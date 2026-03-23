“О предательстве «элит»”. Е.Ю.Спицын, Д.Г.Новиков и Г.Фёдоров на канале Красная линия “Точка зрения
Эфир на канале Красная линия 17 марта 2026 г.
Ровно 35 лет назад, 17 марта 1991 года в СССР состоялся всенародный референдум о сохранении Союза ССР. У народа спросили: хочет ли он сохранить государство, в котором живёт, или не хочет. Разумеется, подавляющее большинство советских людей ответили утвердительно. Но кучка мерзавцев перечеркнула результаты референдума, и в том же году было объявлено о роспуске Советского Союза. О предательстве «элит» говорят эксперты «Точки зрения».
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная тема беседы — разрушение СССР как результат предательства части элит, совершённого вопреки воле большинства граждан. - Референдум 17 марта 1991 года представлен как ясное и демократическое выражение народной воли за сохранение Союза. - Участники подчёркивают: народ не “ошибся”, а был проигнорирован меньшинством, обладавшим ресурсами власти, информации, финансов и управления. - Горбачёв и Ельцин рассматриваются как ключевые фигуры, при которых стало возможным уничтожение Союза. - Предательство элит подаётся не как случайность, а как типичный исторический процесс деградации правящих слоёв. - Проводится параллель между 1991 годом, Февралём 1917-го, Смутным временем и современными мировыми процессами. - Высказывается мысль, что предатели чаще возникают внутри системы, а не вне её: это люди, близкие к рычагам власти и ресурсам. - Особое внимание уделяется идее, что в позднем СССР часть номенклатуры захотела перевести политическое влияние в личную собственность и капитал. - Критикуется культ индивидуального успеха, карьеризма и потребления как почва для предательства. - Отдельно обсуждается информационная и идеологическая обработка общества, в том числе через тему “сталинских репрессий” и антисоветский нарратив. - Утверждается, что референдумы и прямое волеизъявление народа современная власть избегает, поскольку боится реального мнения большинства. - В качестве альтернативы упоминается белорусский путь — сильное социальное государство, опора на суверенитет и жёсткая реакция на попытки дестабилизации. - Подчёркивается, что для выживания страны нужны: - очищение элит, - отказ от двойной лояльности, - служение государству, - социальная справедливость, - стратегическое планирование. - Прозвучала идея, что без смены социально-экономического курса добиться подлинного национального единства невозможно. - Финальный акцент: результаты референдума 1991 года, по мнению участников, сохраняют историческое и морально-политическое значение.
Подробный выводВ этой лекции предательство элит рассматривается не просто как моральный порок отдельных людей, а как структурная болезнь государства, возникающая там, где власть перестаёт быть служением и превращается в инструмент приватизации общего блага. Это важная мысль: соблазн предательства рождается не на пустом месте, а в той точке, где человек перестаёт мыслить категориями страны, истории и народа, а начинает мыслить категориями личного комфорта, собственности и безопасности.
1. Основная логика беседыСмысл обсуждения сводится к следующему: СССР распался не потому, что народ этого хотел, а потому, что элита получила возможность действовать против народа. Это очень существенное различие. Народ выразил волю — элита распорядилась институтами. И здесь проявляется старая историческая закономерность: формальная демократия сама по себе не спасает, если ключевые механизмы власти, информации и принуждения сосредоточены у тех, кто внутренне уже вышел из общего проекта. В каком-то смысле это напоминает устройство сложной системы в инженерии: если внешняя оболочка ещё цела, но управляющий контур уже перепрошит, система может продолжать выглядеть рабочей, пока не произойдёт критический сбой. Так и с СССР: общество ещё голосовало за сохранение, а часть руководящих механизмов уже была настроена на демонтаж.
2. Предательство как превращение служения в собственностьОдин из самых сильных мотивов беседы — мысль о том, что позднесоветская номенклатура захотела не просто управлять, а владеть. Это переход от логики ответственности к логике присвоения. Пока элита мыслит себя временным носителем функции, государство ещё живо. Когда же она начинает думать: - “как сделать государственную дачу своей”, - “как превратить влияние в капитал”, - “как встроиться в Запад на правах собственника”, тогда начинается внутренний распад. Здесь есть почти философская глубина: предательство начинается не в момент подписи под документом, а раньше — в момент, когда внутренний образ Родины заменяется образом личного успеха. Политическое предательство вырастает из антропологического сдвига.
3. Почему народ проигралВ беседе даётся вполне прагматичный ответ: народ проиграл не потому, что был слаб умом или пассивен, а потому, что не контролировал рычаги силы. Это трезвый, не романтический взгляд. История вообще редко решается одним только моральным превосходством. Можно быть правым и всё равно проиграть, если: - у противника финансы, - медиа, - административный аппарат, - связи, - механизмы давления. В этом смысле участники беседы защищают достоинство советского народа: несмотря на мощную антисоветскую кампанию, он на референдуме выбрал сохранение Союза. То есть народ проявил исторический инстинкт. Но инстинкт большинства оказался слабее технологии меньшинства.
4. Историческая универсальность проблемыИнтересно, что тема не замыкается только на России. Звучит важный тезис: деградация элит — не исключительно русское проклятие, а почти универсальный процесс. Приводятся примеры Европы, США, Ближнего Востока. Это делает разговор шире. Получается, что проблема не в “плохой национальной особенности”, а в общем механизме: - элита отделяется от народа, - начинает жить в символическом и материальном ином мире, - утрачивает чувство меры и реальности, - становится управляемой внешними центрами влияния или собственными иллюзиями. Такое уже было в истории империй, монархий, республик. Элита часто гибнет не от нехватки интеллекта, а от избытка самоуверенности и недостатка связи с реальностью.
