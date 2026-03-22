Главная » Новые технологии, Образование

Навязывание образовательных траекторий на основе ИИ должно быть запрещено

7 0

Наталья Касперская:

У нас очень сейчас такая модная тема — профиль учащегося, который как раз при помощи системы искусственного интеллекта строится. И в дальнейшем предполагается, что использование этих профилей поможет человеку ориентироваться в пространстве и в дальнейшем, значит, понимать свое назначение в жизни.

Но это абсолютный нонсенс, вы же понимаете, что некая система искусственного интеллекта, разработанная какими-то разработчиками, не Макаренко, не великими педагогами, а какими-то разработчиками, неизвестно как — в основном на западных, как уже многократно было сказано, дата-сетах (прим.: дата-сет — набор данных для обучения ИИ) — будет нашим детям подсказывать, как им учиться, куда им идти, чем заниматься.

И мне кажется, что навязывание образовательных траекторий или навязывание какого-то выбора профессии должно быть запрещено.

Надо сказать, что в некоторых странах уже идет такая попытка выделить более умных, как раз при помощи систем искусственного интеллекта, и продвигать их в дальнейшем, и, соответственно, снизить возможности для тех, кто не является такими умными.

Это в чистом виде фашизм, и я считаю, что он должен быть у нас в стране прямо запрещен!

То есть любое принятие решений системой искусственного интеллекта в отношении человека должно быть просто прямо запрещено, потому что в противном случае мы придем к тому, что у нас система искусственного интеллекта будет управлять людьми — такой, значит, концлагерь электронный.

Но сама по себе вот эта идея, что можно людей превратить в стадо, а как раз на образовании это очень удобно делать, потому что оно очень сильно зарегулировано — я имею в виду образование для школьников — и, соответственно, превратить людей в стадо, дать электронный кнут и это стадо — им управлять удобно.

Эта идея очень привлекательная. И именно из-за того, что она привлекательная, я считаю, общественность должна бить тревогу.

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- ИИ-профили учащихся рассматриваются как опасный инструмент, который может начать определять судьбу ребенка: как учиться, куда идти, кем становиться. - Автор считает, что такие системы создаются не великими педагогами, а разработчиками, к тому же часто на чужих, в том числе западных, датасетах, а значит — их ценности, ошибки и предубеждения могут быть встроены в рекомендации. - Навязывание образовательных траекторий и особенно профориентации через ИИ должно быть, по мнению автора, запрещено. - Использование ИИ для селекции “более умных” и ограничения возможностей остальных трактуется как форма цифровой дискриминации. - Автор радикально утверждает, что любое принятие решений ИИ в отношении человека опасно и должно быть запрещено. - Высказывается тревога, что через образование — как через наиболее регулируемую сферу — можно построить систему тотального контроля, где людьми будут управлять как “стадом”. - Главная мысль: общество должно реагировать заранее, пока технология помощи не превратилась в технологию подчинения.

