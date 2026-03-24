Инфляция под «ключ»

Некоторые экономисты назвали очередной шаг регулятора по снижению ключевой ставки всего на 0.5% чисто символическим, ничего, по сути, в экономике не меняющим, а лишь указывающим на то, что Центробанк будет по-прежнему действовать осмотрительно и осторожно, учитывая множество самых разных подводных камней, способных повлиять на поведение рынка.

Предугадать всё, разумеется, невозможно, но очевидные риски, нависающие над мировой экономикой, заставляют семь раз отмерить, прежде, чем что-либо изменить.

Казалось бы, к необходимости смягчения общих условий кредитования побуждает снижение годовой инфляции, опережающее прогнозы самого Центробанка. В целом, по оценке команды банковских аналитиков, текущая устойчивая инфляция не выросла и находится в диапазоне 4–5% в пересчёте на год.

«Влияние произошедшего повышения налогов на ценовые ожидания людей и бизнеса относительно будущей инфляции оказалось непродолжительным. В феврале – марте инфляционные ожидания вернулись к средним уровням прошлого года», – сделала обнадёживающее заявление Эльвира Набиуллина по итогам мартовского заседания совета директоров Банка России. Однако инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне, несмотря на то, что «фактический рост цен значительно замедлился за прошедший год».

Инфляционные ожидания – сигнал, к которому особенно внимательно прислушиваются в Центробанке. Вот и на этот раз, несмотря на довольно благоприятную конъюнктуру, движение вниз оказалось плавным и сдержанным. Умеренно мягкий сигнал по ставке, отмечают аналитики, рынок воспринял хорошо, потому что не ждал от ЦБ резких движений, и к небольшим корректировкам сумел подготовиться заранее.

В представлениях руководства главного банка страны, экономика всё ещё постепенно охлаждается, потребительский спрос замедляется после сильного роста в конце 2025 года, напряженность на рынке труда уменьшается. Безработица остаётся на минимумах около 2,2%, но вот зарплаты всё ещё растут быстрее производительности.

Об оздоровлении экономики судят обычно по объёму вложений в основной капитал. По итогам 2025 года он немного уменьшился, но при этом остался вблизи рекордных уровней, на которые инвестиции вышли за последние годы. За прошлый год их объём составил внушительную сумму 42,5 трлн рублей, что почти на четверть выше, чем в 2021 году. При этом картина по отраслям по-прежнему неоднородна. Больше всего инвестиций притягивают обрабатывающая промышленность и сектор услуг, в том числе благодаря государственной поддержке и импортозамещению. В общем и целом планы по вложениям бизнеса в развитие на этот год более сдержанные. Однако опросы показывают, что компаний, которые намереваются нарастить инвестиции и производственные мощности в текущем году, гораздо больше, чем тех, кто планирует их придержать.

Всё это говорит о том, что наша экономика не думает стагнировать, как пытаются уверить некоторые аналитики, а скорее, наоборот, даже в жёстких условиях производственные возможности продолжают расширяться, и «при наблюдаемой сдержанной динамике спроса он придёт в соответствие с предложением товаров и услуг в ближайшие месяцы».

В то же время никто не знает, как долго продлится ближневосточная война, блокировка Ормузского пролива и сколько ещё продержатся высокие цены на нефть и газ. «Если бы этого фактора не было, то, наверное, сегодня мы бы активнее обсуждали снижение ключевой ставки на один процентный пункт», – уточнила на пресс-конференции Эльвира Набиуллина.

На «внешний проинфляционный шок» накладываются и внутренние проблемы. Правительство до конца не определилось с бюджетным правилом, судьба которого тесно увязана с экспортными доходами и расходами. Из-за этого невозможно предугадать будут ли снижаться инфляционные ожидания и как поведёт себя национальная валюта на фоне нервозности, охватившей мировые рынки.

Подобными вопросами задаются сегодня денежные власти многих стран. В условиях неопределенности ключевые ставки решили не менять ФРС США, Банк Англии, ЕЦБ. Все боятся что-либо предпринимать, выжидая удобный момент, когда всё успокоится, хотя не отрицают растущие риски для инфляции из-за дорожающих энергоносителей. Так почему же осторожные действия нашего Центробанка вызывают недовольство у некоторых экономистов, усмотревших признаки надвигающейся рецессии? На форумах они призывают как можно скорее «ослабить вожжи» и насытить рынок заёмными деньгами. Иначе, мол, задачу по ускорению экономики в нынешних условиях не решить.

Финансовые аналитики иного толка, наоборот, усматривают в действиях Банка России довольно смелый шаг. Ведь в феврале у регулятора были все основания для того, чтобы оставить ставку на прежнем уровне. Нужно было оценить масштабы инфляционного всплеска после повышения налогов, тарифов ЖКУ и утильсбора, но перевесили другие аргументы.

