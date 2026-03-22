Иран показал предел силы США. Почему “войти ногами” не получится | Колпакиди и Варшавский
Александр Колпакиди и Евгений Варшавский обсуждают геополитику без иллюзий: почему тезис «международного права больше нет» выгоден манипуляторам, что мешает появлению глобального политического субъекта, и как США при Трампе дрейфуют к логике доктрины Монро. Разбирают “глобализованный контур управления”, роль финансовой системы и ФРС, наднациональный характер военного контура США и разницу с израильской моделью. Отдельно — религия как мобилизующая сила XXI века, проигрышность национализма, целевая атака на память о Ленине, и сценарий: сможет ли БРИКС стать реальным инструментом международного правопорядка — по историческим параллелям с “параллельными структурами” прошлого.
00:00 Геополитика и глобализация: почему это “удобный язык”
01:03 Русские цари и уроки истории
04:57 Международное право: кому выгодно хоронить его “в эфире”
08:24 Статус государства и логика войны/плена
10:48 США, Трамп и доктрина Монро
16:36 Финансисты и политика: как работает глобальный контур
20:44 Военный контур США и региональные командования
25:54 Религия, консолидация и почему национализм ведёт в стену
30:02 Кампания против Ленина и борьба за историческую память
45:03 Международное право, Китай и (не)эффективность БРИКС
49:28 Почему США не могут “взять Иран ногами”
58:18 Как мог бы выглядеть глобальный политический субъект
59:01 Коминтерн vs БРИКС: параллели и ставки
#геополитика #международноеправо #США #Трамп #доктринаМонро #ФРС #национализм #религия #Ленин #БРИКС #Китай #Иран #история
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная тема беседы — кризис международного права и пределы американской силы в современном мире. - Собеседники исходят из того, что международное право ослаблено, но полностью отказываться от него нельзя: это все еще полезный инструмент, особенно для стран, не обладающих полной глобальной мощью. - США, по их мнению, действуют избирательно, применяя нормы тогда, когда это выгодно, и игнорируя их, когда мешают собственным интересам. - Американская гегемония, как утверждается в лекции, деградирует: Вашингтон уже не способен в полной мере навязывать свою волю всему миру, особенно если речь идет о крупной наземной войне. - Иран рассматривается как пример предела силы США: его можно бомбить, ослаблять, разрушать инфраструктуру, но “войти ногами”, то есть оккупировать и подчинить территорию, крайне трудно. - Ключевой аргумент: воздушная кампания сама по себе не дает окончательной победы без сухопутного контроля. - БРИКС в беседе подается как потенциальная альтернатива западному порядку, но пока эта структура слишком слаба, рыхла и лишена политической воли. - Китай оценивается двояко: с одной стороны, как важнейший центр силы; с другой — как игрок, который пока не предлагает миру универсального проекта и избегает прямого столкновения. - Много внимания уделено критике Запада, причем и либерального, и консервативного его сегмента: различия между ними признаются, но суть системы, по мнению участников, остается одной и той же. - Подчеркивается значение политической воли: без нее не работают ни армии, ни международные институты, ни союзы. - Отдельная линия беседы — апелляция к советскому опыту как к модели мобилизации, развития и исторического проекта. - Финальный акцент делается на том, что без народного государства, социальной справедливости и собственного цивилизационного проекта Россия рискует оказаться “третьим лишним”.
Подробный выводВ этом видео обсуждается не только Иран и не только США. Беседа посвящена гораздо более широкому вопросу: что происходит с мировым порядком, когда старая сила еще велика, но уже не всемогуща, а новая — еще не оформилась в устойчивую систему.
