Животные в России и Массовые Убийства! Что делать? Мельниченко Василий Александрович
Мельниченко Василий Александрович поделился своим взглядом на происходящее! Что делать, когда совсем темно…
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео обсуждается массовое уничтожение скота в ряде регионов России и общий кризис села. - Василий Мельниченко выдвигает несколько возможных причин происходящего: - вытеснение мелких хозяйств крупными агрохолдингами; - ошибки или последствия вакцинации; - реальная эпидемическая угроза, на которую власть отреагировала непрофессионально. - Главная мысль: независимо от конкретной причины, действия властей были непрозрачными, грубыми и антисоциальными. - Подчеркивается, что уничтожение личных подсобных хозяйств и малых ферм идет давно и системно. - Высказывается тезис, что сельские территории фактически не рассматриваются как ценность, а их деградация не останавливается. - Среди признаков разрушения села названы: - закрытие школ и больниц; - исчезновение пастбищ и сенокосов; - вымирание деревень; - экономическое вытеснение жителей с земли. - Проводится сравнение с советской практикой борьбы с эпидемиями животных: - людям объясняли ситуацию; - действовали специалисты; - соблюдались процедуры; - предоставлялись компенсации и помощь. - Современная система, по мнению спикера, не защищает сельских жителей, а обслуживает бюрократию и крупный капитал. - Звучит критика политической системы: - отсутствие реального представительства селян; - ослабление местного самоуправления; - зависимость институтов от вертикали власти. - Предлагаемый выход: - возвращать местную субъектность; - защищать школы, больницы, землю и хозяйства; - самоорганизовываться политически; - выдвигать собственных представителей.
Подробный выводВ данной беседе вопрос о скоте — это не только вопрос ветеринарии. Это, скорее, симптом более глубокой болезни общественного устройства. Формально разговор идет о животных, карантинах и фермерских хозяйствах, но по существу речь о том, кто имеет право жить на земле, производить еду и быть субъектом, а не расходным материалом.
1. Уничтожение скота подается как часть более широкой логикиМельниченко видит в происходящем не единичный сбой, а звено в длинной цепи. Если у человека на селе забрали скот, то у него забрали не просто имущество. У него забрали: - источник пищи; - источник дохода; - способ сохранять независимость; - смысл оставаться на своей земле. Это очень важный момент. В психологии потеря опоры переживается сильнее, чем потеря комфорта. Корова, свиньи, овцы в деревне — это не “актив” в бухгалтерском смысле, а структура жизни. Поэтому массовая ликвидация животных переживается людьми почти как насильственное отсечение будущего.
2. Конфликт мелкого уклада и крупной системыОдна из центральных идей видео — крупный игрок не терпит мелкого конкурента, даже если этот конкурент кажется “несовременным”. Здесь логика капиталистического укрупнения соединяется с бюрократической логикой удобства: проще иметь дело с несколькими агрохолдингами, чем с миллионами самостоятельных хозяйств. Это напоминает и технологический мир. Большие платформы тоже предпочитают стандартизированного пользователя, а не автономного участника. Так и здесь: самостоятельный крестьянин неудобен. Он не встроен полностью в цепочку: - корпорация; - упаковка; - торговая сеть; - централизованный сбыт. Своя корова у деревенского жителя — это почти маленький остров суверенитета. А любая сверхцентрализованная система склонна такие острова растворять.
3. Даже если была реальная болезнь, проблема — в способе действияВажная трезвая мысль в беседе: не исключается, что заболевание могло быть реальным. Это делает позицию сильнее, а не слабее. То есть спор не только о том, была ли болезнь, но и о том, как государство должно вести себя в ситуации бедствия. По версии спикера, власть действовала не как служба защиты, а как силовой механизм подавления: - без внятных объяснений; - без доверительной коммуникации; - без человеческого сопровождения; - без адекватной компенсации; - без ощущения справедливости. И здесь возникает принципиальный философский узел: истина важна, но не менее важна форма ее предъявления. Даже если опасность объективна, ложь, молчание и грубость разрушают доверие. А без доверия любое санитарное мероприятие превращается в социальную травму.
