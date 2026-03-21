ЕГЭ: ВРЕМЯ ОТМЕНЫ | КАК НАУЧИТЬ МЫСЛИТЬ? | Юрий Громыко
Психолог и методолог Юрий Громыко размышляет о том, как превратить Россию в нацию мыслителей в марте 2026 года. Почему стихийная цифровизация превращает образование в «управление поведением» по западным лекалам и как Сократический диалог остается единственным лекарством от интеллектуальной деградации? Громыко объясняет, чем проектное сознание отличается от адаптивной социализации, зачем педагогам «эпидемическая бдительность» и почему воля — это то, чего никогда не будет у самого продвинутого искусственного интеллекта.
00:00 – Юрий Громыко: Большое дело для российской молодежи
02:21 – Проектирование как основа образования: пробуждение замысла
04:00 – ЕГЭ как «смирительная рубашка» и стихийное влияние цифры
06:34 – Школа генеральных конструкторов: раннее включение в будущее
08:36 – Беспилотники — это не только оружие, но и новая инфраструктура
11:56 – Нация мыслителей: Наследие Ильенкова и Щедровицкого в XXI веке
13:40 – Антропология сверхспособностей: Почему это вопрос нацбезопасности
16:46 – Расшколивание: Космический интернет и новая потребность в информации
21:36 – Проектное сознание: Как связать мышление с действием
26:08 – Устройство понятий: Почему детей нужно учить структуре числа и знака
29:47 – Ловушка ИИ: Как генеративные сети убивают критическое мышление
37:37 – Китайский опыт и российская электроника: Образование как фактор конкуренции
47:28 – Воля против алгоритмов: Чего не хватает искусственному интеллекту
52:12 – Новые педагоги: Ситуационная осведомленность и рефлексия
01:00:08 – Взрослость как испытание: Самоопределение в динамическом обществе
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная проблема современного образования — школа перестает учить мыслить и все больше сводится к подготовке к ЕГЭ и адаптации к цифровой среде. - ЕГЭ критикуется как “смирительная рубашка”: он сужает образовательную траекторию, разрушает последние школьные годы и подталкивает к раннему, часто ошибочному выбору профессии. - Цифровизация идет стихийно: подростки погружаются в цифровые системы без понимания их природы, логики влияния и механизмов управления вниманием и поведением. - Школа должна учить мышлению напрямую, а не только передавать знания косвенно через предметы. - Ключевая задача старшей школы и юности — формирование проектного сознания: способности жить замыслами, связывать мышление с действием, видеть будущее и проектировать его. - Проектная работа рассматривается как базовая форма образования старшего подростка и молодого человека. - Нужна “школа генеральных конструкторов” — среда, где выращиваются люди и коллективы, способные мыслить целыми отраслями, инфраструктурами и индустриями будущего. - Будущее должно стать содержанием образования: новые индустрии, транспорт, беспилотные системы, искусственный интеллект, российская электроника и другие направления должны входить в поле школьного и университетского мышления. - Главный ресурс страны — не просто кадры, а способность к воспроизводству мышления, таланта и национальной гениальности. - ИИ не заменяет мышление: он агрегирует вероятные мнения и прошлые данные, но не создает подлинного знания, не дает смысловой чувствительности и не формирует профессионала. - Опасность генеративного ИИ — утрата у людей способности самостоятельно формулировать мысль, чувствовать смысловые подмены и проходить внутреннее усилие мышления. - Сократический диалог учителя и ученика незаменим: вне живого общения полноценное образование невозможно. - Педагогический кризис связан не только со школой, но и с отсутствием у самих педагогов проектного сознания. - Социализация в меняющемся мире не может быть адаптивной: человека надо учить не приспосабливаться, а преобразовывать ситуацию. - Воля, субъектность и взрослость формируются через преодоление, конфликт, участие в реальной деятельности и многомерное самоопределение.
Подробный выводВ этой беседе образование рассматривается не как техническая отрасль, а как центр вопроса о будущем страны. Это важный сдвиг. Обычно об образовании спорят на уровне “удобно/неудобно”, “экзамен нужен/не нужен”, “цифра хороша/плоха”. Здесь же рамка иная: какой тип человека формирует образовательная система и способен ли этот человек создавать будущее, а не просто обслуживать настоящее.
