И пусть пока ещё ты неизвестен,

Но мы не зря к тебе прислали репортёра.

Каждый человек нам интересен,

Каждый человек нам дорог.

Это из песни «Да и нет», которая известна с 1967 года. Первого на фото по сию пору даже представлять не надо. Каждому из нас он дорог. Не знаю, как РФ будет отмечать День космонавтики в этом году. Ведь у нас достижения, Слава и опыт СССР тщательно зачищаются уже шестую пятилетку «грандиозных успехов». Мавзолей основателя государства на День Победы маскируется, имя вождя, под руководством которого сломали хребет фашизму, замалчивается…

По центру - Игорь Иванович Сечин — российский государственный деятель, президент нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“». Ему очень трудно!

Выручка от реализации продукции и доход от ассоциированных организаций снижаются, как и чистая прибыль, но акционеры требуют дивиденды. А там ребята крутые: суммарно великобританской и катарской компаниям в РН принадлежит 38,21% акций. Да и свой народ обнаглел: подсчитали, что Сечин за один день получает среднюю зарплату россиянина за 18 лет! Наверное, врут, поскольку официально данные о зарплате одного из наиболее влиятельных людей России никогда не разглашались. Сам Игорь Иванович даже судился с журналистами из-за публикаций о своих доходах и требовал уничтожения тиражей изданий, напечатавших расследования о его состоянии. Данные о доходах и имуществе Сечина исключались из официальных реестров даже во времена, когда государство публиковало декларации всех чиновников высшего ранга. Но главное: не вор и не коррупционер!

И ничего, что не прав ты иногда –

Если надо, мы дадим тебе совет.

Ходишь в турпоход? – Да!

Хочешь миллион? – Нет!

В советском художественном фильме слова «Да» и «Нет» дружно, хором скандирует молодёжная комсомольская компания. Так вот, в городе Хмельницкий, что на западе Украины, в 1953 году родился и в 22 года возглавил горком комсомола некто Борис Шпигель (крайний справа). Наверняка ходил в турпоходы, как и все, но хотел ли – вопрос. Он с детства хотел миллион! И получилось, когда Возвышенную Мечту молодёжи заменили на жажду денег. В итоге бывший глава фармацевтической компании «Биотэк» и член Совета Федерации Борис Шпигель осужден на 11 лет за взятки. Но быстрёхонько выпущен из тюрьмы «по состоянию здоровья». Это гуманизм, но скорей «гигиена». Того и гляди откинется в камере и тут же провоняет.

Уйдут года и сомненья навсегда,

И на всё найдётся правильный ответ.

Хочешь на Луну? – Да!

Скучно ли тебе? – Нет!

Поскольку я намного младше Шпигеля, но слова советской песни знаю, уверен, что помнит и он. Наверняка ему сейчас «скучно» и уже не хочется ещё миллиард. А вот на Луну запросто захотел, поскольку на Земле ничего не заслужил, кроме презрения и позора. Кстати, в народе подобных деятелей, почти сожравших страну, называют крысами. Неправильно и за крыс обидно! У этих животных своё сообщество, в котором всё в порядке.

На «Бастионе» от 12 марта 2026 года есть документальный научный фильм о крысах и людях. Не наш, но с русским переводом. Там развенчана теория «Химического крючка», по которой якобы наркотик сам по себе перестраивает мозг, делая человека заложником. Но если это так, почему миллионы пациентов, получающих чистейшие опиаты в больницах после операций, возвращаются домой, не испытывая в дальнейшем тяги к наркотику? Почему 95% американских солдат, подсевших на наркотики во Вьетнаме, вдруг самоисцелились? Вернувшись из зоны боевых действий в домашнюю среду, абсолютное большинство ветеранов спонтанно, без клиник и лечения отказались от наркотиков. Зависимость — это адаптация мозга к агрессивной среде, а не «химический» приговор.

Всем известен эксперимент, когда в коробку с двумя ёмкостями для питья помещали крысу. В одной находилась обычная вода, а во второй – жидкость, разбавленная сильнодействующим наркотиком. Спустя несколько дней крыса неизменно присасывалась к наркотику и пила исключительно оттуда. Делала это так настойчиво, что вскоре упивалась насмерть, не прикоснувшись к пище. Известно и легендарное исследование канадского учёного Брюса Бэйджмила, которое показало: так крыса ведёт себя только в одиночестве. А в «социуме», среди себе подобных, грызуны выбирают жизнь! В просторном и комфортном помещении площадью 9 квадратных метров поселили 20 крыс. В специально сооружённом парке была еда на любой вкус, мячи для забав и дорожки для бега. Крысиный рай! Отсутствовали какие-либо источники стресса. В этом парке грызуны были счастливы, хорошо кушали, много спаривались, общались друг с другом, бегали по дорожке, играли в мяч. К питью с морфином не прикасались. Он в естественной жизни лишний. Кстати, крысы живут стаями. Да такими, что в блокадном Ленинграде, когда они шли на водопой к Неве, по радио людей предупреждали, чтобы человек не стал жертвой этих грызунов.

