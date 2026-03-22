Мираторг отбирает коров? | Монополисты на селе // Комолов & Абдулов. Числа недели
В Сибири начали массово изымать и уничтожать скот. Формально это объясняется эпидемией. Но у этой истории есть и другая сторона. Российское сельское хозяйство давно перестало быть миром крестьянских дворов. Над тысячами мелких хозяйств, для которых корова это не просто актив, а способ выживания возвышаются крупные агрохолдинги, которые контролируют переработку, логистику и рынок сбыта. Например, в животноводстве концентрация уже близка к олигополии: топ-25 компаний дают около 70% мяса птицы и почти столько же свинины. В такой системе любое «санитарное мероприятие» бьёт по малым хозяйствам, укрепляя доминирующее положение крупного бизнеса. В этом ролике разберёмся, почему в Сибири действительно уничтожают скот, как устроен рынок сельхозпродукции и на чью сторону встаёт государство.
Группа в ВК: https://vk.com/prostye_chisla
Канал в Telegram: https://t.me/primenumbers2021
Аудиоподкасты доступны по поиску «Простые числа» в Google Подкастах, Spotify, Apple Podcasts и Яндекс.Музыка
Для других приложений: https://feeds.feedburner.com/prime-numbers
Поддержать редакцию можно здесь:
Boosty: https://boosty.to/primenumbers
Карта Сбер: 4276 3801 3852 5931 (Константин К.)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4Cap1xVy2waDXfzM5ka6lg/join
Patreon: https://www.patreon.com/primenumbers
Sponsr: https://sponsr.ru/primenumbers/
Криптокошельки:
BTC (Bitcoin): bc1q6mx7crn7a3rvualp0ractm2mhl9ek39gvde8sd
ETH (Ethereum): 0x42F43cBB12d9DDfE60bd6B4910FA611CEd29d96d
USDT (Ethereum): 0x42F43cBB12d9DDfE60bd6B4910FA611CEd29d96d
USDT (Tron): TUxWzjc4aatZ5utiWzTFAbgJysPmeY2VTu
LTC (Litecoin): ltc1qppcee4c5e7yg0r3uq0hz4xjye0pgq2nlypc4s6
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео обсуждается массовое уничтожение скота в сибирских регионах под предлогом борьбы с инфекцией. - Авторы подчеркивают, что точных и прозрачных официальных данных нет: неизвестны ни окончательные масштабы уничтожения, ни достоверный диагноз. - По одной из озвученных оценок, речь может идти примерно о 100 тысячах голов, а прямой экономический ущерб — около 1,5 млрд рублей, с учетом восстановления хозяйств — почти до 2 млрд рублей. - Основная претензия не только к самому уничтожению животных, но и к тому, как именно действует государство: без нормальной коммуникации, с принуждением и без понятных документов для владельцев. - Компенсации, если они и будут, по мнению спикеров, существенно ниже рыночной стоимости, а значит, людям будет крайне трудно восстановить хозяйства. - Высказывается версия, что за происходящим могут стоять не только санитарные причины, но и структурный интерес крупного агробизнеса, которому выгодно вытеснение мелких хозяйств. - Отмечается долгосрочный тренд: в России идет концентрация аграрного рынка — доля личных подсобных хозяйств снижается, а крупных сельхозорганизаций растет. - В ряде сегментов животноводства рынок уже сильно монополизирован: особенно в производстве индейки, свинины и курицы. - Упоминаются крупнейшие агрохолдинги и землевладельцы: Мираторг, Продимекс, Русагро, агрокомплекс имени Ткачева, Ак Барс. - Особое внимание уделяется Мираторгу как символу крупного агробизнеса, получающего значительную государственную поддержку при высокой рентабельности. - Авторы считают, что кризисы почти всегда усиливают крупных игроков, потому что малый производитель слабее защищен, хуже переносит рост издержек и нехватку рабочей силы. - Среди причин деградации мелкого сельского производства называются: - кадровый дефицит, - рост НДС, - удорожание топлива, - рост цен на корма, - дорогая техника, - слабая господдержка. - Проводится параллель между аграрной темой и ограничением цифровой коммуникации: государство, по мнению авторов, ослабляет горизонтальные связи между людьми. - В этом контексте обсуждаются блокировки, давление на независимые площадки и продвижение контролируемых сервисов вроде ВКонтакте и Max. - Общий вывод лекции: в российской модели экономики государство и крупный капитал действуют в тесной связке, а интересы простых людей и малых хозяйств оказываются вторичными. - Авторы призывают не к насилию, а к самоорганизации, коллективному действию и защите каналов общественной коммуникации.
