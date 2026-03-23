О невыученных уроках Сирии
Русский инженер правильно пишет, что ПВО Ирана сильно проредили. Но вместе с тем нельзя недооценивать возможности персов по самообороне. Просто хочу напомнить, что ИГИЛ безо всякого ПВО противостояли коалиции западных стран 5 лет. Над головами босоногих джихадистов 24/7 висели самолеты и беспилотники, но при этом огни умудрялись идти вперед и захватывать новые провинции.
Российский опыт тоже говорит, что упоротые джихадисты – это серьезный противник. Сирийцы с нашей поддержкой за 9 лет так и не смогли взять гору Кбана. Хотя по ней летело все от ФАБов до ТОСов. И это при том, что и у нас и у американцев были боеспособные прокси. Сирийцы и курды представляли из себя весьма боеспособные подразделения, которые даже при полном господстве в воздухе тяжело продвигались вперед.
У Ирана есть обширный перечень средств самообороны. Бомбят полицейские участки? Не беда. рассредоточим силовиков по 3 человека. Вместо полицейских участков будут сидеть в кафе и также контролировать улицу. Закончатся ракеты и “Шахиды” – он перейдут на тяжелые ФПВ дроны, которые будут не хуже жечь танкеры с нефтью.
Дееспособных прокси американцам еще только предстоит создать. НО это большие временные затраты и огромные финансовые ресурсы. Если персы упрутся, то года три боевых действий штатам обеспечены. И это при том, что американские бронемашины не имеют защиты от дронов и будут гореть не хуже украинских “Новаторов” под Константиновкой.
Одним словом, при безусловных успехах “Коалиции Эпштейна”, победа в этой войне еще даже не появилась на горизонте. Впрочем, если американцы с Израилем решили погрузить Ближний Восток в хаос – то у них все прекрасно получается. Одним ударом убрали конкурентов с рынка нефти и газа.
Александр Харченко
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Ослабление ПВО Ирана не означает его беспомощности. - Даже противник без полноценной ПВО может долго сопротивляться, если он мотивирован, рассредоточен и адаптивен. - Опыт ИГИЛ и сирийской войны показывает ограниченность одного только превосходства в воздухе. - Сложный противник не обязательно силен технологически — он может быть силен организационно и психологически. - Иран имеет ресурсы для асимметрической самообороны: рассредоточение сил, прокси, дроны, ракетные и полупартизанские методы. - Создание эффективных прокси извне — долгий, дорогой и ненадежный процесс. - Даже при тактических успехах коалиции стратегическая победа может быть очень далека. - Если целью является не победа, а дестабилизация региона и передел рынков, то хаос сам по себе может быть “результатом”.
Разбор статьиТекст строится вокруг очень важной, хотя и часто игнорируемой мысли: военное превосходство в технике не тождественно политической победе. Это один из самых невыученных уроков не только Сирии, но и Афганистана, Ирака, Ливии, да и, если смотреть шире, почти любой асимметричной войны.
1. Главная идея: ПВО — это важно, но не исчерпывающеАвтор начинает с признания: ПВО Ирана прорежено, и это серьезный фактор. Это трезвая отправная точка. Но дальше он возражает против упрощенной логики: если ПВО ослаблено, значит страна быстро падет. История войн показывает, что это совсем не обязательно так. Воздушное превосходство — это как высокий IQ в жизни: полезно, иногда решающе, но само по себе не гарантирует победы. Можно прекрасно видеть поле боя, поражать цели, разрушать инфраструктуру — и при этом не сломать волю к сопротивлению, не установить контроль над территорией, не создать работающее послевоенное устройство.
2. Пример ИГИЛ: неудобная, но важная аналогияАвтор напоминает, что ИГИЛ долго воевало под постоянным давлением авиации коалиции. Это сильный аргумент, хотя его нужно использовать аккуратно. Здесь важно не романтизировать и не преувеличивать ИГИЛ, а понять механизм: - у них была децентрализация; - была идеологическая мотивация; - они умели маскироваться в гражданской среде; - быстро адаптировали тактику; - не были зависимы от классической военной инфраструктуры. То есть современная авиация прекрасно уничтожает склады, штабы, колонны, радары, аэродромы — но хуже работает против сетевых, рассредоточенных, полупартизанских структур, особенно если у них есть фанатизм, социальная база и терпимость к потерям. Это напоминает нейросеть, которую “обрезали” по части крупных узлов, но она продолжает работать через резервные связи. Система деградирует, но не исчезает. Иран как государство, конечно, несопоставим с ИГИЛ по природе, но как модель устойчивости через распределение функций аналогия вполне уместна.
3. Сирийский опыт: территория не берется только бомбамиОчень показателен пример с горой Кбана, которую сирийцы с поддержкой России долго не могли взять, несмотря на тяжелые удары. Это важное напоминание о том, что: - рельеф, - укрепленность, - мотивация обороняющихся, - качество пехоты, - способность закрепляться, часто значат не меньше, чем тоннаж сброшенных боеприпасов. Война вообще часто разоблачает технократическую иллюзию, будто любую проблему можно “добомбить”. Нельзя. Бомба разрушает материю, но не обязательно разрушает организацию, а тем более решимость. Иногда даже наоборот — усиливает ожесточение. Здесь есть почти философский момент: современный человек склонен верить, что сложность можно победить мощностью. Но в реальности гибкость нередко сильнее силы. Как в биологии: крупное животное может быть грозным, но бактерия выживает лучше за счет приспособляемости.
4. Иран как вероятный противник: не только армия, но и экосистема сопротивленияАвтор справедливо указывает, что Иран — это не просто набор военных объектов. Это система, которая может перейти в разные режимы функционирования. Если разрушить полицейские участки, можно: - рассредоточить персонал, - замаскировать управление, - перевести контроль на низовой уровень, - использовать гражданскую среду как укрытие и инфраструктуру. Это логика не “регулярной войны” в чистом виде, а гибридной устойчивости. Иран в этом смысле ближе к организму, чем к механизму. Механизм ломается при выводе из строя ключевых деталей. Организм же может компенсировать, перераспределять функции, рубцеваться, даже мутировать под ударом. Особенно важен тезис о переходе на дешевые и массовые средства поражения — тяжелые FPV, дроны, импровизированные асимметричные атаки. Это уже общий закон XXI века: дорогие платформы становятся уязвимыми для дешевых, массовых, быстро воспроизводимых решений. Танк, бронемашина, корабль, нефтяной объект — все это символы индустриальной мощи. FPV-дрон — символ постиндустриальной уязвимости. В этом почти есть историческая ирония: гигантские системы начинают зависеть от защиты от устройств, которые собираются почти кустарно.
5. Прокси нельзя “вырастить по заказу” быстроЕще одна сильная мысль текста: боеспособных прокси быстро не создашь. Это правда. Внешние силы часто думают о прокси как о техническом инструменте: выделить деньги, обучить, вооружить — и получить управляемую силу. Но в реальности прокси — это социальный продукт: - у них должны быть собственные мотивации; - локальная легитимность; - внутренняя дисциплина; - приемлемые лидеры; - совпадение интересов хотя бы на время. Сирийский, афганский, иракский опыт показывает: бумажные структуры можно накачать ресурсами, но это не гарантирует их устойчивости в бою. Иногда они существуют, пока существует внешний поток денег, разведки и авиационной поддержки. Это как пытаться искусственно ускорить созревание дерева: можно поливать, удобрять, подпирать, но корневая система за неделю не возникает.
6. Где текст силен, а где уязвимТекст силен в одном: он критикует иллюзию быстрой победы. И в этом он очень убедителен. Он также верно подчеркивает, что: - уничтожение ПВО не равно уничтожению сопротивления; - воздушное господство не равно политическому контролю; - разрушение инфраструктуры не равно капитуляции общества. Но есть и уязвимости.
