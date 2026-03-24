Угольная промышленность России переживает глубочайший кризис, консолидированный убыток за 2025 год достиг шокирующей отметки в 408 миллиардов рублей. Борис Марцинкевич детально разбирает причины коллапса: от неработающих мер господдержки и логистического тупика после санкций до критической зависимости от импортного оборудования. В выпуске вы узнаете, почему РЖД тормозит развитие «Восточного полигона» и как зависимость от мировых цен ставит под угрозу целые моногорода. Это глубокий анализ состояния отрасли, который объясняет, что на самом деле происходит с одним из столпов российской экономики

00:00 Кризис на 408 миллиардов: что случилось с углем в России?

01:00 Пакет мер поддержки от правительства: почему он не работает?

02:05 Крупный бизнес выживает: диверсификация СУЭК как пример

02:56 Негласные правила игры: социальная нагрузка на угольные компании

03:48 2022 год: Эмбарго ЕС и коллапс логистики на Запад

05:09 Разворот на Восток: почему РЖД сдвигает проекты «вправо»?

07:37 Критическая импортозависимость: на каком оборудовании работают шахты?

09:27 Отраслевой заказ и разобщенность: почему 150 компаний не могут договориться?

11:01 Снижение зависимости от экспорта: главный шаг к спасению отрасли

12:04 Технический аудит: без него любая помощь бессмысленна

13:37 Энергетическая стратегия 2050: есть ли будущее у угля в России?