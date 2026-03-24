В 1982 году опубликован роман Стивена Кинга "Бегущий человек".

По сюжету романа в 2025 году жизнь в США напоминает антиутопию. Миллионы безработных живут в Ко-Оп-Сити. Обедневшему Бену Ричардсу нужны деньги на лечение дочери, но он не может найти работу.

Бен обращается в корпорацию, транслирующую бесчеловечные шоу. Его отбирают для участия в самом популярном и жестоком действе – шоу "Бегущий человек".

В 1987 году вышел одноимённый фильм Пола Майкла Глейзера с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Сюжет фильма лишь отдалённо напоминает первоисточник. Главный герой не отчаявшийся безработный, а полицейский, отказавшийся выполнять преступный приказ.

В 2025 году вышла экранизация режиссёра Эдгара Райта. Глен Пауэлл сыграл Бена Ричардса куда больше похожего на героя книги. Стивен Кинг назвал фильм "Крепким орешком нашего времени".

В этом видео рассказано об истоках идеи, о главных темах романа и фильмов, а также о достоинствах и недостатках трёх произведений.

00:00 – Развитие идеи. От Ричарда Коннела к Стивену Кингу

05:13 – Расцвет эпохи телевизионного цинизма

09:16 – Бедность – условия существования системы

14:05 – О недостатках романа

15:24 – Бегущий Арнольд

17:07 – Производственный ад

23:13 – Кинг-Конг и другие проблемы

29:00 – Внушаемые зрители

30:17 – Цена риска

32:24 – Мечта Эдгара Райта

35:15 – Стиль Эдгара Райта

37:30 – Новый Бен Ричардс

41:56 – Социальная острота

45:20 – Охотники

46:37 – Неудачный или многозначный финал?

50:22 – The Show Must Go On

53:44 – Список использованных материалов и благодарность спонсорам