Подробный вывод

В основе этой позиции лежит не только страх перед технологией, но и более глубокое опасение: кто на самом деле получает право определять человеческое будущее. Формально речь идет об ИИ, но по сути — о власти. Алгоритм сам по себе ничего “не хочет”; он лишь превращает чьи-то критерии, чьи-то данные, чьи-то представления о норме в механизм сортировки людей. И вот здесь начинается самое важное. Образование — это не просто сервис по распределению компетенций. Это пространство, где человек еще может не совпадать с прогнозом. Ребенок часто оказывается больше любой анкеты, любого теста и любой модели. История полна примеров, когда “средние”, “неудобные”, “недисциплинированные” или “необещающие” люди потом меняли науку, искусство, политику. Если система начинает слишком рано фиксировать траекторию, она может не раскрывать потенциал, а замораживать его. Здесь уместна аналогия с нейросетями: модель хорошо работает на том, что уже было в ее обучающей выборке. Но человек ценен как раз тем, что способен выйти за пределы выборки. Алгоритм склонен продолжать прошлое; педагогика в лучшем смысле должна помогать рождению нового. Поэтому опасение перед ИИ в образовании не выглядит паранойей — оно касается самой природы человеческой свободы. При этом, если смотреть трезво, позиция автора в своем радикальном виде тоже уязвима. Утверждение, что любое принятие решений ИИ в отношении человека должно быть запрещено, слишком широкое. Потому что в реальности многие системы могут быть полезны как вспомогательные инструменты: выявлять пробелы в знаниях, подсказывать темп обучения, предлагать материалы, помогать учителю замечать то, что трудно увидеть в большом классе. Проблема начинается не там, где ИИ советует, а там, где он назначает, ограничивает и замещает человеческое суждение. То есть, если выразить мысль точнее, запрета требует не сам ИИ, а принудительное алгоритмическое предопределение. Это очень важное различие. Молоток может построить дом, а может разбить окно; вопрос не в предмете, а в логике применения. Хотя и тут нельзя впадать в наивность: технологии редко остаются нейтральными, если встроены в систему власти и отчетности. Там, где чиновнику удобно “оптимизировать”, а корпорации удобно “масштабировать”, рекомендательная система легко становится квазисудьей. Особенно опасен момент, который автор чувствует довольно точно: идеализация измеримости. Современный мир любит все переводить в цифру — успеваемость, мотивацию, склонности, риски, потенциал. Но как только мы начинаем считать, что измеримое и есть главное, мы незаметно подменяем живого человека его цифровой тенью. Это похоже на старую философскую ошибку: принять карту за территорию. Профиль учащегося — это карта. Проблема начинается тогда, когда карту объявляют человеком. С нравственной точки зрения здесь действительно есть риск нового вида дискриминации — не грубой, как в прошлом, а “рациональной”, “данно-обоснованной”, “научно рекомендованной”. В этом и коварство цифровых систем: они могут выглядеть объективными, даже когда воспроизводят предвзятость среды. Если ребенок из бедной семьи, из слабой школы, с нестандартным поведением или просто поздно раскрывающийся, алгоритм может интерпретировать это как ограниченный потенциал. Так возникает не явный запрет, а мягкое лишение будущего. И это, пожалуй, страшнее, потому что выглядит благообразно. Однако и здесь важно не скатиться в риторику, где вся цифровизация автоматически равна “электронному концлагерю”. Такая метафора эмоционально сильна, но аналитически может мешать. Она мобилизует, но иногда затемняет нюансы. Более плодотворная позиция — не полный отказ, а жесткое установление границ: - ИИ не должен принимать окончательных решений о судьбе ученика. - Любые рекомендации ИИ должны быть прозрачными, оспоримыми и обратимыми. - Родители, учителя и сам учащийся должны понимать, на каком основании сделан вывод. - Нельзя допускать, чтобы алгоритмический профиль становился ярлыком, который сопровождает человека годами. - Система должна помогать расширять возможности, а не сужать их. Иными словами, если ИИ используется, то он должен быть чем-то вроде фонарика, а не рельсов. Он может подсветить, но не имеет права прокладывать жизнь за человека. В более широком смысле текст Касперской — это протест против старой человеческой слабости, просто получившей новую цифровую форму: желания упростить человека до управляемой схемы. Государства, институты, идеологии, даже религии и корпорации всегда соблазнялись этим. ИИ здесь не создает проблему с нуля, а усиливает ее. Как печатный станок усиливал идеологию, а телевидение — пропаганду, так алгоритмы усиливают классификацию и автоматизацию власти. Поэтому практический вывод можно сформулировать так:

Навязывание образовательных траекторий на основе ИИ действительно несет серьезную опасность, потому что превращает помощь в контроль, а диагностику — в форму раннего социального распределения. В этой критике есть здравое ядро: судьба человека не должна определяться моделью, обученной на прошлых данных и чужих предпосылках. Особенно недопустимо использовать ИИ для ограничения доступа к образованию, профессиям и возможностям под видом “объективной оценки”. Но наиболее разумная позиция — не в тотальном запрете любого ИИ, а в запрете принуждения, селекции и автоматического принятия жизненно значимых решений. ИИ может быть полезным инструментом поддержки, если остается под контролем человека, не подменяет педагога, не лишает ученика права на ошибку, рост, неожиданное развитие и свободу переопределить себя. Пожалуй, главный вопрос здесь даже не технический, а антропологический: мы хотим, чтобы образование помогало человеку стать собой — или чтобы оно как можно раньше удобно распределяло людей по заранее рассчитанным ячейкам? И если истина о человеке всегда больше его профиля, то имеем ли мы право доверять алгоритму то, что даже живой педагог постигает лишь частично?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/alexei_savvateev/2452
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru