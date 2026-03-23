Источник мировой власти. Богиня Иштар

Переслано от: Новая реальность

Автор: Лютик Едкий
Что олицетворяет образ богини Иштар. Расшифровка симолов веры. Где находится управление миром.
Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В этом видео образ Иштар / Астарты подаётся как многоликий архетип: богиня любви, сексуальности, плодородия, но одновременно — войны, жестокости и разрушения. - Утверждается связь Иштар с разными культурами: Египет — Астарта, Греция — Афродита, иудейская традиция — Ашторет. - Лекция связывает культ Иштар и Ваала с эротическими обрядами, оргиями и жертвоприношениями. - Даётся краткий историко-географический фон: Месопотамия, Вавилон, Шумер, Ассирия, Аккад. - Особое внимание уделяется воротам Иштар в Вавилоне как символу её культа и величия. - Образ Иштар трактуется как противоречивый: ясное небо и тьма, любовь и гибель, притяжение и порабощение. - Через мифологию, в частности сюжет о Гильгамеше и Тамузе, показывается разрушительная сила её любви. - Далее беседа переходит к образу вавилонской блудницы из Откровения Иоанна Богослова. - Этот библейский символ интерпретируется как образ развращающей мировой силы, влияющей на народы и царства. - В видео предлагается нестандартное прочтение картины Вермеера “Аллегория католической веры”: автор видит в ней не христианскую веру, а скрытые намёки на оккультизм, блудницу и антихристианские символы. - Затем проводится линия от Ватикана к теме лунного культа, шишки-эпифиза, эзотерических и масонских символов. - В финале центр образа “вавилонской блудницы” переносится с Ватикана на Лондон и Британскую империю. - Лондон-Сити описывается как финансовый, политический и идеологический центр мирового влияния, связанный с масонством, капитализмом и глобальным управлением. - Заключительный тезис видео: в новейшую эпоху именно Английская империя якобы стала главным выражением той силы, которую прежде воплощал Вавилон или Ватикан.

Подробный вывод

В данной лекции соединены сразу несколько пластов: древняя мифология, библейская символика, искусствоведческая интерпретация, религиозная полемика и конспирологическая историческая схема. Это важно понимать, потому что здесь не просто рассказывают о богине Иштар как об историческом персонаже месопотамского пантеона — здесь из неё делают сквозной символ цивилизационного соблазна.

1. Главная идея видео

Если выделить ядро мысли, оно примерно таково:
существует некая повторяющаяся в истории сила, связанная с властью, похотью, магнетизмом, роскошью, насилием и духовным разложением;
в древности она проявлялась в культе Иштар, в библейском языке — в образе вавилонской блудницы, а в более поздние эпохи — в Ватикане и затем в Британской империи.
Это очень характерный способ мышления: не исторический в строгом академическом смысле, а символический. Он похож на то, как в психологии архетипов один и тот же внутренний сюжет проявляется в разных декорациях. Меняются эпохи, имена, одежды, империи — но автор видит за всем этим одну и ту же сущность.

2. Образ Иштар как архетип двойственности

Самый сильный и в каком-то смысле самый жизненный слой видео — это показ двойственной природы Иштар. Любовь и война, плодородие и разрушение, небо и ночь, страсть и смерть. Здесь есть глубокая интуиция. Многие древние божества действительно не были “морально удобными”. Они не делились на добрых и злых так, как это привычно позднему религиозному сознанию. Они выражали саму жизнь — а жизнь не только ласкает, но и пожирает. В этом смысле Иштар напоминает не просто “богиню любви”, а силу, которая притягивает настолько, что лишает свободы. Это перекликается и с психологией: человек часто влюбляется не в реальность, а в интенсивность переживания. А интенсивность легко перепутать с истиной. Там, где кажется “вот оно, живое, настоящее, мощное”, может скрываться зависимость, саморазрушение и потеря воли. Поэтому образ Иштар здесь можно читать не только как религиозный сюжет, но и как метафору любой силы, которая обещает полноту жизни, но забирает внутренний центр.

3. История и миф в видео смешиваются

С практической точки зрения важно заметить: лекция не отделяет строго: - исторические факты, - мифологические сюжеты, - богословские толкования, - личные интерпретации автора, - конспирологические гипотезы. Это делает повествование эмоционально цельным, но методологически уязвимым. Например: - сведения о Месопотамии, Вавилоне и воротах Иштар имеют историческую основу; - упоминание эпоса о Гильгамеше тоже уместно; - а вот дальнейшие переходы от древнего культа к Апокалипсису, затем к Вермееру, Ватикану, масонству, Лондону и “мировому управлению” — это уже не линейная доказательная история, а цепь ассоциаций. И здесь полезно сохранять трезвость. Аналогия может быть красивой, но красота аналогии ещё не равна доказательству. Это как в нейросети: модель умеет находить паттерны даже там, где их нет. Человеческое мышление делает то же самое — особенно когда хочет собрать мир в одну великую схему.

