Конференция: https://delib.ru/meetings/1708

Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Андрей Михайлович Буровский разбирает, почему в эпоху тревоги и невежества вспыхивает интерес к оккультизму — от первобытной магии и шаманизма до тайных обществ XVIII–XIX веков. В выпуске — как протестантская среда смешивала христианские и дохристианские представления, почему охота на ведьм стала массовой, что такое орден иллюминатов и зачем элиты тянулись к “тайным знаниям” через античные культы, неоплатонизм и общества вроде Золотой Зари. Отдельно — связка оккультных идей с радикальными движениями XX века и предупреждение: игры с “тайнами” могут иметь цену, которую никто не просчитывает заранее.

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 — Почему людей тянет к оккультному

00:15 — Откуда берутся “практики” и вера в высшие силы

01:14 — Кто такие жрецы и шаманы: “технология контакта”

02:08 — Низшая мифология и бытовые желания современных оккультистов

03:05 — Воинствующее невежество и вред “полузнаний”

05:02 — Тайные общества XVIII века: корни в мистике Средневековья

06:04 — Охота на ведьм: почему это выстрелило именно у протестантов

07:46 — Образованные протестанты и оккультизм: логика отказа от наследия

09:10 — Иллюминаты: “свет знания” ради власти и денег

12:12 — Донатисты, Никейский собор и народные ереси

14:51 — Меланхтон и оккультные “системы” для избранных

16:35 — Платон, неоплатонизм и поиск тайных ключей

18:55 — “Золотая Заря”: символы, ритуалы и цель “овладеть природой”

23:11 — Коды, пантеон “учителей” и восточные практики

25:53 — Оккультизм и нацистские структуры: опасная связка

28:15 — Дэвид Мёд как типаж “современного оккультиста”

31:13 — Почему радикалы часто уходят в мистику

33:37 — Предупреждение: чем рискованны “тайные исследования”

36:10 — Что обсудить дальше: вопросы и продолжение темы

