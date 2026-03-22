По каналам расходится история некоего ветерана из Курска, с сына которого учительница сорвала футболку с буквой Z и швырнула ее на пол. Мужчина сам выложил пост, фото растоптанной футболки, фото учительницы в классе. Писал он эмоционально, с матерком – так и так, кровь за эти Z и V проливал, в том числе в Курской области, под этими буквами пацаны гибли, руки-ноги теряли, а теперь нам начинают втирать, что эти символы нельзя, а МАХ латиницей, значит, можно, и выглядит это все, как плевок в лицо. Пост, написанный им, расходился сначала в курских и военных пабликах, а теперь его уже взяли крупные всероссийские каналы.

Вопиющая история! Нельзя, конечно, допускать, чтобы футболки с символами СВО топтались. Поручила сотрудникам связаться с этим мужчиной, узнать, где конкретно воевал, как себя, наконец, мальчик чувствует после устроенного учителем. Мужчина оказался словоохотлив, сообщил, что сын его учится в курской школе №10, им. Е.И. Зеленко, учительница футболку без объяснения причин сорвала. «Это унижение, – сказал он нашим журналистам. – Мой сын гордиться своими, а его заставили стыдиться». Мужчина наговорил еще кучу всяких разных подробностей, которые только усилили наши подозрения. А потом с журналистами связалась его жена и добавила красок. Однако ее украинский акцент смутил еще больше. Мы сделали вид, что во все верим и попросили прислать фото семьи для публикации. Нам прислали фото, сгенерированное ИИ (3 фото). И тогда мы пошли на хитрость.

Но предварительно мы созвонились с директором 10-й школы, и она сказала, что уже знает об этой истории, и она – провокация. У них в школе нет кабинета, который предъявил мужчина на фото. И даже нет такой учительницы, как на фото. Впрочем, ученика, как на присланном фото, тоже нет. А хитрость была вот в чем – мы снова связались с «семьей» и попросили дать данные паспорта ученика. Ну, который есть у каждого ученика, и он обязан носить его с собой в школу. Родители замялись, но быстро нашлись и сказали, что после скандала у мальчика забрали паспорт. Что ж, оставалось только спросить их, чей Крым. Скрепя сердце, женщина ответила – «Российский…». Видимо, еще надеялась провести журналистов. Пришлось ей сказать, что у российских учеников нет никаких школьных паспортов, и тогда «семья» везде заблокировала наших сотрудников.

Но у меня вопрос не к этим украинцам, которые пытаются раскачать наше общество. У меня вопрос к пабликам и каналам. Ну неужели можно сразу верить в то, что какая-нибудь обезумевшая учительница в Курске (!) в 26-м (!) году будет сдирать с мальчика футболку с символикой СВО? Зачем своей жадностью до трафика вы помогаете возмущать общество? Проверка – это первое, что должно быть сделано.