Пока шли дискуссии на тему "крысиного парка", Брюс опубликовал книгу под названием "Глобализация зависимости: исследование слабого духа", в которой он в очередной раз пытался объяснить, что снижение уровня жизни, эмоциональная напряжённость, отсутствие свободы, а также безысходность в плане самореализации ведут к возникновению разных форм зависимости. Критики подвергли сомнению эту теорию. Они соглашались с тем, что привязанность возникает там, где есть дефициты критического уровня, но применить это правило к богатым людям не удавалось. Многие, добравшиеся до финансовой вершины, вдруг ощущали, что это не сделало их счастливыми. Бремя этой «славы» лишь добавляло стресса. Так или иначе, но все едины в одном: за миллиарды лет эволюции в человеческом мозге сложилась прочная связь. В одиночку не выживешь, станешь жертвой хищников. И сегодня, когда человек психологически одинок, мозг заполняет эту брешь суррогатами. Даже современный мегаполис превратился в нейробиологическую ловушку. Как говорят учёные, цифровой дофамин не может заменить окситоцин, и «социальный голод» объективно толкает мозг на поиск суррогатов. Даже в Москве, где полно народу как на поверхности, так и под землей (в метро), человек стал «одинок». Что объединяет людей в единый социум? Красота зданий, удобные парковки, парки, детские площадки проблемы не решают. Этого достаточно для крыс, но мы же не грызуны, чтобы довольствоваться таким «Парком радостей».

Когда Всесоюзное радио и все радиостанции Советского Союза сообщили, что Юрий Гагарин в космосе, по всей стране, на всех заводах, в каждом селении работа остановилась. Даже на улицах незнакомые люди обнимались, радовались. Это была общая Победа: первыми в Космос вышли! Все мы были родными и близкими не только в День Победы, а в общей матрице бытия, устремлённого в будущее. Нечто подобное испытали недавно. Вспомните «Крым наш». 11 лет назад на митингах по всей России каждый работяга мог искренне обняться с губернатором. Вспомнилась Великая Родина! Она, Великая Мечта всегда роднила миллионы людей. Дальше наши бойцы, взяв очередной город в обезумевшей Украине, первым делом вывешивали красный флаг – символ Великой Родины. Но эти флаги убирались, как только приходила «гражданская» власть с триколором и собственниками. Радость как-то притухла, словно на Солнце нашла туча, со всей остротой возник мучительный вопрос: А чья Россия?

… Не напрягаясь, навскидку, назову песни про Москву, которые пел советский народ: «Дорогая моя столица», «Лучший город Земли», «Марш защитников Москвы», «Москва майская», «Московские окна», «Подмосковные вечера», «Утро твое, Москва!». Есть и другие, менее известные. А вы назовёте хотя бы одну, родившуюся после 1991 года? Пустыня посреди собственников!

А моё поколение, наследники Победителей, в телогреечках за 10 рублей и резиновых сапогах с воодушевлением пело коллективные песни.

Могучая,

Никем непобедимая, —

Страна моя,

Москва моя —

Ты самая любимая!

Сегодня это воспринимается по-другому… Нам вбили в голову, что идеология – это только то, что придумал Маркс. А на Руси люди – изначальные коллективисты. Так было тысячелетиями! В советских учебниках это расписано предельно ясно. Л. С. Выготский в своих работах отмечал, что "социальная коллективность" заключается в том, что, объединяя людей общими социальными и производственными интересами, она ставит высшей своей целью создание условий для раскрытия индивидуальности каждого ее члена и отвечает за реализацию полноценного развития личности. Чем ярче и богаче индивидуальность, тем выше уровень развития коллектива.

Под коллективом понималась максимально сплоченная группа, объединенная общностью благородной и социально прогрессивной цели и сознательностью устремлений. Соответственно, коллективизмом называли особое качество личности в обществе, противоположное конформизму при капитализме.