4. Линия “Иштар — блудница — империя”

Автор видео выстраивает символическую эволюцию: - Иштар — культ чувственности, власти и кровавой силы; - вавилонская блудница — библейский образ цивилизационной развращающей мощи; - Ватикан — религиозный институт, который якобы унаследовал эту силу под христианской оболочкой; - Лондон / Британская империя — новое выражение того же принципа уже в финансово-политической форме. Это интересный поворот: зло здесь понимается не только как грубое насилие, но как соблазняющая система. Не просто меч, а роскошь, престиж, торговля, идеология, влияние, символы, культура. То есть не сила, которая ломает дверь, а сила, которой человек сам открывает. Такое понимание, кстати, довольно современно. Сегодня власть часто действует не через прямой запрет, а через: - желания, - стандарты красоты, - массовую культуру, - денежные потоки, - производство согласия. В этом смысле видео пытается говорить о том, что главная форма господства — это не страх, а соблазн. И это уже мысль не только религиозная, но и социологическая.

5. Интерпретация искусства как способ разоблачения

Большой фрагмент посвящён чтению картины Вермеера. Автор вглядывается в детали, как следователь в улики: - цвет одежды, - жемчуг, - поза, - отсутствие кольца, - отражение в шаре, - яблоко, - змея, - форма креста, - шахматный пол. Такой способ анализа напоминает одновременно: - средневековую экзегезу, где каждая деталь значима, - психоанализ, где случайного почти нет, - и конспирологию, где каждое несоответствие считается шифром. Здесь есть и сила, и слабость. Сила — в внимании к символу. Современный человек часто разучился видеть, что культура говорит нам не только словами, но и образами. Символы действительно формируют сознание. Слабость — в произвольности. Если заранее решено, что перед нами “скрытое признание в сатанизме”, то любая деталь начнёт работать на этот вывод. Это уже не исследование, а подтверждение заранее принятой идеи.

6. От религии к геополитике

Во второй половине видео сакральная тема перетекает в геополитику: - Лондон-Сити, - масонство, - капитализм, - ФРС, - мировые элиты, - культурное управление. Это очень показательный переход. Он отражает старую человеческую потребность: свести сложную историю к единому субъекту воли. Когда мир слишком запутан, сознание ищет центр, откуда “всё управляется”. Это психологически понятно: хаос страшен, а заговор — при всей мрачности — даёт картину порядка. Но реальность обычно сложнее. История редко движется по воле одного центра. Чаще это сеть конкурирующих интересов, случайностей, структур, экономик, идеологий и человеческих страстей. Да, империи влияют. Да, финансовые центры формируют мир. Да, элиты существуют. Но между признанием этого факта и утверждением о единой скрытой метафизической координации — большая дистанция.

7. Что в видео ценно, даже если не принимать все выводы

Если отложить в сторону спорные утверждения, в лекции есть несколько действительно содержательных интуиций: - цивилизации могут поклоняться не Богу, а желанию; - власть часто соединяет эротику, роскошь и насилие; - религиозные символы могут использоваться как прикрытие нерелигиозных целей; - культура и искусство участвуют в формировании мировоззрения; - история соблазна не менее важна, чем история войн. То есть за резкими формулировками скрывается вполне серьёзный вопрос: что именно правит миром — истина, сила, деньги, миф или человеческая тяга к самообману?

8. Общий смысл

В итоге беседа посвящена не столько одной богине, сколько механике соблазна в истории. Иштар здесь становится именем той силы, которая: - обещает полноту, - очаровывает, - подчиняет, - истощает, - а затем надевает новую маску и возвращается. Это почти как культурный вирус или меметическая структура: меняет носителей, но сохраняет ядро. В древности это храмовый культ, в религиозной полемике — блудница, в политической критике — империя, в современности — глобальная система желаний и управления вниманием. Если смотреть глубже, видео говорит и о человеке. Потому что никакая “вавилонская блудница” не была бы сильна, если бы внутри самого человека не было тяги: - к опьянению, - к красивой иллюзии, - к власти без ответственности, - к наслаждению без меры, - к символу вместо сути. И здесь мысль становится уже не исторической, а экзистенциальной: самая опасная империя начинается там, где человек внутренне готов быть соблазнённым.

Итог

В этом видео предлагается масштабная символическая схема, в которой Иштар, вавилонская блудница, Ватикан и Британская империя рассматриваются как разные проявления одной и той же силы — силы соблазна, господства, развращения и скрытого управления. Исторические факты в лекции перемешаны с мифологией, религиозной интерпретацией и конспирологическими выводами, поэтому воспринимать материал лучше критически и многослойно: видеть в нём не столько строгую науку, сколько мировоззренческую модель. Практический вывод здесь может быть таким: важно уметь различать, где перед нами реальность, а где — завораживающий образ; где символ помогает понять мир, а где начинает подменять собой доказательство. Потому что человек чаще попадает в плен не грубой лжи, а красиво организованной полуистины. И, возможно, главный вопрос после такой лекции не в том, где именно находится “вавилонская блудница”, а в том: почему человека так неизменно притягивают те силы, которые одновременно обещают жизнь и несут разрушение?
Редактор: fivorg
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fXxi5LrDP-s
