Проверка – это первое, что должно быть сделано.
По каналам расходится история некоего ветерана из Курска, с сына которого учительница сорвала футболку с буквой Z и швырнула ее на пол. Мужчина сам выложил пост, фото растоптанной футболки, фото учительницы в классе. Писал он эмоционально, с матерком – так и так, кровь за эти Z и V проливал, в том числе в Курской области, под этими буквами пацаны гибли, руки-ноги теряли, а теперь нам начинают втирать, что эти символы нельзя, а МАХ латиницей, значит, можно, и выглядит это все, как плевок в лицо. Пост, написанный им, расходился сначала в курских и военных пабликах, а теперь его уже взяли крупные всероссийские каналы.
Вопиющая история! Нельзя, конечно, допускать, чтобы футболки с символами СВО топтались. Поручила сотрудникам связаться с этим мужчиной, узнать, где конкретно воевал, как себя, наконец, мальчик чувствует после устроенного учителем. Мужчина оказался словоохотлив, сообщил, что сын его учится в курской школе №10, им. Е.И. Зеленко, учительница футболку без объяснения причин сорвала. «Это унижение, – сказал он нашим журналистам. – Мой сын гордиться своими, а его заставили стыдиться». Мужчина наговорил еще кучу всяких разных подробностей, которые только усилили наши подозрения. А потом с журналистами связалась его жена и добавила красок. Однако ее украинский акцент смутил еще больше. Мы сделали вид, что во все верим и попросили прислать фото семьи для публикации. Нам прислали фото, сгенерированное ИИ (3 фото). И тогда мы пошли на хитрость.
Но предварительно мы созвонились с директором 10-й школы, и она сказала, что уже знает об этой истории, и она – провокация. У них в школе нет кабинета, который предъявил мужчина на фото. И даже нет такой учительницы, как на фото. Впрочем, ученика, как на присланном фото, тоже нет. А хитрость была вот в чем – мы снова связались с «семьей» и попросили дать данные паспорта ученика. Ну, который есть у каждого ученика, и он обязан носить его с собой в школу. Родители замялись, но быстро нашлись и сказали, что после скандала у мальчика забрали паспорт. Что ж, оставалось только спросить их, чей Крым. Скрепя сердце, женщина ответила – «Российский…». Видимо, еще надеялась провести журналистов. Пришлось ей сказать, что у российских учеников нет никаких школьных паспортов, и тогда «семья» везде заблокировала наших сотрудников.
Но у меня вопрос не к этим украинцам, которые пытаются раскачать наше общество. У меня вопрос к пабликам и каналам. Ну неужели можно сразу верить в то, что какая-нибудь обезумевшая учительница в Курске (!) в 26-м (!) году будет сдирать с мальчика футболку с символикой СВО? Зачем своей жадностью до трафика вы помогаете возмущать общество? Проверка – это первое, что должно быть сделано.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- По соцсетям и каналам разошлась история о том, что в курской школе учительница якобы сорвала с ученика футболку с буквой Z и бросила ее на пол. - Источник истории — мужчина, представившийся ветераном; он эмоционально описывал ситуацию и утверждал, что это унижение для его сына и для символов, под которыми воевали люди. - История начала вызывать подозрения у журналистов из-за: - чрезмерно драматичных деталей, - противоречий в рассказе, - акцента женщины, представившейся матерью, - присланных «семейных фото», которые оказались сгенерированы ИИ. - Директор школы №10 в Курске сообщила, что: - такого кабинета, как на фото, в школе нет, - такой учительницы не существует, - такого ученика тоже нет. - В ходе дополнительной проверки «родители» допустили еще одну ошибку: заявили, что у школьника есть «паспорт ученика», который якобы обязан быть при нем в школе. - После этого собеседники заблокировали журналистов. - Главный вывод автора текста: это была информационная провокация, а каналы и паблики без проверки помогли ей распространиться. - Основной посыл: проверка фактов должна предшествовать публикации, особенно если тема эмоционально заряжена и общественно чувствительна.
