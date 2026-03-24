Крах угольной отрасли: Убытки 408 МЛРД. Почему локомотив экономики России встал?
Угольная промышленность России переживает глубочайший кризис, консолидированный убыток за 2025 год достиг шокирующей отметки в 408 миллиардов рублей. Борис Марцинкевич детально разбирает причины коллапса: от неработающих мер господдержки и логистического тупика после санкций до критической зависимости от импортного оборудования. В выпуске вы узнаете, почему РЖД тормозит развитие «Восточного полигона» и как зависимость от мировых цен ставит под угрозу целые моногорода. Это глубокий анализ состояния отрасли, который объясняет, что на самом деле происходит с одним из столпов российской экономики
00:00 Кризис на 408 миллиардов: что случилось с углем в России?
01:00 Пакет мер поддержки от правительства: почему он не работает?
02:05 Крупный бизнес выживает: диверсификация СУЭК как пример
02:56 Негласные правила игры: социальная нагрузка на угольные компании
03:48 2022 год: Эмбарго ЕС и коллапс логистики на Запад
05:09 Разворот на Восток: почему РЖД сдвигает проекты «вправо»?
07:37 Критическая импортозависимость: на каком оборудовании работают шахты?
09:27 Отраслевой заказ и разобщенность: почему 150 компаний не могут договориться?
11:01 Снижение зависимости от экспорта: главный шаг к спасению отрасли
12:04 Технический аудит: без него любая помощь бессмысленна
13:37 Энергетическая стратегия 2050: есть ли будущее у угля в России?
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции обсуждается глубокий кризис угольной отрасли России: совокупный убыток за 2025 год назван на уровне 408 млрд рублей, тогда как годом ранее он был около 120 млрд. - Меры поддержки уже принимались, но заметного эффекта пока не дали: - снижение тарифов РЖД, - снижение портовых тарифов, - перенос налоговых платежей. - Поддержка носит точечный, индивидуальный, а не системный характер. - Крупные компании держатся лучше за счет диверсификации бизнеса, особенно если у них есть собственная генерация и более широкая структура активов. - Средние и малые угольные компании находятся в значительно более тяжелом положении. - Одной из ключевых причин кризиса назван логистический слом после 2022 года: - раньше экспортная логистика была выстроена в западном направлении, - после эмбарго ЕС отрасль лишилась привычного внешнего рынка и маршрутов. - Россия не успела заранее перестроить инфраструктуру на восток и юг. - Отмечается хроническое отставание инфраструктурных проектов: - расширение БАМа и Транссиба, - северо-широтные маршруты, - железнодорожные проекты к новым территориям и портам. - Сильное давление оказывает падение мировых цен на уголь. - Отрасль по-прежнему зависит от внешних рынков: примерно 50% добычи идет на экспорт. - Сохраняется высокая импортозависимость по технике и оборудованию: - шахтное оборудование — около 64%, - карьерная техника — около 81%. - Есть проблемы с ремонтом, обслуживанием и запчастями для западной и японской техники. - Частично ситуацию смягчают поставки и сервис БелАЗ, а также мощности предприятий Донбасса, но этого недостаточно. - В отрасли отсутствует единый координирующий центр или сильная консолидация интересов более чем 150 частных компаний. - Государство помогает, но не требует встречных обязательств в формате контроля, участия или понятной ответственности бизнеса. - Существующая модель описывается как продолжение логики 1990-х: прибыль частная, убытки стремятся стать общественными. - В стратегиях развития много говорится о глубокой переработке угля и углехимии, но на практике это почти не реализовано. - Уголь рассматривается не только как экспортный товар, но и как важнейшая основа: - энергобезопасности, - теплоснабжения, - устойчивости моногородов, - занятости в регионах. - Главный риск — не только банкротства компаний, но и социальный кризис в угольных регионах.
Подробный выводВ этом видео кризис угольной отрасли рассматривается не как случайный провал одного года, а как результат накопившихся структурных перекосов, которые долгое время были скрыты за экспортной выручкой, привычной логистикой и инерцией старой модели. Когда внешняя среда изменилась, оказалось, что отрасль формально большая, стратегически важная и социально значимая, но при этом внутренне уязвимая.
