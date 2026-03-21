“Кто написал 4 миллиона доносов?” Е.Ю.Спицын на радио Маяк в программе “Стиллавин Today
Прямой эфир на радио Маяк в программе "Стиллавин Today" 27 февраля 2026 г.
В публичном пространстве вновь оживилась дискуссия вокруг исторических оценок советского периода. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев выступил с предложением проверить достоверность утверждения, приписываемого Сергею Довлатову, о «4 млн доносов» в сталинские годы. Это предложение породило широкий спектр реакций: от поддержки идеи верификации исторических фактов до критики самой постановки вопроса. В чём суть дискуссии, какие аргументы звучат и почему эта тема остаётся столь острой, объяснил историк и публицист Евгений Спицын.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе обсуждается известная фраза Сергея Довлатова о «4 миллионах доносов» и предложение проверить её историческую достоверность. - Евгений Спицын считает эту цифру абсолютно недоказанной и называет её мифом. - По его словам, ключевые архивы, которые могли бы дать более точный ответ, в частности архивы административных органов ЦК, до сих пор закрыты. - Спицын подчеркивает, что анонимные сообщения не должны были рассматриваться: заявитель обязан был указывать свои данные и адрес. - Он проводит различие между доносом как корыстной или ложной практикой и информированием о реальном преступлении как гражданской позицией. - Версия о том, что люди массово писали заявления ради квартир, комнаты или личной выгоды, в лекции оценивается как во многом фольклорная и сильно упрощённая. - Отмечается, что спецслужбы, как и в любой стране, работали через осведомителей, агентов и добровольных помощников. - В разговоре подчеркивается, что в период 1937–1938 годов имели место не только наказания виновных, но и массовые злоупотребления, когда под репрессии попадали и невиновные. - Спицын связывает размах репрессий прежде всего с деятельностью Ежова и его окружения, утверждая, что масштаб репрессивной кампании сознательно раздувался. - После смещения Ежова, по словам историка, началась первая волна реабилитаций, в ходе которой были освобождены сотни тысяч человек. - Отдельно поднимается вопрос о Сталине: в беседе утверждается, что он не мог знать в деталях обо всех локальных злоупотреблениях сразу, поскольку государственный аппарат слишком велик и информация доходила не мгновенно. - Решения о смещении крупных руководителей, как подчеркивается, принимались не на основании слухов, а при наличии политически и документально значимых оснований.
Подробный выводВ этом видео поднимается не только вопрос о конкретной цифре, но и более глубокая проблема: как мифы о прошлом становятся частью общественного сознания. Фраза о «4 миллионах доносов» звучит ярко, почти литературно, и именно поэтому легко приживается. У яркой формулы есть особая сила: она заменяет сложную реальность удобным символом. История вообще часто страдает от таких символов — они эмоционально убедительны, но плохо выдерживают проверку источниками. Главная мысль лекции в том, что история репрессий не должна сводиться к броским метафорам. Если нет открытого полного корпуса документов, если архивы частично закрыты, если механизм принятия решений был многоступенчатым, то любое категоричное число без источников — это уже не исследование, а скорее публицистика или моральный жест. Спицын настойчиво возвращает разговор от литературной фразы к вопросу об источниках, архивах, процедуре и механике власти. Это важный сдвиг: не от эмоции к оправданию, а от эмоции к проверке. При этом беседа не отрицает сам факт репрессивной практики. Напротив, в ней признаётся, что в 1937–1938 годах происходил серьёзный правовой беспредел, и пострадало множество невиновных. Но акцент смещён: не «общество целиком состояло из доносчиков», а «репрессивный механизм был сложнее и включал аппаратные злоупотребления, спецслужбистскую логику, политическую борьбу, искажение информации наверху и административное насилие». Это уже другой взгляд на историю — менее морально удобный, но, возможно, более реалистичный. Интересно и различие между доносом и сообщением о преступлении. Это различие кажется простым, но на деле оно философски очень глубокое. Одно и то же действие — передача информации властям — может выглядеть как гражданский долг, а может как подлость. Всё зависит от мотива, контекста, содержания, правовой среды и последствий. Здесь проявляется важная особенность исторического мышления: нельзя судить о прошлом только по словам, не вникая в систему. Само слово «донос» сегодня почти всегда несёт моральное клеймо, но историк пытается отделить эмоциональный ярлык от административной и социальной практики. Отдельного внимания заслуживает мысль о том, что люди склонны идеализировать простые объяснения. Очень удобно представить, что вся трагедия сталинской эпохи была произведена либо исключительно злой волей одного человека, либо, наоборот, исключительно низостью миллионов соседей. Но реальность, как это обычно бывает, менее удобна. Государственные репрессии — это почти всегда сплетение вертикали власти, страха, бюрократии, идеологии, личных амбиций, карьеризма, местных перегибов, слабости институтов и человеческой уязвимости. Если использовать аналогию из современной технологии, то это похоже не на одну кнопку, которую кто-то нажал, а на сбой сложной системы, где ошибки верхнего уровня усиливаются на нижних, а нижние искажения потом возвращаются наверх как ложная картина реальности. В беседе также проводится важная мысль о границах знания руководителя государства. Здесь можно увидеть параллель с любой большой системой — от империи до современной корпорации или нейросети. Чем сложнее структура, тем сильнее проблема обратной связи: наверх поступает уже отфильтрованная, искажённая и политически окрашенная информация. Это не снимает ответственности с вершины власти, но помогает понять, почему масштаб злоупотреблений может некоторое время оставаться не до конца осознанным даже в центре. История редко работает как театральная сцена, где главный герой знает всё, что происходит за кулисами. Если смотреть шире, беседа посвящена не только сталинской эпохе, но и нашему сегодняшнему способу разговаривать о прошлом. Мы часто любим не историю, а моральный образ истории. Нам хочется, чтобы прошлое было либо абсолютно чёрным, либо спасительно понятным. Но зрелое отношение к истории требует другого: признать трагедию, не подменяя исследование лозунгом; признать наличие злоупотреблений, не соглашаясь автоматически с любым расхожим мифом; уважать память жертв, не жертвуя при этом точностью. Практический вывод из этой лекции можно сформулировать так: 1. Любые громкие цифры нужно проверять по источникам. 2. Нельзя сводить историческую катастрофу к одной эмоциональной формуле. 3. Важно различать бытовой миф, литературный образ и документально подтверждённый факт. 4. Репрессивные системы строятся не только на личной жестокости, но и на бюрократических механизмах, искажении информации и страхе. 5. Осмысление прошлого требует не истерики и не оправдания, а интеллектуальной честности. В этом смысле беседа напоминает: история — это не только память, но и дисциплина мышления. А значит, вопрос не только в том, сколько было доносов, но и в том, почему обществу так нравятся простые числа, когда реальность устроена мучительно сложно. И здесь остаётся открытый вопрос: когда мы говорим о прошлом, мы действительно ищем истину — или чаще ищем такую версию истории, которая удобнее нашему сегодняшнему нравственному самоощущению?