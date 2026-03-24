Бегущий человек. Лишние люди. О романе Стивена Кинга и его экранизациях (Это фантастика) [RocketMan]
Telegram-канал: https://t.me/RocketMan_kosmodrom
Группа Вконтакте: https://vk.com/rocketman_pro_kino
Поддержать канал:
Стать спонсором на Boosty: https://boosty.to/rocketman
Стать патроном на Patreon: https://www.patreon.com/RocketMan_about_cinema
Cтать доном в VK: https://vk.com/donut/rocketman_pro_kino
Карта Сбербанка: 4279 3806 4566 7181
Юmoney: 410017249858378
Cпонсорам на Boosty и Patreon, а также донам в VK доступен дополнительный контент.
В 1982 году опубликован роман Стивена Кинга "Бегущий человек".
По сюжету романа в 2025 году жизнь в США напоминает антиутопию. Миллионы безработных живут в Ко-Оп-Сити. Обедневшему Бену Ричардсу нужны деньги на лечение дочери, но он не может найти работу.
Бен обращается в корпорацию, транслирующую бесчеловечные шоу. Его отбирают для участия в самом популярном и жестоком действе – шоу "Бегущий человек".
В 1987 году вышел одноимённый фильм Пола Майкла Глейзера с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Сюжет фильма лишь отдалённо напоминает первоисточник. Главный герой не отчаявшийся безработный, а полицейский, отказавшийся выполнять преступный приказ.
В 2025 году вышла экранизация режиссёра Эдгара Райта. Глен Пауэлл сыграл Бена Ричардса куда больше похожего на героя книги. Стивен Кинг назвал фильм "Крепким орешком нашего времени".
В этом видео рассказано об истоках идеи, о главных темах романа и фильмов, а также о достоинствах и недостатках трёх произведений.
Приятного просмотра!
#ЭтоФантастика #СтивенКинг #БегущийЧеловек
00:00 – Развитие идеи. От Ричарда Коннела к Стивену Кингу
05:13 – Расцвет эпохи телевизионного цинизма
09:16 – Бедность – условия существования системы
14:05 – О недостатках романа
15:24 – Бегущий Арнольд
17:07 – Производственный ад
23:13 – Кинг-Конг и другие проблемы
29:00 – Внушаемые зрители
30:17 – Цена риска
32:24 – Мечта Эдгара Райта
35:15 – Стиль Эдгара Райта
37:30 – Новый Бен Ричардс
41:56 – Социальная острота
45:20 – Охотники
46:37 – Неудачный или многозначный финал?
50:22 – The Show Must Go On
53:44 – Список использованных материалов и благодарность спонсорам
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная тема видео — эволюция сюжета об охоте на человека: от рассказа Ричарда Коннелла к сатирической фантастике Роберта Шекли, а затем к социально-политической антиутопии Стивена Кинга. - Шекли первым по-настоящему перенёс охоту на человека в медиареальность, где убийство становится допустимым, если упаковано в формат шоу. - «Бегущий человек» Кинга — это не просто история выживания, а роман о бедности, социальной сегрегации, манипуляции сознанием и насилии как товаре. - В книге Кинга телевидение — не развлечение, а механизм управления вниманием, который превращает отчаяние людей в коммерческий и политический ресурс. - Бен Ричардс у Кинга — не герой-спаситель, а сломленный системой человек, который пытается сохранить остатки достоинства. - Первая экранизация 1987 года со Шварценеггером радикально упростила идеи романа, превратив мрачную антиутопию в яркий, но наивный боевик. - При этом фильм 1987 года оказался парадоксально точен в одном: он показал, как зрелище затмевает смысл. - Новая версия Эдгара Райта ближе к книге по структуре и замыслу, но всё же смягчает безысходность оригинала и не доводит социальную критику до предела. - В обоих фильмах шоу становится центральным элементом, тогда как у Кинга важнее было не само зрелище, а общество, которое нуждается в таком зрелище. - Общий вывод видео: главная угроза для человека — другой человек и созданные им системы, превращающие страх, унижение и жестокость в норму и развлечение.
Подробный выводВ данной лекции очень точно показано, как одна, казалось бы, простая жанровая конструкция — погоня — со временем превращается в зеркало общества. Сначала это просто охота. Потом — охота, легализованная правилами. А затем — охота, встроенная в медийную, политическую и экономическую систему. Это важное наблюдение: форма меняется, но внутренний импульс остаётся тем же. Человек по-прежнему преследует человека, только теперь делает это не обязательно с ружьём в руках — иногда с камерой, рейтингом, новостной повесткой и алгоритмом внимания.
1. О чём на самом деле «Бегущий человек»Лекция убеждает, что роман Кинга — это не история про ловкость, силу или индивидуальную победу. Это не миф о герое, который всех переиграл. Напротив: это история о том, как система доводит человека до состояния, в котором даже свобода принимает форму саморазрушения. В этом есть почти экзистенциальная жёсткость. Не свобода выбора, а свобода последнего жеста. Не победа, а отказ быть полностью переваренным машиной. Очень важен акцент на том, что телевидение в романе — не фон, а почти метафизическая среда. Оно не просто показывает реальность — оно её производит, редактирует и подменяет. Это уже не классическая пропаганда в лоб, а более тонкая вещь: управление вниманием. А где управляют вниманием, там управляют и моралью. Человек начинает считать допустимым то, что красиво снято, привычно подано и санкционировано форматом. Здесь чувствуется связь не только с антиутопиями XX века, но и с сегодняшним цифровым миром. Разница лишь в носителе: у Кинга — телевизор, у нас — лента, стрим, клип, вирусный фрагмент. Суть та же: если страдание стало контентом, общество рискует перестать воспринимать его как страдание.