1. Главная мысль: кризис не только рыночный, но и системныйЛегко было бы объяснить все падением мировых цен. Это удобная версия, потому что она снимает часть ответственности: мол, виноват внешний рынок. Но в беседе ясно проводится другая мысль: внешний шок лишь обнажил внутреннюю неподготовленность. Если упростить, отрасль жила в режиме: - добываем много, - половину продаем за рубеж, - логистика в основном заточена на запад, - оборудование во многом импортное, - внутреннее развитие, переработка и технологическое обновление отложены на потом. Такой порядок работал, пока мир был предсказуем. Но как только изменилась геополитика, рухнула не только экспортная схема — проявилась слабость всей архитектуры. Это похоже на человека, который кажется очень сильным, пока идет по ровной дороге, но при первом резком подъеме выясняется, что сила была не столько в нем, сколько в благоприятном рельефе. Отрасль оказалась не столько устойчивой, сколько привычной к старым условиям.
2. Логистика — нерв системы, который не успели перестроитьОдин из самых важных выводов лекции: угольный кризис — это прежде всего кризис логистики. Исторически экспорт был направлен на запад. Это было рационально в предыдущей реальности: порты, маршруты, транспортные плечи, контракты — все складывалось в единую систему. Но после европейского эмбарго понадобился быстрый разворот на Восток и Юг. И вот тут проявилась проблема: инфраструктура не меняется со скоростью политических решений. Железная дорога — это не абстрактная “поддержка экономики”, а буквальный кровоток промышленности. Если этот кровоток узкий, любой объем добычи превращается не в богатство, а в затор. Можно добывать больше, но если некуда и невыгодно вывозить, добыча становится источником убытка. Здесь просматривается почти философский парадокс: ресурс есть, спрос частично есть, потребность в энергии есть, а устойчивой экономики нет, потому что между ресурсом и потребителем разрушена связующая ткань.
3. Частный бизнес без коллективной субъектностиВ беседе звучит важное наблюдение: угольная отрасль России полностью частная, при этом у нее нет внятного механизма коллективного действия. Более 150 компаний существуют как бы рядом, но не выступают как единая сила, способная: - формировать отраслевой заказ, - вести системный диалог с государством, - координировать технологические и инфраструктурные потребности. Это интересный и очень современный сюжет. В теории либеральная модель предполагает, что множество частных игроков через конкуренцию создают эффективность. Но на практике в стратегических секторах, особенно в условиях внешнего давления, избыточная разрозненность может работать против системы. Это напоминает нейросеть без нормальной функции согласования слоев: отдельные узлы активны, сигналы есть, вычисления идут, но итоговая архитектура дает шум вместо результата. Частная энергия есть, а общего направления — нет.
4. Импортозависимость как скрытая уязвимостьЕще один важный пласт — техника и оборудование. Пока каналы поставок были открыты, импортозависимость казалась просто особенностью отрасли. Но в новой реальности она превратилась в стратегический риск. Добыча угля — это не только шахта и экскаватор в кадре. Это: - запчасти, - сервис, - техническое обслуживание, - надежность поставок, - возможность быстро восстанавливать парк техники. Когда оборудование иностранное, а доступ к производителю ограничен, предприятие живет не в режиме развития, а в режиме технического выживания. Можно еще какое-то время работать на накопленном запасе прочности, но это уже не устойчивость, а отсрочка. Особенно показательно, что в лекции подчеркивается отсутствие полноценного отраслевого заказа для отечественного машиностроения. То есть проблема не только в санкциях, а в том, что заранее не была создана длинная промышленная логика: “вот наш спрос, вот наши производители, вот программа локализации, вот сервисная сеть”.
5. Социальный контракт был, но он оказался незафиксированнымОчень важна мысль о негласной модели прошлых лет: угольные компании поддерживают социальную стабильность в моногородах, а государство, в свою очередь, не мешает им зарабатывать и иногда помогает в сложных ситуациях. Это был своеобразный неформальный общественный договор. Но неформальные договоры сильны, пока все стороны живут в одной и той же реальности. Когда реальность ломается, выясняется, что: - обязательства бизнеса перед территориями сохраняются, - а механизмы компенсации этих обязательств уже не работают как раньше. В итоге компания оказывается между рынком и социальной ответственностью. Она не может просто “закрыть неэффективный актив”, потому что за ним стоят люди, города, тепло, школы, больницы. Но и тянуть все за свой счет в условиях убыточности она тоже долго не может. Здесь особенно видно, что уголь — не просто товар. Это элемент социальной географии России.
