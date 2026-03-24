Может ли вахта превратиться в рабский труд? Мы расскажем историю вахтовиков на кирпичном заводе в Казахстане, которые столкнулись с невыплатой зарплаты, но смогли вернуть свои деньги. Вахтовая работа в России и в странах СНГ набирает популярность. Для людей из депрессивных регионов вахта становится шансом выбраться из бедности. Рабочие откликаются на объявления в соцсетях, покупают билет на последние деньги и едут на завод в другой конец страны. Но иногда вместо зарплаты люди получают обман, удержание выплат и нарушение трудовых прав. Большинство вахтовиков опускают руки, когда их кидают.

Сегодня мы расскажем, почему бороться за свои права нужно даже в ситуации, которая кажется безнадёжной. На кирпичном заводе в Казахстане люди объединились, чтобы получить заработанные деньги. На что давят работодатели и какие шаги помогают рабочим отстоять себя вы узнаете в этом видео.

Видео сделано при поддержке казахстанской организации «Красная Юрта».

