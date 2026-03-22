Бегущий человек

Украина, Одесская область. Военные ВСУ едут по трассе и решают остановиться, увидев потасовку на обочине и услышав женский крик о помощи. Людоловы в масках крутят мужика. Военные (возможно, фронтовики) решают вступиться и отбивают его, применив оружие.

Украина сейчас – это оформляющийся электронный концлагерь. Не зря новый министр обороны Михаил Федоров в прошлом IT-предприниматель. Заведены интернет-профили на каждого, скрываться будет все сложнее. В Аушвице и Майданеке были вертухаи на вышках и колючка. Здесь – камеры, системы распознавания лиц, ИИ и летучие группы охотников. Все как в антиутопии Стивена Кинга “Бегущий человек” и фильме “Живая мишень”. Это инфраструктура будет только совершенствоваться.

Люди координируются в анонимных ботах, сообщают о патрулях и засадах людоловов. Дают координаты для ударов по тцкашникам. Поэтому с этим будут бороться.

Киевский режим поставил перед людьми выбор: “Умрет он сегодня, чтобы ты завтра. Грузи в печь своего собрата или погрузят тебя”. И десятки тысяч людей его уже сделали, устроившись в ТЦК. И сделает гораздо больше, не надо иллюзий.

Или вы думаете, кредит в 90 млрд € дали просто так? Конечно же, нет.

С. Шилов