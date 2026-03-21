Максим Невенчанный и Олег Царёв разбирают, что происходит внутри украинской власти: как давят на Зеленского через депутатов, силовые структуры и медиаповестку, почему попытка “снести” Ермака дала лишь частичный эффект, и к чему может привести распад коалиции и борьба за монобольшинство. На внешнем контуре — как война вокруг Ирана меняет украинскую повестку, почему Зеленскому важно “стать стороной” нового конфликта, и где для Трампа заканчиваются ресурсы войны; финалом — разговор о религиозной рамке западной политики и подмене ценностей ритуалами.

00:00 кто и зачем давит на Зеленского

00:56 заговор против Ермака и почему он удержался

02:45 “депутаты хотят уйти” как инструмент давления

05:02 коалиция трещит и риск нового правительства

06:34 силовые структуры, прокуратура, суд и “поддержка заговорщиков”

12:26 фракции военных и кто их собирает

15:32 Белецкий как выгодный соперник Зеленского

18:17 сценарий “нацистской хунты” и фактор выборов

23:53 Иран и Украина — реальные риски и шум в повестке

31:49 почему Трамп не может тянуть войну долго

34:31 стратегия Израиля “обнулить” Иран на 20–30 лет

36:15 война как триггер импичмента и раскол в США

43:32 религиозная повестка и “крестовый поход”

49:02 ценности vs ритуалы

50:43 финал и комментарии

#ОлегЦарёв #МаксимНевенчанный #Украина #Зеленский #Ермак #Иран #США #Трамп #Израиль #НАТО #геополитика #политика