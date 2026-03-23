Розенберг. Стравить украинцев с русскими. Долгий Нюрнберг / Егор Яковлев
Новая серия проекта «Долгий Нюрнберг». 16 октября 1946 года на эшафот взошел бывший министр оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг — один из самых хитрых и опасных пособников Гитлера, сторонник широкого привлечения коллаборантов из числа украинских националистов.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Альфред Розенберг — один из главных идеологов нацизма, уроженец Российской империи, но с ранних лет формировал в себе ненависть к русскому государству и русскому народу. - Его мировоззрение строилось на расистской и псевдоисторической концепции, согласно которой Россия якобы была неспособна к самостоятельной цивилизации без «германского элемента». - Розенберг видел в национальном вопросе инструмент разрушения СССР: предлагал стравливать народы Советского Союза, особенно украинцев и русских, чтобы облегчить господство Германии. - Он долго продвигал идею использования украинского национализма как политического тарана против «Москвы». - После нападения Германии на СССР Розенберг стал министром оккупированных восточных территорий и готовил проекты расчленения Советского Союза на несколько управляемых колониальных образований. - Несмотря на риторику о «поддержке народов Востока», его реальная позиция была сугубо колониальной: допускались эксплуатация, обман, голод, жестокое подавление. - Розенберг был не просто кабинетным теоретиком: он знал о плане голода, о репрессиях, о массовом насилии, о преступной сути оккупационной политики. - На Нюрнбергском процессе он пытался представить себя умеренным, почти несогласным, перекладывая вину на Гитлера, Бормана, Коха, Гиммлера и других. - Однако документы показали, что он осознанно участвовал в формировании и оправдании политики разграбления, расчленения СССР и уничтожения людей. - В лекции подчеркивается, что идеи Розенберга пережили Третий рейх: ставка на разжигание национальной вражды и использование сепаратизма была позднее востребована и в эпоху холодной войны.
Подробный выводВ этом видео показана важная и неприятная историческая истина: идеология редко остается просто набором слов. Если она долго и последовательно расчеловечивает целый народ, она почти неизбежно превращается в практику насилия. В случае Розенберга это видно особенно отчетливо.
1. Розенберг как пример человека, который придумал себе «анти-Россию»Беседа показывает парадоксальную фигуру: человек, родившийся в пространстве Российской империи, обучавшийся в Москве, фактически выросший внутри русской исторической среды, сделал все, чтобы внутренне от этой среды отмежеваться. Это довольно типичный исторический механизм: человек не просто отвергает политическую реальность, а начинает строить о ней демонический миф. Так работает не только политика, но и психика. Когда субъект не может спокойно дистанцироваться, он начинает создавать образ врага, в котором смешиваются личные обиды, идеологические схемы и мания исторической миссии. Розенберг не просто не любил Россию — он создал для себя целую метафизику ее «ущербности». Именно это и сделало его опасным.
2. Его «теория» была не наукой, а рационализированной ненавистьюАвтор лекции ясно показывает: ссылки Розенберга на расу, кровь, культуру, Достоевского, историю России — это не исследование, а идеологическая конструкция, подогнанная под заранее готовый вывод. Это напоминает плохой алгоритм машинного обучения: - сначала в него загружают предвзятые данные, - потом закрепляют нужный паттерн, - а на выходе получают «обоснование» того, что хотели доказать с самого начала. Так и здесь: Розенберг заранее решил, что русские — «дефектный народ», а затем выстраивал псевдоинтеллектуальную систему, чтобы придать ненависти вид философии. В этом, пожалуй, одна из самых опасных форм зла — зло, которое считает себя мыслью.
3. Национальный вопрос в его понимании — не освобождение, а технология колонизацииОдин из центральных смыслов лекции: Розенберг не был другом народов СССР. Его интерес к украинцам, белорусам, кавказцам и другим народам был не гуманистическим, а инструментальным. Он не хотел их свободы как ценности. Он хотел использовать их против русских и против советского государства, чтобы затем встроить в систему германского господства. Это принцип старой имперской логики: Особенно важен тезис о попытке стравить украинцев с русскими. В лекции это показано не как случайная тактика, а как часть продуманной стратегии. И здесь возникает исторически тревожный вывод: национальная травма, если ее цинично разогревать, легко превращается в оружие. История вообще часто показывает, что большие империи побеждают не только пушками, но и перекодированием идентичностей. Разделить память, усилить обиды, внушить непримиримость — и живое человеческое многообразие превращается в управляемый конфликт.
