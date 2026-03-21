Заговор против Ермака сорвался. Зеленского сливают: кто и зачем готовит хунту? | Олег Царёв
Телеграм канал Олега Царёва: https://t.me/s/olegtsarov
Конференция "Феномен Советского Человека": https://delib.ru/meetings/1708
Максим Невенчанный и Олег Царёв разбирают, что происходит внутри украинской власти: как давят на Зеленского через депутатов, силовые структуры и медиаповестку, почему попытка “снести” Ермака дала лишь частичный эффект, и к чему может привести распад коалиции и борьба за монобольшинство. На внешнем контуре — как война вокруг Ирана меняет украинскую повестку, почему Зеленскому важно “стать стороной” нового конфликта, и где для Трампа заканчиваются ресурсы войны; финалом — разговор о религиозной рамке западной политики и подмене ценностей ритуалами.
00:00 кто и зачем давит на Зеленского
00:56 заговор против Ермака и почему он удержался
02:45 “депутаты хотят уйти” как инструмент давления
05:02 коалиция трещит и риск нового правительства
06:34 силовые структуры, прокуратура, суд и “поддержка заговорщиков”
12:26 фракции военных и кто их собирает
15:32 Белецкий как выгодный соперник Зеленского
18:17 сценарий “нацистской хунты” и фактор выборов
23:53 Иран и Украина — реальные риски и шум в повестке
31:49 почему Трамп не может тянуть войну долго
34:31 стратегия Израиля “обнулить” Иран на 20–30 лет
36:15 война как триггер импичмента и раскол в США
43:32 религиозная повестка и “крестовый поход”
49:02 ценности vs ритуалы
50:43 финал и комментарии
#ОлегЦарёв #МаксимНевенчанный #Украина #Зеленский #Ермак #Иран #США #Трамп #Израиль #НАТО #геополитика #политика
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе утверждается, что на Украине идет внутриполитическая борьба вокруг Зеленского и Ермака, но попытка ослабить Ермака якобы не доведена до конца. - По версии спикера, против Ермака сложилась широкая коалиция интересантов: олигархи, часть политических групп и внешние игроки. - Разговоры о том, что десятки депутатов готовы сложить мандаты, трактуются не как реальный сценарий, а как инструмент давления на Зеленского. - Цель этого давления, как утверждается в видео, — кадровая зачистка: перестановки в правительстве, регионах и офисе президента, а также окончательное вытеснение людей Ермака. - При этом подчеркивается, что у Зеленского пока нет острой потребности в эффективно работающем парламенте, поэтому кризис может тянуться. - Иранский кризис, по оценке спикера, не мешает внутренней борьбе на Украине, а для Зеленского даже отчасти выгоден как способ уйти из фокуса давления Трампа. - Зеленский, как утверждается, стремится встроиться в международную повестку вокруг Ирана, чтобы вернуть себе внимание Запада. - В украинской политике, по мнению спикера, военные фигуры будут использоваться как электоральные и силовые ресурсы: - Залужный — как сильный кандидат для части элит; - Буданов — как возможная фигура, связанная с американским влиянием; - Билецкий — как удобный радикальный оппонент для Зеленского. - Высказывается мысль, что сценарий прихода к власти более жесткой “хунты” теоретически возможен, но спикер считает его менее вероятным, чем сохранение гражданской формы власти. - Тема Ирана в отношении Украины оценивается как второстепенная: прямой военной угрозы Украине со стороны Ирана спикер не видит. - В части глобальной политики утверждается, что Трамп попал в ловушку иранского конфликта, а его положение может ослабнуть вплоть до попытки импичмента. - В финале беседы проводится различие между подлинной религиозностью как этикой и ритуализмом как внешней формой, причем критикуется именно второе.
Подробный вывод
1. Основная линия беседы — не война как таковая, а борьба за контроль над аппаратомЕсли вынести за скобки резкие формулировки и политическую ангажированность, то главное содержание этого видео — не анализ фронта и не международные события сами по себе, а логика позднего режима, у которого начинает расшатываться внутренняя управляемость. Здесь важен почти психологический момент: когда система долго держится на персональной вертикали, она выглядит монолитной, но в какой-то момент оказывается, что монолит — это скорее декорация согласия, чем реальное единство. Пока центр силен, все лояльны; когда центр ослабевает, каждый начинает считать, сколько у него собственных рычагов. Это типично не только для политики. Так же ведет себя и большая корпорация, и закрытая религиозная структура, и даже команда стартапа: до первого серьезного сбоя все говорят о миссии, после сбоя — о долях влияния. В этом видео Зеленский показан как фигура, которая еще остается формальным центром, но уже не является безусловным хозяином процессов. А Ермак — как оператор, которого хотели вытеснить, но не смогли убрать полностью. То есть речь идет не о победе одной стороны, а о зависшем перевороте, о неоконченной перестройке власти.