1. Основная мысль: сила без политической формы начинает буксоватьОдин из центральных мотивов лекции — различие между разрушением и контролем. США, как следует из рассуждений участников, по-прежнему обладают колоссальными возможностями: - военной инфраструктурой, - глобальной логистикой, - финансовыми ресурсами, - сетями влияния, - разведывательным и информационным превосходством. Но все это, по их мнению, уже не гарантирует главного — способности превратить военный удар в устойчивый политический результат. Это важное различие. Молоток отлично забивает гвозди, но плохо собирает часы. Так и здесь: авиация и ракеты способны ломать, но не способны сами по себе строить новый порядок на захваченной территории. В этом смысле Иран в беседе выступает почти как философский тест на реальность: можно ли сегодня великой державе просто войти, оккупировать, перестроить чужое общество под себя? Авторы разговора отвечают: почти невозможно.
2. Почему “войти ногами” не получитсяЛогика здесь строится на нескольких уровнях.
Военный уровеньУчастники подчеркивают, что: - воздушные удары наносят ущерб, - могут разрушить экономику, - могут убивать командование, - могут деморализовать часть общества, но без наземной операции окончательной победы нет. Это старый, почти античный принцип: территория считается подчиненной не тогда, когда над ней пролетели, а тогда, когда по ней ходит твой солдат и там действует твоя администрация. И здесь США, по мысли собеседников, упираются в предел: огромная страна, сложный рельеф, мотивированное население, региональные сети влияния, религиозная мобилизация — все это делает Иран не Ираком образца 2003 года.
Социальный уровеньДаже сильная армия зависит от того, готово ли общество нести цену войны. Авторы беседы считают, что современный Запад, особенно в условиях комфорта и индивидуализма, все хуже приспособлен к затяжным жертвенным конфликтам. Это спорный тезис, но внутри данной логики он важен: империя может быть богатой, но психологически уставшей.
Политический уровеньМожно выиграть бой и проиграть управление последствиями. Иран — это не просто военный объект, а политическая система с идеологией, элитами, союзниками, внутренней легитимностью для части населения. Разрушить ее извне — не то же самое, что заменить руководство в небольшой зависимой стране. Поэтому, как следует из беседы, США сталкиваются не столько с нехваткой оружия, сколько с нехваткой конвертации силы в порядок.
3. Международное право: мертвое или недооцененное?Очень интересный нерв этой лекции — отношение к международному праву. С одной стороны, собеседники признают: мир давно живет не по идеальным нормам, а по балансу силы, выгоде и произволу. С другой — они настаивают, что международное право нельзя просто выбросить, потому что для стран вроде России, Китая, Ирана и других это не только риторика, но и инструмент. Здесь чувствуется почти юридико-философская мысль: право без силы бессильно, но и сила без права быстро становится просто бандитизмом. А бандитизм может быть эффективным в моменте, но плохо удерживает долгую легитимность. США, по оценке участников, сами подрывают собственный статус, когда начинают трактовать правила выборочно. Это похоже на ситуацию, когда судья сам выходит на поле, бьет игроков, а потом удивляется, почему никто больше не верит в турнир. Формально игра еще идет, но доверие к ее рамке уже размыто.
4. БРИКС как “несостоявшийся Коминтерн XXI века”Заметная часть разговора — о том, что миру нужен альтернативный центр координации, и в этой роли собеседники видят БРИКС. Не в смысле идеологической копии прошлого, а как некий контур коллективного сопротивления однополярности. Но здесь возникает важная трезвая нота: БРИКС пока не субъект, а скорее намерение стать субъектом. То есть: - общие интересы есть, - раздражение Западом есть, - потенциал есть, а вот: - единой воли, - общей валютной зоны, - общего силового механизма, - политической дисциплины — пока нет. Это один из самых реалистичных моментов беседы. Часто альтернативные блоки идеализируют, но здесь признается, что БРИКС пока похож не на государство или союз, а на собрание крупных игроков, у каждого из которых свои страхи, расчеты и горизонты. И в этом есть важная мысль: альтернатива Западу не возникает автоматически просто потому, что Запад ослаб. Историческая пустота сама себя не заполняет — ее должен заполнить проект.