1. Критика ЕГЭ: не просто экзамен, а архитектура суженияВ видео ЕГЭ представлен не как частная ошибка, а как механизм, который меняет всю логику школы. Его главный изъян не только в тестовости, а в том, что он: - заставляет подростка слишком рано специализироваться; - подчиняет последние школьные годы натаскиванию; - делает образование не поиском, а страховой системой против неудачи; - переносит центр тяжести с развития мышления на получение балла. Это похоже на ситуацию, когда человек учится не ходить, а только успешно проходить медицинский тест на походку. Внешне есть контроль, метрика, понятный результат. Но сама жизнь движения исчезает.
2. Цифровая среда как новая форма дрессировкиОчень сильная мысль беседы — подросток сегодня не просто пользуется цифровыми инструментами, а оказывается внутри систем, которые формируют его поведение. Здесь чувствуется перекличка и с психологией бихевиоризма, и с современной экономикой внимания, и с философией техники. Технология уже не только инструмент, она становится средой, а среда — скрытым воспитателем. При этом проблема не в том, что цифровые системы “злые”, а в том, что школа почти не учит понимать, как они устроены: - как работают алгоритмы рекомендаций; - как возникают “эхо-камеры”; - как внимание монетизируется; - как человеку подсовывается не мир, а его поведенчески удобная версия. Это важное различие: человек думает, что расширяет свободу, а фактически может двигаться по коридору, спроектированному кем-то другим. Иллюзия выбора часто сильнее прямого запрета.
3. Центральная идея: школа должна учить мыслитьЭто, пожалуй, ось всей лекции. Не просто “давать знания”, не просто “развивать компетенции”, а учить мышлению как особой деятельности. Здесь звучит линия советской философско-педагогической традиции: Ильенков, Давыдов, Щедровицкий. Важный тезис в том, что мышление — не привилегия элиты. Не только руководитель должен мыслить, а остальные исполнять. Такой подход, по сути, закрепляет социальную кастовость сознания. Напротив, мысль лектора такова: мышлению можно и нужно учить всех, если создавать соответствующие технологии, методы, задачи, формы разговора. Это особенно важно на фоне нынешнего соблазна переложить мышление на ИИ. Ведь чем больше машина умеет имитировать связный текст, тем соблазнительнее кажется отказаться от собственного усилия. Но именно усилие здесь и есть ядро человека.
4. Проектное сознание как форма взрослостиОдна из самых содержательных идей — необходимость формировать у подростка проектное сознание. Что это значит? Это способность: - видеть ситуацию не как данность, а как материал для преобразования; - иметь замысел; - связывать мышление и действие; - критиковать собственный замысел; - работать с будущим, а не только с настоящим или прошлым. В каком-то смысле это альтернатива адаптивному сознанию. Если адаптивное сознание спрашивает: “как мне встроиться?” то проектное спрашивает: “что здесь должно быть создано и как я могу участвовать?” Это очень зрелая мысль. В мире быстрых изменений адаптация действительно становится ненадежной стратегией. Если приспособился к одной конфигурации мира, а через два года она исчезла, твоя успешная адаптация превращается в инерцию. Значит, нужен не человек-переходник, а человек-конструктор.
5. Будущее как отсутствующий предмет школыЛектор многократно возвращается к одной боли: в обществе много ностальгии по прошлому, много тревоги по поводу настоящего, но почти нет системной работы с будущим. И это, пожалуй, одна из самых точных характеристик многих образовательных систем. Они либо консервируют канон, либо обслуживают рынок, но редко учат воображать и строить то, чего еще нет. Между тем именно здесь лежат реальные вызовы: - новые индустрии; - беспилотная инфраструктура; - транспортные системы; - ИИ; - электроника; - новые научные решения; - новые формы искусства и культуры. То есть речь идет не о “мечтательности”, а о практическом мышлении будущего. Не в смысле фантазии ради фантазии, а в смысле способности переводить возможность в устройство, инфраструктуру, отрасль.
6. Школа генеральных конструкторовЭто образ очень сильный и почти архетипический. “Генеральный конструктор” здесь — не просто инженер высокой квалификации, а человек, который умеет мыслить системно, целостно, исторически и practically одновременно. Такие люди: - видят не отдельный гаджет, а экосистему; - не просто решают задачу, а ставят новую; - соединяют науку, технику, организацию, культуру и политику; - создают не частный продукт, а новый технологический мир. В этом есть и советский мотив — фигуры Королева, Харитона и других. Но важнее не ностальгия по типу героя, а понимание, что стране нужны не только исполнители и менеджеры, а архитекторы будущих систем.