6. Почему простые субсидии не решают проблемуАвтор видео довольно ясно намекает: помощь без встречных условий может лишь продлить агонию, но не исправить конструкцию. Если государство: - снижает тарифы, - дает льготы, - смягчает налоговую нагрузку, то логично ожидать и встречного участия бизнеса: - раскрытия реального состояния активов, - технологического аудита, - инвестиционных обязательств, - возможно, долевого участия государства там, где поддержка критична. Иначе возникает старая проблема: доходы приватизируются, убытки общественно распределяются. Это не вопрос идеологии в чистом виде. Это вопрос честности системы. Если отрасль стратегическая, государство не может относиться к ней как к полностью внешнему субъекту. Но и бизнес тогда не может просить помощи так, будто ничего не должен в ответ.
7. Уголь как реальность, а не идеологемаОсобенно любопытен конфликт между реальностью и идеологией. С одной стороны, есть мода на декарбонизацию, “зеленый переход”, вытеснение угля из публичного будущего. С другой — есть Россия с ее климатом, пространством, энергетической структурой и огромными запасами угля. Здесь возникает важный трезвый тезис: нельзя управлять страной через идеализированный образ будущего, игнорируя фактическую материальность настоящего. Это касается не только энергетики. Люди часто любят не реальность, а концепцию реальности. Так и в экономике: можно мечтать о безуглеродном мире, но если сегодня уголь обеспечивает тепло, занятость и устойчивость целых регионов, отказ от него без рабочей альтернативы будет не прогрессом, а формой самообмана. В этом смысле угольная тема — хороший пример того, как опасно влюбляться в абстракции. Реальность грубее, но честнее. Она спрашивает не “какая у вас красивая концепция?”, а “чем вы будете отапливать города и где будут работать люди?”
8. Что следует из сказанного practicallyИз логики беседы вытекает несколько практических направлений: 1. Полный технический и экономический аудит отрасли Без честной картины невозможно отличить временно слабые предприятия от структурно нежизнеспособных. 2. Пересмотр экспортной и логистической модели Нужны не только льготы, но и ускорение инфраструктурных решений по восточному и северному направлениям. 3. Создание координирующего отраслевого механизма Либо ассоциации нового типа, либо более жесткой платформы взаимодействия бизнеса и государства. 4. Связывание господдержки с обязательствами компаний Помощь должна сопровождаться прозрачностью, инвестиционными планами и, возможно, усилением роли государства в управлении рисками. 5. Развитие внутреннего спроса и глубокой переработки Углехимия, переработка, технологические цепочки внутри страны — это способ снизить фатальную зависимость от мировой цены на сырой уголь. 6. Признание социальной функции отрасли Моногорода нельзя рассматривать как побочный эффект бизнеса. Это часть национальной устойчивости.
Итоговый смыслВ данной лекции угольная отрасль показана как зеркало более широкой российской проблемы: страна обладает колоссальными ресурсами, но ресурс сам по себе не гарантирует устойчивости. Устойчивость возникает там, где есть: - инфраструктура, - координация, - технологическая база, - честный баланс между государством и частным капиталом, - понимание, что стратегические отрасли нельзя оставлять на автопилоте. И, пожалуй, самый важный вывод здесь такой: кризис угля — это не аргумент против угля как такового. Это аргумент против поверхностного управления, против веры в то, что рынок, инерция и старые маршруты сами все удержат. Не удержат. Любая сложная система требует внимания, иначе она начинает разрушаться не в момент удара, а задолго до него — просто долгое время это не видно. Можно сказать и шире: отрасль столкнулась не только с падением цен и санкциями, а с необходимостью выйти из иллюзии прежней устойчивости. И в этом есть почти человеческий сюжет — иногда кризис приходит не затем, чтобы что-то уничтожить, а затем, чтобы заставить увидеть устройство реальности без украшений. Если уголь в России действительно является ресурсом на столетия, то вопрос уже не в том, нужен ли он, а в том, способна ли страна превратить простое обладание ресурсом в осознанную, справедливую и устойчивую систему развития — и что вообще делает ресурс богатством: сам факт наличия или качество нашего отношения к нему?