5. Китай: надежда и ограничениеКитай в беседе представлен почти как фигура дзэнской двойственности. С одной стороны: - мощная экономика, - дисциплина, - стратегическое мышление, - долгий горизонт, - растущее влияние. С другой: - осторожность, - нежелание идти на прямой конфликт, - отсутствие универсальной привлекательной модели мира для остальных, - ограниченный военный авторитет в сравнении с опытом старых держав. То есть Китай выглядит как сила, которая умеет ждать, но еще не доказала, что готова не только использовать трещины системы, но и стать ее архитектором. Это интересный исторический парадокс: иногда цивилизация слишком мудра, чтобы ошибаться, — и потому слишком осторожна, чтобы победить в моменте. В беседе как раз ощущается это раздражение: потенциал есть, а решимости на исторический скачок пока не видно.
6. Советский мотив как ответ на современную пустотуБеседа постоянно возвращается к СССР, Ленину, Сталину, советскому проекту. Это не просто ностальгия. Для участников советский опыт — это пример того, как: - создается субъект истории, - формируется политическая воля, - строится система мобилизации, - появляется универсальный проект, выходящий за рамки голой выгоды. Фактически они противопоставляют две модели: 1. мир торговли, грабежа и ситуативного цинизма; 2. мир проекта, идеи и коллективной исторической цели. Можно спорить с этой оптикой, но ее внутренний смысл ясен: авторы считают, что без большой идеи государство превращается в диспетчера распада, а не в организатора будущего. Здесь есть и психологическая глубина. Люди редко идут на жертвы ради ВВП. Они идут на жертвы ради того, что считают справедливым, высоким, своим. В этом смысле политическая воля — это не просто приказ сверху, а совпадение идеи, структуры и общественного смысла.
7. Что в лекции особенно существенноЕсли отделить эмоции, идеологические симпатии и резкие формулировки, то в сухом остатке остается несколько сильных идей: - Мировой порядок вошел в фазу распада прежних правил. - США еще сильны, но уже не всесильны. - Военная мощь без наземного контроля и без политической стратегии имеет предел. - Иран — пример страны, которую трудно сломать окончательно внешним давлением. - Международное право ослабло, но его нужно не выбрасывать, а переучреждать. - Альтернативный миропорядок не возникнет сам: ему нужен субъект, воля и институты. - Россия без собственного проекта рискует остаться объектом чужой игры.
8. Общий смысл беседыВ данной лекции звучит, по сути, одна большая тревога: миром все меньше управляют правила и все больше — разнородные центры силы, но при этом ни один из них уже не способен установить устойчивый порядок. Это состояние напоминает позднюю античность: империи еще стоят, дороги еще есть, легионы еще ходят, монеты еще чеканятся — но внутреннее чувство целостности уже исчезает. И тогда особенно важным становится вопрос не только о том, кто сильнее, но и о том, кто способен предложить форму будущего. Иран в этой логике — не просто страна, а симптом. Он показывает, что эпоха простых интервенций заканчивается. Танки и авианосцы по-прежнему важны, но уже недостаточны. Побеждает не тот, кто может сильнее ударить, а тот, кто может дольше удерживать смысл, структуру и волю.
ИтогГлавный вывод беседы таков: США столкнулись с пределом своей силы — разрушать они могут, а устойчиво подчинять крупные и мотивированные государства уже нет. Иран в этом смысле рассматривается как рубеж, за которым старая модель американского доминирования начинает давать сбой. При этом авторы не идеализируют и альтернативу: Россия, Китай и БРИКС, по их мнению, пока не создали полноценного нового порядка. Поэтому мир живет в переходной зоне — между ослабевшей гегемонией и еще не рожденной многополярностью. Практический вывод из этого в беседе довольно жесткий: нужны не только апелляции к праву, но и политическая воля, институты, союзная координация и собственный исторический проект. Иначе любое право останется бумагой, а любая сила — кратким эпизодом. И, пожалуй, самый глубокий вопрос, который остается после этого разговора: что в истории в итоге устойчивее — грубая сила, формальное право или воля, способная наполнить и силу, и право живым смыслом?