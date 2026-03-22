Почему в Тартарии не было отходов? Секрет 100% усвоения пищи

Файлы Тартарии
⚠️Дисклеймер: Все материалы на этом канале созданы в художественном и развлекательном формате. Представленные истории, теории и события являются вымышленными или творческими интерпретациями и не претендуют на историческую или научную достоверность.

Мы изучаем странные события прошлого, старые карты , забытые хроники и архитектуру, чья история вызывает вопросы . Тёмный день 1780 года , исчезающие названия на картах, следы цивилизаций, о которых почти никто не помнит.

«Файлы Тартарии» — это попытка понять скрытую историю шаг за шагом, без сенсаций и громких заявлений.

Если вам интересны тайны прошлого , поддержите выпуск лайком и подпишитесь . Пишите своё мнение в комментариях — расследование продолжается.

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В этом видео выдвигается идея, что старые города и монументальные здания якобы создавались без привычной нам инфраструктуры отходов: туалетов, кухонь, канализации, мусорных систем. - Автор связывает это с предположением о существовании иной цивилизации, обозначаемой как Тартария, которая якобы жила по другим биологическим и технологическим принципам. - Основной аргумент строится на том, что величественная архитектура прошлого выглядит слишком продуманной, чтобы в ней могли “забыть” про базовые бытовые нужды. - Делается вывод, что люди прошлого могли якобы усваивать пищу и энергию почти без остатка, поэтому не производили мусора и физиологических отходов. - Отсутствие кухонь, дымоходов, отхожих мест, кладбищ и промышленных зон трактуется как признак “чистой цивилизации”, а не как пробел в сохранности данных или иное устройство быта. - Старые фотографии с чистыми улицами и малым числом лошадей интерпретируются как подтверждение того, что города прошлого якобы не сталкивались с проблемой грязи. - Архитектурные элементы на крышах — вазы, шпили, металлические конструкции — автор рассматривает как возможные устройства сбора энергии, а не декор. - Высказывается гипотеза, что здания прошлого были не просто домами, а энергетическими резонаторами, поддерживавшими особое состояние человека и среды. - Современная инфраструктура — трубы, печи, канализация — подаётся как поздняя и грубая адаптация старых строений под нужды “деградировавшего” человечества. - Автор утверждает, что произошёл резкий глобальный разрыв, после которого человечество утратило знания, изменило биологию и перешло к “грязным технологиям”. - История Тартарии, по версии видео, была сознательно скрыта, а здания прежней цивилизации переименованы в дворцы, музеи, храмы и государственные объекты. - Финальная мысль лекции: настоящий прогресс — не усложнение систем утилизации, а жизнь без производства лишнего, в гармонии с природой и энергией.

Подробный вывод

В данной лекции строится цельная, эмоционально сильная, но крайне спекулятивная картина прошлого. Её центр — не столько история, сколько метафора утраченной целостности. Автор предлагает смотреть на старую архитектуру как на свидетельство не просто высокой инженерии, а иного способа быть человеком. Это уже не обычный исторический тезис, а почти антропологическая мифология: раньше человек был гармоничен, чист, энергетически совершенен; теперь — зависим от грубой материи, мусора, болезней и инфраструктуры выживания. Здесь есть важный психологический механизм. Когда человек смотрит на огромные дворцы, набережные, соборы, крепости, у него возникает естественное чувство несоответствия: как общество, способное создавать такую красоту, могло быть бытово несовершенным? Из этого чувства и рождается альтернативная гипотеза. Это похоже на то, как сознание достраивает недостающие фрагменты изображения: если архитектура кажется слишком совершенной, значит и жизнь её создателей должна была быть совершенной. Но это логически уязвимо. Эстетическое величие ещё не гарантирует полноту нашего знания о повседневном устройстве жизни. С философской точки зрения беседа очень показательна: она противопоставляет два образа цивилизации. 1. Современный мир — это мир отходов, обслуживания тела, труб, мусора, пластика, эпидемий, постоянной утилизации. 2. Мир Тартарии — это мир чистоты, резонанса, прямого получения энергии, отсутствия лишнего, красоты как нормы. Такое противопоставление глубоко человеческое. Люди часто идеализируют прошлое, когда настоящее кажется перегруженным, шумным и неестественным. В этом смысле Тартария в видео — не только “историческая версия”, но и символ утраченного рая, технически переосмысленного. Раньше рай искали в религии, теперь — в архитектуре, энергетике, забытых технологиях и “скрытых картах”. Форма меняется, структура мифа остаётся. Если смотреть аналитически, в рассуждении есть несколько типичных слабых мест:

1. Аргумент от отсутствия

Автор многократно исходит из логики: “мы не видим привычных туалетов, кухонь, канализации — значит их не было”. Но отсутствие явного признака не всегда означает отсутствие явления. Историческая среда сложнее: помещения могли перестраиваться, утрачивать функции, находиться в отдельных служебных корпусах, не сохраняться на планах или не соответствовать современным ожиданиям.

