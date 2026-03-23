Искусственный интеллект на грани нервного срыва
Далекое фантастическое будущее не представлялось без искусственных людей, заменяющих живых людей на опасных и тяжелых работах, теперь когда это будущее становится настоящим, становится сильнее и наш страх перед неизведанным, перед бездушными, сильными и умными роботами, в электронных мозгах которых ежесекундно происходят непостижимые миллиарды логических операций, потому что мы не знаем, что от них ждать и так ли далёк тот день, когда искусственный разум станет нашим конкурентом на этой планете. Мы надеемся, что ваши страхи и сомнения развеет (или подтвердит) доктор физико-математических наук, профессор РАН, эксперт в вопросах искусственного интеллекта Константин Воронцов.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Искусственный интеллект в строгом смысле — не интеллект, а его имитация. - Исторически менялись названия: распознавание образов → машинное обучение → data mining → искусственный интеллект, но суть направления во многом сохранялась. - Хайп вокруг ИИ резко усилился примерно после 2016 года, когда темой заинтересовались государства, крупные институты и чиновники. - Причины бума: - удешевление вычислений; - рост объёмов данных и доступности их сбора; - готовность алгоритмов, разработанных ранее; - общественная и институциональная готовность к внедрению. - Ранний этап ИИ — экспертные системы: человек формализует знания в виде правил и закладывает их в программу. - Следующий этап — машинное обучение: компьютер не получает готовые правила напрямую, а выводит их из примеров. - Основа машинного обучения: - есть объекты реального мира; - есть их признаковое описание; - есть правильные ответы для части объектов; - по этим данным строится модель, которая должна предсказывать ответы для новых случаев. - Ключевая идея машинного обучения объясняется как проведение функции через точки, но в многомерном пространстве признаков. - Нейросети — лишь один из классов моделей, а не магическое явление. - Долгое время среди специалистов считалось, что разные модели при хороших данных дают сопоставимые результаты. - Перелом в пользу глубоких нейросетей произошёл в 2010–2012 годах, когда появились важные практические успехи. - Важнейший фактор успеха любой системы — качество обучающей выборки, а не только тип модели. - Машинное обучение всегда работает с вероятностями и ошибками: идеально безошибочных моделей не бывает. - Особенно полезны гибридные системы, где алгоритм помогает человеку, а не полностью вытесняет его. - В чувствительных сферах, например в медицине, желательно, чтобы система объясняла, почему предлагает то или иное решение. - Во всей цепочке создания ИИ везде присутствует человек: - человек собирает данные; - человек задаёт правильные ответы; - человек проектирует модель; - человек пишет алгоритмы; - человек отвечает за безопасность и применение. - Поэтому ИИ корректнее понимать как инженерную систему автоматизации принятия решений, а не как самостоятельный разум. - Для постановки задачи машинного обучения нужны три вещи: - что дано; - что нужно найти; - по какому критерию оценивать качество. - Обучение нейросети — это, по сути, задача оптимизации в пространстве с огромным числом параметров. - Главный современный прорыв связан не с «рождением разума», а с тем, что учёные научились эффективно оптимизировать очень сложные модели.
Подробный выводВ этом видео проводится очень важное — и сегодня редкое — отрезвляющее различение между мифом об ИИ и его инженерной реальностью. Это, пожалуй, центральная мысль беседы. Мы часто имеем дело не с самим явлением, а с его идеализированным образом. В отношениях люди влюбляются не в человека, а в свой образ человека; в истории — не в факты, а в удобный миф; в технологии — не в алгоритмы, а в фантазию о «цифровом разуме». Здесь происходит то же самое: общество наделило термин «искусственный интеллект» почти мистическим содержанием, хотя по существу речь идёт о сложных, но вполне земных методах статистического вывода и автоматизации решений. Лектор последовательно снимает с темы ореол магии. И это не попытка обесценить достижения, а наоборот — вернуть им точность. Ведь когда мы называем молоток «богом удара», мы не делаем молоток сильнее, а только хуже понимаем, как им пользоваться. Так и здесь: нейросети впечатляют, иногда превосходят человека в узких задачах, но это не означает наличия у них сознания, понимания, намерения или внутреннего мира. Они не «мыслят» в человеческом смысле; они оптимизируют параметры по данным. Очень существенен и исторический ракурс. Из него видно, что нынешний бум не возник на пустом месте. Технологии, методы, идеи копились десятилетиями. Научная почва давно была подготовлена, но