Подробный выводВ данной лекции сибирская история с уничтожением скота рассматривается не как частный ветеринарный эпизод, а как симптом более широкой болезни — болезни институциональной. И это, пожалуй, главный нерв беседы. Формально речь идет о санитарной безопасности. Но, как часто бывает в общественной жизни, проблема не исчерпывается формальным объяснением. Даже если предположить, что угроза инфекции действительно существует, решающим становится вопрос: каким способом власть обращается с людьми. Здесь авторы делают сильный акцент не только на возможной ошибочности решений, но и на самом стиле управления — закрытом, силовом, презрительном к обратной связи. Это важная мысль: иногда общественное недоверие рождается не из-за самой меры, а из-за непрозрачности и насилия, которыми она сопровождается. Если смотреть глубже, беседа посвящена столкновению двух логик: 1. логики выживания мелкого хозяйства, где корова или стадо — это не просто актив, а основа повседневной жизни; 2. логики крупного капитала и бюрократической рациональности, где все переводится в статистику, контроль, укрупнение и управляемость. В этом смысле корова здесь почти становится философским символом. Для чиновника — единица учета. Для холдинга — элемент рынка. Для деревенской семьи — еда, труд, уклад, остаток самостоятельности. И когда государственная машина действует так, будто это одно и то же, возникает не просто экономический конфликт, а конфликт способов видеть реальность. Авторы проводят марксистскую по духу, но в целом вполне прагматичную линию: крупный бизнес объективно эффективнее малого по ряду параметров — доступу к кредиту, технике, кадрам, масштабу. Это не демонизация ради демонизации. Здесь есть важная трезвость: сам по себе масштаб действительно дает производственное преимущество. Но затем возникает следующий шаг анализа — когда эффективность превращается в рыночное господство, а господство начинает использовать государство как инструмент закрепления позиции. Это уже не просто рынок, а рынок, сросшийся с политической властью. Такой переход напоминает поведение сложных систем в физике: пока элементы конкурируют, система остается подвижной; когда несколько узлов получают чрезмерный контроль, система теряет гибкость и начинает работать не на оптимум для целого, а на устойчивость центра силы. В психологии можно провести аналогию с навязчивой идеей: сначала она помогает организовать поведение, но, захватывая психику целиком, начинает подчинять себе все остальные функции. Так и монополизация: сначала она может повышать эффективность, но затем начинает разрушать саму среду, из которой выросла. Особенно важен мотив отсутствия достоверной информации. Авторы многократно подчеркивают, что не располагают первоисточниками и не хотят делать окончательных выводов без доказательной базы. Это делает их позицию сильнее. В эпоху, когда многие мгновенно выбирают удобную версию реальности, осторожность сама по себе становится интеллектуальной добродетелью. Здесь чувствуется здравый скепсис: да, версии о заговоре могут быть преувеличены, но сама закрытость власти неизбежно производит такие версии. Если нет ясных документов, люди начинают достраивать смысл сами. Пустота информации почти всегда заполняется недоверием. Интересно и то, как в видео связаны, казалось бы, разные темы — скот в Сибири и мессенджеры. На поверхностный взгляд это разные сюжеты. Но авторы видят между ними общий принцип: контроль над материальной базой жизни и контроль над каналами связи. Это междисциплинарно точное наблюдение. В истории власть почти всегда стремилась не только управлять ресурсами, но и регулировать циркуляцию смыслов. Если люди не могут быстро координироваться, сверять факты, проверять документы и коллективно формулировать претензии, то даже локальная несправедливость легче изолируется и подавляется. Отсюда центральная политэкономическая идея видео: государство и крупный капитал взаимно усиливают друг друга. Капитал получает субсидии, льготы, протекцию и зачистку поля. Государство получает лояльных экономических гигантов, опорные корпорации и управляемую среду. А мелкий производитель, формально присутствуя в системе, фактически становится расходным материалом. Это не обязательно результат единого тайного плана; чаще это просто естественная логика системы, где сильный структурно вознаграждается, а слабый — структурно вытесняется. При этом в беседе есть еще одна важная мысль, почти этическая: мелкое сельское хозяйство выполняет не только производственную, но и социальную функцию. Это очень существенный тезис. С позиции сухой эффективности можно сказать: крупный холдинг произведет дешевле и больше. Но человеческая реальность не сводится к тоннажу мяса. Личное хозяйство — это форма автономии, занятости, достоинства, локальной культуры, привычки к труду, семейной передачи навыков. Когда исчезает такая форма жизни, общество утрачивает не только продукцию, но и социальную ткань. Экономика без человека может быть прибыльной, но она становится внутренне пустой. В этом смысле лекция критикует не просто отдельный эпизод, а идеализацию “эффективности”. Часто крупный бизнес представляют как рациональное будущее, а малое хозяйство — как пережиток. Но это типичная современная иллюзия: путать удобство учета с полнотой реальности. То, что легче измерить, не всегда важнее. Как в отношениях человек может любить не живого другого, а придуманный образ, так и государство может любить не реальную страну, а удобную управленческую схему. И тогда под нож идет все, что не вписывается в модель. Практический вывод из беседы достаточно ясен: - без прозрачности решений доверие разрушится еще сильнее; - без адекватной компенсации уничтожение скота станет социальной катастрофой для конкретных регионов; - без поддержки малых производителей аграрный рынок будет и дальше концентрироваться; - без сохранения горизонтальных коммуникаций общество останется атомизированным и беспомощным. И все же авторы не сводят все к фатализму. Они подчеркивают субъектность людей — мысль простую, но важную. Система сильна, пока люди переживают себя как разрозненные объекты. Она слабеет там, где возникает координация, солидарность, способность коллективно защищать интересы. Это не романтический пафос, а почти инженерный принцип: одиночный сигнал легко подавить, сеть — гораздо труднее.
ИтогГлавный вывод видео в том, что история с массовым уничтожением скота — это не только вопрос ветеринарии или даже сельского хозяйства. Это проявление более глубокой тенденции: ослабление малых форм экономической жизни, усиление крупного капитала, закрытость государства и разрушение общественной коммуникации. Даже если часть предположений авторов позже не подтвердится, уже сама структура описанной ситуации показывает серьезный кризис доверия между властью и обществом. И здесь возникает, пожалуй, самый существенный вопрос: если истина о подобных событиях скрыта за непрозрачностью институтов, то где сегодня проходит граница между реальной необходимостью государства и удобной для него версией реальности?