2. История с депутатами подается как символический, а не фактический инструментОдин из центральных сюжетов — разговоры о массовом сложении мандатов. Спикер не верит в реальность такого шага и трактует его как шантаж без окончательного разрыва. Это выглядит правдоподобно как политическая логика: депутатский мандат — это не просто статус, а щит, канал доступа, капитализация будущего. Люди редко добровольно выходят из системы, если еще можно торговаться внутри нее. Поэтому угроза ухода — это часто не акт, а форма переговоров повышенной громкости. Если пользоваться аналогией из теории игр, то это не “я ухожу со стола”, а “я демонстрирую готовность перевернуть стол, чтобы улучшить условия сделки”. В этом смысле беседа довольно прагматична: она показывает, что громкие политические жесты часто являются не выражением принципов, а инструментами торга.
3. Важный подтекст: речь идет не о мире, а о перераспределении коррупционной и административной рентыОдна из самых существенных мыслей видео — утверждение, что текущая борьба внутри украинской элиты не связана с прекращением войны. По версии спикера, это борьба за доступ к ресурсам, кадрам, аппаратным позициям и каналам влияния. Это горький, но нередкий закон истории: на фоне большой катастрофы элиты часто спорят не о том, как прекратить катастрофу, а о том, кто будет администрировать катастрофу. Так было во многих странах и эпохах. Внешне лозунги меняются — национальное спасение, демократия, безопасность, ценности, цивилизационный выбор, — а под ними продолжается старый спор о назначениях, потоках и праве быть посредником между кризисом и деньгами. В таком ракурсе парламент, силовики, антикоррупционные органы и медиа выступают не как независимые институты, а как инструменты внутриэлитного давления. Это очень важное наблюдение, даже если не принимать все утверждения беседы на веру.
4. Образ Зеленского в видео — это образ политика, зависимого от вниманияОсобенно любопытна характеристика Зеленского как человека, которому жизненно нужна сцена и публика. Это уже не столько политология, сколько почти театральная антропология власти. Есть правители-администраторы, есть правители-идеологи, есть правители-военные, а есть правители-перформеры. Последние могут быть эффективны, пока камера работает на них. Но проблема в том, что внимание — это очень нестабильная валюта. Сегодня ты в центре мира, завтра тебя вытесняет другая война, другой кризис, другой сюжет. В этом смысле сравнение Зеленского с актером — не просто укол, а попытка описать тип лидерства, основанный на публичной драматургии. И если эта драматургия рушится, лидер пытается встроиться в новую большую историю — отсюда, по мысли спикера, желание быть замеченным на фоне Ирана. Здесь есть почти философский слой: современная политика все больше становится экономикой внимания, а не только экономикой решений. Кто управляет вниманием, тот дольше сохраняет легитимность. Но внимание не равно силе. Оно лишь создает ее образ. А образ, как и в отношениях между людьми, может жить дольше реальности — но не бесконечно.
5. Тема “военных как альтернативы” раскрывается как технология, а не как самостоятельная силаВ беседе интересно различаются три фигуры: - Залужный — как потенциально сильный кандидат; - Буданов — как фигура внешней ставки; - Билецкий — как удобный радикал для электоральной конструкции. То есть “военные” здесь не выступают как единый субъект. Это не армия, идущая брать власть, а набор брендов, которые могут использовать разные группы. Это важное уточнение. Общество в кризисе часто идеализирует военного как носителя порядка и честности. Это понятная психология: когда гражданская власть ассоциируется с коррупцией, появляется тоска по фигуре, которая “приедет с фронта и наведет порядок”. Но это очень древняя иллюзия. Мечта о чистой силе почти всегда оборачивается тем, что сила приносит с собой не очищение, а новую вертикаль принуждения. Поэтому в беседе есть ценный антииллюзорный момент: военные фигуры показаны не как спасители, а как элементы политтехнологии. Это не отменяет их реального влияния, но снимает романтический ореол.
6. Сценарий “хунты” в видео признается возможным, но не базовымЗдесь разговор выходит на более тревожный уровень: может ли Украина перейти от гражданской фасадной политики к открыто более жесткому режиму. Спикер считает, что это не самый вероятный сценарий, потому что украинская политика остается конкурентной и непредсказуемой. Это звучит разумно: даже сильно деформированная политическая система не всегда линейно скатывается в открытую военную диктатуру. Часто она сохраняет гибридность — формально гражданские процедуры, неформально силовое давление, медийный контроль и внешнее кураторство. Собственно, современная “хунта” может выглядеть не как генералы в темных очках на балконе, а как смесь электорального спектакля, силовых рычагов и управляемых радикалов. История меняет костюм, но не всегда меняет сущность.
