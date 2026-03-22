“Смуты русской истории, или что погубило Итальянскую компартию”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора “Вопрос

Эфир на Радио АВРОРА от 17 марта 2026 г.
Ведущий: Фёдор Бирюков, политический обозреватель ИА «АВРОРА», член Союза журналистов России, тг-канал: t.me/fedorbiryukov.

Е.Ю. Спицын на радио Аврора. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/26909

Краткие тезисы

- Об итальянской компартии: Евгений Спицын считает, что её крах связан не только с распадом СССР и социалистического лагеря, но прежде всего с ревизионизмом и уходом в еврокоммунизм, то есть с пересмотром базовых марксистско-ленинских установок. - О парламентском пути к социализму: в данной лекции подчёркивается скепсис к идее, что коммунистическая партия может прийти к подлинной власти исключительно через парламентские механизмы буржуазного государства. - О поворотных моментах русской истории: в качестве наиболее яркого примера исторической альтернативы названа Смута начала XVII века. Также упоминается возможность говорить и о более ранней «первой смуте» периода малолетства Ивана Грозного. - Об исторических спорах и критике: Спицын принципиально не любит участвовать в публичных склоках и считает многих своих оппонентов не научными критиками, а людьми, движимыми завистью, личной неприязнью или идеологической конъюнктурой. - О Победоносцеве и других деятелях имперской эпохи: несмотря на расхождение во взглядах с левыми традициями, он называет Победоносцева выдающимся государственным деятелем и юристом, а также высоко оценивает некоторых малоизвестных реформаторов Российской империи. - О событиях 9 января 1905 года: в беседе отмечается, что версия о провокации существует, но не все детали доказаны однозначно; Спицын отрицает, что оправдывал сам расстрел. - О своей многотомной работе по истории России: он подчёркивает, что это не школьный учебник в строгом смысле, а исторический курс, рассчитанный на старшеклассников, студентов, преподавателей и всех, кому важен историографический разбор. - О Ленине и Сталине: тезис о «борьбе Ленина со Сталиным» в раннесоветский период трактуется как позднейшая, во многом перестроечная конструкция. При этом признаётся наличие разногласий по отдельным вопросам, но не принципиального конфликта. - Что почитать по теме Ленина и Сталина: рекомендована книга Валентина Сахарова «Политическое завещание Ленина: миф и реальность»; также упомянуты работы Юрия Жукова. - О Косыгине: Спицын считает, что Косыгина часто переоценивают как экономиста; по его мнению, тот был прежде всего управленцем, а не теоретиком экономики. - О псевдоисториках: одна из центральных линий беседы — резкая критика тех, кто подгоняет факты, выдумывает события или строит сенсационные версии без источниковой базы. - Об историке как профессионале: в этом видео проводится мысль, что историк может ошибаться и пересматривать оценки, но не должен сознательно фальсифицировать материал.

Подробный вывод

В этой беседе соединяются сразу несколько пластов: история как наука, история как поле идеологической борьбы и история как вопрос личной интеллектуальной честности. Формально разговор построен как ответы на вопросы зрителей, но по сути он раскрывает целостную позицию автора: история — не место для легковесных мнений, модных мифов и личных обид, а пространство, где важны источники, историография, профессиональная дисциплина и мировоззренческая ясность.

1. Главная интонация беседы — борьба не столько за факты, сколько за рамку их понимания

Это важный момент. Часто кажется, что исторический спор — это спор о датах, документах, фамилиях. Но в реальности, как и в программировании или в науке о данных, решает не только набор данных, а модель интерпретации. Одни и те же факты можно встроить в разные концептуальные схемы. Именно это и видно в рассуждениях Спицына. Например: - история итальянской компартии для него — это не просто сюжет о партии, проигравшей политическую борьбу; - это пример того, как смена доктринального ядра приводит к утрате исторического субъекта. То есть партия может остаться организационно сильной, массовой, влиятельной, но если она начинает постепенно растворяться в чужой политической логике, она теряет себя. Почти как нейросеть, которую слишком долго дообучали на чужом датасете: внешне она всё ещё та же система, но её внутренние веса уже обслуживают другую задачу.

2. Тема Смуты подаётся как образ исторической хрупкости

Особенно значима часть о русских смутах. Здесь мысль глубже, чем просто перечисление кризисных эпох. Смута понимается как состояние, в котором: - государственные институты теряют устойчивость, - элиты начинают бороться не за страну, а за себя, - общество перестаёт различать легитимность и самозванство, - внешние силы получают пространство для вмешательства. Это не только про XVII век. Это почти философская формула русской истории: смута возникает там, где разрывается связь между властью, народом и смыслом государственного существования. В этом есть что-то универсальное. Любая сложная система — империя, государство, цивилизация, даже личность — разрушается не сразу от внешнего удара. Сначала в ней происходит внутренняя дезорганизация. Как в психологии: распад редко начинается с катастрофы, чаще — с накопления непрожитых противоречий. История здесь выступает не архивом, а зеркалом.

