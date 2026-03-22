Навязывание образовательных траекторий на основе ИИ должно быть запрещено

Наталья Касперская:

У нас очень сейчас такая модная тема — профиль учащегося, который как раз при помощи системы искусственного интеллекта строится. И в дальнейшем предполагается, что использование этих профилей поможет человеку ориентироваться в пространстве и в дальнейшем, значит, понимать свое назначение в жизни.

Но это абсолютный нонсенс, вы же понимаете, что некая система искусственного интеллекта, разработанная какими-то разработчиками, не Макаренко, не великими педагогами, а какими-то разработчиками, неизвестно как — в основном на западных, как уже многократно было сказано, дата-сетах (прим.: дата-сет — набор данных для обучения ИИ) — будет нашим детям подсказывать, как им учиться, куда им идти, чем заниматься.

И мне кажется, что навязывание образовательных траекторий или навязывание какого-то выбора профессии должно быть запрещено.

Надо сказать, что в некоторых странах уже идет такая попытка выделить более умных, как раз при помощи систем искусственного интеллекта, и продвигать их в дальнейшем, и, соответственно, снизить возможности для тех, кто не является такими умными.

Это в чистом виде фашизм, и я считаю, что он должен быть у нас в стране прямо запрещен!

То есть любое принятие решений системой искусственного интеллекта в отношении человека должно быть просто прямо запрещено, потому что в противном случае мы придем к тому, что у нас система искусственного интеллекта будет управлять людьми — такой, значит, концлагерь электронный.

Но сама по себе вот эта идея, что можно людей превратить в стадо, а как раз на образовании это очень удобно делать, потому что оно очень сильно зарегулировано — я имею в виду образование для школьников — и, соответственно, превратить людей в стадо, дать электронный кнут и это стадо — им управлять удобно.

Эта идея очень привлекательная. И именно из-за того, что она привлекательная, я считаю, общественность должна бить тревогу.