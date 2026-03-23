О невыученных уроках Сирии

Русский инженер правильно пишет, что ПВО Ирана сильно проредили. Но вместе с тем нельзя недооценивать возможности персов по самообороне. Просто хочу напомнить, что ИГИЛ безо всякого ПВО противостояли коалиции западных стран 5 лет. Над головами босоногих джихадистов 24/7 висели самолеты и беспилотники, но при этом огни умудрялись идти вперед и захватывать новые провинции.

Российский опыт тоже говорит, что упоротые джихадисты – это серьезный противник. Сирийцы с нашей поддержкой за 9 лет так и не смогли взять гору Кбана. Хотя по ней летело все от ФАБов до ТОСов. И это при том, что и у нас и у американцев были боеспособные прокси. Сирийцы и курды представляли из себя весьма боеспособные подразделения, которые даже при полном господстве в воздухе тяжело продвигались вперед.

У Ирана есть обширный перечень средств самообороны. Бомбят полицейские участки? Не беда. рассредоточим силовиков по 3 человека. Вместо полицейских участков будут сидеть в кафе и также контролировать улицу. Закончатся ракеты и “Шахиды” – он перейдут на тяжелые ФПВ дроны, которые будут не хуже жечь танкеры с нефтью.

Дееспособных прокси американцам еще только предстоит создать. НО это большие временные затраты и огромные финансовые ресурсы. Если персы упрутся, то года три боевых действий штатам обеспечены. И это при том, что американские бронемашины не имеют защиты от дронов и будут гореть не хуже украинских “Новаторов” под Константиновкой.

Одним словом, при безусловных успехах “Коалиции Эпштейна”, победа в этой войне еще даже не появилась на горизонте. Впрочем, если американцы с Израилем решили погрузить Ближний Восток в хаос – то у них все прекрасно получается. Одним ударом убрали конкурентов с рынка нефти и газа.

Александр Харченко