Будем объективны, около 90% населения просто хочет жить в своём маленьком, комфортном и понятном мирке, заниматься своими делами, получать радость от понятных дел и достижений, не думая о большом, великом и масштабном. Периодически необъятный и непознанный мир врывается к ним с новостями, но они всячески стараются быстрее закрыть дверь. Проезжая каждый день на метро через центр Москвы, мало кто соотносит расположенные на поверхности места и свой маршрут: дом, волна людей, вагон метро, коридор, другой вагон метро – здравствуй офис, а вечером обратно.

Кремль и Красная площадь? Они в каком-то другом слое реальности, это надо разорвать отлаженный маршрут, подняться наверх и приехать на 1-1,5 часа позже. Когда-нибудь в другой раз. Также эти люди смотрят на происходящие в мире геополитические события, воспринимая их как навязываемую извне потерю времени, нарушение ритма, фальшь в знакомой мелодии. Однотипные внешние раздражители довольно быстро приедаются, сознание начинает их фильтровать, ведь мозг чётко знает – подобное уже было и закончилось благополучно, не нужно тратить силы и энергию, возьмём паузу и подождём.

В этом нет ничего плохого и страшного – это нормальная и здоровая реакция психики. Оставшиеся 10% населения делятся на тех, для кого геополитические баталии являются элементами привычного и комфортного «маршрута», частью жизни, и на людей с повышенной тревожностью, отсутствием толерантности, устойчивости к изменениям. К большому сожалению, первых во много раз меньше, чем вторых. Последние совершенно не хотят лечить свои неврозы, пограничные расстройства психики, а то и откровенные психозы.

Когда в мире происходит очередное и неожиданное событие, у последней группы начинается паническая атака, которая моментально оборачивается агрессией и поиском виноватых. Никакая информационная политика и работа на упреждение тут не помогут, между появлением новости и чрезмерно детальным разъяснением они успеют добрать свою дозу паники. Их проблемы не вовне, а внутри. Сколько сотен раз за последние годы они обнаруживали «стратегические провалы и поражения», что оборачивались пшиком, и ничего для них не меняется. Обычные люди давно сформировали ментальный иммунитет, а тут беда, естественный отбор, как бы это цинично ни звучало.

Со стороны паникующего меньшинства постоянно звучат требования и призывы об информационной открытости, стратегические интересы страны им не важны, их личный сиюминутный комфорт и снятие болезненного состояния в разы ценнее. Подверженность паническим атакам не является признаком невысокого интеллекта, большое количество умных людей ведут себя так. Умение спокойно ждать, когда от тебя ничего не зависит, важный навык, формировать который нужно в детстве.

Когда в очередной раз раздаются требования к государству создать систему информирования, открытости и упреждения любого чиха, вспоминается Европа. На второй день с начала СВО в школах массово проводили «уроки толерантности» с презентациями и методичками на всех языках, там объясняли детям, что русские – «исчадия и гомофобы». Население ещё не успело понять, что что-то происходит, а ему в рот уже положили пережёванную морковку.

В моменте всё вроде бы хорошо, но есть нюанс – все эти люди так и остаются младенцами в рамках ментальной сферы, они не взрослеют, кушают фруктовые пюре, играют, справляют физиологические потребности и спят. Вместо здорового общества повзрослевших людей получились ясли с младенцами в памперсах, с воспитателями и нянечками. Выстроена система управления лишёнными воли людьми, у властей и элит исчезает необходимость решать проблемы, на порядок проще убедить, что их нет, что и делали десятилетиями в Западной Европе. Вы хотите такого для России? Спасибо, не надо.

И, да, за последние годы мы выработали ментальный иммунитет, что на порядок лучше и надёжнее идеальной информационной политики, было сложно и рискованно, срыв был всего один раз, но его быстро купировали…