4. «Умеренность» Розенберга была ложнойИногда в исторической литературе появляется образ Розенберга как якобы менее грубого, менее практичного, менее жестокого нациста, чем Кох, Гиммлер или Борман. В данной лекции этот образ довольно убедительно разрушается. Да, он мог говорить более обтекаемо. Да, он предпочитал не всегда произносить жестокие вещи в лоб. Но это не гуманизм. Это скорее разница между двумя типами насилия: - один кричит и бьет прикладом, - другой пишет меморандум о том, как эффективнее скрыть презрение и заставить подчиняться. Иной раз вежливый колонизатор опаснее истеричного палача, потому что он умеет делать зло с видом цивилизованной необходимости. Розенберг как раз из таких. Он не отрицал эксплуатацию — он советовал не называть ее эксплуатацией слишком открыто.
5. Его ответственность — не только в идеях, но и в практикеЛекция подробно показывает, что Розенберг был включен в реальную машину преступления: - он участвовал в проектировании оккупационной системы; - соглашался с логикой ограбления; - принимал план, ведущий к массовому голоду; - был вовлечен в политику на оккупированных территориях; - не мог не знать о массовых убийствах евреев и других преступлениях. Это важный исторический урок: идеолог не менее опасен, чем исполнитель. Иногда даже опаснее, потому что исполнитель убивает конкретного человека, а идеолог создает язык, в котором убийство начинает казаться допустимым, полезным, логичным. Если палач разрушает тело, то идеолог сперва разрушает саму границу между человеком и «материалом истории».
6. Почему его идеи пережили самого РозенбергаФинал лекции особенно значим. Речь идет не просто о прошлом, а о долговечности некоторых политических схем. После поражения нацизма сама ставка на внутреннее дробление СССР, на использование националистического подполья, на противопоставление республик и центра — не исчезла. Это отрезвляющий момент. Исторические конструкции редко умирают вместе со своими авторами. Они переходят в новые эпохи, меняют форму, язык, упаковку. Сначала это может быть расовая теория, потом геополитический прагматизм, потом риторика «освобождения народов». Но глубинный механизм остается тем же: разделить, ослабить, подчинить. Здесь стоит быть особенно внимательными к идеализациям. Не всякая риторика о свободе действительно ведет к свободе. Иногда под ней скрывается просто новая архитектура контроля. История Розенберга — хороший пример того, как лозунги о «самосознании народов» могут использоваться не ради достоинства людей, а ради превращения их в расходный ресурс.
7. Главный смысл лекцииЕсли собрать все в одну мысль, то она, вероятно, такова: Именно поэтому его фигура важна не только для понимания Нюрнберга, но и для понимания того, как вообще работает политическое зло. Оно редко приходит как чистая ненависть. Чаще оно приходит как: - «научная теория», - «историческая необходимость», - «геополитический расчет», - «временная мера», - «освобождение от старого угнетения». Но если в основе лежит отказ видеть в другом человеке человека, итог почти всегда один.
ИтогВ данной лекции Розенберг предстает не как второстепенный кабинетный фанатик, а как важный конструктор нацистской политики на Востоке. Его ключевая идея — использовать национальные различия внутри СССР, прежде всего противопоставление украинцев и русских, для разрушения общего пространства и последующего колониального господства Германии. При этом его «гибкость» была не гуманностью, а инструментальностью. Он не спорил с насилием по существу — он спорил скорее о форме, методе и эффективности. На Нюрнберге он пытался дистанцироваться от практик массового уничтожения, но документы показали: он был частью единой преступной системы и разделял ее базовые цели. История Розенберга напоминает, что самые разрушительные политические проекты часто начинаются с интеллектуального соблазна объяснить сложную реальность через образ «неполноценного» врага. А затем этот образ начинает управлять судьбами миллионов. И, пожалуй, главный вопрос после такого разбора звучит так: в какой момент политическая интерпретация различий между людьми перестает быть анализом и превращается в оправдание вражды — и умеем ли мы распознать эту границу вовремя?