2. Почему роман сильнее экранизацийАвтор видео довольно убедительно показывает, что сила романа Кинга в его социальной плотности. Даже если мир выписан широкими мазками, в нём ощущается главное: бедность — это не декорация, а инструмент управления. Это тонкий, но принципиальный момент. В плохой антиутопии бедные существуют просто для мрачной картинки. В хорошей — бедность встроена в механизм власти. Именно это здесь и происходит. У Кинга человек идёт в шоу не потому, что любит риск, а потому что его к нему подталкивает конструкция мира. Это уже не приключение, а институциональное принуждение, замаскированное под выбор. В философском смысле это очень современная идея: нам часто предлагают выбирать лишь между разными формами несвободы, а потом называют это свободой. Экранизации, как отмечено в видео, сдвигают акцент. Они делают то, что часто делает индустрия вообще: упаковывают критику зрелища в само зрелище. Это почти ирония истории. Художественный текст, обличающий превращение боли в товар, сам становится товаром, в котором боль уже эстетизирована, дозирована и превращена в аттракцион.
3. О первой экранизации: культовость против содержанияРазбор фильма 1987 года особенно интересен тем, что автор не просто ругает его, а показывает его двойственную природу. С одной стороны, это действительно грубый, местами нелепый, сюжетно наивный боевик. С другой — он неожиданно точно попадает в нерв эпохи, потому что сам становится частью той самой культуры, которую мог бы критиковать. Шварценеггер в таком сюжете — фигура почти мифологическая. Он не может быть «загнанным человеком» в подлинном смысле. Его экранное присутствие изначально разрушает идею уязвимости. Там, где роман строится на отчаянии, фильм строится на харизме и физическом превосходстве. И в этом уже скрыта подмена: вместо вопроса «что делает система с человеком?» возникает вопрос «сможет ли сильный парень победить плохих?» Но видео справедливо замечает: у фильма всё же есть одна важная правда. Он показывает, что толпе прежде всего нужно зрелище, а не справедливость. Симпатии публики легко перенастраиваются. Это напоминает и политические шоу, и современные инфопузыри, и культурные войны в сети: люди нередко поддерживают не истину, а наиболее эффектную подачу.
4. О версии Эдгара Райта: ближе к книге, но не до концаНовая экранизация, по мысли автора, подошла к роману ближе — по структуре, масштабу погони, вниманию к медийной теме. Но здесь проявляется другая проблема: современное массовое кино боится доводить ужас до предела. Оно хочет быть и умным, и зрелищным, и динамичным, и доступным. А такие компромиссы часто размывают нерв. Это почти как в психологии: если постоянно анестезировать болезненный опыт, ты можешь сделать его переносимым, но перестанешь видеть его правду. Кинг доводит ситуацию до предельной точки, чтобы показать реальную цену системы. Райт, по мнению автора, оставляет зрителю пространство комфорта. В результате фильм говорит правильные вещи, но не всегда заставляет их пережить. Особенно интересна мысль о смещении конфликта в сторону публичного образа. Сегодня это действительно крайне актуально: человека уничтожают не только физически, но и символически — через видео, монтаж, компромат, цифровую репутацию. В этом смысле новая версия отражает уже не телевизионную, а посттелевизионную эпоху, где истина не просто скрывается, а переупаковывается в режиме реального времени.
5. Главная объединяющая идеяСамое ценное в этой беседе — вывод о том, что во всех версиях истории сохраняется один стержень: общество готово потреблять насилие, если оно достаточно хорошо оформлено. Это неудобная мысль, потому что она касается не только вымышленных государств и не только «других людей». Она касается и зрителя. Нас. Есть старая иллюзия, что проблема только в злых элитах, корпорациях, властях, ведущих шоу. Но такие системы не держатся в пустоте. Им нужно внимание, а внимание — это своего рода социальная валюта. Пока публика смотрит, система живёт. Это, если угодно, почти экономический закон поздней медиакультуры: спрос на жестокость рождает её предложение. Отсюда и ключевой парадокс, который видео очень хорошо схватывает: произведение, обличающее шоу, само рискует стать шоу. И чем зрелищнее экранизация, тем легче она воспроизводит ту самую логику, против которой вроде бы выступает. Это уже не просто критика медиа, а критика человеческой склонности предпочитать форму содержанию, катарсис — пониманию, динамику — правде.
6. Итоговый смыслЕсли собрать всё вместе, то в этом видео проводится сильная и тревожная мысль: - насилие не исчезло, а стало цивилизованно оформленным; - бедность не просто существует, а используется как сырьё; - медиа не только отражают реальность, но и конструируют моральную допустимость; - зритель редко остаётся невинным наблюдателем — он включён в механизм; - даже бунт легко превращается в продукт, если система умеет его продавать. В этом смысле «Бегущий человек» — не столько история о будущем, сколько история о повторяющемся настоящем. Меняются технологии, декорации, визуальный язык, но сохраняется древний принцип: чужая боль может стать развлечением, если она достаточно отдалена, упакована и оправдана правилами. И, пожалуй, самый глубокий вывод здесь в том, что подлинная борьба идёт не только против внешней системы, но и против внутреннего привыкания к ней. Потому что любая антиутопия начинается не тогда, когда появляется арена, а тогда, когда зритель впервые говорит себе: «я просто смотрю, от меня ничего не зависит». И тут возникает самый важный вопрос: если система питается нашим вниманием, то в какой момент простое наблюдение перестаёт быть нейтральным и становится формой соучастия?