7. Искусственный интеллект: инструмент или деградация усилияОтношение к ИИ в лекции не истеричное и не технооптимистическое. Это ценно. С одной стороны, признаются его реальные возможности: - создание новых материалов; - работа с белковыми структурами; - помощь в сложных научных расчетах; - инженерные применения. С другой стороны, подчеркивается принципиальная граница: ИИ работает с массивами прошлого, вероятностями, ранжированными мнениями, но не заменяет человеческое знание и смысловую работу. Особенно интересна мысль о письме и мышлении. Когда человек пытается выразить мысль своими словами, он проходит через внутреннее трение — мысль не сразу входит в слово. Это мучительно, но именно в этом рождается субъект мышления. Если это усилие убрать и заменить генерацией текста, то мы получим гладкую речь без внутреннего автора. Как в музыке: можно нажать кнопку и получить красивую аранжировку, но это не означает, что ты услышал тишину между звуками и сам нашел мелодию.
8. Кризис педагогов глубже кризиса учениковОчень важный момент из обсуждения с залом: проблема не только в детях. Часто у самих педагогов нет проектного сознания, навыка работы с будущим, способности различать знание и его имитацию. Это болезненная, но честная мысль. Нельзя требовать от школы выращивания субъектов, если сама взрослая среда живет в режиме административного выживания и формальной отчетности. Здесь возникает почти философский парадокс: кто будет учить свободе и мышлению, если сам лишен времени, воли и пространства для мысли? Поэтому разговор закономерно выходит на тему трансформации педагогического образования. И это логично: если менять школу, не меняя подготовку учителя, получится только новая риторика поверх старой структуры.
9. Воля, преодоление, субъектностьВо второй части беседы тема становится почти экзистенциальной. Как формируется воля? Откуда берется субъектность? Ответ лектора — через преодоление. Не через комфортное потребление образовательных услуг, а через столкновение: - с трудной задачей; - с несовершенством замысла; - с сопротивлением реальности; - с конфликтами в команде; - с необходимостью перерастать собственные ограничения. Это напоминает древние обряды инициации, только переведенные на язык современного проектного образования. Взрослость здесь — не возраст и не статус, а опыт внутреннего перехода: “я могу не только хотеть, но и держать замысел в столкновении с миром”.
10. Социализация больше не может быть адаптациейОдна из наиболее практичных и, возможно, стратегически точных идей лекции: в быстро меняющемся обществе адаптивная социализация не работает. То есть если учить человека просто встраиваться в уже данную реальность, то он окажется беспомощным, как только реальность изменится. А она меняется постоянно. Следовательно, социализация должна быть проективной: - не “как встроиться?”, - а “что здесь следует изменить?”; - не “как приспособиться?”, - а “какой замысел можно выработать?”; - не “как пережить систему?”, - а “как создать новую практику?”. Это, по сути, перенос центра тяжести с выученной зависимости на деятельную свободу.
Итоговое осмыслениеВ данной лекции образование понимается как антропологическая и политическая технология. Не в узком партийном смысле, а в широком: от того, какого человека мы растим, зависит, будет ли страна субъектом истории или только рынком и потребителем чужих решений. Сильнейшая сторона этой позиции — отказ от примитивной бинарности. Здесь нет простого лозунга “вернем советскую школу” или “дадим всем ИИ и будет счастье”. Напротив, мысль сложнее: - у советской школы были реальные достижения; - у современности есть новые вызовы и инструменты; - прошлое нельзя механически восстановить; - но и будущее нельзя строить на разрушении мышления. По сути, предлагается не реставрация, а сборка новой школы, которая: - сохраняет сильную культурную и интеллектуальную традицию; - учит прямому мышлению; - работает через диалог; - формирует проектное сознание; - воспитывает волю и субъектность; - включает подростка в работу с реальным будущим страны. Если смотреть глубже, здесь поднимается вопрос не только о школе, но и о природе человека. Кто такой образованный человек будущего? Тот, кто умеет быстро находить ответы? Этого уже умеет машина. Тот, кто сдает стандартизированные процедуры? Это умеет хорошо обученный исполнитель. Или тот, кто способен различать знание и мнение, выдерживать сложность, порождать замысел и не терять человеческое присутствие среди алгоритмов? Наверное, главный нерв этой беседы в том, что мышление — это не роскошь, а форма свободы и условие исторической дееспособности. И тогда остается открытый, но очень живой вопрос: если истина в образовании проявляется не в количестве усвоенного, а в способности человека создавать осмысленное будущее, то чему именно сегодня должна учить школа — правильным ответам или мужеству мыслить там, где готовых ответов еще нет?