4. Советский пример используется как образец не идеологии, а процедурыКогда в видео вспоминается опыт СССР, это не только ностальгия. По сути, он приводится как пример организованной, профессиональной и уважительной реакции: - людям объясняли происходящее; - привлекали специалистов; - действовали по понятным правилам; - обеспечивали восстановление хозяйства после карантина. Можно спорить о полноте этой картины, но смысл понятен: раньше человек ощущал себя участником процесса, а не объектом насилия. Это различие почти экзистенциальное. Человек легче переносит даже тяжелые меры, если понимает: - зачем они нужны; - что к нему относятся по-человечески; - что после беды его не бросят.
5. Разрушение села понимается как разрушение основы страныОдин из самых сильных нервов беседы — утверждение, что исчезновение села не является случайностью. Закрытие школ и больниц, исчезновение хозяйств, вымирание деревень — все это представлено как фактическая стратегия вытеснения жизни с территории. Здесь можно увидеть не только политический, но и цивилизационный мотив. Село — это не просто “низкоэффективная форма расселения”, как иногда мыслят чиновники. Это: - носитель традиции; - продовольственная устойчивость; - связь с землей; - демографический резерв; - культурная память. Когда исчезает деревня, исчезает не только населенный пункт. Исчезает способ быть в мире, в котором человек связан с трудом, природой и циклом жизни более прямо, чем городской потребитель.
6. Основная критика направлена на отчуждение власти от народаМельниченко проводит мысль, что проблема не сводится к одному министерству или одному региону. Он говорит о более глубоком разрыве: народ формально источник власти, но фактически отстранен от принятия решений. Отсюда и его акцент на: - местное самоуправление; - сходы граждан; - собственное политическое представительство; - восстановление низовых механизмов власти. Это прагматично. Если у людей нет институтов, через которые они могут защищать свои интересы, их возмущение рассеивается в жалобах, которые не меняют систему. Боль без формы организации остается только болью.
7. Практический нерв беседы — не жалоба, а призыв к субъектностиПри всей эмоциональности в видео звучит ясный практический посыл: нужно не только возмущаться, но и организовываться. В этом есть здравая мысль. Можно бесконечно анализировать несправедливость, но если нет коллективного действия, анализ становится интеллектуальной формой бессилия. Спикер предлагает: - объединение крестьян, рабочих и трудовой интеллигенции; - выдвижение новых людей в политику; - возвращение реального местного самоуправления; - защиту базовой инфраструктуры села. Даже если не принимать все его оценки буквально, сам вектор понятен: достоинство начинается там, где человек перестает быть только объектом решений.
ИтогГлавный вывод этой лекции таков: массовое уничтожение животных рассматривается не как частная чрезвычайная ситуация, а как проявление системного кризиса отношений между государством, рынком и сельским человеком. В центре не только животные, но и вопрос: имеет ли деревня право на будущее. Если у людей отнимают хозяйство, закрывают школы и больницы, не дают политического представительства и не разговаривают с ними честно, то рушится не просто аграрный сектор — рушится доверие, а вместе с ним и сама ткань страны. Здесь есть важный трезвый урок: любая власть, даже прикрывающаяся рациональностью, становится опасной, когда перестает видеть в человеке человека. И наоборот, даже жесткие необходимые меры могут быть приняты обществом, если в них есть: - правда; - процедура; - уважение; - компенсация; - общая ответственность. Село часто идеализируют или, наоборот, считают архаикой. Но реальность сложнее: деревня — это не музей прошлого и не “неэффективный остаток”, а один из последних слоев жизни, где человек еще может быть не только потребителем, но и производителем, не только получателем услуг, но и носителем уклада. Возможно, именно поэтому борьба за село — это в глубине борьба за человеческую самостоятельность вообще. И отсюда остается открытый вопрос: если народ теряет способность защищать свои живые основы — землю, труд, общину, право голоса, — то в какой момент он перестает быть источником власти и становится лишь материалом для чужих решений?