7. Иран в этом видео — скорее зеркало глобального кризиса, чем реальный фактор для УкраиныВ части Ирана позиция спикера проста: прямой угрозы Украине со стороны Ирана он не видит, а сам конфликт скорее влияет на мировую повестку и положение Трампа. Это, пожалуй, один из самых прагматичных фрагментов разговора. Без лишней мистики говорится: если у актора нет удобной логистики, понятной военной целесообразности и приоритета цели, то угрозы остаются в значительной степени риторическими. То есть не всякое громкое заявление автоматически превращается в практический риск. Это полезное напоминание. В эпоху информационной перегрузки люди нередко путают: - что громко сказано, - что технически возможно, - и что реально будет сделано. А между этими тремя вещами дистанция огромна.
8. Взгляд на Трампа: антиглобалист, втянутый в чужую игруОдин из наиболее цельных сюжетов беседы — мысль, что Трамп оказался в ситуации, где его подталкивают к проигрышному сценарию, а иранский кризис может стать ловушкой для его политического будущего. Это интересный тезис даже вне оценки личности Трампа. Власть часто приходит под лозунгом “я сломаю систему”, а потом выясняется, что система не только сопротивляется, но и умеет переводить бунтаря на свой язык. Он начинает играть не свою партию. Так бывает и с революционерами, и с реформаторами, и с духовными лидерами. Они обещают новое, а затем оказываются внутри старого механизма, который перемалывает их в привычную форму. В этом и трагедия политического действия: недостаточно победить на выборах, нужно еще перепрошить институциональную среду, а это намного труднее. Иначе ты становишься не хозяином процесса, а его временным лицом.
9. Финальный разговор о религии неожиданно важнее многих политических пассажейСамая глубокая часть беседы, на мой взгляд, — это финал о религии. Там, где спор уходит от схем “кто кого слил”, разговор становится почти универсальным. Высказывается простая, но сильная мысль: проблема не в религии как поиске смысла и нравственной опоры, а в том, что она часто вырождается в ритуал без внутреннего преображения. Человек может соблюдать форму и при этом жить в полном противоречии с тем, что форма должна была выразить. Это очень старый парадокс. Он одинаково действует в религии, идеологии и даже науке: - можно цитировать гуманизм и быть жестоким; - можно говорить о свободе и строить контроль; - можно молиться и оставаться внутренне пустым; - можно говорить о рациональности и быть фанатиком собственной схемы. То есть подмена сути ритуалом — это не только религиозная проблема, а универсальная болезнь человека. Мы часто предпочитаем внешний алгоритм внутренней работе, потому что алгоритм проще. Сказали, как креститься, как голосовать, как ненавидеть, как любить родину, как быть “правильным” — и можно не думать. Но истина, как и подлинная вера, всегда немного неудобна: она требует не просто жеста, а перестройки себя.
Итоговая оценкаВ этом видео дана жесткая, субъективная и явно политически окрашенная интерпретация украинской и мировой повестки. Многие тезисы подаются как уверенные выводы, хотя часть из них не может быть проверена напрямую и выглядит скорее как аппаратные версии и оценочные суждения, чем как установленный факт. Но при всей ангажированности беседа интересна тем, что вскрывает несколько важных закономерностей: - власть в кризисе держится не только на законе, но и на системе взаимного шантажа; - элитные конфликты редко ведутся ради высоких целей — чаще ради контроля над распределением ресурсов; - военные и радикалы в политике часто оказываются не самостоятельной моральной силой, а инструментами чужих стратегий; - международные кризисы используются лидерами как способ вернуть себе внимание и легитимность; - религия, идеология и политика одинаково деградируют, когда живая суть заменяется формой и ритуалом. Если смотреть глубже, беседа посвящена не только Украине, Ирану или Трампу. Она о более общей вещи: как системы, потерявшие внутреннюю правду, продолжают жить за счет образов, давления, ритуалов и страха. Но долго ли может держаться порядок, который опирается не на доверие, а на комбинацию спектакля и принуждения? И здесь возникает, пожалуй, главный вопрос: в какой момент политическая реальность перестает быть управлением и становится лишь борьбой за право изображать управление — и как человеку отличить в этом шуме видимость силы от ее подлинного источника?