На первом месте – Инициативность, которая характеризует преодоление членами коллектива определенных нормативных ограничений, неизбежных в любом виде деятельности. По своей сути инициативность близка к инновационной деятельности. Как тут не вспомнить стахановское движение и результаты первых пятилеток! Заинтересованность в общих делах определяла степень мотивирования членов коллектива и Величие Родины. Где всё это?

Константин Антонов, доктор социологических наук, указывает на главную сегодняшнюю потерю: утрату даже языка. «Сегодня пропаганда и агитация подменяются беспредметным словосочетанием "информационная политика"», — говорит он. Агитация — от латинского *agitatio*, приведение в движение. Это призыв к действию. Пропаганда — от «propaganda», «подлежащая распространению». Это трансляция ценностей и смыслов. А «информационная политика» — язык менеджеров, язык отчетов, в котором нет субъекта и нет объекта. Есть только «контент» и «потребитель».

Захар Прилепин, признанный классик Русской литературы, недавно опубликовал короткую заметочку «Суть». "Я считаю очень важным донести до сознания и сердца свободных советских граждан ту истину, что самое страшное зло капиталистического мира — это порабощение человеческого духа, подчинение его мысли, таланта, труда интересам владельца миллионов и миллиардов.

Один человек продает себя другому человеку, владеющему баснословными богатствами; продавший свою мысль, свой талант и труд не может быть счастливым творцом; самим строем, порядками жестокого общества он низводится на положение бессловесного раба, молчаливого слуги, безвестной пылинки, которая рождается для того, чтобы бесследно исчезнуть.

Раб XX века может иметь свой домик и свою автомашину, не испытывать нужды в пище и одежде, даже положить на свой счет в банк определенную сумму денег, но он остается жалким рабом капиталиста, он служит богу наживы, его талант совершенствует производство для того, чтобы выжать больше сил из рабочих, выбросить за ворота новый отряд безработных или же ковать оружие для убийства миллионов людей, для отравления целых народов." В.А. Сухомлинский, советский педагог, Герой Социалистического труда». Конец заметки-цитаты, без комментариев! Разве что «публицисты» со «Спаса» возразят и приведут примеры успехов кап.империи Романовых 1913 года. При этом не обратив внимания на обличительный трактат «Рабство нашего времени» Льва Толстого, в котором подведены итоги изучения «рабочего вопроса» в России. Грузчики, к примеру, работали по 36 часов сряду. Повторю, что для твердолобых если идеология, то обязательно Маркс, если духовность, то исключительно церковь. Глядя на лики «воцерковлённых» со «Спаса», стоит вспомнить и глубоко личное письмо Л.Н. Толстого H.Н. Страхову от 20 мая 1887 года: «Нет ничего беспокойнее, как кажущаяся духовная близость…

…Грота вы напрасно не любите. Если его сравнивать с Соловьевым, то оба одинаково легкомысленные; но Грот свободен и ищет истину везде, а Соловьев спутан и не может уже искать истины нигде, кроме (простите меня) в загаженном уголку церкви. — Соловьев талантливее, это правда, но Грот шире образован».

Не мудрствуя, приведу цитату не из позапрошлого века и не от Толстого, а от тех, кого красотка со «Спаса» недавно публично предлагала Путину запретить.

«Посмотри в окно. Там солнце. Оно встаёт каждое утро, льётся в комнату, касается лица. Трава зелёная, небо синее, ветер тёплый. Где-то смеются дети, где-то лает собака, где-то женщина поливает цветы.

Это жизнь.

А теперь закрой глаза и представь другое. Ты — грешен. Ты — червяк. Ты — раб. Ты должен всю жизнь каяться, терпеть, страдать, чтобы после смерти — может быть, если повезёт — попасть туда, где хорошо. А пока — терпи. Не радуйся слишком громко — грех. Не люби слишком сильно — привязанность. Не живи слишком ярко — гордыня». Это с ресурса «Свет осознанности», где полно так называемой «эзотерики». Написано только что, с наступлением Весны. Наступило и нечто иное, из-под «бешеного принтера». Закрывается много источников информации, к которым народ привык. И надвигается один-единственный… Депутат Госдумы Михаил Матвеев сказал по этому поводу, что речь идет о «гнусной монополизации» рынка со стороны частных структур. «Все знают, кто эти люди, какие у них возможности, связи. Но как-то надо все-таки понимать, что Россия — это не частная компания, которую на кормление отдали и делай, что хочешь», — сказал депутат. Нужны комментарии?

Эдуард Наипов,

Кострома