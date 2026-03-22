Теракт в Крокусе и информационные пособники террористов
На канале День ТВ через три дня после теракта в Крокусе об информационной и политической составляющей каждого теракта, направленного на массовое убийство людей.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео теракт рассматривается прежде всего как информационное событие, а не только как акт физического насилия. - Автор утверждает, что массовый теракт имеет двойную структуру: 1. непосредственное убийство людей; 2. последующий информационный удар по обществу. - По мысли лектора, без второй части — общественного шока, паники, слухов, эмоциональных всплесков, хаотических интерпретаций — теракт теряет значительную часть своего эффекта для организаторов. - Социальные сети после трагедии стали пространством информационного цунами: версии, догадки, репосты, эмоции, взаимные опровержения. - Блогеры, лидеры мнений и обычные пользователи, по оценке автора, часто действуют из желания не молчать на резонансную тему, набрать внимание, показать свою позицию. - В результате они, даже неосознанно, могут становиться информационными пособниками террористов, помогая распространять нужные террористам смыслы, страх и хаос. - Автор считает, что в условиях цифрового общества это первый подобный крупный теракт в России, когда эффект социальных сетей проявился в полной мере. - Отмечается, что федеральные телеканалы, вопреки частой критике, в этот раз, по мнению выступающего, сработали эффективно: - быстро давали официальную информацию; - предлагали понятную рамку интерпретации событий; - частично нейтрализовали разрушительный эффект слухов. - При этом автор полагает, что даже при относительной стабилизации ситуации в общественное сознание могли быть заложены «ментальные мины» — идеи и установки, последствия которых могут проявиться позже. - В качестве меры предлагается временный режим информационного молчания: - на сутки или двое после теракта; - публикация только официальной информации; - ограничение самодеятельных комментариев, версий и вбросов. - Автор считает, что такое ограничение — меньшее зло, чем риск дальнейшей эскалации насилия, паники и общественных конфликтов.
Подробный выводВ данной лекции поднимается очень важная и болезненная тема: терроризм в цифровую эпоху действует не только через оружие, но и через внимание. Это, пожалуй, главный смысл выступления. Сам взрыв, стрельба, гибель людей — это страшная материальная реальность. Но в логике террористов физическое событие часто оказывается лишь спусковым механизмом. Настоящая цель — запустить вторичную цепную реакцию в сознании общества: страх, ненависть, подозрение, взаимное озлобление, разрушение доверия. Здесь мысль автора выглядит достаточно сильной и в каком-то смысле междисциплинарной. Если провести аналогию с психологией, теракт — это не только травма как событие, но и борьба за интерпретацию травмы. Кто первым назовет виноватого, кто задаст эмоциональную рамку, кто превратит боль в ярость, а ярость — в социальное действие, тот и получит стратегическое преимущество. В этом смысле информационное пространство после трагедии становится чем-то вроде поля битвы за коллективную психику. Автор особенно акцентирует, что в цифровом обществе эта проблема радикально усиливается. Раньше информация тоже расходилась — через слухи, разговоры, сарафанное радио. Но теперь каждый человек с телефоном становится маленьким медиаузлом. С одной стороны, это расширяет свободу. С другой — свобода без дисциплины легко превращается в хаос. И тут возникает неприятная, но важная мысль: не всякое самовыражение невинно, особенно в момент общественного шока. Иногда человек уверен, что просто делится мнением, а фактически становится передатчиком чужой манипуляции. Это напоминает принцип работы вируса — биологического или информационного. Вирус не обязан убеждать каждого разумно; ему достаточно использовать механизмы распространения. Так же и террористическая информационная волна не требует, чтобы люди сознательно поддерживали террор. Достаточно, чтобы они: - спешили комментировать; - распространяли неподтвержденное; - усиливали эмоциональный накал; - подменяли знание догадками; - делали из трагедии арену личного самовыражения. В этом есть горький парадокс современной культуры: человек думает, что утверждает свою субъектность, а на деле может работать как элемент чужого сценария. Это похоже на то, как алгоритмы социальных сетей монетизируют эмоции: нам кажется, что мы свободно реагируем, но сама архитектура среды поощряет самое быстрое, резкое, конфликтное и заразительное. Террористам в таком мире уже не всегда нужно создавать всю пропаганду самим — общество частично делает это за них, потому что устроено как машина ускоренного распространения аффекта. При этом в позиции автора есть и спорный момент. Его предложение о режиме информационного молчания логично с точки зрения безопасности, но вызывает серьезный вопрос о границах допустимого ограничения свободы слова. Здесь нет простой истины. С одной стороны, государство действительно обязано защищать общество не только от физической атаки, но и от информационной дестабилизации. С другой — любой механизм экстренного ограничения информации потенциально может быть использован шире заявленной цели. И потому практическая ценность такой идеи зависит не только от намерения, но и от: - четкости критериев введения режима; - ограниченности по времени; - прозрачности процедур; - подотчетности властей; - доверия общества к официальным источникам. Если доверия нет, то запрет не убирает хаос, а просто выталкивает его в серую зону — в анонимные каналы, слухи, зарубежные площадки. То есть проблема не решается одной только блокировкой. Нужна не просто тишина, а качественная, быстрая, достоверная и регулярно обновляемая официальная коммуникация. И здесь автор прав: если государство не заполнит информационный вакуум, его мгновенно заполнят домыслы. Еще одна глубокая линия этой беседы — критика самоидеализации говорящего субъекта. Многие участники информационного потока убеждены, что они «ищут правду», «не молчат», «проявляют гражданскую позицию». Но между поиском правды и эмоциональной демонстрацией себя есть большая разница. Это старая философская проблема: человек нередко любит не истину, а собственный образ ищущего истину. В трагические моменты это особенно опасно. Мы привязываемся не к реальности, а к роли — разоблачителя, моралиста, патриота, скептика, пророка. И тогда реальные жертвы как будто отходят на второй план, а вперед выходит спектакль интерпретаций. Практический вывод из видео можно сформулировать так:
Что автор считает необходимым- признать информационную фазу теракта частью самого теракта; - перестать относиться к хаотическому сетевому обсуждению как к безобидной реакции; - выработать государственные механизмы сдерживания информационной паники; - ограничивать самопроизвольный поток сообщений в первые часы и сутки после трагедии; - усиливать роль официальных и проверяемых каналов информации.
Что следует добавить для баланса- одних запретов недостаточно без общественного доверия; - важна медиаграмотность населения, а не только цензура; - блогеры и пользователи должны осознавать свою ответственность; - официальная информация должна быть не только разрешенной, но и действительно оперативной, ясной и правдивой; - борьба с терроризмом в цифровую эпоху — это еще и борьба за зрелость общественного сознания. Если посмотреть шире, беседа посвящена не только конкретному теракту, но и фундаментальному вопросу современности: может ли общество быть информационно свободным и одновременно психологически устойчивым? Свобода без внутренней дисциплины рискует стать добычей манипулятора. Но и безопасность без свободы может превратиться в инструмент подавления. Значит, подлинная задача — не выбрать одну крайность, а найти хрупкий, но необходимый баланс между открытостью и ответственностью. И, возможно, самый трудный вопрос здесь такой: когда человек говорит, что он просто выражает свою правду, как отличить живую свободу мысли от невольного участия в чужой игре со страхом и сознанием?