности идея индивидуального подхода кажется благой. И действительно: дети разные, темпы разные, способности разные. Это правда. Но в беседе подчеркивается, что вопрос не в самой идее, а в том, кто и как определяет эту индивидуальность. Если индивидуальная траектория — это помощь учителя ребёнку, это одно. Если индивидуальная траектория — это ранняя цифровая сортировка по принципу “это у тебя не получается, значит тебе и не надо”, это уже совсем другое. Это напоминает старую проблему селекции: когда система не развивает слабое, а просто отсекает его. Тогда образование перестаёт быть пространством раскрытия и становится пространством распределения. А ведь подлинное обучение часто рождается именно там, где сначала тяжело. Человек не всегда сразу совпадает со своей способностью. Иногда способность раскрывается через усилие, сопротивление и время. Алгоритм же любит ранние корреляции. Он смотрит на то, что уже видно. Но человек — это не только то, что уже проявилось. Человек — это ещё и то, что может вырасти вопреки раннему прогнозу. И это, пожалуй, один из самых глубоких смыслов всей беседы: нельзя доверять машине право преждевременно объяснить ребёнку, кто он такой.
4. Алгоритм как способ снять ответственностьОчень сильная линия обсуждения — тема ответственности. Когда решение принимает человек, можно задать вопрос: - кто решил? - на каком основании? - кто отвечает? - можно ли оспорить? Когда решение принимает “система”, возникает туман. И этот туман удобен. Он выгоден чиновнику, корпорации, администрации, сервису. Потому что появляется идеальный щит: “это не мы, это алгоритм”. На практике это опаснее, чем обычная бюрократия. Потому что классическую бюрократию хотя бы видно. Она груба, медленна, но у неё есть фамилия, кабинет, печать. У алгоритма часто нет ни лица, ни объяснимости, ни подлинной апелляции. Это и есть тот самый “чёрный ящик”, о котором говорится в конце. Чёрный ящик особенно страшен не потому, что он умён, а потому что он безответственен.
5. Коммерциализация школы как симптомВ беседе много критики адресовано конкретным образовательным платформам. Даже если оставить в стороне эмоциональную риторику, общий диагноз понятен: школа всё сильнее превращается в рынок внимания. Там, где должны быть: - знание, - воспитание, - дисциплина мышления, - контакт ученика и учителя, появляются: - подписки, - вовлечение, - бонусная логика, - рейтинги, - платные “улучшения”, - игровые механики. Это очень похоже на общий культурный сдвиг: всё, к чему прикасается логика платформ, начинает жить по законам удержания пользователя. Даже если речь об образовании. Но школа — не соцсеть. Ученик — не пользователь. Учитель — не менеджер вовлечения. А знание — не кликабельный контент. Когда эти границы стираются, деградирует сама идея образования.
6. Важное противовесное замечание: не вся цифровизация одинаково вреднаПри всей жесткости критики в беседе всё же прозвучала и более взвешенная мысль: ИИ может быть полезен как вспомогательный инструмент. Например: - в вычислениях, - в обработке больших данных, - в технических и промышленных задачах, - в подготовке вспомогательных материалов. Это важное уточнение. Иначе разговор скатывается в примитивное “всё новое — зло”. А это тоже форма иллюзии, только с противоположным знаком. Технология сама по себе не имеет морали. Но она всегда встраивается в уже существующую мораль носителей власти. Молотком можно строить дом, а можно ломать череп. ИИ — это не субъект зла, а усилитель целей того, кто его внедряет. Поэтому главный вопрос не “использовать или запретить вообще”, а: в каких сферах, на каких основаниях, под чьим контролем и с какой мерой человеческой ответственности.
7. Что практически следует из беседыЕсли собрать её в прагматичный вывод, то получается довольно ясная программа:
Недопустимо:- передавать ИИ решения о судьбе ребёнка и семьи; - использовать ИИ без ответственного человека, который ставит подпись; - навязывать школам и родителям коммерческие цифровые сервисы; - строить образование по логике соцсетей и казино; - собирать чувствительные данные о семье без прозрачности и согласия; - подменять учителя цифровым надсмотрщиком или цифровым двойником.
Допустимо и полезно обсуждать:- использование ИИ как вспомогательного инструмента, а не заменителя мышления; - разработку прозрачных правил применения ИИ; - независимую экспертизу цифровых решений педагогами, психологами, учёными; - изменение форм контроля знаний: больше устного, живого, доказательного; - цифровую грамотность родителей и учителей.
8. Самый глубокий смысл: ребёнок — не проект для оптимизацииЗа всеми частностями стоит более фундаментальная истина. Современность часто соблазняется идеей, что всё можно измерить, посчитать, предсказать и улучшить через управление данными. Но человек — не только данные. И ребёнок тем более. В ребёнке есть нечто, что не сводится к профилю: - свобода, - внутренняя тайна, - способность удивлять, - право перерасти любой ранний диагноз. Если система стремится определить его слишком рано, она может не раскрыть, а закрыть его. Это как если бы садовник, увидев слабый росток, решил: “из него всё равно не выйдет дуб, пусть будет кустом”. Но живое не обязано совпадать с ранним прогнозом. В этом смысле беседа защищает не просто “традиционную школу”, а более глубокую ценность — право человека не быть окончательно определённым машиной.
ИтогВ данной лекции искусственный интеллект показан не как нейтральная новинка, а как инструмент власти, коммерции и сортировки, который особенно опасен там, где речь идёт о детях, семьях и образовании. Основной пафос беседы — защитить живое человеческое измерение: ответственность, воспитание, развитие через труд, право на ошибку и право на взросление без цифрового приговора. При этом наиболее зрелая часть обсуждения не отвергает технологии полностью, а требует для них границ. И это, пожалуй, самая разумная позиция: не идолизировать и не демонизировать ИИ, а твёрдо не впускать его туда, где цена ошибки — человеческая судьба. И здесь возникает вопрос, который выходит далеко за пределы школы: если технология всё лучше умеет подсказывать, сортировать и предсказывать, то сумеем ли мы сохранить в человеке то, что нельзя вычислить — свободу стать кем-то большим, чем его цифровой профиль?