В мартовском бюллетене Центробанка «О чем говорят тренды» регулятор зафиксировал, что перенос повышения НДС и других налогов и сборов в конечные цены товаров и услуг в целом завершён, а вторичных ценовых всплесков не ожидается. В феврале темпы роста цен вышли на комфортные для достижения цели в заданные 4%, чему способствовало падение спроса на непродовольственные товары и снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Иными словами, в целом складывается нужная регулятору тенденция. Однако не обошлось и без ложки дёгтя: вызывает опасения слабеющий рубль. Но пока ослабление рубля неустойчивое и не успело отразиться в ценах. К тому же в феврале проявился резкий рост цен на энергетические ресурсы, который помогает сократить бюджетный дефицит. В итоге совет директоров Центробанка счёл, что препятствий для плавного снижения ставки нет.

В своём пресс- релизе Банк России утверждает, что экономика уже «приближается к траектории сбалансированного роста». К тому же после временного ускорения в январе рост цен в феврале «ожидаемо замедлился». Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчёте на год, а значит мы на правильном пути. Но бежать впереди паровоза не следует. Банк России, как сказано в официальном заявлении регулятора, будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

Для того чтобы случился переход от падения к небольшому росту, «ключ» должен быть на уровне хотя бы 10 – 12%, убеждал денежные власти председатель правления Сбера Герман Греф. Его поддержали представители бизнеса. Представители ЦБ объяснили, что время резко всё изменить ещё не пришло: мешают проинфляционные риски, которые по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. И связаны они, как полагают банковские аналитики, не только с ухудшением перспектив мировой экономики, ростом ценового давления в мире и усилением геополитической напряженности, но и «с более длительным отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями».

Назревающее ускоренное снижения ставки, без которого охлаждённую экономику не оживить, и в этот раз пришлось отложить. Но возможно уже через месяц, на следующем заседании совета директоров, которое называют опорным (на нём будет представлен обновлённый прогноз Центробанка), мы увидим более решительные действия регулятора.

А пока пожинаем то, что есть.

Под ожидаемое снижение «ключа» на 0,5% заранее подстроился бизнес, и уже ясно, что цены на акции, облигации и рубль особого влияния не окажут. Но, в то же время, доходность вкладов немного понижается, банкиры пересматривают условия по потребительским, ипотечным и автокредитам.

Центробанк хочет быть в своих решениях равновесным и взвешенным. Резкие перепады спроса и цен никому не нужны. И это понятно, и вполне логично: прежде, чем что-то серьёзно менять, важно не навредить установившемуся балансу и закрепить то положительное, чего удалось достичь. «Мы будем оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, но это снижение не будет автоматическим», – пообещала Эльвира Набиуллина. И добавила: «Именно взвешенная и последовательная денежно-кредитная политика создала условия для возвращения инфляции к цели. И мы продолжим двигаться плавно и сбалансированно, чтобы снизить инфляцию до 4% и надёжно закрепить ее вблизи этого уровня в дальнейшем».

В годовом отчёте Банка России за прошлый год, отправленном в Государственную Думу, говорится, что до завершения цикла снижения ключевой ставки ещё далеко. Весь мировой, да и наш собственный, опыт говорит о том, что «на выходе экономики из длительного перегрева спроса центральный банк должен действовать крайне осторожно и оценивать все риски с изрядной долей консерватизма». Так что торопиться и принимать шокирующие решения никто не собирается.

При любом раскладе работу над стратегическими нацпроектами никто не отменял. А тем, как обеспечить развитие страны в любых условиях, должны озаботиться Центробанк и правительство РФ, работающие в тесной связке.

В рукотворном замедлении экономики Эльвира Набиуллина не видит ничего плохого. Ведь оно было временным и за ним (при достижении цели по инфляции в 4%) должен последовать уверенный рост, который, кстати, не прекратился и в сложном 2025 году. Коммерческие банки продолжали поддерживать экономику кредитом, компании активно привлекали заимствования за счёт выпуска облигаций. При этом меры Банка России по ограничению долговой нагрузки граждан и компаний обеспечили финансовую стабильность и помогли кредитным организациям сохранить адекватное управление рисками и увеличить запасы капитала. Вместе с законодателями Банк России предпринял новые шаги для защиты интересов потребителей финансовых услуг и инвесторов, развития рынка капитала и совершенствования платежной системы.

Среди значимых итогов работы в 2025 году Банк России выделяет также начало реформы микрофинансового рынка, направленной на облегчение долгового бремени граждан, и существенное сокращение мошенничества в кредитно-финансовой сфере после запуска мер, разработанных при участии регулятора.

Весь задел будет востребован в этом году. А ключевая задача Центробанка остаётся прежней – «окончательно подвести черту под периодом высокой инфляции» Это и будет, по словам Набиуллиной, «осязаемым вкладом Центрального банка в рост реальных доходов граждан, в обеспечение умеренных процентных ставок в экономике и в возможности бизнеса развиваться, в решение стратегических задач, стоящих перед экономикой страны».

Специально для Столетия

Юрий Алексеев