общество, бизнес и государственные структуры дозревали медленнее. Это напоминает не внезапную революцию, а долгое созревание системы, когда сначала формируются инструменты, потом инфраструктура, а уже затем — массовое признание. В науке так бывает часто: открытие может случиться раньше, чем мир окажется готов его использовать. Особенно ценна мысль о том, что данные важнее магии модели. Это перекликается и с наукой, и с психологией. Человек тоже учится не в пустоте: его мышление определяется тем, какой опыт он получил, в каком контексте рос, какие примеры видел. Алгоритм в этом смысле — очень грубое зеркало человеческого обучения: если на вход подать плохой опыт, искажение, предвзятость, хаос, то на выходе получится не мудрость, а лишь более быстрое воспроизведение ошибок. И потому разговор об ИИ — это всегда и разговор о качестве человеческой реальности, из которой он питается. Отдельно важно, что лектор подчёркивает: безошибочных моделей не бывает. Это, на мой взгляд, одна из самых зрелых идей в беседе. Мы живём в культуре, которая любит обещания абсолютного контроля: точного прогноза, точного диагноза, точного решения. Но любая модель — это упрощение мира. В этом смысле ИИ не отличается от карты местности: карта может быть полезной, но она никогда не равна самой территории. И проблема начинается тогда, когда карту принимают за реальность. Это уже почти философия познания: модель необходима, но опасна, если её абсолютизировать. Очень здраво звучит и идея гибридных систем. Это, вероятно, один из самых практичных выводов всей лекции. Не «человек против машины», а человек вместе с машиной. Там, где цена ошибки высока — медицина, право, безопасность, образование, — алгоритм должен быть не судьёй, а помощником. Человек при этом не исчезает, а меняет роль: из исполнителя становится интерпретатором, контролёром, носителем ответственности. Это более зрелая модель технологического будущего, чем наивная мечта о полной замене человека. Интересно и то, как объясняется обучение нейросетей через оптимизацию в пространстве параметров. За внешней загадочностью скрывается довольно понятная идея: есть критерий качества, и система подбирает параметры так, чтобы минимизировать ошибку. То есть современный прорыв связан не столько с рождением «машинного разума», сколько с тем, что человечество научилось очень хорошо искать решение в чрезвычайно сложных пространствах. Здесь ИИ оказывается ближе к математике, чем к фантастике. Если посмотреть глубже, беседа касается не только технологии, но и вопроса о природе интеллекта. Лектор как бы говорит: мы слишком легко называем интеллектом то, что напоминает его внешние проявления. Но имитация формы ещё не означает наличия сущности. Птица и самолёт оба летают, но летают принципиально разным образом. Точно так же человек и нейросеть могут выдавать сходный результат, но это не значит, что между ними нет фундаментальной разницы. И здесь возникает тонкая философская граница между функцией и переживанием, между результатом и пониманием.
Практический смысл лекцииИз этой беседы можно извлечь несколько очень прикладных выводов: 1. Не поддаваться языковой магии. Если нечто назвали «искусственным интеллектом», это ещё не делает его разумным существом. 2. Оценивать систему по задаче, данным и критерию качества. Без ясного «дано — найти — критерий» начинается не инженерия, а манипуляция. 3. Понимать границы применимости. Любая модель хороша только в определённом контексте, а вне его может быть опасна. 4. Требовать объяснимости там, где решения влияют на судьбы людей. Особенно в медицине, финансах, праве, государственном управлении. 5. Сохранять человеческую ответственность. Алгоритм может советовать, но моральная и социальная ответственность не должна растворяться в машине. 6. Помнить, что качество ИИ начинается с качества человеческой работы. Плохие данные, плохая постановка задачи и плохой контроль не исправляются красивым названием технологии.
ИтогБеседа посвящена демистификации искусственного интеллекта. Её главный нерв — вернуть разговор об ИИ из области мифологии в область инженерии, науки и ответственности. Это не отрицание значимости технологий, а призыв видеть их трезво: как мощные, полезные, местами прорывные, но всё же созданные человеком инструменты. В каком-то смысле это даже гуманистическая позиция: не приписывать машине того, что пока остаётся человеческим, и не снимать с человека ответственности за то, что он создаёт. ИИ здесь предстаёт не как новый субъект истории, а как зеркало нашей способности формализовать, измерять, оптимизировать и — вместе с тем — ошибаться. И, пожалуй, главный философский след этой лекции таков: если машина всё лучше имитирует интеллект, то что именно мы называем интеллектом — правильный результат, способность к пониманию или наличие внутреннего опыта?