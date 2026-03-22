"Смуты русской истории, или что погубило Итальянскую компартию". Е.Ю.Спицын на радио Аврора
Эфир на Радио АВРОРА от 17 марта 2026 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
✔️ Max: https://max.ru/istorik115
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
Ведущий: Фёдор Бирюков, политический обозреватель ИА «АВРОРА», член Союза журналистов России, тг-канал: t.me/fedorbiryukov.
Секретарь АВРОРА | КПРФ +7 (925) 296 41 71
Telegram Радио Аврора: https://t.me/aurora_network
MAX Радио Аврора: https://max.ru/aurora_network
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Об итальянской компартии: Евгений Спицын считает, что её крах связан не только с распадом СССР и социалистического лагеря, но прежде всего с ревизионизмом и уходом в еврокоммунизм, то есть с пересмотром базовых марксистско-ленинских установок. - О парламентском пути к социализму: в данной лекции подчёркивается скепсис к идее, что коммунистическая партия может прийти к подлинной власти исключительно через парламентские механизмы буржуазного государства. - О поворотных моментах русской истории: в качестве наиболее яркого примера исторической альтернативы названа Смута начала XVII века. Также упоминается возможность говорить и о более ранней «первой смуте» периода малолетства Ивана Грозного. - Об исторических спорах и критике: Спицын принципиально не любит участвовать в публичных склоках и считает многих своих оппонентов не научными критиками, а людьми, движимыми завистью, личной неприязнью или идеологической конъюнктурой. - О Победоносцеве и других деятелях имперской эпохи: несмотря на расхождение во взглядах с левыми традициями, он называет Победоносцева выдающимся государственным деятелем и юристом, а также высоко оценивает некоторых малоизвестных реформаторов Российской империи. - О событиях 9 января 1905 года: в беседе отмечается, что версия о провокации существует, но не все детали доказаны однозначно; Спицын отрицает, что оправдывал сам расстрел. - О своей многотомной работе по истории России: он подчёркивает, что это не школьный учебник в строгом смысле, а исторический курс, рассчитанный на старшеклассников, студентов, преподавателей и всех, кому важен историографический разбор. - О Ленине и Сталине: тезис о «борьбе Ленина со Сталиным» в раннесоветский период трактуется как позднейшая, во многом перестроечная конструкция. При этом признаётся наличие разногласий по отдельным вопросам, но не принципиального конфликта. - Что почитать по теме Ленина и Сталина: рекомендована книга Валентина Сахарова «Политическое завещание Ленина: миф и реальность»; также упомянуты работы Юрия Жукова. - О Косыгине: Спицын считает, что Косыгина часто переоценивают как экономиста; по его мнению, тот был прежде всего управленцем, а не теоретиком экономики. - О псевдоисториках: одна из центральных линий беседы — резкая критика тех, кто подгоняет факты, выдумывает события или строит сенсационные версии без источниковой базы. - Об историке как профессионале: в этом видео проводится мысль, что историк может ошибаться и пересматривать оценки, но не должен сознательно фальсифицировать материал.
Подробный выводВ этой беседе соединяются сразу несколько пластов: история как наука, история как поле идеологической борьбы и история как вопрос личной интеллектуальной честности. Формально разговор построен как ответы на вопросы зрителей, но по сути он раскрывает целостную позицию автора: история — не место для легковесных мнений, модных мифов и личных обид, а пространство, где важны источники, историография, профессиональная дисциплина и мировоззренческая ясность.
1. Главная интонация беседы — борьба не столько за факты, сколько за рамку их пониманияЭто важный момент. Часто кажется, что исторический спор — это спор о датах, документах, фамилиях. Но в реальности, как и в программировании или в науке о данных, решает не только набор данных, а модель интерпретации. Одни и те же факты можно встроить в разные концептуальные схемы. Именно это и видно в рассуждениях Спицына. Например: - история итальянской компартии для него — это не просто сюжет о партии, проигравшей политическую борьбу; - это пример того, как смена доктринального ядра приводит к утрате исторического субъекта. То есть партия может остаться организационно сильной, массовой, влиятельной, но если она начинает постепенно растворяться в чужой политической логике, она теряет себя. Почти как нейросеть, которую слишком долго дообучали на чужом датасете: внешне она всё ещё та же система, но её внутренние веса уже обслуживают другую задачу.
2. Тема Смуты подаётся как образ исторической хрупкостиОсобенно значима часть о русских смутах. Здесь мысль глубже, чем просто перечисление кризисных эпох. Смута понимается как состояние, в котором: - государственные институты теряют устойчивость, - элиты начинают бороться не за страну, а за себя, - общество перестаёт различать легитимность и самозванство, - внешние силы получают пространство для вмешательства. Это не только про XVII век. Это почти философская формула русской истории: смута возникает там, где разрывается связь между властью, народом и смыслом государственного существования. В этом есть что-то универсальное. Любая сложная система — империя, государство, цивилизация, даже личность — разрушается не сразу от внешнего удара. Сначала в ней происходит внутренняя дезорганизация. Как в психологии: распад редко начинается с катастрофы, чаще — с накопления непрожитых противоречий. История здесь выступает не архивом, а зеркалом.