3. Важная линия — неприятие идеализации, в том числе «своих»

Любопытно, что при всей жёсткости оценок Спицын не идеализирует автоматически всех «правильных» для себя фигур. Это видно на примере Столыпина и Косыгина. - Столыпин у него не превращается в сакрального реформатора, как это часто бывает в либерально-консервативной публицистике. - Косыгин не становится автоматически великим экономистом только потому, что связан с позднесоветской модернизацией. Это существенная черта. Люди вообще склонны любить не реальность, а её символическую упаковку. В политике это особенно заметно: одного героя превращают в икону, другого — в демона. Но живая история упрямее мифа. Она почти всегда сложнее. И в этом смысле беседа полезна как напоминание: уважение к фигуре не требует канонизации, а критика не равна отрицанию всего наследия.

4. О ленинско-сталинской теме: борьба за интерпретацию советского истока

Раздел о Ленине и Сталине важен не только сам по себе, но и как симптом. Спицын спорит не просто с конкретной версией событий, а с целым позднесоветским и постсоветским нарративом, в котором история СССР часто строилась по модели моральной драмы: - был «правильный Ленин», - потом его «исказил Сталин», - затем всё закономерно пришло к краху. Такой сюжет удобен своей простотой. Но простота — не всегда признак истины; иногда это лишь форма интеллектуальной лени. Спицын настаивает, что отношения Ленина и Сталина были куда сложнее и органичнее для партийной логики того времени, чем это принято изображать в публицистике. Практически это подводит к важному выводу: история не любит задним числом навешанных моральных схем. Когда мы слишком легко делим прошлое на «свет» и «тьму», мы чаще всего судим не историю, а проецируем на неё свои сегодняшние идеологические потребности.

5. Центральный нерв видео — неистовая защита профессионализма

Пожалуй, самый живой и эмоциональный пласт беседы — это разговор о псевдоистории и о так называемых оппонентах. Здесь тон становится резким, местами полемическим, даже грубым. Но за этой грубостью чувствуется не только темперамент, а и нечто более глубокое: усталость от деградации критериев знания. Когда историк говорит о подделке фактов, он, по сути, говорит о разрушении самого пространства доверия. Если можно безнаказанно выдумывать, подтасовывать, сенсационно интерпретировать всё что угодно, тогда история перестаёт быть наукой и становится разновидностью развлекательного шоу. Это очень современная проблема. Мы живём в эпоху, где внимание стало валютой, а значит, шум часто вознаграждается больше, чем точность. Историк, блогер, публицист, политик — все оказываются втянуты в один рынок впечатлений. И потому защита источниковой дисциплины сегодня — это уже не узкопрофессиональное дело, а почти культурное сопротивление.

6. Практический смысл беседы

Если отойти от эмоций и идеологических акцентов, из лекции можно вынести несколько трезвых практических установок: - Не путать популярность с научной состоятельностью. - Не считать историографию пустой формальностью: именно знание разных подходов помогает не попадать в плен одной удобной версии. - Различать спор о фактах и спор о мировоззрении: часто люди ссорятся якобы из-за деталей, а на деле — из-за разных образов мира. - Не идеализировать ни эпохи, ни героев. - Понимать, что историческая правда почти всегда многослойна, но это не означает, что все версии одинаково добросовестны.

7. Общий смысл

В конечном счёте беседа посвящена не только Смутам, СССР, имперской России или итальянским коммунистам. Её глубинная тема — ответственность за понимание прошлого. Потому что прошлое — это не мёртвый склад событий. Это активный материал, из которого общество собирает представление о себе. Если это представление строится на зависти, идеологической подгонке, личной вражде или жажде хайпа, то и коллективное сознание становится смутным. А смута, как показывает история, начинается не только с голода, династического кризиса или войны. Она начинается ещё и с разрушения меры, различения и здравого смысла. Можно не соглашаться с отдельными оценками Спицына, и это нормально. Истина в гуманитарных вопросах редко даётся в виде математической формулы. Но ценность этой лекции в другом: она настойчиво возвращает к мысли, что история требует не только памяти, но и характера — интеллектуального, морального, человеческого. И, пожалуй, здесь возникает главный вопрос: что для нас важнее в обращении к прошлому — подтверждение уже любимых мифов или мужество смотреть на историю такой, какой она открывается в источниках, даже если эта правда неудобна?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/afa064e11ccdab1172118ed81dff4e7b/
Записи на схожие темы
Как внедрялось в русское общество XVIII века Миллеровско-Романовская версия русской истории
Фальшивый 17-й век русской истории
Норманская теория: откуда, чья и зачем пришла на землю русскую?
Продолжаем исследование подделок летописей русской истории
Зачем Романовы искажали русскую историю
Китайская история - МИФ
Как либералы пытаются перекроить историю России… - 2
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛОВО О РУССКОЙ СТАРИНЕ

