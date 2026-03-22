В Сибири начали массово изымать и уничтожать скот. Формально это объясняется эпидемией. Но у этой истории есть и другая сторона. Российское сельское хозяйство давно перестало быть миром крестьянских дворов. Над тысячами мелких хозяйств, для которых корова это не просто актив, а способ выживания возвышаются крупные агрохолдинги, которые контролируют переработку, логистику и рынок сбыта. Например, в животноводстве концентрация уже близка к олигополии: топ-25 компаний дают около 70% мяса птицы и почти столько же свинины. В такой системе любое «санитарное мероприятие» бьёт по малым хозяйствам, укрепляя доминирующее положение крупного бизнеса. В этом ролике разберёмся, почему в Сибири действительно уничтожают скот, как устроен рынок сельхозпродукции и на чью сторону встаёт государство.