3. Важная линия — неприятие идеализации, в том числе «своих»Любопытно, что при всей жёсткости оценок Спицын не идеализирует автоматически всех «правильных» для себя фигур. Это видно на примере Столыпина и Косыгина. - Столыпин у него не превращается в сакрального реформатора, как это часто бывает в либерально-консервативной публицистике. - Косыгин не становится автоматически великим экономистом только потому, что связан с позднесоветской модернизацией. Это существенная черта. Люди вообще склонны любить не реальность, а её символическую упаковку. В политике это особенно заметно: одного героя превращают в икону, другого — в демона. Но живая история упрямее мифа. Она почти всегда сложнее. И в этом смысле беседа полезна как напоминание: уважение к фигуре не требует канонизации, а критика не равна отрицанию всего наследия.
4. О ленинско-сталинской теме: борьба за интерпретацию советского истокаРаздел о Ленине и Сталине важен не только сам по себе, но и как симптом. Спицын спорит не просто с конкретной версией событий, а с целым позднесоветским и постсоветским нарративом, в котором история СССР часто строилась по модели моральной драмы: - был «правильный Ленин», - потом его «исказил Сталин», - затем всё закономерно пришло к краху. Такой сюжет удобен своей простотой. Но простота — не всегда признак истины; иногда это лишь форма интеллектуальной лени. Спицын настаивает, что отношения Ленина и Сталина были куда сложнее и органичнее для партийной логики того времени, чем это принято изображать в публицистике. Практически это подводит к важному выводу: история не любит задним числом навешанных моральных схем. Когда мы слишком легко делим прошлое на «свет» и «тьму», мы чаще всего судим не историю, а проецируем на неё свои сегодняшние идеологические потребности.
5. Центральный нерв видео — неистовая защита профессионализмаПожалуй, самый живой и эмоциональный пласт беседы — это разговор о псевдоистории и о так называемых оппонентах. Здесь тон становится резким, местами полемическим, даже грубым. Но за этой грубостью чувствуется не только темперамент, а и нечто более глубокое: усталость от деградации критериев знания. Когда историк говорит о подделке фактов, он, по сути, говорит о разрушении самого пространства доверия. Если можно безнаказанно выдумывать, подтасовывать, сенсационно интерпретировать всё что угодно, тогда история перестаёт быть наукой и становится разновидностью развлекательного шоу. Это очень современная проблема. Мы живём в эпоху, где внимание стало валютой, а значит, шум часто вознаграждается больше, чем точность. Историк, блогер, публицист, политик — все оказываются втянуты в один рынок впечатлений. И потому защита источниковой дисциплины сегодня — это уже не узкопрофессиональное дело, а почти культурное сопротивление.
6. Практический смысл беседыЕсли отойти от эмоций и идеологических акцентов, из лекции можно вынести несколько трезвых практических установок: - Не путать популярность с научной состоятельностью. - Не считать историографию пустой формальностью: именно знание разных подходов помогает не попадать в плен одной удобной версии. - Различать спор о фактах и спор о мировоззрении: часто люди ссорятся якобы из-за деталей, а на деле — из-за разных образов мира. - Не идеализировать ни эпохи, ни героев. - Понимать, что историческая правда почти всегда многослойна, но это не означает, что все версии одинаково добросовестны.
7. Общий смыслВ конечном счёте беседа посвящена не только Смутам, СССР, имперской России или итальянским коммунистам. Её глубинная тема — ответственность за понимание прошлого. Потому что прошлое — это не мёртвый склад событий. Это активный материал, из которого общество собирает представление о себе. Если это представление строится на зависти, идеологической подгонке, личной вражде или жажде хайпа, то и коллективное сознание становится смутным. А смута, как показывает история, начинается не только с голода, династического кризиса или войны. Она начинается ещё и с разрушения меры, различения и здравого смысла. Можно не соглашаться с отдельными оценками Спицына, и это нормально. Истина в гуманитарных вопросах редко даётся в виде математической формулы. Но ценность этой лекции в другом: она настойчиво возвращает к мысли, что история требует не только памяти, но и характера — интеллектуального, морального, человеческого. И, пожалуй, здесь возникает главный вопрос: что для нас важнее в обращении к прошлому — подтверждение уже любимых мифов или мужество смотреть на историю такой, какой она открывается в источниках, даже если эта правда неудобна?