2. Подмена вероятного невероятным

Из наблюдения “старые здания не всегда похожи на современные дома” делается скачок к выводу “люди имели иную биологию и усваивали энергию без остатка”. Это очень резкий переход. Между архитектурной странностью и биологической революцией лежит пропасть, которую видео заполняет не доказательствами, а воображением.

3. Эстетизация чистоты

Старые фотографии действительно могут создавать ощущение необычной чистоты. Но фотография XIX века — это не нейтральное окно в реальность. Она выборочна, постановочна, технически ограничена. Она фиксирует фрагмент, а не полный поток жизни. Здесь работает эффект музейности: прошлое кажется чище, потому что до нас дошли красивые, отобранные, редкие образы.

4. Глобальная теория как ответ на локальные вопросы

Отдельные архитектурные несоответствия или странности планировок превращаются в доказательство единой мировой системы. Это соблазнительная логика: если совпадений много, значит был единый центр. Но совпадение архитектурных принципов может объясняться и распространением стилей, инженерных школ, климатических решений, статусных канонов, а не только существованием скрытой сверхцивилизации.

Что в этой лекции ценно, даже если не принимать её буквально

При всей спорности тезисов, в беседе есть живая и небесполезная интуиция: - она заставляет смотреть на архитектуру не как на декорацию, а как на выражение образа жизни; - она поднимает важный вопрос: почему современная цивилизация производит так много лишнего? - она напоминает, что технологический прогресс не равен гармонии; - она подталкивает к размышлению о том, что подлинное развитие — это не только рост мощности, но и снижение энтропии повседневности. В этом смысле видео касается настоящей проблемы, хотя и облекает её в спорную форму. Мы действительно живём в мире, где огромная часть экономики занята не созиданием, а компенсацией последствий собственного образа жизни: очистка, вывоз, переработка, ремонт, лечение, изоляция, фильтрация. Это почти кибернетическая система, которая тратит колоссальные ресурсы на стабилизацию побочных эффектов самой себя. И на этом фоне идея “цивилизации без отходов” выглядит не просто фантазией, а выражением глубокой тоски по более цельному порядку.

Итог

Главная мысль этого видео такова: архитектура прошлого интерпретируется как свидетельство не утраченной инженерной детали, а утраченного типа человека. Это сильный, почти мифопоэтический образ. Но как историческая версия он держится в основном на догадках, эмоциональной убедительности и логических скачках, а не на строгой доказательной базе. И всё же подобные сюжеты интересны не только своей ошибочностью или спорностью. Они показывают, насколько современный человек устал от мира отходов — материальных, информационных, психологических. Возможно, именно поэтому нас так притягивают рассказы о прошлом, где якобы всё было чистым, цельным и осмысленным. Иногда альтернативная история говорит меньше о прошлом и больше о нашей нынешней внутренней нехватке. Практический вывод здесь может быть более трезвым: даже если не было цивилизации со стопроцентным усвоением энергии, сам вопрос остаётся важным — можем ли мы строить общество, которое производит меньше мусора, меньше лишнего и меньше внутреннего хаоса? И, пожалуй, самый интересный вопрос после этой лекции не в том, существовала ли Тартария в описанном виде, а в другом: почему идея мира без отходов кажется нам одновременно невероятной и глубоко желанной — что это говорит о нашей собственной цивилизации и о нашем понимании прогресса?
Редактор: fivorg
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=URGqgvj9tz0
Ю.И. Мухин. Из 400 кг американского «лунного грунта» для изучения в СССР не было послано ни грамма
В.А.Чудинов. Почему в школе не любят русский язык
Странное на картах Великой Тартарии: Где вода и кто украл деньги?
Почему в Германии гибнет скот и закрываются фермы?
Алкоголь в кино не потому, что он есть в жизни
Почему в школе не любят русский язык?
Если б не было войны
Секретные протоколы, которых не было
    Svoy три часа назад

      А что, чел отменил части тела ниже пояса ?
      Тогда кто там ползал ?
      А как размножались ?
      https://www.youtube.com/watch?v=r8sO–fWNyg

      Андрей Попов час назад

        “Старые фотографии с чистыми улицами и малым числом лошадей интерпретируются как подтверждение того, что города прошлого якобы не сталкивались с проблемой грязи.” на самом первом из известных сохранившихся фотоснимков выдержка была несколько дней. Потом техника совершенствовалась, стали за световой день успевать, потом десятки минут, потом минуты. В любом случае на том уровне развития фотодела движущиеся объекты на фото не фиксировались, в лучшем случае были неразличимы и смазанными, любые фото были безлюдными и безжизненными, ыиксировались только неподвижные объекты: здания, столбы и кто согласился стоять неподвижно. В ателье надо было очень долго сидеть неподвижно чтобы сфотографироваться.
        Всё остальное такая же дичь.

        Svoy 20 мин. назад

          Если посмотреть видео, то там упор сделан на архитектуру и отсутствие объектов по борьбе с отходами.
          Но это – как кто увидит в целом сам сюжет.
          Может увидеть туннельным зрением.
          Специально.