5. Критика идеализации ЗападаЧерез всю беседу проходит мысль, что значительная часть позднесоветского и постсоветского правящего слоя была очарована идеализированным образом Запада. Не реальным Западом, со всеми его противоречиями, классовыми интересами и геополитической жёсткостью, а мифом о нём: - как о пространстве свободы, - богатства, - правильной жизни, - “нормальности”. Это очень человеческая ловушка. Люди часто предают не ради реальности, а ради собственной фантазии о реальности. Как в личных отношениях можно влюбиться не в человека, а в образ, так и элиты могут предать страну ради воображаемого “цивилизованного мира”, который вовсе не собирается принимать их как равных. И в этом смысле беседа не только политическая, но и психологическая: предательство питается идеализацией чужого и обесцениванием своего.
6. Идеология индивидуального успеха как школа предательстваОчень важный пласт разговора касается образования и культурной среды последних десятилетий. Участники связывают предательство не только с верхушкой, но и с тем, как воспитывается человек: - лидерство любой ценой, - успех любой ценой, - карьера любой ценой, - потребление как высшая цель. Это интересный и болезненный тезис. Потому что формально такие установки выглядят нейтрально или даже позитивно. Но если убрать из них идею служения, долга и общего блага, они действительно могут превращаться в школу социального дарвинизма. То есть человек учится не созидать, а обходить, использовать, обгонять, извлекать выгоду. Тогда предательство становится не исключением, а просто одной из техник “успеха”.
7. Сталин, репрессии и историческая памятьВ беседе тема сталинских репрессий подана как элемент долгой антисоветской кампании. Смысл аргумента в том, что образ СССР целенаправленно сводили к террору, отсекая: - индустриализацию, - культурную революцию, - победу в войне, - создание сверхдержавы. Здесь важно сохранить интеллектуальную аккуратность. Историческая реальность сложнее любой партийной формулы: были и достижения, и трагедии, и жестокость, и мобилизационный рывок. Но сама мысль о том, что историю можно использовать как инструмент перепрограммирования общества, — безусловно верна. Не обязательно лгать напрямую; достаточно сузить оптику до одного сюжета, и у людей меняется отношение ко всей эпохе. Историческая память — это не музей. Это политическая технология, нравственная среда и способ самоопределения народа.
8. Современность: единство требуют, но справедливость не обеспечиваютОдин из наиболее практичных выводов беседы: нельзя бесконечно призывать к национальному единству, не решая вопрос социальной справедливости. Это почти железный закон. Если общество видит: - бедность большинства, - рост богатства немногих, - закрытость власти, - отсутствие реального участия народа в управлении, то слова о сплочении начинают звучать как мобилизационная риторика без внутреннего содержания. Власть хочет единства, но единство — не приказ. Это результат доверия. А доверие возникает, когда люди чувствуют, что государство: - не только требует, - но и делится, - не только мобилизует, - но и защищает, - не только контролирует, - но и слышит.
9. Три сценария будущегоВ беседе прозвучали три модели развития России: 1. Реформы сверху, с опорой на народное большинство Мягкая модернизация в социально ориентированную сторону. 2. Закручивание гаек и дальнейшая деградация Путь к ослаблению и, возможно, новому распаду. 3. Глубокий кризис и приход новой силы, способной собрать страну Уже через резкий исторический перелом. Это не столько прогноз, сколько схема. Но она хорошо показывает нерв разговора: участники не верят, что инерция сама выведет систему к лучшему состоянию. Нужна либо воля к преобразованию, либо кризис станет учителем.
10. Главный смысл беседыЕсли свести всё к сути, то в этом видео звучит одна центральная мысль: страна погибает не в момент внешнего удара, а в момент внутреннего разрыва между элитой и народом. Внешний враг опасен, но он особенно силён тогда, когда внутри уже нет единого нравственного каркаса. Когда элита живёт в одной реальности, народ — в другой, а государство превращается в аппарат посредничества между интересами собственников и требованиями масс, тогда любая большая система становится хрупкой. Отсюда и практический вывод, который проходит через всю беседу: для устойчивости государства нужны не только армия, ресурсы и институты, но и нравственное качество правящего слоя. Без этого любая конституция, любой референдум и любой лозунг могут быть обойдены.
ИтогБеседа посвящена не только судьбе СССР, но и более широкому вопросу: как государство теряет себя изнутри. Участники убеждены, что распад Союза был не “естественным итогом”, а результатом целенаправленного демонтажа со стороны части элиты, уже отчуждённой от народа и заражённой логикой личного интереса. Можно соглашаться не со всеми оценками, можно спорить с акцентами, но сама постановка проблемы важна. Любое общество уязвимо там, где: - элита живёт отдельно от страны, - история превращается в инструмент манипуляции, - народ лишается реального участия, - успех становится выше долга, - справедливость приносится в жертву удобству. И, возможно, главный философский нерв этого разговора в том, что предательство — это не только политический акт. Это момент, когда человек или группа людей перестают считать общее своим. А если “общее” больше не воспринимается как ценность, можно ли вообще сохранить государство только законами и процедурами — или любая прочность начинается всё-таки с внутренней верности смыслу?