Уязвимость 1: аналогии не равны идентичностиИГИЛ, сирийские джихадисты и Иран — это очень разные субъекты. У них различаются: - структура управления, - социальная база, - международное положение, - масштаб территории, - характер войны. Поэтому аналогия полезна как предупреждение против самоуверенности, но не как прямой прогноз.
Уязвимость 2: недооценка внутренних ограничений ИранаДа, Иран способен к сопротивлению. Но это не значит, что его устойчивость бесконечна. Есть факторы: - экономическое истощение, - внутренние противоречия, - износ инфраструктуры, - санкционное давление, - возможная эрозия лояльности. Любая система имеет предел адаптации. Вопрос не в том, может ли она сопротивляться, а какой ценой и как долго.
Уязвимость 3: эмоционально окрашенные формулировкиФразы вроде «Коалиция Эпштейна» скорее маркируют идеологическую позицию автора, чем усиливают аналитическую точность. Они создают публицистическую энергию, но снижают нейтральность. Если цель — убедить думающего читателя, то более сильным был бы холодный язык без ярлыков.
7. Глубинный смысл: урок Сирии — это урок о природе войныЕсли смотреть шире, статья не только о Сирии или Иране. Она о том, что война — это не соревнование железа, а столкновение адаптивных воль. У современной технократической цивилизации есть соблазн считать, что реальность можно полностью просчитать: спутники увидят, ИИ классифицирует, авиация уничтожит, экономика дожмет. Но на практике человек, группа, община, идеология, страх, месть, вера, унижение — все это не менее реальные силы, чем ракеты и дроны. В этом смысле Сирия стала лабораторией: она показала, что: - разрушение государства не равно созданию нового порядка; - ликвидация врага не всегда ликвидирует конфликт; - хаос может быть не побочным эффектом, а рабочей средой геополитики. И тут автор подводит к самой жесткой мысли: может быть, цель некоторых игроков — не мир и даже не классическая победа, а управляемая нестабильность. Это уже не фантазия, а один из реальных шаблонов международной политики. Ослабленный, раздробленный, зависимый регион иногда удобнее, чем сильный и суверенный, особенно если речь идет о маршрутах энергии, рынках и военном присутствии.
Подробный выводСтатья Александра Харченко ценна прежде всего как антидот против военного упрощения. Ее главный урок состоит в том, что даже сильно ослабленный противник, лишенный части ПВО и инфраструктуры, может оставаться опасным и устойчивым, если у него есть: - мотивация, - организационная гибкость, - способность к рассредоточению, - дешевые асимметричные средства войны, - время на адаптацию. Сирийский опыт действительно показывает: превосходство в воздухе — это важнейшее условие, но недостаточное основание для победы. Можно разрушить много целей и все равно увязнуть в затяжном конфликте, где каждый следующий шаг требует больше ресурсов, чем предыдущий, а политический результат становится все менее определенным. В этом и состоит один из самых неприятных уроков современной войны: дешево начать легко, дешево закончить — почти невозможно. Особенно если противник перестает играть по правилам классической армии и переходит в режим сетевого, распределенного, полупартизанского сопротивления. Однако для полноты картины важно не впадать и в обратную крайность. Из того, что Иран может долго сопротивляться, не следует, что он гарантированно выдержит многолетнюю кампанию без критических потерь. Устойчивость — не бессмертие. Асимметрия дает шанс затянуть конфликт, повысить цену вмешательства, но не отменяет истощение, внутренние трещины и стратегическое давление. Поэтому наиболее зрелый вывод здесь такой: Если цель — именно военная победа и стабилизация, задача выглядит крайне тяжелой. Если цель — долговременное ослабление региона, разрушение конкурентов и создание управляемого хаоса, тогда многие “неудачи” могут оказаться частью логики процесса, а не его сбоем. И здесь возникает уже не только военный, но и нравственный вопрос: что считать победой — уничтожение противника, контроль над территорией, передел рынка или способность не потерять человеческий облик в борьбе за интересы? А если истина о войне всегда зависит от того, кто платит цену, то чья правда ближе к реальности — того, кто считает удары успешными, или того, кто потом живет среди руин?