Подробный выводПеред нами не просто история о фейке, а почти учебный пример того, как работает современная информационная среда. В ней эмоция часто обгоняет факт. Сначала появляется сюжет, который идеально попадает в нерв общества: ребенок, школа, унижение, символ войны, ветеран, моральное возмущение. Это очень сильная комбинация. Она устроена почти как алгоритм вирусности: чем сильнее история бьет по идентичности и чувству справедливости, тем меньше люди склонны останавливаться и спрашивать: а было ли это вообще? С психологической точки зрения здесь срабатывает эффект подтверждения ожиданий. Люди легче верят не в правду, а в то, что хорошо укладывается в их картину мира. Если кто-то уже убежден, что «внутри системы идет саботаж», он мгновенно принимает такую историю. Если кто-то, наоборот, убежден, что общество легко поддается пропаганде, он увидит в этом пример манипуляции. Сам факт становится вторичным — на первый план выходит удобство для интерпретации. Интересно и то, как в тексте показан новый слой современной реальности: ИИ как инструмент фабрикации доверия. Раньше фейк требовал хотя бы какой-то реальной фотографии, поддельных документов, более сложной подготовки. Теперь достаточно сгенерировать семью, ребенка, учительницу, интерьер — и создать визуальную оболочку правдоподобия. В этом смысле информационное пространство начинает напоминать нейросеть, которая дорисовывает недостающее по вероятности, а не по истине. Если образ выглядит «достаточно похожим на правду», он уже начинает жить своей жизнью. Но еще важнее здесь не сами провокаторы. Провокаторы были всегда — в политике, в войне, в медиа, в истории религий, в идеологических конфликтах. Новое — это скорость, с которой общество само становится носителем чужого сценария. Каналы, паблики, блогеры, админы часто действуют как система без иммунитета: схватить первым, выдать громче, собрать трафик. Это уже не журналистика в строгом смысле, а экономика возбуждения. Возмущение монетизируется быстрее, чем проверка. И тут автор текста прав в главном: проверка должна быть первым действием, а не последним. Не потому что истина всегда легко доступна — как раз нет, она часто ускользает. Но потому что без минимальной дисциплины мы начинаем жить не в реальности, а в потоке символических раздражителей. Сегодня фейк о футболке, завтра фейк о враче, школе, военном, чиновнике. Так постепенно размывается базовое доверие к миру. А когда доверие разрушено, общество становится очень управляемым через страх, гнев и обиду. Есть и более глубокий, почти философский слой. Люди часто реагируют не на сам предмет, а на его идеализированный образ. Не на футболку — а на то, что она символизирует. Не на школу — а на представление о предательстве или лояльности. Не на ребенка — а на образ «будущего нации». Из-за этого манипуляция становится особенно эффективной: достаточно задеть символ, и человек уже не видит фактическую ткань происходящего. Он защищает не событие, а свой внутренний миф о мире. Это очень человеческая слабость, и в ней нет смысла только обвинять — ее нужно осознавать. Практический вывод прост, но не примитивен: 1. Любая эмоционально сильная история требует паузы. 2. Фото и скриншоты больше не являются надежным доказательством. 3. Ссылка на “ветерана”, “мать”, “учителя”, “очевидца” сама по себе ничего не гарантирует. 4. Медиа, публикующие неподтвержденное, становятся соучастниками манипуляции, даже если делают это неумышленно. 5. Информационная зрелость общества начинается с привычки сомневаться не во всем подряд, а прежде всего в том, что слишком идеально совпадает с нашими эмоциями. И в этом есть почти аскетическая дисциплина сознания: не бежать за первым импульсом, не путать правдоподобие с правдой, не отдавать свое внимание тому, что еще не прошло проверку. В каком-то смысле это похоже и на научный метод, и на духовную практику трезвения: замечать реакцию, но не сливаться с ней мгновенно. Потому что в эпоху, когда изображение можно сгенерировать, биографию — придумать, а общественную боль — использовать как рычаг, вопрос уже не только в том, кто лжет. Вопрос в том, насколько мы сами готовы любить истину больше, чем удобное возмущение. И, пожалуй, самый важный вопрос здесь такой: если ложь сегодня чаще всего приходит в форме того, во что нам особенно хочется поверить, то умеем ли мы вообще отличать правду от эмоционально приятной или страшной иллюзии?