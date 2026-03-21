Деурбанизация сознания, или Почему город делает нас глупее и несчастнее | Михаил Павлов
В студии Михаил Павлов, доктор экономических наук, профессор Финансового университета и ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
Обсудили:
- Как современное общество «бинтует» наш мозг с детства;
- Как попытки «вписаться» в ритм социума постоянно держат нас в биологическом дискомфорте;
- Почему 90% времени в городе уходит на бессмысленное карабканье по пирамиде капитала, и как эта система подменяет наши истинные желания;
- Как воспитание и система блокируют сигналы ретикулярной формации;
- Почему реальный комфорт и продуктивность мозга достижимы только за пределами «бетонных коробок».
Ведущая: Елена Аверченко, шеф-редактор Проекта ЭРА
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Современный город не равен комфорту, хотя именно комфортом чаще всего оправдывают урбанизацию. - Городская повседневность устроена как система принуждения: ранний подъем, транспортная перегрузка, шум, скученность, неподходящий режим труда. - Удаленная работа не решает проблему автоматически: она часто дает не свободу, а размывание границ между работой и жизнью. - Жизнь вне крупного города связывается с лучшим здоровьем и большей продолжительностью жизни. - Природная среда полезнее для тела и психики: неровный рельеф, движение, свежий воздух, естественная нагрузка поддерживают организм лучше, чем «ровный и удобный» город. - Город влияет не только на тело, но и на мышление: перегрузка сигналами и стресс ослабляют внимание, осознанность и творческую работу мозга. - В беседе важное место занимает идея ретикулярной формации как системы отбора значимых сигналов; утверждается, что человек в норме способен лучше чувствовать свои потребности, но цивилизация эти навыки подавляет. - Воспитание и социальные нормы часто отрывают человека от естественной саморегуляции — телесной, эмоциональной, когнитивной. - Город поддерживает иллюзию успеха, основанную на иерархии, статусе, доходе и постоянной гонке наверх. - Большинство людей пользуются преимуществами большого города гораздо меньше, чем им кажется: музеи, театры, культурная среда нередко остаются лишь символическим оправданием жизни в мегаполисе. - Урбанизация усиливает относительную депривацию: человек ощущает себя неуспешным не потому, что у него мало, а потому, что рядом есть те, у кого больше. - Альтернатива видится в новом расселении, более распределенном образе жизни, ближе к природе, с иным пониманием труда, достатка и успешности.
Подробный выводВ данной лекции проводится довольно сильная, местами провокационная мысль: город — это не вершина человеческого развития, а среда, которая может систематически обеднять человека. Не только физически, но и ментально, эмоционально, даже антропологически. Это важный тезис, потому что обычно урбанизация подается как нечто самоочевидно прогрессивное: больше сервисов, больше работы, больше культуры, больше возможностей. Но здесь предлагается посмотреть на цену этого «больше». Если говорить прагматично, то логика беседы строится вокруг простого наблюдения: человек жертвует жизнью ради средств к жизни. Он встает не по биоритмам, едет в переполненном транспорте, работает в неудобной среде, возвращается уставшим и раздраженным, а потом короткие промежутки отдыха называет жизнью. Это очень современная трагедия: мы называем комфортом систему, в которой комфорт переживается эпизодически. Как в экономике бывает рост ВВП без роста благополучия, так и здесь — рост инфраструктуры без роста качества бытия. Особенно интересна связка между пространством и сознанием. Город в беседе описывается как среда постоянного пересечения, столкновения, ускорения, конкуренции. Это похоже на перегруженный процессор: слишком много фоновых задач, слишком мало внутренней тишины. В таком режиме мозг работает не на глубину, а на выживание и фильтрацию шума. Отсюда мысль, что мегаполис делает человека не только более нервным, но и в некотором смысле менее цельным. Он хуже слышит собственные сигналы — от телесных потребностей до интуитивных решений. Здесь можно провести аналогию с нейросетями: если модель постоянно кормить шумными, противоречивыми и искусственно перегруженными данными, она теряет способность выделять действительно важные паттерны. Так же и человек. Природная среда, движение по неровному рельефу, естественный ритм, телесная включенность — это не романтика, а своего рода калибровка системы восприятия. А городская среда, напротив, создает множество удобных протезов, которые постепенно ослабляют базовые способности. Мы выравниваем поверхность — и теряем координацию. Упрощаем доступ к еде — и теряем контакт с реальными потребностями. Ускоряем коммуникацию — и теряем тишину, в которой рождается мысль. При этом беседа не сводится к наивному антигородскому пафосу в духе «в деревне спасение, в городе погибель». Скорее, в ней звучит более глубокая интуиция: проблема не в самом городе как таковом, а в типе цивилизации, который поставил эффективность, иерархию и конкуренцию выше соразмерности человеку. Город становится символом этой логики. Он обещает свободу, но часто дает зависимость. Обещает доступность, но рождает дефицит времени. Обещает развитие, но подменяет его гонкой за статусом. Очень важен и финальный поворот к теме успешности. Это, пожалуй, центральный нерв всей беседы. Потому что человек нередко терпит стресс, скученность, утрату здоровья и смысла не ради реальной потребности, а ради образа, который ему внушен. Это напоминает религиозный механизм, только секулярный: если будешь достаточно стараться, получишь спасение — в виде денег, статуса, признания. Но в действительности эта лестница часто уходит в небо, а не к цели. Человек поднимается, теряя силы, отношения, здоровье, внутреннюю жизнь, а потом обнаруживает, что победил в игре, правил которой сам не выбирал. Здесь звучит очень трезвая мысль: надо пересматривать не только географию расселения, но и философию благополучия. Иначе можно вывезти человека за город, но оставить у него внутри тот же мегаполис — ту же тревогу, ту же гонку, ту же зависимость от внешнего сравнения. Деурбанизация сознания в таком понимании — это не просто переезд из многоэтажки в дом с участком. Это возвращение способности: - различать нужное и навязанное, - чувствовать меру, - слышать свое тело и психику, - ценить не только доход, но и жизненную цельность, - понимать успех не как место в пирамиде, а как качество проживаемой жизни. С философской точки зрения здесь затрагивается старая тема: цивилизация может быть одновременно достижением и отчуждением. Как огонь согревает и обжигает, так и город дает концентрацию возможностей, но забирает простор восприятия. Мы создаем искусственную среду, чтобы победить природу, а затем обнаруживаем, что вместе с природой потеряли часть самих себя. В этом смысле беседа напоминает, что человек — не только социально-экономическая единица, но и живое существо с ритмами, вниманием, телом, пределами, потребностью в смысле.
Практический выводИз сказанного можно извлечь несколько вполне земных ориентиров: - по возможности сокращать долю городской перегрузки в повседневности; - чаще возвращать себе естественное движение и контакт с природной средой; - критически смотреть на карьерные и потребительские сценарии, которые кажутся «обязательными»; - пересматривать, что именно считать комфортом, успехом и качеством жизни; - использовать технологии не как новые цепи, а как инструмент для более свободного, распределенного образа жизни. И, пожалуй, главный смысл видео в том, что среда формирует не только привычки, но и сам горизонт мысли. Поэтому вопрос о расселении — это не бытовая, а цивилизационная тема. Где и как мы живем, таким в итоге становится и наше сознание. И здесь остается открытый вопрос: если привычная нам городская форма жизни действительно так глубоко встраивается в мышление, то что в нас сегодня является подлинно нашим — а что лишь эхом среды, которую мы приняли за норму?